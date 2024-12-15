Главная » Планшеты В 2028 году Apple выпустит гигантский складной iPad ПланшетыЭлектроника и техника В 2028 году Apple выпустит гигантский складной iPad Анатолий Пшеницын 6 Просмотров

Apple планирует выпустить огромный складной iPad примерно к 2028 году. По слухам, это устройство будет примерно в два раза больше iPad Pro, если его разложить. Предполагается, что диагональ составит около 20 дюймов, что делает складной дизайн необходимым для удобства переноски. Этот гигантский планшет, по сути, может стать полноценной заменой ноутбуку. Подобно неудачным проектам Microsoft Courier и Surface Neo, или Lenovo Yoga Book 9i.

В основе концепции лежит огромный гибкий экран, практически без видимой складки. Хотя, по слухам, Apple пока не смогла полностью от неё избавиться. Ожидается, что устройство будет работать на iPadOS, но с элементами macOS. Это позволит запускать приложения для Mac. Тем не менее, Apple подчёркивает, что это не будет гибрид iPad и Mac.

Один из источников указывает на OLED-экран размером 18,8 дюймов. Это эквивалентно двум 13-дюймовым iPad Pro, размещенным рядом. Другие источники также упоминают 20-дюймовый экран. Интересно, что ранее ходили слухи о более компактном складном iPad (8 дюймов), возможно, с форм-фактором, подобным iPad mini.

Складной iPad, а вернее его концепция, разрабатывал Apple длительное время, что подтверждается многочисленными патентными заявками. В некоторых патентах описывается дизайн, где нижняя часть складного экрана может работать как клавиатура и трекпад, а верхняя – как основной экран. Использование сенсорной технологии и тактильной обратной связи позволит имитировать клавиатуру, с возможностью изменения раскладки. Даже рассматривается возможность использования приподнятых элементов на экране для ощущения клавиш.

Кажется, что Apple делает ставку на большие складные экраны, ориентируясь на портативность и расширенную функциональность, а не на карманные устройства. Дата выхода складного iPad — ориентировочно 2028 год, что подтверждается некоторыми независимыми источниками.

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