Лучшие умные очки в 2025 году

Здесь мы собрали лучшие умные очки, которые можно купить прямо сейчас, чтобы создавать и потреблять цифровой контент совершенно по-новому.

Лучшие умные очки (они же лучшие очки AR) предлагают совершенно новый способ взаимодействия с приложениями и Интернетом. Вам больше не нужно смотреть на экран, чтобы увидеть цифровые изображения: они направляются прямо в глаза; а их наложение на реальный мир открывает бесконечные возможности для развлечения, получения информации, образования.

12.04.2025 Обновление В рейтинг добавлены новые модели Xreal.

Представьте, например, что вы видите направления на карте в реальном пространстве или представляете, как могла бы выглядеть новая мебель в вашем настоящем доме. Некоторые модели также позволяют делать фотографии и видеозаписи именно того, что вы видите, оснащены динамиками для прослушивания музыки и микрофонами для совершения звонков. Некоторые из них также можно подключить к ПК, PlayStation 5 или Xbox Series X для использования в лучших VR-играх, и даже недорогие смарт-очки можно использовать для просмотра фильмов.

Однако, прежде чем вы слишком обрадуетесь, я должен отметить, что эта технология еще несколько сырая и не до конца проработана. Даже лучшие очки дополненной реальности (которые не следует путать с лучшими VR-гарнитурами или гарнитурами смешанной реальности) все еще находятся на стадии прототипа. Все это очень напоминает ранние версии планшетных компьютеров, выпущенные до iPad, или первые в мире умные часы, появившиеся на рынке. Однако некоторые из них, такие как умные очки Nreal Air, регулярно обновляются для улучшения пользовательского опыта.

1 Xreal Air 2 Лучшие умные очки в целом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 72 г

Разрешение: 1920 x 1080 на глаз

Яркость: 500 нит

Частота обновления: 120 Гц Плюсы Яркие HD-изображения

Удобный дизайн

Частота обновления 120 Гц Минусы Дорогие аксессуары

Слабые динамики

Если вы ищете передовые очки дополненной реальности, то Xreal Air 2 – это отличный выбор. Они не обладают встроенным искусственным интеллектом, но зато предлагают впечатляющий пользовательский опыт.

Очки Xreal Air 2 отличаются удобным дизайном, который позволяет носить их часами без дискомфорта. Их дисплеи Micro-OLED full-HD с частотой 120 Гц и яркостью 500 нит обеспечивают четкое и контрастное изображение. Для оптимального просмотра рекомендуется использовать специальную насадку. Впечатления от использования Xreal Air 2 можно сравнить с просмотром кино в собственном личном кинотеатре. Подключив их к совместимому телефону или игровой консоли, вы сможете наслаждаться контентом в дороге.

Несмотря на то, что хотелось бы видеть поддержку разрешения 4K и улучшенную четкость по краям изображения (что, впрочем, является общей проблемой для большинства AR-очков), а также более насыщенный звук с выраженными басами (что легко решается с помощью беспроводных наушников), эти недостатки не перечеркивают их преимуществ перед конкурентами.

Единственный серьезный минус, который можно отметить – это ограниченная совместимость. Для подключения очков к смартфону необходимо, чтобы устройство поддерживало DisplayPort через USB-C. К сожалению, некоторые популярные модели, такие как Google Pixel 8, не обладают этой функцией и не будут работать с Xreal Air 2.

Для расширения совместимости можно приобрести дополнительные аксессуары, такие как кабели HDMI-in-to-USB-C-out и адаптеры, например, Xreal Beam Pro. Xreal Beam Pro – это устройство, похожее на смартфон, которое увеличивает время работы аккумулятора и обеспечивает гарантированный способ просмотра видео и захвата пространственных изображений. Однако, стоит учитывать, что эти аксессуары увеличивают общую стоимость комплекта.

Также существует Pro-версия очков Xreal Air 2, которая отличается наличием электрохромного затемнения линз, позволяющего переключаться между прозрачным и затемненным режимами. Это единственное различие между Pro-версией и базовой моделью, и для большинства пользователей, возможно, нет необходимости переплачивать за эту функцию.

В целом, Xreal Air 2 – это отличные очки дополненной реальности, которые предлагают захватывающий и комфортный опыт просмотра контента. Несмотря на некоторые недостатки в совместимости и качестве звука, они являются одними из лучших в своем классе.

2 Xreal One Лучшие очки дополненной реальности

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 84 г

Разрешение: 1920 x 1080 на глаз

Яркость: 600 нит

Частота обновления: 120 Гц Плюсы Мощная производительность, не требуется смартфон

Хороший звук

Яркое и четкое изображение Минусы Дорого

Xreal One – это больше, чем просто гаджет, это ваш личный портативный мир. Если вы часто путешествуете, эти очки станут незаменимым аксессуаром. Они также открывают новые горизонты в играх, позволяя использовать их в качестве персонального дисплея, когда телевизор занят. Кроме того, Xreal One значительно повышают продуктивность, предоставляя возможность работы с несколькими мониторами в любом месте, без необходимости сидеть за столом.

Xreal One выходят на новый уровень благодаря значительно улучшенному полю зрения дисплея, высококачественному звуку, настроенному Bose, и чипу X1, который позволяет управлять всеми функциями непосредственно с устройства, не полагаясь на программное обеспечение телефона или ноутбука. Это настоящий прорыв в пространственных вычислениях. Добавьте к этому суперпортативность и удобство ношения в течение нескольких часов, и вы получите идеального компаньона для работы и развлечений.

Дисплей и звук превосходят ожидания. Технология micro-OLED в очках дополненной реальности постоянно развивается, и Xreal One с уверенностью занимают лидирующие позиции. Призмы дисплея обеспечивают четкое изображение 1080p с частотой 120 кадров в секунду и углом обзора 50 градусов. В сочетании с динамиками, настроенными Bose, вы получаете кристально чистые высокие частоты и удивительно теплое воспроизведение басов.

Xreal One отличаются стильным и сдержанным дизайном. Очки дополненной реальности часто выглядят громоздко, но Xreal One удалось скрыть необходимые призмы в элегантном корпусе Wayfarer. Тонкие линзы и низкопрофильная конструкция делают их практически незаметными для окружающих.

Поле зрения все еще ограничено. Несмотря на впечатляющие 50 градусов, ограниченное поле зрения может быть заметно при использовании большого экрана. К счастью, эту проблему можно решить, расположив экран немного впереди себя.

Xreal One – это лучшие универсальные смарт-очки для тех, кто ищет очки дополненной реальности для работы и развлечений в любом месте. Они удобны, эстетически привлекательны, оснащены отличным дисплеем и имеют удобное встроенное программное обеспечение. Xreal One – это ваш портативный мир, который всегда с вами.

3 Xreal Air Лучшие недорогие смарт-очки

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 79 г

Разрешение: 1920 x 1080 на глаз

Яркость: 400 нит

Частота обновления: 120 Гц Плюсы Отличное изображение

Удобная конструкция

Стали дешевле Минусы Не самые яркие экраны

Размытие по краям картинки

Неудивительно, что Xreal Air (ранее Nreal Air) стали лучшими бюджетными смарт-очками. Они – предшественники нынешних лидеров, и предлагают отличный способ познакомиться с миром дополненной реальности, не переплачивая.

Конечно, у Xreal Air есть свои недостатки. Пиковая яркость составляет всего 400 нит, они немного тяжелее, а качество звука оставляет желать лучшего. Темный контраст не такой глубокий, а цвета не такие яркие, как у более дорогих моделей. Но, несмотря на это, экраны Sony Micro-OLED обеспечивают достойное HD-изображение.

Благодаря тому, что это модель предыдущего поколения, Xreal Air можно приобрести по более низкой цене, чем Xreal Air 2 и другие конкурирующие бренды. Несмотря на то, что Xreal Air немного тяжелее, это практически не ощущается. С точки зрения комфорта они ничуть не хуже более дорогих моделей.

Как и их преемники, оригинальные Xreal Air имеют определенные ограничения по совместимости. Перед покупкой обязательно проверьте совместимость с вашим телефоном и игровыми консолями. В противном случае, вы можете обнаружить, что они не так уж и полезны.

Если вы хотите попробовать смарт-очки дополненной реальности, но не готовы тратить большие деньги, Xreal Air – отличный вариант. Они относительно доступны и предлагают приличную функциональность, что делает их хорошим выбором для знакомства с этой новой технологией. Xreal Air – это ваш билет в мир дополненной реальности по доступной цене.

4 Viture Pro XR Лучшие премиальные очки дополненной реальности

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 76 г

Разрешение: 1920 x 1080 на глаз

Яркость: 4000 нит

Частота обновления: 120 Гц Плюсы Красивый и удобный дизайн

Отличные экраны

Продвинутое ПО Минусы Тихий звук

Дорого

Viture Pro XR – это не просто смарт-очки, это заявка на превосходство в мире дополненной реальности. Их высокая цена оправдывается безупречным качеством исполнения и передовыми технологиями. Эти очки созданы для тех, кто привык к лучшему и готов платить за это.

Что делает Viture Pro XR лучшими премиальными очками дополненной реальности? Прежде всего, это стильный и удобный дизайн, который позволяет носить их часами, не испытывая дискомфорта. Но главное – это великолепный Micro-OLED дисплей с разрешением 1080p на каждый глаз, который поражает яркостью до 4000 нит и насыщенными цветами.

Ключевое преимущество Viture Pro XR – это их пространственные вычислительные возможности, реализованные благодаря приложению SpaceWalker. Это программное обеспечение открывает новые горизонты для работы и развлечений.

Viture Pro XR предлагают потрясающее качество изображения в стильной оправе. Благодаря регулировочным дискам Myopia, очки адаптируются к вашему зрению, устраняя необходимость в дополнительных вставках. Каждый пользователь может наслаждаться имитацией 135-дюймового экрана Micro-OLED.

Электрохромная пленка в Viture Pro XR превосходит аналоги в других очках. Она обеспечивает практически полное затемнение, блокируя практически весь внешний свет.

Приложение Spacewalker – это настоящая революция в мире XR. При подключении к ноутбуку оно позволяет создать удобное рабочее пространство с несколькими мониторами. А при использовании с телефоном, вы получаете полноценную операционную систему для навигации по контенту и просмотра видео. Viture продумали все до мелочей.

Стоит отметить, что для полноценного использования всех функций Viture Pro XR, вам понадобится Mobile Dock, что увеличивает общую стоимость комплекта до более чем 700 долларов. Кроме того, звук в очках довольно тихий и может быть заглушен окружающим шумом. Несмотря на то, что Viture Pro XR поддерживают объемный звук 5.1, громкость оставляет желать лучшего.

Viture Pro XR – это дорогие, но роскошные очки дополненной реальности. Они предлагают премиальные материалы, передовые технологии и потрясающее качество изображения. А программное обеспечение Viture превращает их в настоящий пространственный компьютер. Если вы ищете лучшее, Viture Pro XR – это ваш выбор.

5 Solos AirGo 3 Лучшие очки с ChatGPT

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 40 г

Разрешение:

Яркость:

Частота обновления: Плюсы Очень легкие

Хороший звук, с шумоподавлением

Поддержка ChatGPT Минусы Слабый аккумулятор

Solos AirGo 3 – это умные очки, созданные для тех, кто живет и дышит ChatGPT и его возможностями. Подписавшись на сервис, вы получаете доступ к потрясающим функциям, включая возможность вести беседы с ChatGPT прямо через очки.

За скромную цену в 249 долларов вы получаете оправу, совместимую с рецептурными линзами, которая практически не ощущается на лице, а также удивительно качественный звук. Уведомления отображаются ненавязчиво, а светодиодный индикатор с цветовой кодировкой информирует вас о происходящем на телефоне. Главное – молниеносная скорость ответов ChatGPT, позволяющая вести полноценные диалоги.

Несмотря на доступную цену, Solos AirGo 3 выглядят и ощущаются как очки премиум-класса. Благодаря тому, что все функции AI работают через ваш телефон, Solos удалось сделать их невероятно легкими.

Качество звука действительно поражает. Легкие очки обеспечивают чистый и объемный звук. Направленные микрофоны с технологией Whisper Audio гарантируют, что ваш голос будет слышен громко и четко, а фоновый шум будет приглушен.

SolosChat, работающий через дополнительное приложение, предоставляет вам голосового помощника для ответов на вопросы в режиме реального времени. А для путешественников незаменимой станет функция SolosTranslate, позволяющая мгновенно переводить иностранные языки.

Несмотря на все достоинства, у Solos AirGo 3 есть и недостатки. Чтобы добиться такого легкого веса, Solo пришлось пожертвовать временем работы аккумулятора. Вы можете рассчитывать примерно на 2 часа работы в режиме легкого использования. Прослушивание музыки или длительные звонки сократят это время до 90 минут.

Вместо физической кнопки, как у Solos AirGo 3 используют виртуальную кнопку сбоку, которая не всегда оказывается под рукой. Это может раздражать и требовать времени на привыкание. Но главная сила Solos AirGo 3 – в интеграции с ChatGPT. OpenAI – лидер в области чат-ботов, и Solos AirGo 3 позволяют вам общаться с ним легко и удобно, где бы вы ни находились.

Что такое умные очки

Умные очки, также известные как AR-очки, представляют собой форму носимой технологии, которая отображает цифровую информацию и контент непосредственно в поле вашего зрения. В этом смысле они похожи на гарнитуры виртуальной реальности (VR), но они не полностью закрывают обзор окружения. Это означает, что вы можете видеть как цифровую информацию, так и реальный мир одновременно.

Для чего используются умные очки

Умные очки помещают цифровой контент и информацию прямо перед вашими глазами, накладываясь на реальный мир, и это имеет ряд применений. Одним из них является навигация: предоставление вам указаний и данных о путешествии, таких как дорожные условия, достопримечательности и погода.

То же самое относится к таким видам спорта, как бег и езда на велосипеде, что позволяет видеть факты и цифры, такие как скорость, пройденное расстояние, сожженные калории и так далее. Другое применение — развлечения, например, возможность видеть перед собой большой виртуальный экран, чтобы наслаждаться просмотром телепередач, фильмов и игр с более глубоким погружением. Очки AR также можно использовать на работе и в учебном процессе для просмотра документов, электронных таблиц и других материалов.

Стоит ли покупать умные очки

Умные очки все еще находятся на ранних стадиях разработки, и даже их самые большие сторонники согласятся, что они еще не полностью раскрыли свой потенциал. Даже некоторые из лучших умных очков (которые мы перечислили выше) очень дороги, имеют ограниченные возможности и должны располагаться на вашем лице в точном положении, в противном случае цифровое содержимое выглядит размытым или искаженным.

По этой причине они в основном представляют интерес для разработчиков и энтузиастов. Однако, похоже, что лучшие очки дополненной реальности еще впереди. Следующее поколение, такое как Lenovo T1, Oppo Air Glass 2, Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition и Snap Spectacles 4, выглядят гораздо более производительными, чем их предшественники… хотя до тех пор, пока они действительно не будут выпущены, мы не будем это знать наверняка.