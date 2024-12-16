Когда появится смартфон с тройным складыванием от TCL?

TCL известный китайский производитель электроники. Компания активно развивает технологии гибких экранов и готовится к выходу на рынок тройных складных смартфонов. Это заявление основателя и председателя компании Ли Донгшэна прозвучало на Глобальной конференции по технологическим инновациям TCL 11 декабря.

Технология уже готова (TCL представила работающий прототип 7,85-дюймового тройного экрана Tandem на выставке SID 2024 в Сан-Хосе). Но решение о запуске в массовое производство зависит от рыночного спроса. Экран Tandem поддерживает G-образную и Z-образную конфигурации складывания. Он использует энергоэффективные технологии LTPO и PLP для высокой яркости и длительного времени работы. В смартфоне также планируется реализовать подэкранную систему распознавания лиц.

TCL начала свою деятельность на рынке мобильных телефонов в 1999 году. Сейчас, помимо смартфонов, компания сосредоточена на производстве панелей для мобильных устройств через свою дочернюю компанию TCL CSOT. Конкуренция на рынке складных смартфонов усиливается. Такие компании, как Xiaomi, Oppo и Honor, активно выпускают новые модели. Huawei уже представила свой тройной складной смартфон Mate XT, что повысило ожидания рынка.

Перспективы для рынка

Samsung, лидер рынка, также планирует выпустить свой тройной складной смартфон ориентировочно в 2025 году. По информации южнокорейских СМИ (ETNews, Maeil Business Newspaper, The Korea Times), этот смартфон будет иметь 9-10-дюймовый экран. Также у него будет улучшенная конструкция для повышения надежности и долговечности. Вице-президент Samsung Даниэль Араужо заявил о планах выпуска новых инновационных продуктов. Они будут ориентированы на потребителей, желающих получить более функциональные устройства.

Ожидается, что рынок складных смартфонов к 2025 году сфокусируется на новых форматах и функциональности, а не только на улучшении характеристик существующих моделей. Ли Донгшэн также отметил значительный потенциал искусственного интеллекта в ближайшие 3-5 лет. Он предполагает его революционное влияние на экономику и бизнес. Будущий тройной смартфон TCL, вероятно, будет интегрировать функции ИИ, такие как интеллектуальные рекомендации и голосовые помощники, для улучшения пользовательского опыта . Рынок складных смартфонов демонстрирует устойчивый рост – в 2024 году ожидается увеличение на 22%, в основном за счет Азиатско-Тихоокеанского региона и развития премиальных моделей.

Источник — digitimes