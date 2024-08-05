ТОП-20 Лучшие часы Casio G-Shock в 2024 году

При составлении рейтинга лучших часов Casio G-Shock мы учитывали такие важные параметры, как функциональность, дизайн, ценовая доступность и уровень популярности среди потребителей.

Данный рейтинг постоянно обновляется, поэтому всегда будет содержать самые свежие модели бренда G-Shock. Мы постарались охватить разнообразие моделей G-Shock, чтобы вы могли подобрать оптимальный вариант, соответствующий всем вашим требованиям.

Почему стоит отдать предпочтение часам G-Shock от Casio? Как и лучшие смарт часы для активного отдыха, G-Shock признаны одними из самых надёжных в мире благодаря их устойчивости к сильнейшим ударам и повреждениям, которые бы вывели из строя большинство других моделей. Выступающие боковые элементы (безели) придают дополнительную защиту от ударов, а водонепроницаемость до глубины 200 метров делает их идеальными для любых видов активностей в самых разных условиях.

Кварцевый механизм обеспечивает высокую точность хода, а многие модели оснащены функциями автоматической синхронизации времени через радиосигналы, Bluetooth или GPS, что гарантирует их точность. Базовые опции, такие как секундомер и таймер, делают их удобными в повседневной жизни, а более сложные функции предназначены для конкретных видов досуга.

Часы G-Shock не требуют особого ухода и служат долго и надёжно. Они не только функциональны и прочны, но и имеют уникальный дизайн, который выделяет их среди других часовых брендов. G-Shock также зарекомендовал себя как бренд, предлагающий широкий спектр стильных решений, ставший частью уличной моды с разнообразием цветовых вариантов.

1 G-Shock GW-M5610U-1 Лучшие часы G-Shock для большинства людей

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип механизма: кварцевые

Особенности: водонепроницаемые, индикатор запаса хода, морозоустойчивость, подсветка дисплея, противоударные, тактические

Класс водонепроницаемости: WR200 (погружение под воду с аквалангом)

Источник энергии: от батарейки, солнечная батарея

Диаметр корпуса: 46 мм

Толщина корпуса: 12,7 мм

Вес: 52 г Плюсы Оригинальный дизайн

Тонкий профиль

Зарядка от солнечной батареи Минусы Могут показаться маленькими для некоторых людей

Модель GW-M5610U-1 является достойным продолжением легендарной серии часов G-Shock (DW-5000C), которая положила начало истории бренда в 1983 году. Эта модель сохраняет знаковый квадратный дизайн оригинала и пользуется высоким спросом среди поклонников G-Shock.

Выбор GW-M5610U-1 будет оптимальным для тех, кто ценит компактные размеры и классический цифровой формат вместо более габаритных модификаций. Часы обладают сравнительно узким профилем (12,7 мм) и идеально подходят для ношения как в повседневной жизни, так и во время активного отдыха.

Эта модель рекомендуется к приобретению людям, которые только начинают знакомство с миром G-Shock и ищут надёжные, функциональные и универсальные часы по доступной цене. GW-M5610U-1 продолжает философию «Absolute Toughness» (абсолютная прочность), предлагая качественное и долговечное решение для всех желающих.

2 G-Shock GA-B2100 Лучшие для повседневного ношения

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип механизма: кварцевые

Особенности: бесшумный механизм, ветрозащитные, водонепроницаемые, индикатор запаса хода, подсветка дисплея, подсветка стрелок, противоударные

Класс водонепроницаемости: WR200 (погружение под воду с аквалангом)

Источник энергии: от батарейки, солнечная батарея

Диаметр корпуса: 48 мм

Толщина корпуса: 11.9 мм

Вес: 52 г Плюсы Самые тонкие часы G-Shock на солнечной батарее

Нестареющий аналоговый стиль

Двойная светодиодная подсветка Минусы Нет Multi-Band 6

Нет автоматической активации подсветки

С момента своего появления в 2019 году коллекция часов GA-2100 от G-Shock быстро завоевала статус культовой и теперь признана одним из четырёх великолепных творений бренда. Новинка в линейке, GA-B2100, предоставляет поклонникам всё то, что они желали: модель обладает всеми особенностями GA-2100, дополненными функциями Tough Solar и Bluetooth для синхронизации со смартфоном. Единственное заметное отличие — функциональный индикатор на GA-B2100 заменил индикатор дня недели. Эта модель почти не уступает в компактности оригиналу, будучи всего на 0,1 мм толще.

Выбор аналогово-цифровых G-Shock с Tough Solar на рынке ограничен, и GA-B2100 выделяется своим стилем, становясь очевидным фаворитом. Благодаря солнечной подзарядке, вам не потребуется менять батарею каждые несколько лет, а Bluetooth-функциональность расширяет возможности часов, включая автоматическую ежедневную коррекцию времени. Особо стоит отметить модель GAB2100-1A с цветовыми акцентами, напоминающими о легендарном DW-5600C-1V 1987 года, и чётким неинвертированным ЖК-дисплеем.

3 G-Shock GW-9400-1 Rangeman Лучшие G-Shock для выживальщиков

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип механизма: кварцевые

Особенности: водонепроницаемые, подсветка дисплея, противоударные

Класс водонепроницаемости: WR200 (погружение под воду с аквалангом)

Источник энергии: солнечная батарея

Диаметр корпуса: 53 мм

Толщина корпуса: 18.2 мм

Вес: 93 г Плюсы Вечный заряд энергии

Multi-Band 6

Данные о восходе/закате

Тройной сенсор Минусы Громоздкий корпус

Модель GW-9400 Rangeman от Casio, входящая в профессиональную серию Master of G от G-Shock, пользуется огромной популярностью среди пользователей. Причины её успеха многогранны: наличие тройного сенсора (альтиметр-барометр, компас, термометр), внушительный и защищённый от ударов дизайн, а также приемлемая стоимость.

Rangeman отличается повышенной устойчивостью к загрязнениям и пыли, что достигается благодаря специальной конструкции кнопок. Доступ к датчикам осуществляется одним нажатием. Эти часы идеально подходят для ценителей классического цифрового стиля G-Shock, желающих получить современные функции по доступной цене. Rangeman — одна из самых функциональных моделей в категории тактических часов, предлагая такие возможности, как информация о времени восхода и заката, устойчивость к низким температурам, секундомер с максимальным временем измерения в 1000 часов, 24-часовой таймер обратного отсчёта и журнал на 40 записей, включающий данные о времени, азимуте, атмосферном давлении и температуре. Кроме того, они оснащены системой Tough Solar и Multi-Band 6, что обеспечивает их автономность.

Rangeman является одним из наилучших выборов для тех, кто ищет надёжные часы для активного отдыха или экстремальных условий выживания. Благодаря цифровой конструкции, они потенциально менее подвержены механическим повреждениям по сравнению с аналоговыми моделями и способны полностью функционировать на солнечной энергии. Если вы хотите иметь в своей коллекции всего одни часы G-Shock, Rangeman может стать оптимальным вариантом. Для ознакомления с дополнительными цветовыми решениями и лимитированными сериями рекомендуется просмотреть всю линейку моделей Rangeman.

4 G-Shock GWG-B1000 Mudmaster Лучшие G-Shock для экстремальных условий

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип механизма: кварцевые

Особенности: водонепроницаемые, подсветка дисплея, противоударные

Класс водонепроницаемости: WR200 (погружение под воду с аквалангом)

Источник энергии: солнечная батарея

Толщина корпуса: 16 мм

Вес: 114 г Плюсы Надёжная солнечная батарея

Multi-Band 6

Тройной датчик

Сапфировое стекло Минусы Экран не всегда удобно читается

Модель GWG-B1000 Mudmaster является достойным продолжением линейки G-Shock с корпусами Carbon Core Guard, представленных ранее в сериях GWG-1000 и GWG-2000. Эта модель выделяется более комфортной посадкой на запястье по сравнению с предшественниками, благодаря менее массивной конструкции. Особенностью модели является интеграция с Bluetooth, что позволяет синхронизировать часы со смартфоном и вносить изменения в сохранённые геолокации с помощью карт в мобильном приложении. Кроме того, GWG-B1000 получили функцию отображения времени восхода и заката, которой не обладают модели GWG-1000 и GWG-2000.

Mudmaster оснащены цилиндрическими крупными кнопками, защищёнными от проникновения грязи и пыли, а также удобными для использования в перчатках, что делает их незаменимыми в экстремальных условиях. Часы комплектуются «ABC» датчиками: тройным датчиком для измерения давления (альтиметр и барометр), компасом и термометром. Модель GWG-B1000 стала первыми в линейке G-Shock, которые сочетают в себе тройной датчик, возможности Bluetooth и систему питания Tough Solar.

5 G-Shock GW-5000U-1JF Коллекционная модель

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип механизма: кварцевые

Пол: женский, мужской

Особенности: бесшумный механизм, водонепроницаемые, индикатор запаса хода, подсветка дисплея, противоударные

Класс водонепроницаемости: WR200 (погружение под воду с аквалангом)

Источник энергии: аккумулятор, от батарейки, солнечная батарея

Диаметр корпуса: 43 мм

Толщина корпуса: 12.7 мм

Вес: 51 г Плюсы Сделано в Японии

Внутри сделаны из нержавеющей стали

Multi-Band 6

Оригинальный дизайн Минусы Тяжелее аналогов

Модель GW-5000U-1JF заслужила признание не только в Японии, но и за её пределами. Эти часы отдают дань оригинальным G-Shock DW-5000C, выпущенным в 1983 году, сочетая классический дизайн с современными технологиями, которые так ценят поклонники бренда. Произведённые в Японии, часы оснащены внутренним корпусом из нержавеющей стали с задней крышкой на винтах и долговечным DLC покрытием. Эта модель не является лимитированной серией, что облегчает её приобретение по доступной цене.

Циферблат GW-5000U-1JF выполнен в лаконичном и элегантном стиле, а список технических характеристик включает в себя солнечную батарею Tough Solar и функции Multi-Band 6. Отметим, что оригинальные часы G-Shock 1983 года также имели стальной внутренний корпус и завинчивающуюся заднюю крышку, однако в последующих моделях производитель перешёл к использованию пластикового корпуса и задней стальной пластины, закреплённой четырьмя винтами.

Отличное качество сборки и уважение к классическим традициям делают GW-5000U-1JF одним из самых престижных представителей линейки G-Shock и подтверждают актуальность оригинальной концепции через десятилетия. В новой версии «U» пользователи также получают усовершенствованную светодиодную подсветку и ряд дополнительных функций.

6 G-Shock GA-100-1A1 Простая и надёжная модель

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип механизма: кварцевые

Особенности: LED-дисплей, антибликовое покрытие стекла, бесшумный механизм, водонепроницаемые, морозоустойчивость, подсветка дисплея, подсветка стрелок, противоударные, 12-ти и 24-х часовой формат времени, секундомер, защищены от магнитных полей, мировое время, таймер обратного отсчёта, ударопрочная конструкция

Класс водонепроницаемости: WR200 (погружение под воду с аквалангом)

Источник энергии: аккумулятор, от батарейки

Диаметр корпуса: 55 мм

Толщина корпуса: 16.9 мм

Вес: 70 г Плюсы Классический корпус

Простой дизайн

Хорошо заметные аналоговые стрелки Минусы Срок службы батареи 2 года

Серия GA-100 от G-Shock вошла в число ведущих аналого-цифровых моделей, представляющих возрождение бренда в 2010-е годы. Эта линейка стала бестселлером и завоевала статус современной классики. Модель GA-100-1A1, вдохновлённая дизайном приборной панели самолёта, выделяется своими контрастными аналоговыми стрелками и защитой от магнитных полей. Она оснащена ЖК-дисплеем, который предоставляет доступ к таким функциям, как секундомер и обратный отсчёт времени.

Дополнительные особенности включают автоматическую светодиодную подсветку, отображение мирового времени и пять ежедневных будильников. GA-100-1A1 пользуется популярностью среди сотрудников правоохранительных органов и других профессионалов, которым важна надёжность и функциональность. Эта модель идеально подходит в качестве подарка или для тех, кто впервые приобретает часы G-Shock и ищет надёжный инструмент для отслеживания времени.

GA-110 также является одной из востребованных моделей, однако GA-100 выделяется удобством чтения и простотой дизайна, что делает её предпочтительным выбором для многих.

7 G-Shock GWF-A1000 Frogman Diver Лучшая модель для дайверов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип механизма: кварцевые

Особенности: водонепроницаемые

Источник энергии: солнечная батарея

Диаметр корпуса: 51.7 мм

Толщина корпуса: 20 мм

Вес: 140 г Плюсы Сертификат ISO Divers 200M

Tough Solar, Multi-Band 6, Bluetooth

График приливов и отливов Минусы Аналоговый дисплей нравится не всем

Каждая модель часов G-Shock обладает стандартом водонепроницаемости до 200 метров, но только линейка Frogman имеет сертификацию ISO «Diver’s 200M». Это подразумевает, что все кнопки на этих часах протестированы и адаптированы для использования в водной среде.

Модель GWF-A1000 представляет собой новую страницу в истории Frogman, ведь это первый аналоговый вариант в серии. Часы предлагают новый метод отображения времени погружения: часовая и минутная стрелки совмещаются, чтобы показывать минуты, проведённые под водой, в то время как для отображения обычного времени использованы те же стрелки, а секундная стрелка движется в обратном направлении, когда вы находитесь на поверхности.

GWF-A1000 также стали первыми в линейке Frogman, которые получили корпус из углеродного монокока, что делает их ещё более прочным и долговечным. Хотя роскошная серия MR-G считается вершиной среди часов G-Shock, для многих поклонников Frogman остаётся непревзойденным флагманом бренда.

8 G-Shock GMW-B5000D-1 Цельнометаллические G-Shock из нержавеющей стали

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип механизма: кварцевые

Особенности: автоподзавод, бесшумный механизм, водонепроницаемые, индикатор запаса хода, подсветка дисплея, противоударные, уникальное крепление браслета

Класс водонепроницаемости: WR200 (погружение под воду с аквалангом)

Источник энергии: аккумулятор, от батарейки, солнечная батарея

Диаметр корпуса: 49.3 мм

Толщина корпуса: 13 мм

Вес: 167 г Плюсы Корпус из нержавеющей стали

Питание от солнечной батареи

Возможность подключения к смартфону по Bluetooth Минусы Относительно тяжёлые

Появление часов GMW-B5000D-1 на рынке в честь 35-летия бренда в 2018 году вызвало настоящий восторг среди покупателей, и их было крайне сложно найти в продаже. Эта модель является переосмыслением классического дизайна G-Shock, выполненная полностью из нержавеющей стали, что придаёт ей особую ценность. Она завоевала уважение не только среди преданных фанатов G-Shock, но и среди широкой аудитории ценителей часов благодаря своему происхождению, функциональности и высокому качеству сборки. Многие согласятся с тем, что GMW-B5000D-1 – одна из самых элегантных полностью металлических моделей G-Shock.

Как и все часы G-Shock, GMW-B5000D-1 обладает стандартной ударопрочностью и водонепроницаемостью до 200 метров. Кроме того, Casio интегрировала в эту модель современные технологии: систему солнечной зарядки Tough Solar, точное время Multi-Band 6 и Bluetooth для синхронизации времени с помощью смартфона. Благодаря Bluetooth, часы также предлагают дополнительные функции, такие как лёгкая настройка, создание напоминаний с описаниями, фиксация времени и местоположения, а также функцию поиска телефона. Поклонники оригинального дизайна G-Shock оценят наличие корпуса из нержавеющей стали и винтовой задней крышки, характерных для модели DW-5000C.

Линейка GMW-B5000 доступна в различных цветовых вариантах и также представлена в титановых исполнениях.

9 G-Shock GA-2100 G-Shock на каждый день

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип механизма: кварцевые

Особенности: LED-дисплей, бесшумный механизм, водонепроницаемые, индикатор запаса хода, подсветка дисплея, подсветка стрелок, противоударные, грязеустойчивые

Класс водонепроницаемости: WR200 (погружение под воду с аквалангом)

Источник энергии: от батарейки, солнечная батарея

Диаметр корпуса: 45,4 мм

Толщина корпуса: 11,8 мм

Вес: 52 г Плюсы Универсальный стиль

Доступная цена

Двойная подсветка экрана Минусы Маленький дисплей

Плохо читается в перевёрнутом положении

Модель GA-2100 от G-Shock, выпущенная в конце 2010-х годов, быстро завоевала статус одной из самых успешных серий бренда. Она сочетает в себе дизайнерские элементы оригинальных часов G-Shock, такие как восьмиугольный безель и ремешок, с современным круглым аналого-цифровым экраном.

Дизайн безеля имеет сходство с Audemars Piguet Royal Oak, что привело к появлению неофициального названия «CasiOak». Однако Casio стремилась создать аналого-цифровую интерпретацию своей знаковой модели DW-5600. Эти часы оборудованы внутренним корпусом, укреплённым углеродным волокном, и относятся к новому тренду более компактных и тонких моделей G-Shock с размерами 45,4 мм в ширину и 11,8 мм в толщину. Модель GA-2100-1A1 с минималистичным тёмным дизайном моментально стала хитом продаж, что привело к мировому дефициту на протяжении целого года.

10 G-Shock Rangeman GPR-H1000 Лучшие G-Shock для треккинга и фитнеса

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип механизма: электронные

Класс водонепроницаемости: WR200 (погружение под воду с аквалангом)

Источник энергии: от батарейки, солнечная батарея

Диаметр корпуса: 53,3 мм

Толщина корпуса: 20,3 мм

Вес: 92 г Плюсы Датчики для фитнеса

GPS

Кнопки с защитой от пыли и грязи Минусы Требуется проводная зарядка для полноценного использования

Модель Rangeman GPR-H1000 улучшила популярную серию часов, ориентированных на выживание и треккинг, встроенным пульсометром. Эта версия сохраняет классические функции Rangeman, включая тройной датчик (барометр с альтиметром, компас и термометр) и индикатор времени восхода и заката солнца. Кроме того, в GPR-H1000 были добавлены новые возможности для активного отдыха на природе, такие как GPS-навигация, отображение графика приливов и отслеживание фаз Луны.

Усовершенствования также включают в себя функции, такие как пульсометр, подсчёт шагов, гироскоп и связь по Bluetooth, что позволяет использовать продвинутые функции мониторинга фитнеса на базе алгоритмов Polar.

11 G-Shock GW-6900-1 G-Shock для серьёзных ребят

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип механизма: кварцевые

Класс водонепроницаемости: WR200 (погружение под воду с аквалангом)

Источник энергии: солнечная батарея

Диаметр корпуса: 53,2 мм

Толщина корпуса: 17,7 мм

Вес: 63 г Плюсы Солнечная энергия и автоматическая регулировка времени

Кнопка с электролюминесцентной подсветкой

Стиль Минусы Нет датчиков

Модель GW-6900-1 представляет собой самую передовую разработку в рамках серии 6900 часов G-Shock, оборудованную технологией солнечной зарядки Tough Solar и функцией автоматической синхронизации времени Multi-Band 6. Данная модель славится своим легендарным и надёжным корпусом, который наравне с серией 5000-5600 занимает верхние строчки в иерархии G-Shock. Предшественник, модель DW-6600, появившаяся в 1994 году, стала первыми часами G-Shock с «EL-подсветкой», осветляющей весь экран. DW-6600 также получили прозвище «G-Shock Navy SEAL» за свою популярность среди военных.

GW-6900-1 унаследовал простоту и удобство использования предыдущих моделей, таких как DW-6600 и DW-6900, но предлагает расширенные функции: отображение мирового времени, пять ежедневных будильников и автоматическую электролюминесцентную подсветку, активируемую движением запястья в темноте. Кроме того, в них присутствуют стандартные опции, включая секундомер и таймер обратного отсчета.

С учётом своего простого дизайна и удобной кнопки подсветки на передней панели, часы GW-6900-1 идеально подходят для военных задач и любых других видов деятельности, где требуется надёжность в измерении времени. Эта модель относится к среднему размеру и подойдёт для людей с маленькими запястьями, хотя она немного крупнее, чем часы из линейки 5000-5600.

12 G-Shock GG-B100-1A3 Mudmaster Для треккинга, экстремальных видов активного отдыха

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип механизма: кварцевый

Класс водонепроницаемости: WR200 (погружение под воду с аквалангом)

Источник энергии: от батарейки

Диаметр корпуса: 53 мм

Толщина корпуса: 19 мм

Вес: 92 г Плюсы Четыре датчика

Bluetooth-соединение со смартфоном

Брутальный дизайн Минусы Нет солнечной батареи

Модель GG-B100 Mudmaster является продвинутой версией известной линейки GG-1000, дополненной рядом современных функций. В часы интегрирован датчик давления, который включает в себя альтиметр и барометр, а также счётчик шагов, который дополняет уже существующие компас и термометр. Нововведениями стали кнопка подсветки на передней панели, безель, изготовленный из углеродного волокна, и усиленный корпус с углеродным армированием.

Возможности Bluetooth включают в себя функцию журнала миссии, которая позволяет записывать данные о высоте и координатах GPS, а также индикатор местоположения, отображающий расстояние и направление до заданной точки с использованием ЖК-дисплея и секундной стрелки. Это особенно полезно для навигации обратно к исходной точке. Кроме того, в часах есть калькулятор калорий, функция автоматической синхронизации времени и возможность поиска телефона. Отличительной особенностью GG-B100 является возможность персонализировать порядок главного меню, адаптируя интерфейс под индивидуальные предпочтения пользователя.

13 G-Shock GBD-200 Лучшие G-Shock для фитнеса

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип механизма: электронные

Класс водонепроницаемости: WR200 (погружение под воду с аквалангом)

Источник энергии: от батарейки

Диаметр корпуса: 45.9 мм

Толщина корпуса: 15 мм

Вес: 58 г Плюсы Фитнес-функции

Bluetooth

Вибрационные оповещения Минусы Нет солнечной батареи

Модель GBD-200 от G-Shock отличается продвинутыми фитнес-возможностями, включая подсчёт шагов с ежедневным отслеживанием активности, функции для тренировок, которые позволяют измерять и записывать пройдённое расстояние, скорость движения и количество сожжённых калорий, а также интервальные таймеры. Несмотря на широкий спектр функций, превосходящий модель GBA-900, GBD-200 относятся к наиболее доступным устройствам в линейке G-Shock.

Часы имеют компактный корпус, дизайн которого вдохновлён классическими квадратными моделями G-Shock с восьмиугольным безелем. Высококонтрастный ЖК-дисплей MIP гарантирует исключительную читаемость, что делает эти часы отличным выбором даже для тех, кто не увлекается бегом. Кроме того, предусмотрена кнопка подсветки на передней панели, обеспечивающая автоматическое включение светодиодной подсветки. GBD-200 выделяются на фоне других моделей G-Shock наличием функции вибрационного оповещения.

14 G-Shock GA-700-1B Для любителей больших G-Shock

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип механизма: кварцевые

Класс водонепроницаемости: WR200 (погружение под воду с аквалангом)

Источник энергии: от батарейки

Диаметр корпуса: 53 мм

Толщина корпуса: 18.5 мм

Вес: 69 г Плюсы Длительное время работы от батареи

Светодиодная подсветка на передней панели

Большие кнопки Минусы Нет подсветки ЖК-дисплея

Коллекция GA-700 от G-Shock была впервые представлена в конце 2016 года и выделялась на фоне других моделей как первые аналого-цифровые часы бренда с удобной кнопкой подсветки на передней панели. Одной из заметных характеристик этих часов является их впечатляющий пятилетний срок службы батареи, что делает их одними из самых надёжных в своём классе среди аналоговых моделей без солнечной подзарядки. Кроме того, часы оборудованы специализированной кнопкой для запуска секундомера прямо из режима таймера, а также функцией уведомления о достижении заданного времени.

GA-700 примечателен своим крупным и прочным корпусом с шириной в 53,4 мм, 3D-циферблатом и объёмными аналоговыми стрелками. На циферблате также расположен ЖК-дисплей, который отображает дополнительные функции: дату, мировое время, секундомер, таймер обратного отсчёта, пять ежедневных будильников с одним повторением, а также возможность переключения между 12- и 24-часовым форматами времени. Среди моделей коллекции особенно популярна базовая черная модель GA-700-1B, которая стала хитом продаж, а также варианты в милитари стиле из серии Utility Color.

15 G-Shock GM-B2100 Полностью металлический корпус

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип механизма: кварцевые

Класс водонепроницаемости: WR200 (погружение под воду с аквалангом)

Источник энергии: солнечная подзарядка

Диаметр корпуса: 49,8 мм

Толщина корпуса: 12,8 мм

Вес: 165 г Плюсы Прочный, тонкий корпус

Bluetooth

Восьмиугольный аналого-цифровой стиль Минусы Немного тяжёлые

В то время как легендарной серии DW-5000 потребовалось 35 лет для создания полностью металлической версии, новинка GM-B2100 от G-Shock увидела свет всего через три года после дебюта GA-2100, что подчёркивает беспрецедентный успех и популярность 2100 серии. Модель GM-B2100, аналогично GMW-B5000, обладает корпусом и браслетом из нержавеющей стали с задней крышкой на винтах, сохраняя при этом узнаваемый восьмиугольный дизайн безеля, который был заимствован от первого G-Shock DW-5000, и лаконичный циферблат, что делало GA-2100 столь желанными.

Этот элегантный и в то же время крепкий стальной корпус сочетает в себе стиль и надёжность, не кричащий о своей принадлежности к спортивным часам, но обладающий всеми качествами G-Shock. GM-B2100 расширяет функционал за счёт Tough Solar — системы солнечной зарядки, и возможности Bluetooth-синхронизации со смартфоном для автоматической настройки времени, перехода на летнее время, установки напоминаний, ведения журнала времени и местоположения. Эти часы G-Shock идеально подходят для ношения в любых условиях и привлекут тех, кто ищет альтернативу классическому «тяжелому» стилю G-Shock.

16 G-Shock DW-5600E-1V Оригинальный дизайн G-Shock

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип механизма: кварцевые

Класс водонепроницаемости: WR200 (погружение под воду с аквалангом)

Источник энергии: аккумулятор, от батарейки

Диаметр корпуса: 42 мм

Толщина корпуса: 13.4 мм

Вес: 53 г Плюсы Доступная цена

Тонкий профиль

Культовый дизайн Минусы Только самые основные функции

Неудобно нажимать кнопки

Если вам нужны надежные часы для активного отдыха по выгодной цене, модель DW-5600E-1V от G-Shock станет идеальным выбором. Эта модель вдохновлена классическим «квадратным» дизайном G-Shock, который был впервые представлен в 1983 году.

Часы обладают всеми необходимыми основными функциями: секундомером с точностью измерения до 1/100 секунды, 24-часовым таймером обратного отсчёта, многофункциональным будильником и подсветкой EL с функцией послесвечения. Однако стоит учесть некоторые особенности этой базовой модели: в ней отсутствует функция мирового времени и нельзя отключить звуковой сигнал кнопок.

17 G-Shock DW-9052-1V Доступная и надёжная модель

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип механизма: кварцевый

Класс водонепроницаемости: WR200 (погружение под воду с аквалангом)

Источник энергии: от батарейки

Диаметр корпуса: 43 мм

Толщина корпуса: 14.7 мм

Вес: 59 г Плюсы Недорогие

Передняя кнопка с электролюминесцентной подсветкой Минусы Скучный дизайн

Модель DW-9052-1V от G-Shock считается «стандартным изданием» и пользуется популярностью среди военнослужащих по всему миру. Это одна из самых доступных моделей в линейке G-Shock, при этом она не уступает в прочности более дорогим аналогам.

Часы DW-9052-1V оснащены устойчивым к ударам корпусом с защищёнными кнопками и удобной фронтальной кнопкой для активации подсветки EL. Подсветка EL обеспечивает отличную видимость в тёмное время суток, равномерно освещая жидкокристаллический дисплей приятным сине-зелёным светом. Кроме того, эта базовая модель включает в себя секундомер, таймер обратного отсчёта и ежедневный будильник.

18 G-Shock GBD-H2000 Продвинутые часы для фитнеса и активного отдыха

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип механизма: кварцевые

Класс водонепроницаемости: WR200 (погружение под воду с аквалангом)

Источник энергии: солнечная батарея

Диаметр корпуса: 53 мм

Толщина корпуса: 19.4 мм

Вес: 100 г Плюсы 6 датчиков

GPS

Bluetooth

Вибрационные оповещения Минусы Для использования всех функций требуется проводная зарядка

Модель GBD-H2000 от G-Shock является улучшенной версией известных фитнес-часов GBD-H1000, дополненной гироскопом для поддержки широкого спектра активностей, включая велоспорт, плавание и занятия в фитнес-центрах. Эти часы весом всего 63 грамма на 35% легче предыдущей модели.

Функции мониторинга тренировок теперь разработаны на основе данных и алгоритмов компании Polar, специализирующейся на производстве носимых устройств. GBD-H2000 оборудованы шестью сенсорами, включая оптический датчик пульса, подсчёт шагов, гироскоп, датчик атмосферного давления (альтиметр и барометр), компас с автоматической горизонтальной калибровкой и термометр. Кроме того, часы оснащены GPS, который используется в основном для отслеживания дистанции и скорости движения, а также для отображения координат текущего местоположения.

GBD-H2000 имеют MIP LCD — лучший цифровой экран в линейке G-Shock. Часы поддерживают солнечную зарядку, но для использования функций за пределами основного хронометража и подсчёта шагов потребуется подзарядка через USB. Модель GBD-H1000 также предоставляет уведомления о сообщениях смартфона и вибрационные оповещения. Это одна из немногих моделей G-Shock, способная синхронизировать время в любой точке мира с помощью GPS-сигнала. GBD-H2000 — это одни из самых передовых и функциональных часов в ассортименте G-Shock, предлагающих массу возможностей для спортсменов, любителей активного образа жизни и путешественников по всему миру.

19 G-Shock Mudman GW-9500 Первая модель G-Shock с дуплексным дисплеем

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип механизма: электронные

Класс водонепроницаемости: WR200 (погружение под воду с аквалангом)

Источник энергии: солнечная батарея

Диаметр корпуса: 56,7 мм

Толщина корпуса: 14,8 мм

Вес: 81 г Плюсы Тройной датчик

Дисплей имеет более крупные цифры

Двойной экран Минусы Нет журнала памяти датчика временных меток

Master of G — это профессиональная серия часов от G-Shock, предлагающая такие функции, как энергонезависимое питание Tough Solar, автоматическую синхронизацию времени Multi-Band 6 и тройной сенсор, включающий в себя датчик давления (альтиметр и барометр), компас и термометр.

Модель Mudman GW-9500 является идеальным выбором для тех, кто ищет высокотехнологичные часы G-Shock без функции Bluetooth. GW-9500 использует технологии линейки Casio Pro Trek и обладает дуплексным ЖК-дисплеем, на котором отображаются различные индикаторы для функций, таких как компас и барометр. Эта модель более компактна по сравнению с предшественником G/GW-9300, которая имеет комбинацию датчиков компаса и термометра, и схожа с моделью Rangeman GW-9400.

Для тех, кто выбирает часы в качестве практичного инструмента, рекомендуется приобрести вариант GW9500-1 с позитивным (стандартным) ЖК-дисплеем, который обеспечивает лучшую читаемость в условиях недостаточного освещения.

20 G-Shock DW-H5600 Классические часы G-Shock получили современные технологии

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип механизма: кварцевые

Класс водонепроницаемости: WR200 (погружение под воду с аквалангом)

Источник энергии: солнечная батарея

Диаметр корпуса: 44.5 мм

Толщина корпуса: 17 мм

Вес: 65 г Плюсы Мониторинг сердечного ритма

Счётчик шагов

Проводная и солнечная зарядка Минусы Нет датчиков окружающей среды

Нет GPS

Модель DW-H5600 от G-Shock представляет собой современную интерпретацию классического «квадратного» дизайна знакового DW-5000, но выполнена в чуть более крупном корпусе. Это первая модель из легендарной серии 5000, оснащенная пульсометром. Ключевые особенности включают в себя высококонтрастный MIP ЖК-дисплей, счетчик шагов, акселерометр, возможность Bluetooth-связи со смартфоном и функцию вибрационных уведомлений.

DW-H5600 обеспечивает мониторинг активности и предлагает продвинутые аналитические функции, такие как мониторинг кардионагрузки, измерение уровня кислорода в крови, расчёт максимального потребления кислорода (VO2) и анализ сна. Благодаря акселерометру часы также способны отслеживать физическую активность во время занятий в спортзале, например, при поднятии тяжестей или тренировках на велотренажёре.

Несмотря на отсутствие датчиков окружающей среды, как в модели GBD-H2000, DW-H5600 имеют функции, показывающие время восхода и захода солнца, а также фазы луны. В отличие от большинства других моделей G-Shock, эти часы питаются от литий-ионного аккумулятора, который можно заряжать через USB-кабель или с помощью солнечной энергии.

Как выбрать лучшие G-Shock

При выборе идеальных часов G-Shock вам следует учитывать несколько ключевых аспектов, чтобы обеспечить, что выбранная модель идеально соответствует вашим потребностям и стилю жизни.

Определите свои потребности: Подумайте, для каких активностей вы планируете использовать часы. Нужны ли вам специальные функции, такие как пульсометр, счетчик шагов или GPS? Или вам просто нужны надежные и прочные часы для ежедневного использования?

Устойчивость к условиям эксплуатации: G-Shock известны своей прочностью и устойчивостью к ударам, но некоторые модели предлагают дополнительную защиту от воды, грязи или пыли.

Дизайн и размер: Выберите модель, которая вам нравится внешне и удобно сидит на запястье. Классические «квадратные» модели могут быть более узнаваемыми, но существуют и другие дизайны, подходящие под различные вкусы и размеры запястья.

Функциональность: Обратите внимание на наличие таких функций, как солнечная батарея, автоматическая синхронизация времени, мировое время, таймеры, будильники и подсветка. Выбирайте те функции, которые будут вам полезны.

Технологии подключения: Некоторые модели оснащены Bluetooth для связи с смартфоном, что позволяет управлять настройками часов и получать уведомления.

Батарея и питание: Рассмотрите тип питания часов. Некоторые модели работают на солнечной энергии, другие — на батарейках или аккумуляторах, заряжаемых через USB.

Бюджет: Определите, сколько вы готовы потратить на часы. G-Shock предлагают широкий диапазон цен, от более доступных моделей до премиальных версий с расширенными функциями.

Отзывы и рейтинги: Перед покупкой изучите отзывы покупателей и специалистов, чтобы узнать о возможных недостатках и достоинствах интересующей вас модели.

Гарантия и поддержка: Убедитесь, что часы имеют гарантию производителя и доступ к сервисной поддержке в случае необходимости.

Учитывая эти критерии, вы сможете сделать информированный выбор и приобрести часы G-Shock, которые будут служить вам верой и правдой в течение многих лет.