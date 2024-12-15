Galaxy S25 Ultra: 5 улучшений, которые он точно получит

Samsung Galaxy S25 Ultra вот-вот появится. Остался всего месяц до запуска, и уже сейчас сеть полнится слухами о серьёзных обновлениях. Давайте рассмотрим пять предполагаемых улучшений, которые, по прогнозам, сделают этот флагман ещё лучше.

За последние пять лет Samsung значительно изменила свою флагманскую линейку, ключевым решением стало объединение серии Note с серией S. Это позволило компании сфокусироваться на одном направлении развития смартфонов и одновременно сосредоточиться на расширении линейки складных устройств. Такой подход позволяет Samsung концентрировать ресурсы на одном главном флагмане в год – модели Ultra. Это устройство представляет собой вершину возможностей Samsung в премиум-сегменте, объединяя лучшие характеристики, функции и производительность. Galaxy S25 Ultra обещает поднять планку ещё выше.

Новый дизайн

Последние три модели Ultra имели строгий квадратный дизайн с острыми углами, отсылающий к наследию Note. Но, по слухам, S25 Ultra кардинально изменится. Утечки и рендеры указывают на сглаженные края и более плавные линии корпуса. Экран, вероятно, останется плоским, но рамки станут тоньше. Вдохновение, судя по всему, Samsung черпала в дизайне S24 (стандартной версии) и S25+, предлагая при этом ещё более впечатляющий безрамочный экран.

Титановый корпус

Samsung долгое время использовала алюминиевые рамки, но S24 Ultra стал первым, кто получил титановый корпус. S25 Ultra, как ожидается, продолжит эту тенденцию, но, возможно, с улучшенной обработкой титана для более яркого и привлекательного внешнего вида. Подробности о цветовых решениях пока остаются загадкой.

Генеративный ИИ

Samsung Galaxy S25 Ultra, будет работать на One UI 7. В результате получит расширенные возможности генеративного искусственного интеллекта. В отличие от Galaxy AI, который был добавлен в существующие Ultra-модели через обновление, S25 Ultra будет изначально оснащён этой функцией. One UI 7, таким образом, станет ключевым элементом в предоставлении пользователям улучшенного опыта взаимодействия с ИИ.

Процессор Snapdragon 8 Elite

В этом году Snapdragon получил существенные улучшения производительности. Galaxy S25 Ultra, используя этот чипсет, обещает ещё более высокую скорость работы и энергоэффективность. Предварительные тесты указывают на потенциальное преимущество S25 Ultra над S24 Ultra и конкурентами среди iPhone.

Улучшенная камера

Модель Ultra всегда славилась отличными камерами – 200-мегапиксельной основной и 50-мегапиксельным телеобъективом. Однако S25 Ultra, по слухам, получит значительное улучшение сверхширокоугольной камеры – разрешение увеличится с 12 МП до 50 МП. Это позволит делать высококачественные снимки и видео. Возможны также улучшения основной камеры за счёт новых алгоритмов обработки изображения.

Вполне возможно, что Samsung припасла ещё несколько сюрпризов. Если вы знаете что-то ещё об этом устройстве, поделитесь информацией!