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Samsung Galaxy S25 Slim, что за смартфон и когда выйдет

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
16.12.2024
6 Просмотров 0
Samsung Galaxy S25 Slim, что за смартфон и когда выйдет

После долгого затишья появились подробности о смартфоне Samsung Galaxy S25 Slim. По слухам, его выпуск намечен на второй квартал 2025 года, а производство будет ограниченным — всего около 3 миллионов экземпляров. Почему такое ограничение? Samsung идёт на эксперимент с совершенно новым дизайном, который ранее не использовался ни ими, ни конкурентами. Компания хочет внимательно изучить реакцию рынка перед массовым запуском.

Что касается характеристик, то пока информации немного. Однако, ходят слухи о 6,7-дюймовом (или 6,66 дюйма, но заявленном как 6,7) Dynamic AMOLED экране с разрешением QHD+ (1440 x 3120 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Это сопоставимо с экраном S25 Plus, что намекает на премиальное качество дисплея. Кстати, для сравнения, базовая модель S25 получит 6,2 дюйма, а Ultra – 6,86 дюйма.

Внутреннее устройство S25 Slim, по словам инсайдера, претерпело значительные изменения в расположении компонентов. Основная сложность заключалась в оптимизации толщины корпуса с учётом довольно объёмного аккумулятора.

Ожидается, что основная серия Galaxy S25 выйдет в конце января 2025 года, а S25 Slim появится позже, предположительно во втором квартале, до выхода новых складных моделей Samsung в третьем квартале. Таким образом, Samsung Galaxy S25 Slim обещает стать интересным и, возможно, довольно редким гаджетом.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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