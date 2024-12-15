Лого сайта
Главная » Смартфоны и телефоны » Galaxy S25 Ultra: 5 улучшений, которые он точно получит
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Galaxy S25 Ultra: 5 улучшений, которые он точно получит

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
15.12.2024
5 Просмотров 0
Galaxy S25 Ultra 5 улучшений, которые он точно получит

Samsung Galaxy S25 Ultra вот-вот появится. Остался всего месяц до запуска, и уже сейчас сеть полнится слухами о серьёзных обновлениях. Давайте рассмотрим пять предполагаемых улучшений, которые, по прогнозам, сделают этот флагман ещё лучше.

За последние пять лет Samsung значительно изменила свою флагманскую линейку, ключевым решением стало объединение серии Note с серией S. Это позволило компании сфокусироваться на одном направлении развития смартфонов и одновременно сосредоточиться на расширении линейки складных устройств. Такой подход позволяет Samsung концентрировать ресурсы на одном главном флагмане в год – модели Ultra. Это устройство представляет собой вершину возможностей Samsung в премиум-сегменте, объединяя лучшие характеристики, функции и производительность. Galaxy S25 Ultra обещает поднять планку ещё выше.

Новый дизайн

Последние три модели Ultra имели строгий квадратный дизайн с острыми углами, отсылающий к наследию Note. Но, по слухам, S25 Ultra кардинально изменится. Утечки и рендеры указывают на сглаженные края и более плавные линии корпуса. Экран, вероятно, останется плоским, но рамки станут тоньше. Вдохновение, судя по всему, Samsung черпала в дизайне S24 (стандартной версии) и S25+, предлагая при этом ещё более впечатляющий безрамочный экран.

Титановый корпус

Samsung долгое время использовала алюминиевые рамки, но S24 Ultra стал первым, кто получил титановый корпус. S25 Ultra, как ожидается, продолжит эту тенденцию, но, возможно, с улучшенной обработкой титана для более яркого и привлекательного внешнего вида. Подробности о цветовых решениях пока остаются загадкой.

Генеративный ИИ

Samsung Galaxy S25 Ultra, будет работать на One UI 7. В результате получит расширенные возможности генеративного искусственного интеллекта. В отличие от Galaxy AI, который был добавлен в существующие Ultra-модели через обновление, S25 Ultra будет изначально оснащён этой функцией. One UI 7, таким образом, станет ключевым элементом в предоставлении пользователям улучшенного опыта взаимодействия с ИИ.

Процессор Snapdragon 8 Elite

В этом году Snapdragon получил существенные улучшения производительности. Galaxy S25 Ultra, используя этот чипсет, обещает ещё более высокую скорость работы и энергоэффективность. Предварительные тесты указывают на потенциальное преимущество S25 Ultra над S24 Ultra и конкурентами среди iPhone.

Улучшенная камера

Модель Ultra всегда славилась отличными камерами – 200-мегапиксельной основной и 50-мегапиксельным телеобъективом. Однако S25 Ultra, по слухам, получит значительное улучшение сверхширокоугольной камеры – разрешение увеличится с 12 МП до 50 МП. Это позволит делать высококачественные снимки и видео. Возможны также улучшения основной камеры за счёт новых алгоритмов обработки изображения.

Вполне возможно, что Samsung припасла ещё несколько сюрпризов. Если вы знаете что-то ещё об этом устройстве, поделитесь информацией!

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.