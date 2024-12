ТОП-53 Лучшие VR игры в 2024 году

Только лучшие VR игры смогут поместить вас в шкуру своего героя.

В ваше горло впился гниющий зомби. Вы без парашюта летите вниз с крыши небоскреба. Из темноты на вас движется какое-то существо с шестью ногами, а в обойме осталось всего два патрона. Разработчики современных игр из-за всех сил стараются создать неповторимый и увлекательный сюжет. Но может ли монитор в полной мере его передать? Скорее всего нет!

01.12.2024 Обновление В рейтинг лучших VR игр добавлены новые тайтлы.

И вот здесь на помощь приходят лучшие VR гарнитуры и игры. С каждым годом тема VR становится все более популярной, количество игр также растет. И скорее всего, рано или поздно, виртуальная реальность подвинет индустрию мониторов в сторону. Все потому, что только находясь в центре виртуального игрового мира можно понять задумку его создателя в полной мере. Мурашки по коже, учащенное сердцебиение и удивление от масштабов игрового мира можно по-настоящему ощутить только находясь непосредственно в игре.

Кроме того, только в VR-играх у вас есть шанс пилотировать бронированный костюм Тони Старка в Iron Man VR, восстать против инопланетной империи в Half-Life: Alyx или управлять X-Wing или TIE Fighter в Star Wars Squadrons. Новички в играх VR или опытные исследователи виртуальной реальности, которые хотят попробовать что-то новое: мы думаем, что вы обнаружите, что игры из этого списка обеспечат вам потрясающий игровой опыт нового поколения.

Какие VR-игры самые лучшие?

Хотя разделение игр на жанры может быть удобно, лучше разделить VR-игры в этом списке на разные способы использования виртуальной реальности. Некоторые из лучших VR-игр — это уже давно известные имена, адаптированные под новые устройства. Интересными примерами этого могут быть The Elder Scrolls V: Skyrim VR или Doom VFR, основанные на существующих играх. Они хороши для новичков, которые делают свои первые шаги в сторону VR-игр, или для поклонников франшизы, которые хотят попробовать свою самую любимую игру по-новому.

В тоже время есть лучшие VR-игры, которые больше нигде не работают. Сюда входят Beat Sabre, Asgard’s Wrath 2 или Star Trek: Bridge Crew. На ступеньку ниже вы найдете Batman: Arkham VR и Superhot VR. Они основаны на играх, разработанных для обычных контроллеров, но эти версии меняют так много механик и сценариев, что, по сути, стали совершенно новыми.

Также можно попробовать многопользовательские игры в виртуальной реальности. Eve: Valkyrie позволяет вам пилотировать истребитель в онлайн-матче, в то время как Keep Talking и Nobody Explodes объединяют игрока в VR с другим игроком, который не видит бомбу, которую он обезвреживает, но имеет все инструкции.

Half-Life: Alyx — это лучшая игра в виртуальной реальности для погружения в историю. Помимо продолжения истории любимой франшизы после многих лет молчания, она демонстрирует опыт, который максимально использует ее формат, не будучи слишком непонятным для новичков. Falcon Age — это гораздо менее известное имя и гораздо меньший по размеру проект, но он предлагает нечто подобное для геймеров, которым нужна история с их игровым процессом в виртуальной реальности.

1 Half-Life: Alyx Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift, Windows Mixed Reality

Жанр: экшен, приключенческие игры

Возрастное ограничение: 16+

Локализация: интерфейс и субтитры на русском

Эта игра позволяет вам вернуться в мир Half-Life после 13 лет молчания. Заняв место Аликс Вэнс, а не Гордона Фримена, вы будете сражаться в Сити 17.

Вы примите участие в перестрелках с солдатами Альянса и другими инопланетными врагами, будете решать головоломки, успех в которых зависит от новой схемы управления виртуальной реальностью.

Возможно, будет сложно простить Valve за то, что фанаты так долго ждали следующего выпуска этой серии игр. Но вы не сможете найти ни чего лучше в VR, чем эта игра.

2 Asgard’s Wrath 2 Quest 2, Quest 3, Quest Pro

9.4 Жанр: RPG

Возрастное ограничение: 18+

Локализация: нет

Asgard’s Wrath 2 для Quest 3 устанавливает новый стандарт виртуальной реальности. В этом продолжении популярной игры 2019 года улучшены все аспекты — от боевой механики до сложного платформера, предлагая глубоко захватывающий и динамичный опыт. Великолепная графика, раскрывающая весь потенциал Quest 3, и более 100 часов захватывающего игрового процесса знаменуют собой значительный скачок в развитии VR-игр.

3 Crossfire: Sierra Squad ПК, PS

Жанр: экшн, шутер

Возрастное ограничение: 16+

Локализация: интерфейс и субтитры на русском

Корейскому разработчику Smilegate удалось превратить свой популярный многопользовательский военный шутер Crossfire в фантастический аркадный VR-шутер, который многим напомнит такие классические игры, как Contra и Gunstar Heroes. Сюжет Crossfire: Sierra Squad может показаться не особо осмысленным, но механика стрельбы в виртуальной реальности просто фантастическая, а темп игры безумно бодрый. Приятно то, что версии Steam и PSVR2 предлагают кросс-игру, то есть вы можете объединяться с друзьями независимо от платформы.

4 The 7th Guest VR ПК, PS, Quest 2, Quest 3, Quest Pro

9.4 Жанр: головоломка, приключения

Возрастное ограничение: н/д

Локализация: нет

Оригинальный «7-й гость» помог продвинуть CD-ROM вперед в качестве подходящего физического носителя для игр. Интерактивная игра-головоломка представляла собой ужасающий опыт, в котором игроки исследовали особняк и решали головоломки по мере развития сюжета. В VR The 7th Guest еще лучше. Все в сюжете и головоломках осталось прежним, за исключением полного погружения в 3D. Как дань уважения оригиналу, полноценные видеофрагменты были заменены технологией объемного видео с новыми актерами.

5 Assassin’s Creed Nexus VR Quest 2, Quest 3, Quest Pro

9.4 Жанр: приключения, экшн

Возрастное ограничение: 18+

Локализация: нет

В случае с виртуальной реальностью, серия Assassin’s Creed решила вспомнить всю свою историю, позволяя игрокам примерить на себя роль Эцио, Кассандры и Коннора в то время, как они крадутся, выслеживают, прыгают по крышам домов и сражаются за получение фрагментов машины Ису, которая сможет изменить мир, если использовать ее с Анимусом. Для Ubisoft это первый шаг в виртуальную реальность, и он получился потрясающим. Жаль только, что ради русского языка приходится танцевать с бубном.

6 Arizona Sunshine 2 ПК, PS, Oculus Quest

Жанр: экшн, шутер

Возрастное ограничение: 17+

Локализация: нет

Первая Arizona Sunshine, вышедшая в 2016 году, представляла собой туповатый зомби-шутер с хорошим чувством юмора, подкрепленный сильной механикой стрельбы. Ее продолжение Arizona Sunshine 2 все это сохранила, но и многое приобрела. Сражения улучшены за счет введения рукопашного боя, который является отличным способом сэкономить боеприпасы, хотя игра и так не жестит, когда дело доходит до пополнения арсенала. В ней также есть несколько действительно крутых локаций, которые кажутся цитатами из Call of Duty.

7 Resident Evil Village PSVR 2

Жанр: экшен

Возрастное ограничение: 18+

Локализация: полностью на русском языке

Resident Evil Village на PS5 — это не просто игра, а настоящий шедевр виртуальной реальности благодаря полной совместимости с PSVR 2. Графика игры просто поражает воображение, используя все возможности PS5 и дисплея PSVR 2, создавая невероятно детализированный и захватывающий мир ужасов. Конечно, перенос в VR не идеален на 100%, но это всё равно впечатляющая демонстрация потенциала современных VR-игр и того, насколько реалистичной может быть графика.

Игра полностью погружает игрока в атмосферу, используя такие технологии как отслеживание взгляда и 3D-звук, позволяя не просто управлять персонажем, а действительно чувствовать себя в его шкуре. В режиме VR доступны дополнительные действия, такие как перезарядка оружия, использование ножа и одновременное владение двумя пистолетами. Более того, в игре есть обучающие режимы и тир для отработки навыков. В общем, если у вас есть PS5 и PSVR 2, Resident Evil Village в VR — это обязательная к прохождению игра.

8 Horizon: Call of the Mountain PS

Жанр: RPG, открытый мир

Возрастное ограничение: 16+

Год выхода: 2023

Режимы игры: одиночный

Локализация: русские субтитры

Эта эксклюзивная игра для PlayStation VR 2, созданная как побочный продукт футуристической и робо-покалиптической игры Horizon от Sony, является одним из самых красивых и захватывающих VR-опытов.

Большая часть игры включает в себя восхождение на горы и стрельбу по врагам из лука и стрел, а также решение головоломок. Использование в игре опционального отслеживания взгляда, богатых визуальных эффектов и сверхъестественных деталей во всем делает ее обязательной для всех владельцев PSVR 2.

9 Tentacular Quest 2, PSVR 2, Steam VR

Жанр: логическая

Возрастное ограничение: 12+

Год выхода: 2022

Режимы игры: одиночный

Локализация: интерфейс, озвучка, субтитры Плюсы

Минусы

Замечательная головоломка от Devolver Digital, рассказывающая о приключениях огромного морского монстра с щупальцами, позволит вам почувствовать себя настоящим гигантом, помогающим крошечным жителям города. Хотя задумка игры достаточно проста — помогать горожанам, всё быстро становится весьма странным и непредсказуемым.

Приготовьтесь к тому, что вы будете случайно бить людей по головам или швырять контейнеры через здания — это неотъемлемая часть игрового процесса. Главное достоинство игры — это необычное ощущение управления с помощью щупалец, что делает геймплей очень забавным и запоминающимся. И, что особенно приятно, игра отлично работает на Oculus Quest 2, обеспечивая комфортное и увлекательное прохождение. Управление щупальцами интуитивно понятно и легко осваивается, а уровни разнообразны и предлагают множество интересных задач.

Графика игры яркая и стильная, что дополнительно усиливает впечатление от игры. В целом, это отличное развлечение для любителей необычных головоломок и забавных ситуаций.

10 Star Wars: Tales From The Galaxy’s Edge Quest 2, PSVR 2

Жанр: приключения, шутер, экшн

Возрастное ограничение: 12+

Год выхода: 2023

Режимы игры: одиночный

Локализация: английский язык

Компания ILMxLab, известная своими культовыми VR-играми (всем, кто еще не играл в Vader Immortal, настоятельно рекомендуется это сделать!), выпустила новый проект — «Сказки с края галактики». Действие игры разворачивается на Батуу, планете из тематических парков «Звёздные войны» от Disney. В отличие от предыдущих проектов студии, эта игра больше похожа на шутер от первого лица, с тщательно проработанной механикой оружия и реалистичным управлением.

Если вы хотите на некоторое время окунуться в атмосферу «Звёздных войн» и почувствовать себя настоящим джедаем или контрабандистом, то эта VR-игра — отличный выбор для вас. Графика игры детально проработана и передает атмосферу «Звёздных войн» с невероятной точностью. Многопользовательский режим позволит играть с друзьями, что добавит еще больше удовольствия от игрового процесса. Для тех, кто ищет альтернативу, стоит обратить внимание на игру Star Wars: Squadrons — ещё один качественный VR-шутер во вселенной «Звёздных войн».

В общем, «Сказки с края галактики» — это захватывающее приключение, которое подарит незабываемые эмоции любителям вселенной «Звёздных войн». Игра поддерживает несколько VR-гарнитур, что делает ее доступной для широкого круга игроков.

11 Beat Saber Oculus Rift, PS, HTC Vive

7.9 Жанр: экшен, приключенческие игры

Возрастное ограничение: 3+

Локализация: английский

Beat Sabre — это быстрая, кинетическая ритм-игра, в которой игрок режет блоки с цветовой кодировкой в ​​такт музыке, играющей на заднем плане, и одна из лучших VR-игр, которая заставит вас попотеть. Используя два контроллера движения, вы будете водить пальцем по воздуху вертикально или горизонтально и время от времени удерживать контроллер в таком положении, чтобы набирать очки.

Beat Sabre, созданный играть стоя, включает в себя 10 песен. Однако игроки на ПК могут использовать редактор треков для создания своих собственных треков из игры; с некоторыми легкими модификациями они могут позволить скачивать треки других пользователей.

12 Moss: Book II Quest 2, Steam VR, PSVR, PSVR 2

Жанр: экшен, приключение игры, казуальная, инди

Возрастное ограничение: 12+

Год выхода: 2022

Режимы игры: одиночный

Локализация: интерфейс, субтитры

Moss: Book II продолжает традиции первой части, предлагая игрокам увлекательный платформер, в котором вы управляете очаровательной мышонком Квиллом, решая разнообразные головоломки. Эта игра — прямое продолжение истории Квилла, расширяющее оригинальный сюжет новыми захватывающими приключениями.

В сиквеле вас ждут новые, более сложные головоломки, ещё более обширные и интерактивные игровые уровни, а также потрясающая, улучшенная графика. Если вы уже знакомы с оригинальной игрой Moss, то Moss: Book II станет для вас логичным и желанным продолжением, предлагающим множество новых впечатлений. Обе игры, и оригинальная Moss, и Moss: Book II, заслуженно считаются великолепными образцами жанра, и прохождение обеих принесёт истинное удовольствие.

Однако, если вы новичок в серии, то смело начинайте с Moss: Book II — игра полностью самостоятельна и обладает улучшенной графикой по сравнению с оригиналом, поэтому вы не упустите ничего важного. Управление в игре интуитивно понятное и удобное, а очаровательный Квилл завоюет ваше сердце с первых минут игры. В целом, это прекрасный выбор для любителей качественных головоломок и очаровательных приключенческих игр.

13 Resident Evil 4 PS, Quest 2, Quest 3, Quest Pro

Жанр: экшн, хоррор

Возрастное ограничение: 18+

Локализация: интерфейс на русском

В прошлом году разработчик Capcom выпустил ремейк Resident Evil 4 для современных консолей, который очень понравился аудитории. Как и в случае с RE7 и RE Village, последний ремейк RE4 также получил режим VR для тех, кто владеет PSVR 2 от Sony и копией игры. Бесплатное дополнение, доступное в виде загружаемого контента в Playstation Store, включает элементы управления, ориентированные на виртуальную реальность, аналогичные предыдущим играм серии, в которых используется вид от первого лица. Владельцы Quest также могут поиграть в RE4 полностью в виртуальной реальности.

14 Walkabout Mini Golf Quest 2, Steam VR, PSVR

Жанр: казуальная, спорт

Возрастное ограничение: 12+

Год выхода: 2022

Режимы игры: одиночный, мультиплеер

Локализация: английский

Если вы ищете увлекательную и расслабляющую VR-игру, то Walkabout Mini Golf — отличный вариант. Эта игра предлагает множество фантастических игровых полей для мини-гольфа, где вы можете играть в одиночку, с друзьями или соревноваться с другими игроками онлайн.

В игре реализована великолепная физика мяча — это не просто обычный мини-гольф, а захватывающее и реалистичное приключение. По мере прохождения игры вы будете открывать новые клюшки и мячи, что добавит разнообразия в игровой процесс и позволит совершенствовать свои навыки. Игра получила исключительно высокие оценки от игроков и критиков, в том числе «очень положительные» отзывы на Steam.

Walkabout Mini Golf — это не просто игра, а уникальный и захватывающий опыт, который позволяет по-новому взглянуть на виртуальную реальность и жанр мини-гольфа. Графика игры яркая и красочная, а атмосфера спокойная и расслабляющая, что делает её идеальным выбором для отдыха и развлечения. Игра поддерживает различные VR-гарнитуры, что делает её доступной для широкого круга пользователей.

15 Demeo Quest 2, PSVR 2, Steam VR

Жанр: приключение, инди, ролевая, стратегия

Возрастное ограничение: 16+

Год выхода: 2021

Режимы игры: одиночный, мультиплеер

Локализация: английский Плюсы

Минусы

Эта превосходная игра, доступная на множестве платформ, предлагает уникальный игровой опыт, сочетающий в себе элементы ролевой игры и стратегии. Игровой процесс строится на прохождении трехмерной карты подземелья, где вы используете карты для нанесения урона противникам.

Умный и продуманный дизайн игры обеспечивает затягивающий и увлекательный игровой процесс. В отличие от многих других игр, здесь нет необходимости в длительном обучении — интуитивное управление позволяет быстро освоиться и начать наслаждаться процессом. Кроме того, игра идеально подходит для совместного прохождения с друзьями или онлайн-соревнований.

Помимо увлекательного геймплея, игра отличается яркой и красочной графикой, что повышает общее впечатление. Наряду с Walkabout Mini Golf, эта игра представляет собой один из лучших примеров увлекательного и многопользовательского развлечения в виртуальной реальности. Игра идеально подходит для коротких сессий, а также для продолжительных заседаний с друзьями.

16 Walking Dead: Saints and Sinners PSVR, Steam. VR, Quest 2

Жанр: хоррор, экшн

Возрастное ограничение: 18+

Год выхода: 2020

Режимы игры: одиночный

Локализация: английский

Если вы являетесь поклонником игр в жанре survival horror с зомби-тематикой, то игры Saints & Sinners и её продолжение, вторая глава, обязательно должны привлечь ваше внимание. Обе игры демонстрируют высокое качество графики и геймплея как на персональных компьютерах, так и на шлемах виртуальной реальности Quest 2.

Графика и физика в играх реалистичны и захватывающие, создавая атмосферу настоящего постапокалиптического мира, полного опасностей и выживания. Управление в играх интуитивное и удобное, позволяющее полностью погрузиться в игровой процесс. Предстоящий релиз игры на PlayStation VR2 также вызывает большой интерес и обещает ещё более высокое качество графики и улучшенное взаимодействие с игровым миром.

Игры Saints & Sinners предлагают захватывающий сюжет, сложные головоломки и динамичные схватки с ордами зомби. Выживание в этом жестоком мире требует проявления смекалки, ловкости и быстрой реакции. Богатый арсенал оружия и разнообразные возможности крафта помогут вам выживать в этом опасном мире. В целом, Saints & Sinners — это отличный выбор для любителей жанра survival horror с увлекательным сюжетом и динамичным геймплеем, доступный на различных платформах виртуальной реальности.

17 Population: One Oculus Quest, ПК, Quest 2, Quest 3, Quest Pro

7.9 Жанр: шутер

Возрастное ограничение: 16+

Локализация: нет

В этой игре, разработанной BigBox VR, игроки формируют отряды из трех и более игроков, которые должны убивать бойцов других команд, пока не останется только одна. Как и в других играх жанра королевской битвы, игроки по ходу матча собирают различные предметы и оружие, чтобы повысить шансы своего отряда на победу. Одна из ключевых особенностей Population: One — возможность взбираться практически на любую поверхность и скользить от точки к точке.

18 Blade & Sorcery: Nomad ПК, HTC Vive, Quest 2, Quest 3, Quest Pro

Жанр: экшн, приключения, инди, RPG

Возрастное ограничение: 18+

Локализация: нет

Blade & Sorcery: Nomad создавалась специально для виртуальной реальности как средневековая фэнтезийная песочница, позволяющая игрокам делать практически все, что захочется. Используя невероятно реалистичную физику, игра позволяет многое: от борьбы на мечах до перекидывания фаерболлами, лишь бы победить врага. Самое главное, что Blade & Sorcery: Nomad прекрасно передает ощущения от нападения на противников с мечом и магией.

19 The Thrill of the Fight ПК, Quest, Quest 2, Quest 3, Quest Pro

Жанр: экшн, спорт, файтинг

Возрастное ограничение: нет

Локализация: нет

Когда дело доходит до файтингов в виртуальной реальности, нет более подходящего вида спорта, чем бокс. The Thrill of the Fight — это тренировка всего тела, благодаря которой каждый почувствует себя настоящим боксером. По сравнению с другими играми в подобном стиле, она очень доступная — меньше 400 рублей в Стиме. Игроки встречаются лицом к лицу с различными соперниками, и с каждым разом матчи будут становиться все длиннее и тяжелее.

20 Tetris Effect: Connected ПК, PS, Quest, Quest 2, Quest 3, Quest Pro

Жанр: казуальные игры, инди

Возрастное ограничение: нет

Локализация: нет

Tetris Effect: Connected выглядит действительно впечатляюще в виртуальной реальности из-за своего ритма, в котором цвета и звуки сливаются с падающими фигурами. Способность Zone замедляет время, что позволяет вам так разместить блоки, чтобы очистить еще больше линий. Помимо одиночной игры, существует множество многопользовательских онлайн-режимов, основанных как на совместной, так и на соревновательной игре.

21 Cities VR Quest 2

9.4 Жанр: симуляторы

Возрастное ограничение: 3+

Язык: Английский, Испанский, Корейский, Немецкий, Французский, Японский

Если вы любите Cities: Skylines, но хотите оказаться еще ближе к своему мегаполису, тогда Cities: VR создана для вас. Тот же базовый игровой процесс проектирования и управления городом такой же, как и в оригинальной игре, за исключением того, что элементы управления переработаны для более удобного использования в виртуальной реальности.

Стоит взглянуть на Cities: VR, если оригинал кажется вам слишком ошеломляющим. Ограниченный размер игры означает, что у вас меньше шансов сделать неуправляемое разрастание. Кроме того, теперь вы можете исследовать свой город на уровне улиц, что позволяет еще ближе изучить, как работают ваши общественные службы и районы.

22 Hitman 3 Valve Index, PSVR, HTC Vive, Oculus Rift

Жанр: стелс, экшн

Возрастное ограничение: 18+

Язык: Английский

Если вы уже купили третью часть трилогии World of Assasination, вы можете получить бесплатное обновление, которое активирует для нее виртуальную реальность. Если вы хотите слиться с Агентом 47 так же, как он сливается с толпой, это интересный способ снова попробовать свои любимые миссии.

Имейте в виду, однако, что версии игры для ПК и PSVR по сути одинаковы, поэтому независимо от того, насколько лучше аппаратное обеспечение вашего игрового ПК, вы не заметите большой разницы в производительности. Войдите в игру, ожидая довольно посредственной графики, и тогда вы сможете в полной мере насладиться подкрадыванием и удушением.

23 Gran Turismo 7 PSVR2

Жанр: гонки

Возрастное ограничение: 0+

Год выхода: 2022

Максимальное количество игроков

до: 2

Режимы игры: кооператив, мультиплеер, одиночный

Локализация: русские субтитры Плюсы Доступная и увлекательная кампания

Широкий спектр функций и настроек

Отличное управление с контроллером PS5 DualSense Минусы Для VR есть ограничения

В и без того фантастическую гоночную игру Gran Turismo 7 для PS5 можно играть на новой гарнитуре PlayStation VR 2 от Sony, что делает ее одной из лучших игр для PSVR 2 и одной из лучших игр для виртуальной реальности в мире.

Всего пара предостережений: гонки — это единственная часть, которая связана с виртуальной реальностью, и GT7 не работает с контроллерами Sense (вам нужно использовать контроллер DualSense или совместимый руль), но уровень детализации вождения просто потрясающий.

24 Jurassic World: Aftermath Quest, Quest 2

9.2 Жанр: приключение, динозавры, исследование

Возрастное ограничение: 12+

Язык: английский, французский, немецкий, японский, корейский, испанский

Недавно обновленный Aftermath позволяет вам исследовать обломки тематического парка динозавров titalur между первым и вторым фильмами перезагруженной франшизы. Застряв там во время миссии по поиску важной исследовательской информации в лабораториях, вам нужно решать головоломки и прятаться от некоторых знакомых врагов-мясоедов.

Хотя преследование ящериц-убийц из прошлого пугает, игра на самом деле выглядит довольно забавно с ее закрашенной клетками графикой. Это будет новый опыт для фанатов, привыкших к более реалистичному оформлению основной серии фильмов, но пробираться через объекты и достопримечательности, чтобы избежать страшных динозавров — это захватывающее приключение, которое вдохновит любого геймера в виртуальной реальности.

25 Stride Quest, Quest 2, PC, PS

9.1 Жанр: экшен, аркада, спорт

Возрастное ограничение: 16+

Язык: английский

Фрираннинг отлично подходит для виртуальной реальности (при условии, что у вас для этого есть смелость), и Stride пришел, чтобы заполнить нишу. Прыгайте, скользите и бегайте по стенам через бесконечный город крыш, решая, как долго вы сможете продолжать идти.

Это очень физически активная игра, требующая большого количества движений рук, чтобы управлять вашим персонажем. Это только усложняется, поскольку в игре появляются бандиты, которые пытаются убить вас, пока вы бежите, но, по крайней мере, у вас есть собственное оружие, чтобы атаковать. С бесконечными, синхронизированными и аренными режимами, а также сюжетным режимом на подходе, это игра с большим потенциалом для виртуальных острых ощущений.

26 Thumper Oculus Quest, Oculus Rift, Oculus Go, PC, PS

9 Платформа: Oculus Quest, Oculus Rift, Oculus Go, PC, PS

Жанр: боевик, аркада, музыка

Возрастное ограничение: 7+

Язык: русский

Вы никогда раньше не играли в такую ритм-игру, как Тампер. Несмотря на то, что весь смысл заключается в том, чтобы ваши входы были правильно синхронизированы с музыкой, окружение и сами треки намеренно жестоки, что делает каждый этап похожим на битву.

Играя за блестящего «космического жука», вы должны правильно бить колодки на трассе, меняя полосы движения и избегая опасных мест или даже атак врага. Как только вы это сделаете, сможете перейти на следующий уровень или попробовать еще раз, чтобы набрать больше очков. Или, учитывая безжалостный тон игры, возможно, вам просто нужно снять гарнитуру и взять пять.

27 Subnautica PC

Жанр: приключенческие игры, инди

Возрастное ограничение:

Язык: русский

Погрузитесь в бескрайний океан планеты 4546B с режимом VR от Subnautica. Подводный геймплей этой игры на выживание работает блестяще: ваша гарнитура ощущается как водолазный шлем, когда вы рискуете глубже погрузиться в воду. Просто не забывай дышать.

Ваша цель такая же, как и в обычной игре — собирать ресурсы, которые позволят вам выжить, пока вы найдете путь за пределы планеты. Вы будете строить себе базы и транспортные средства, чтобы упростить задачу и защитить себя от более агрессивной дикой природы. Кроме того, пока вы собираетесь мусор, вы можете встретить отрывки из повествования игры, объясняющие историю планеты и то, что стало с вашими товарищами по команде после того, как ваш звездолет потерпел крушение при загадочных обстоятельствах.

28 Microsoft Flight Simulator XBOX, PC

Жанр: симулятор

Возрастное ограничение: 0+

Язык: английский, русские субтитры

Даже без гарнитуры VR потрясающие виды и тщательно проработанный самолет этого симулятора полета просто восхитительны. Но добавление совместимой гарнитуры делает ее, без сомнения, одной из лучших игр VR.

Благодаря точке обзора от первого лица, предлагаемой вашим шлемом, вы можете вблизи рассмотреть все кнопки и переключатели и получить дополнительный уровень погружения, когда вы взлетаете и приземляетесь в аэропортах по всему миру, летаете через облака и любуетесь пейзажами внизу.

Если это звучит для вас немного ошеломляющим, то вы будете рады, что игра позволяет вам настраивать, какая часть управления вашим самолетом управляется автоматически или вручную. Если вы хотите чего-то более расслабляющего, вы можете просто позволить игре позаботиться о сложных вещах за вас и наслаждаться полетами. Но если вы хотите почувствовать себя настоящим пилотом, то можете снять тренировочные колеса и повозиться сколько душе угодно.

29 Falcon Age PC, PSVR, Oculus Quest

8.6 Жанр: боевик, приключение, повествование

Возрастное ограничение: 12+

Язык: английский, французский, немецкий, японский, корейский, испанский

Вы и ваша хищная птица против всего мира в этой приключенческой игре. Ваша родная планета была захвачена империей роботов, и после того, как вы вырвались из тюрьмы со своим новым другом-соколом, единственное, что нужно сделать — это начать сопротивляться. По мере того, как ваш сокол превращается из птенца во взрослого, он осваивает новые навыки и способности, которые помогут на вашем пути. Кроме того, вы можете нарядить его в милые костюмы. С соколом в одной руке и оглушающей дубинкой в ​​другой вы получите задание освободить области карты из-под контроля машин, вернув надежду сообществу, у которого осталось совсем немного. Это одна из лучших VR-игр для игроков, пытающихся потерять себя в виртуальном мире, с захватывающей историей, действие которой происходит в прекрасно визуализированном мире. 30 Star Wars: Squadrons PC, PSVR, XBOX, HTC Vive, Oculus Rift 8.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Жанр: симулятор, экшн

Возрастное ограничение: 16+

Язык: английский, русские субтитры

С видом от первого лица из кабины X-Wing или TIE Fighter, Star Wars Squadrons — это новейший и лучший способ испытать космические бои в хронологии оригинальной трилогии саги.

Выбранный вами истребитель из списка знаменитых космических кораблей «Звездных войн» также может быть настроен так, чтобы он выглядел и работал так, как вам нужно, в зависимости от выполняемой миссии.

В классических традициях «Звездных войн» есть одиночная кампания, в которой повстанцы и Империя получают свои собственные стороны истории. Но если борьба с противниками, управляемыми компьютером, вас не устраивает, есть также многопользовательский онлайн-режим, в котором вы можете заявить о себе как о летающем асе.

31 Vader Immortal: A Star Wars VR Series Quest, Quest 2, PSVR

Жанр: приключенческие, фэнтези, экшен

Возрастное ограничение: 16+

Язык: английский

В крепости на планете Мустафар, окруженной лавой и горящей скалой, обитает самый известный лорд ситхов во всей галактике. И хотя вы играете обычным контрабандистом, вам нужно проникнуть в это место и выяснить, что ищет Вейдер.

Игра состоит из трех частей, и ваше участие в истории постепенно проясняется по мере того, как вы продвигаетесь дальше. Ваш путь вперед заблокирован врагами, которых вы можете уничтожить своим световым мечом, и головоломками, для победы над которыми вам нужно будет использовать свой разум и физические объекты.

Если вы хотите отдохнуть от истории, вы можете открыть включенное в игру додзё Lightsaber Dojo, где вы сможете обучиться искусству владения элегантным оружием из более цивилизованных времен.

32 Pistol Whip PSVR, PC, Quest 2

8.3 Жанр: музыка и ритм, шутеры

Возрастное ограничение: 12+

Язык: английский

Pistol Whip — это сочетание шутеров от первого лица и ритм-игры, которое перенесет вас в мир с поразительным художественным стилем простых форм и экзотических цветов. После того, как вы выберете уровень, игра станет исключительно простой: наведите указатель и стреляйте во врагов, укажите на пол, чтобы перезарядиться, уклоняйтесь от пуль, двигая головой. Вы двигаетесь по рельсам, но ваше внимание сосредоточено на стрельбе по врагам в такт звуковой дорожки EDM, которая приносит вам больше очков.

Когда вы чувствуете, что разбираетесь в вещах, именно в этот момент вы можете начать экспериментировать с полным набором модификаторов игрового процесса или купить недавно выпущенный DLC расширения Pistol Whip 2089. Это игра, в которую вы захотите играть снова и снова, чтобы побить свой рекорд или насладиться ощущением, когда вы делаете серию хедшотов под быстрый синтезаторный басовый рифф.

33 Iron Man VR PSVR

Жанр: приключения, экшн

Возрастное ограничение: 12+

Язык: полностью на русском языке

Вот одна из лучших, если не самая лучшая VR-игра, в которой можно представить, что вы в Мстителях. Вы берете под свой контроль костюм Железного человека, смотрите через его знакомый HUD, преодолевая препятствия в окружающей среде, нанося удары руками и стреляя энергетическими зарядами, чтобы уничтожить врагов. Вернувшись на базу, вы можете настроить свой костюм (все еще от первого лица), открывая вам другую сторону опыта Тони Старка.

Также есть история, которую стоит пройти (хотя это не каноническая история, если вам небезразличны такие вещи), кампания игры, в которой Старк и команда сталкиваются с хакерским суперзлодеем Призраком, но и другие персонажи, добрые и злые, тоже появятся.

34 No Man’s Sky VR PSVR, Oculus Rift, HTC Vive, Windows Mixed Reality

Жанр: экшен, приключенческие игры

Возрастное ограничение:

Язык: русский

Знаменитой игрой об исследовании космоса можно наслаждаться на гарнитуре VR. Вы попадете прямо в сердце новых открываемых вами миров или можете сесть и по-настоящему оценить огромность пространства из кабины вашего корабля. А поскольку галактика настолько огромна, у вас никогда не закончится что-то новое, что можно увидеть и найти, когда вы будете искать ресурсы, чтобы улучшить свой корабль и путешествовать на еще большие расстояния.

Если вы не обращали внимания на многочисленные обновления игры с момента ее бурного запуска, возможно, вы не знаете, чем еще можно заняться в игре. Многопользовательский режим, управление крупными кораблями и флотом, строительство базы и многое другое — все это часть недавних расширений No Man’s Sky, и все это будет работать с версией VR (которая сама является частью этих расширений). Это идеальный способ исследовать игру, будь то впервые или после сотен часов оригинальной игры.

35 The Elder Scrolls V: Skyrim VR Oculus Rift, PSVR, HTC Vive, Windows Mixed Reality

Жанр: ролевые игры

Возрастное ограничение: 18+

Язык: русский

Для игры, которая, похоже, доступна на каждой консоли, полный VR-перевод однопользовательской эпопеи с открытым миром 2011 года был неизбежен. Skyrim VR дает игрокам возможность ближе познакомиться с миром Тамриэля. В игре есть полностью отслеживаемые элементы управления движением вашего оборудования для левой и правой руки, поэтому вы сможете размахивать мечом и блокировать входящие атаки с помощью реалистичных жестов.

Все ранее выпущенные расширения DLC, такие как Dawnguard и Hearthfire, поставляются с этой версией Skyrim. Единственным минусом является то, что графическое обновление, которое можно увидеть в Special Edition, отсутствует в VR-версии Skyrim, поэтому некоторые визуальные эффекты могут выглядеть немного устаревшими.

36 Doom VFR PSVR, HTC Vive, Windows Mixed Reality

Жанр: экшен

Возрастное ограничение: 18+

Язык: русский

Doom VFR лучше всего описать как VR-адаптацию популярной перезагрузки Doom 2016 года, а не как полный перенос этой игры в VR. Это означает, что Doom VFR имеет другую историю и кампанию с сильно измененной боевой динамикой, разработанной с учетом VR.

Этот титул лучше всего подходит для установки стоя или в масштабе комнаты, так как игра часто требует, чтобы вы поднимали и опускали свой профиль и быстро разворачивались, чтобы справиться с врагами, приближающимися со всех сторон. В этом названии добавлено свободное перемещение с помощью контроллера, но изначально игра была разработана для использования системы телепортации при преодолении больших расстояний.

Это уже не новейшая игра Doom с недавнего выхода Doom: Eternal, которая недоступна в VR, что делает Doom VFR лучшим вариантом для разрыва демонов с максимальным погружением.

37 Rec Room Oculus Rift, PS VR, HTC Vive, Windows Mixed Reality

7.6 Жанр: приключенческие игры, казуальные игры

Возрастное ограничение: 0+

Язык: английский

Rec Room — одна из лучших VR-игр для расслабления и отдыха, а также для новичков, которые опасаются играть в более интенсивные игры из-за страха укачивания. Эта игра представляет собой бесплатную социальную песочницу с низким уровнем воздействия, в которую можно войти, вещи, которые можно подобрать и бросить, объекты, с которыми можно взаимодействовать, и некоторые мини-игры, в которые можно играть в одиночку или с другими онлайн. Вы можете играть в эту игру как сидя, так и стоя, и она хорошо работает с масштабом комнаты.

Rec Room предназначена в первую очередь для общения, поэтому ожидайте, что многие люди будут разговаривать с микрофоном, и подумайте о том, чтобы принять участие в разговоре самостоятельно. Вы не найдете здесь бесконечно воспроизводимого игрового мира, который можно было бы исследовать, но комната отдыха должна помочь людям, которым нужно освоить виртуальную реальность, прежде чем они займутся более глубоким погружением.

38 Star Trek: Bridge Crew HTC Vive, Oculus Rift, PlayStation VR, Windows Mixed Reality

Жанр: Казуальные игры, Ролевые игры, Симуляторы

Возрастное ограничение: 6+

Язык: английский

В Star Trek: Bridge Crew вы можете осуществить свою мечту о присоединении к Звездному флоту с выбором из четырех различных ключевых ролей на борту USS Aegis: капитан, который отслеживает цели и отдает приказы; тактический офицер для управления датчиками и вооружением; рулевой, который контролирует курс и скорость корабля; инженер, отвечающий за управление питанием и любой ремонт, который может потребоваться Aegis.

Bridge Crew потребует постоянного общения с товарищами по команде, когда вы исследуете космос, защищаете себя от врагов и избегаете природных опасностей. Игра лучше всего работает в многопользовательском онлайн-режиме, но вы также можете отдавать определенные голосовые команды трем членам команды AI в одиночном режиме.

39 Archangel: Hellfire Oculus Rift, PSVR, HTC Vive

7.4 Жанр: экшен, симуляторы

Возрастное ограничение: 16+

Язык: английский

Archangel — это механический шутер, включающий однопользовательскую сюжетную кампанию для версий игры для PS4 и ПК. В этой кампании вы окажетесь в кабине меха размером со здание, в котором лучше всего играть сидя на рельсах. Вы будете управлять двумя руками меха и множеством оружия для отправки волн приближающихся врагов.

Версия для ПК предлагает бесплатный автономный соревновательный многопользовательский режим. Это также дает вам полный контроль над своим мехом, так что вы можете двигаться во всех направлениях; надежный путь обновления; и разблокируемые меховые шасси и скины. Если вы купите DLC для кампании в Steam, он также откроет некоторые плюсы в многопользовательском режиме. Это одна из лучших VR-игр для тех, кто ищет полноценный опыт AAA в гарнитуре.

40 Batman: Arkham VR Oculus Rift, PS VR, HTC Vive

Жанр: приключенческие игры

Возрастное ограничение: 16+

Язык: интерфейс и субтитры на русском

Batman: Arkham VR облачает вас в костюм летучей мыши, чтобы вы могли выйти на улицы Аркхем-Сити и заняться борьбой с преступностью. Эта игра из ранних дней VR, поэтому большая часть ее ощущается как расширенная, хотя и очень отточенная техническая демонстрация для полноценной игры Batman VR. Вы будете телепортироваться только в определенные места в поместье Уэйнов, пещере летучих мышей и в городе, при этом наиболее прямое действие будет заключаться в бросании летучей мыши или вызове поддержки с вашего корабля — Nightwing.

Игра подчеркивает детективную сторону Бэтмена, поэтому, если вы ищете что-то более медленное и кинематографичное, это вам понравится. У вас будет множество возможностей изучить свое окружение, подобрать вещи, изучить места преступлений и иным образом погрузиться в мир Брюса Уэйна.

41 Fallout 4 VR Valve Index, HTC Vive, Windows Mixed Reality

Жанр: ролевые игры

Возрастное ограничение: 16+

Язык: русский

Как и Skyrim и его версия VR, Fallout 4 получил полную обработку VR, перенеся однопользовательскую кампанию Fallout 4 исключительно на гарнитуры HTC Vive на ПК. Игра окунет вас в постапокалиптическую версию местности вокруг Бостона, где вы встретите разных людей, монстров и машины, пытающихся выжить в этом суровом новом мире, когда вы выслеживаете пропавшего члена своей семьи.

Адаптация VR работает так же, как и в Skyrim VR, где вы можете свободно гулять по миру Fallout на уровне комнаты, использовать прямое управление движением джойстика на ваших контроллерах, путешествовать с помощью телепортации от точки к точке или любого другого сочетание вышеперечисленного. По сути, это не исключает сидячий игровой процесс, но он ориентирован на то, чтобы стоять и, по крайней мере, в некоторой степени поворачиваться и ходить.

42 The Talos Principle VR Oculus Rift, HTC Vive, Windows Mixed Reality

Жанр: экшен, приключенческие игры, инди

Возрастное ограничение: 12+

Язык: русский

Talos Principle — это игра-головоломка от первого лица, хорошо адаптированная для виртуальной реальности и подходящая для любой конфигурации игрового пространства. В этой игре вам придется выстраивать световые лучи, чтобы включать и выключать силовые поля, которые блокируют ваш путь, управлять блоками с помощью элементов управления движением и решать другие головокружительные головоломки, избегая дронов, которые стремятся вас остановить.

В то время как многие из лучших VR-игр сосредоточены на боевых действиях, The Talos Principle предлагает что-то более спокойное и интеллектуальное. Это распространяется и на сюжет одиночной кампании игры. Вы играете за андроида, которого управляет таинственный голос, пока вы узнаете о последних днях человечества на Земле и о том, какое место отведено вам.

43 LA Noire: The VR Case Files HTC Vive, Oculus Rift

Жанр: экшен, приключенческие игры

Возрастное ограничение: 18+

Язык: русский

LA Noire: The VR Case Files переносит на гарнитуры Vive часть очень впечатляющей игры для PS3 и Xbox 360. В этой версии игры для виртуальной реальности вам предстоит раскрыть семь дел. Как и в случае с оригиналом, вам нужно будет собрать улики и допросить подозреваемых, учитывая, думаете ли вы, что они говорят правду или лгут вам в лицо.

В LA Noise широко используется захват движения лиц, чтобы персонажи выглядели чрезвычайно реалистично, что сохраняется даже через семь лет после выпуска. В игре рекомендуется пространство минимум 2 на 2 метра для передвижения, чтобы вы могли наклоняться и осматривать предметы в домах людей, поднимать предметы с земли и комфортно маневрировать в открытом мире игры. Разобравшись с настройками игры, вы отлично проведете время в этом историческом детективном симуляторе.

44 Superhot VR Oculus Rift, PSVR, HTC Vive, Windows Mixed Reality, Valve Index

Жанр: экшен, инди

Возрастное ограничение: 12+

Язык: русский

Как и в оригинальной Superhot, Superhot VR — это боевая головоломка, в которой вы должны очистить комнату от вражеских AI-людей, используя ограниченный арсенал и одну ключевую механику: время движется только тогда, когда вы это делаете.

VR-версия игры — это прежде всего постоянный опыт; вы не будете ходить по своему окружению, но вам нужно будет иметь возможность развернуться и прятаться за укрытием в имеющемся у вас пространстве. Вы можете взять оружие прямо из рук врагов, и вы можете стрелять пулями по летящим пулям, чтобы отразить их. В общем, Superhot VR — одна из лучших игр VR, в которую можно играть на любой платформе.

45 Polybius Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift, PSVR

6.8 Жанр: экшен

Возрастное ограничение: 12+

Язык: английский

Polybius, вероятно, самая странная игра в нашем рейтинге, а также та, которая, скорее всего, вызовет у вас тошноту. Лучше всего играть в нее сидя, а если у вас слабый желудок, попробуйте сначала сыграть в нее на обычном телевизоре.

Сама игра представляет собой аркадную стрелялку с высокими баллами, основанную на психоделическом «транстастическом» визуальном дизайне и поистине потрясающем ощущении скорости даже за пределами виртуальной реальности. Немного сложно точно объяснить, что вам нужно делать в Polybius, кроме как стрелять как можно больше впереди себя, избегая при этом столкновений с твердыми объектами, которые летят к вам на протяжении 50 линейных уровней игры.

46 Eve: Valkyrie Oculus Rift, PSVR, HTC Vive, Valve Index

Жанр: экшен

Возрастное ограничение: 12+

Язык: английский

Eve: Valkyrie разворачивается в мире Eve Online, но имеет только соревновательные многопользовательские бои на космических кораблях. Нет автономного режима одиночной игры или традиционной кампании. Вместо этого вы попадаете на большие боевые арены и должны сбивать космические корабли противостоящей команды. У вас есть выбор классов кораблей, каждый со своими особенностями и ролями, которые нужно играть во время матча. У вас есть пять различных многопользовательских режимов на выбор.

Eve: Valkyrie предназначена для игры сидя и для игры с использованием традиционного контроллера или клавиатуры и мыши. Eve: Valkyrie отслеживает движения вашей головы, чтобы помочь видеть вокруг вашего корабля изнутри кабины, но в остальном игра не полагается на ввод контроллера движений. Если вы ищете по-настоящему захватывающий космический боевой опыт, Eve: Valkyrie — одна из лучших игр VR.

47 ASTRO BOT Rescue Mission PSVR

Жанр: экшен

Возрастное ограничение: 6+

Язык: русский

Astro Bot: Rescue Mission — эксклюзив для PS VR и, возможно, один из самых креативных платформеров в VR. Вы управляете Астро, маленьким роботом, который должен спасти своих друзей-роботов, разбросанных по каждому уровню. Ваша перспектива как игрока — это камера от третьего лица, поэтому вам нужно наклониться, развернуться и внимательно посмотреть на окружающую среду, чтобы обнаружить пойманных в ловушку роботов, а также другие скрытые предметы коллекционирования.

Игра представляет собой пример платформеров и творческого управления камерой, которые по-настоящему возможны только в VR. Вам нужно будет использовать различные устройства, чтобы преодолевать препятствия и находить всех роботов на каждом уровне, а также сразиться с боссами в конце каждого мира.

48 Resident Evil 7: Biohazard PSVR

Жанр: экшен

Возрастное ограничение: 18+

Язык: русские субтитры

Первая часть знаменитой франшизы ужасов от первого лица выглядит еще лучше, если вы наденете гарнитуру VR. Поддержка VR в Resident Evil 7 является эксклюзивной для PS VR, и ужас, который эта игра доставляет, действительно возрастает, когда вы попадаете прямо на место Итана Винтерса в болоте Луизианы. Пока Уинтерс ищет свою пропавшую жену, Мию, эта игра ужасов от первого лица возвращается к истокам выживания Resident Evil и требует, чтобы вы тщательно управляли своим инвентарем и ресурсами, чтобы выжить.

Также вам предстоит решить немало головоломок в перерывах между сражениями или бегством за свою жизнь от жутких плесневых монстров, заполонивших заброшенный дом семьи Бейкер. С ограниченными боеприпасами, очками сохранения и здоровьем вы исследуете дом и его окрестности, при этом напряжение не утихнет, пока вы не сделаете это всю ночь …

49 Moss Oculus Rift, PSVR, HTC Vive, Valve Index, Windows Mixed Reality

6.4 Тип издания: стандартное

Жанр: экшен, приключенческие игры, казуальные игры

Возрастное ограничение: 7+

Язык: английский

Moss — это симпатичный платформер, в котором вы ведете маленькую мышку по имени Квилл через фантастический мир. Она должна спасти своего дядю от Сарфога, злой огнедышащей змеи, захватившей королевство. Moss лучше всего выглядит, пока вы стоите, поскольку вы управляете Квилл на расстоянии и вам нужно будет наклоняться, чтобы лучше видеть ее окрестности, сражаться с врагами и перепрыгивать через пропасти.

Окружающая среда в игре создана как диорамы, чтобы игрок мог вглядываться в нее, что усиливает атмосферу сборника рассказов. Вы управляете Квиллом напрямую, используя кнопки направления на контроллере, но вам также нужны элементы управления движением, чтобы управлять окружающей средой и помогать Квиллу преодолеть препятствие. Вам также понадобится немного места вокруг, если вы хотите найти все предметы коллекционирования, что потребует от вас поиска повсюду.

50 Five Nights at Freddy’s: Help Wanted PSVR, HTC Vive, Valve Index, Oculus Rift, Windows Mixed Reality

Жанр: Экшены, Казуальные игры

Возрастное ограничение: 16+

Язык: интерфейс и субтитры на русском

Если вы хотите хорошо провести время в ресторане с привидениями, на свободе которого находятся убийственные роботы-аниматроны, то у нас есть для вас игра. Five Nights at Freddy’s наконец-то перешла на виртуальную реальность, так что вы сможете испугаться как следует.

В Five Nights at Freddy’s VR: Help Wanted у вас есть коллекция из пятидесяти мини-игр, основанных на других играх франшизы. К ним относятся VR-воссоздания уровней из предыдущих игр, а также некоторые новые сюрпризы.

Если вы пройдете через игры, вы еще не закончили. Вы можете найти различные предметы коллекционирования, а также «режим Blacklight» для каждого уровня, который добавляет в микс новые пугающие элементы, чтобы держать вас в тонусе.

51 Keep Talking and Nobody Explodes Oculus Rift, Oculus Go, Gear VR, PS VR, HTC Vive, Valve Index, Windows Mixed Reality

Жанр: Инди

Возрастное ограничение: 16+

Язык: интерфейс на русском

Keep Talking and Nobody Explodes лучше всего описать как асимметричную кооперативную игру. Для большинства это будет означать, что это лучший выбор из лучших VR-игр, в которые вы можете играть со своими друзьями, поскольку вам нужна только одна гарнитура, что является фантастической новостью для больших групп или игроков, страдающих укачиванием.

Это игра, в которой один человек в виртуальной реальности участвует в обезвреживании бомбы. Этот игрок видит сложное взрывное устройство и управляет им, используя всевозможные кнопки и провода. Тем, кто не работает в виртуальной реальности, необходимо использовать инструкцию, которую они могут видеть на своих телефонах или на экране компьютера, чтобы выяснить, как их разрядить. Ключ к тому, чтобы общаться как можно точнее, чтобы бомба не взорвалась из-за неправильного движения или тайм-аута.

52 Minecraft VR/Minecraft: Gear VR Edition Oculus Rift, Oculus Go, Gear VR, PS VR, HTC Vive

Жанр: экшн, выживание, открытый мир

Возрастное ограничение: 16+

Язык: русский

Переход Minecraft к виртуальной реальности был немного сложнее, чем можно было ожидать, но в конечном итоге мы получили версию виртуальной реальности для гарнитур Gear VR, а также режим виртуальной реальности в версии игры для Windows 10. Они помещают вас прямо на уровень земли в мире Minecraft, где вы можете строить в свое удовольствие или отправиться в приключение, чтобы получить ресурсы трудным путем.

Для владельцев мощных Android-смартфонов Gear VR может стать хорошей альтернативой традиционным настройкам виртуальной реальности. Однако вам, конечно же, понадобится внешний контроллер, поскольку во время использования, телефон будет привязан к гарнитуре Gear VR. Но если вы хотите получить наилучшие впечатления, вам понадобится подходящая гарнитура Oculus или Microsoft для использования с версией для ПК.

53 Catan VR Oculus Rift, Oculus Go, Samsung Gear VR, HTC Vive, Valve Index, Microsoft Mixed Reality и PSVR

6 Жанр: cимуляторы, cтратегии

Возрастное ограничение: 16+

Язык: английский

atan VR использует реальный опыт настольной игры Settlers of Catan и с любовью адаптирует ее для пространства виртуальной реальности. Вы будете сидеть за столом с тремя другими игроками онлайн и использовать контроллеры движения, чтобы выбирать и размещать свои фигуры в довольно традиционной игре Катана, строя поселения, собирая ресурсы и обмениваясь ими на рандомизированной доске. Очарование версии VR заключается в том, что даже если вы играете онлайн, вы все равно можете видеть и жестикулировать на своих противников или товарищей по команде, как если бы вы находились в одной комнате.

Catan VR — одна из выдающихся игр для Oculus Go, универсального решения VR, которое не требует смартфона, игровой консоли или мощного ПК

Как выбрать лучшую VR-игру

При покупке одной из лучших игр VR из этого списка всегда проверяйте информацию о совместимости. Даже лучшие VR-игры не всегда доступны на каждой системе. Убедитесь, что вы выбираете игру, в которую действительно можно играть с помощью гарнитуры.

Также не забудьте изучить требования к пространству для игры. В некоторые игры можно играть сидя. Другие могут потребовать или предоставить вам возможность перемещаться по игровой зоне. Если у вас большая комната, вы не должны столкнуться с этим проблемой, но если вы более ограничены, выберите лучшие VR-игры, в которых вам не нужно так много ходить, бегать или прыгать.

Если вы новый владелец гарнитуры и не знаете, в какую из этих игр вы хотите поиграть, сначала поищите лучшие VR-игры в этом списке с бесплатными выпусками. Хотя многие игры существуют только как VR-игры или как отдельные выпуски, некоторые могут иметь встроенную поддержку VR. Если вы только что купили гарнитуру, проверьте свою существующую коллекцию игр, и вы можете найти то, в что уже можете играть.