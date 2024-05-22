ТОП-8 Лучшие смарт часы для активного отдыха в 2024 году

Лучшие смарт часы для активного отдыха – это настоящие монстры среди носимых гаджетов. Они имеют прочную конструкцию и имеют в своих компактных корпусах целый набор мощных датчиков и утилит, необходимых для жизни в современном мире.

Они часто даже превосходят лучшие смартфоны в точности отслеживания местоположения и обычно предлагают значительно более длительное время работы без подзарядки, чем лучшие умные часы в целом. Мы составили рейтинг всех моделей, которые стоит рассмотреть, включая варианты от Garmin, Suunto, Polar, Huawei, Apple и др.

Фактически, многие из этих устройств успешно сочетают в себе возможности смарт часов и лучших портативных GPS-навигаторов, беговых трекеров, помощников в тренировках, а также плееров для прослушивания музыки, и это далеко не полный перечень их функций. Ознакомьтесь с нашим рейтингом лучших часов для любителей активности и выберите подходящую модель, независимо от того, какое увлечение у вас есть.

1 Garmin Fenix ​​7 Pro Лучшие смарт часы для активного отдыха в целом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Материал корпуса: титан

Вес: 64 г

Водонепроницаемость: 100 м

Батарея: 46 дней в режиме смарт-часов и до 150 часов в режиме GPS

Солнечная зарядка: да Плюсы Более точные датчики

Стало больше функций

Встроенный фонарик

Долгое время автономной работы Минусы Дорого

Garmin Fenix 7 Pro является нашим топовым выбором среди смарт часов для активного отдыха на текущий момент благодаря внедрению передовых технологий серии Fenix 7.

Новшества, такие как улучшенный дисплей с технологией памяти в пикселях и продвинутые биосенсоры, делают эти часы еще более привлекательными. Дополнительные усовершенствования, включая увеличенное время работы без подзарядки и встроенный фонарик, теперь доступные в моделях всех размеров, закрепляют их статус как часов премиум-класса для любителей активности.

Garmin Fenix 7 Pro наследует все лучшие качества Fenix 7, а также последние обновления фирменных функций, включая Hill Score и Endurance Score, которые способствуют более глубокому пониманию спортивных показателей пользователями. Кроме того, картографические функции теперь обогащены наложением информации о погоде и визуализацией рельефа, что существенно улучшает навигацию.

В модели Fenix 7 Pro также реализован режим Up Ahead, знакомый пользователям по модели Enduro 2. Эта функция облегчает ориентирование, предоставляя данные о важных точках на маршруте, таких как медицинские пункты, что особенно ценно при использовании предзагруженных карт во время соревнований.

Garmin Fenix 7 Pro обещает не только высокую производительность, но и надежность в экстремальных условиях, предлагая широкий функционал и прочную конструкцию. Эти часы с красивым дизайном и наличием продвинутых метрик станут идеальным решением для тех, кто стремится поднять свои приключения на новый уровень.

2 Apple Watch Ultra 2 Лучшие часы для плавания на открытой воде

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Материал корпуса: титан

Вес: 61,4 г

Водонепроницаемость: WR100, стандарт EN13319 для аксессуаров для дайвинга

Батарея: до 36 часов (обычное использование), до 72 часов (режим низкого энергопотребления), до 12 часов (пробежка на открытом воздухе с GPS)

Солнечная зарядка: нет Плюсы Добавлен режим фридайвинга

Большое количество умных функций

Сделаны по экологически чистой технологии Минусы Слабое время автономной работы

Функции для дайвинга и альпинизма ориентированы на очень нишевый рынок

Смарт часы Apple второго поколения Ultra, претерпели улучшение в дизайне, функциональности и производительности, при этом сохраняя прежнюю стоимость.

Среди всех вариантов часов для занятий спортом и активного отдыха, Apple Watch Ultra 2 выделяются как оптимальный выбор для любителей плавания. Эти часы способны выдержать погружение на глубину до 100 метров и соответствуют стандарту EN13319, предъявляемому к дайвинговым аксессуарам. В отличие от предыдущей модели, Apple Watch Ultra второго поколения также подходят для занятий фридайвингом, в то время как первое поколение было предназначено только для подводного плавания. Компания Apple внесла улучшения в приложение Dive, облегчив просмотр записей о погружениях прямо на часах и предоставив возможность делиться информацией через приложение на iPhone.

Другое значимое обновление касается диапазона измерения высоты в Apple Watch Ultra 2, который теперь составляет от -500 до 9000 метров, что значительно превосходит диапазон измерения других моделей Apple Watch, ограниченный интервалом от 0 до 3000 метров. Хотя время работы от аккумулятора могло бы быть улучшено, в целом новые часы представляют собой отличное решение для любителей приключений на природе.

3 Huawei Watch Ultimate Лучшие смарт часы для походов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Материал корпуса: металл

Вес: 76 г

Водонепроницаемость: 100 м

Батарея: до двух недель в режиме смарт-часов (время автономной работы GPS не разглашается)

Солнечная зарядка: нет Плюсы Премиальная сборка и материалы

Огромный яркий дисплей LTPO AMOLED

Быстрый процессор и плавная работа

Удивительное время автономной работы Минусы Кажется, что пользовательский интерфейс скопирован у Apple

Huawei Watch Ultimate занимают лидирующую позицию среди смарт часов, предназначенных для походов и хайкинга. В режиме «Экспедиция» эти умные часы обеспечивают мониторинг вашего перемещения в трехмерном пространстве как днем, так и ночью. Пользователи могут удобно добавлять важные точки и отметки во время своего путешествия.

Кроме того, Huawei Watch Ultimate подходят для профессионального дайвинга, что, без сомнения, станет приятным бонусом. Предполагается, что это функция, введенная Huawei для того, чтобы составить конкуренцию компании Apple. Однако в Watch Ultimate представлены и другие уникальные возможности для дайверов, включая тренировки по задержке дыхания и тесты на апноэ.

Снабженные крупным и ярким AMOLED-дисплеем, часы Huawei Watch Ultimate также выделяются продолжительным временем работы без подзарядки, что делает их отличным выбором среди устройств для активного отдыха.

4 Polar Grit X2 Pro Лучшие часы для активного отдыха среднего класса

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Материал корпуса: нержавеющая сталь

Вес: 57 г (без ремешка), 79 г (с ремешком)

Водонепроницаемость: WR100

Батарея: до 43 часов (GPS включен); до 10 дней (режим смарт-часов)

Солнечная зарядка: нет Плюсы Прочная конструкция корпуса и экрана

Комплекс функций для тренировок

Длительное время автономной работы и быстрая зарядка

Достаточно памяти для хранения офлайн-карт и маршрутов Минусы Неточные показания сердечного ритма по сравнению с конкурентами

Нельзя загрузить музыку

Polar Grit X2 Pro — это идеальный вариант мультиспортивных смарт часов, разработанный с учетом потребностей любителей активного отдыха. Они отличаются прочностью и стильным дизайном, имеют корпус и безель из нержавеющей стали, а также защитное сапфировое стекло, что гарантирует надежное отслеживание активности в условиях занятий бегом, пешим туризмом или велоспортом.

Со значительным временем работы без подзарядки — до 100 часов с включенным GPS, Polar Grit X2 Pro становятся незаменимыми спутниками для длительных экспедиций. Встроенный многодиапазонный GPS и биосенсорная платформа Elixir от Polar обеспечивают высокую точность данных, что способствует эффективным тренировкам и восстановлению.

Эти часы также предоставляют подробные навигационные функции, включая планирование маршрута. Помимо этого, в них есть возможности умных часов, такие как получение уведомлений, управление музыкой и информация о погодных условиях. Хотя возможности хранения музыкальных файлов отсутствуют, в часах предусмотрено достаточно места для загрузки карт.

5 Suunto Vertical Самые экологичные смарт часы для активного отдыха

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Материал корпуса: нержавеющая сталь/титан

Вес: 86 грамм/74 грамма (только корпус)

Водонепроницаемость: 100 м

Батарея: до 60 дней в режиме «Время», до 500 часов в режиме «Тур»

Солнечная зарядка: да (опционально) Плюсы Длительное время автономной работы (+ солнечная зарядка)

Двухдиапазонная мульти-GNSS

Отличное картографирование Минусы Не самое быстрое сенсорное взаимодействие

Подсветку нельзя отключить

Смарт часы Suunto Vertical отличаются высококачественными картографическими возможностями, долговечностью благодаря подзарядке от солнечной батареи и прочностью конструкции – это именно те характеристики, которые необходимы в часах для активного отдыха.

Хотя они могут уступать в удобстве использования моделям Garmin, имеется потенциал для ускорения работы процессора и улучшения сенсорного управления. Для тех, кто предпочитает носимые устройства без AMOLED-экрана для активного отдыха, модель Suunto Vertical является одним из наилучших предложений на рынке.

Особенно привлекательной особенностью Suunto Vertical является их экологичность: изготовление часов происходит с использованием 100% возобновляемых источников энергии. Это достойный пример экологической ответственности, который мы бы хотели видеть у других производителей.

6 COROS APEX 2 Pro Лучшие смарт часы для альпинизма

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Материал корпуса: титановый сплав Grade 5 с PVD-покрытием

Вес: 66 г

Водонепроницаемость: 5 АТМ

Батарея: 30 дней регулярного использования/75 часов полной работы GPS

Солнечная зарядка: нет Плюсы Быстрый процессор

Многодиапазонная система позиционирования с несколькими GNSS

Специальные спортивные режимы для бездорожья Минусы Корпус часов не такой премиальный, как у Garmins

Не самая плавная работа

Экрану не хватает яркости на солнце

Часы Coros Apex 2 Pro выделяются на фоне других благодаря усовершенствованному монитору сердечного ритма, GPS-чипу с двойной частотой, широкому набору функций для кросс-кантри бега и активностей на свежем воздухе, а также прочной конструкции из титана и сапфирового стекла. Устройство предлагает поддержку тренировок через приложения Coros и Coros EvoLab, и все это по цене вдвое ниже, чем у аналогичной модели Garmin Enduro 2.

Coros Apex 2 Pro, разработанные специально для ультрамарафонцев, наверняка завоюют симпатии тех, кто ценил их первое поколение, а также поклонников бренда – сообщества, которое сегодня стремительно растет. Мы не ожидаем, что пользователи Garmin быстро перейдут на другой бренд, но это и не страшно; в сегменте часов для активного отдыха есть место для нескольких (двух, трех, четырех…) производителей носимых устройств.

7 Amazfit T-Rex Pro Лучшие доступные часы для активного отдыха

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Материал корпуса: полимерный сплав

Вес: 66,5 г

Водонепроницаемость: 10 АТМ

Батарея: до 45 дней/интенсивное использование 10 дней/непрерывная работа GPS 58 часов

Солнечная опция: нет Плюсы Отличная точность GPS

Длительное время автономной работы

AMOLED-дисплей Минусы Громоздкий размер

Точность измерения пульса так себе

До последнего времени Amazfit T-Rex Pro удерживали звание оптимальных бюджетных часов для любителей активного отдыха. Однако они уступили место новинке – встречайте Amazfit T-Rex 2. Эта модель является существенным обновлением предшественника, предлагая увеличенный и более яркий AMOLED-экран, улучшенное время работы от аккумулятора и значительно более продвинутый GPS-чип. Если вы ищете доступную альтернативу Garmin Fenix, Amazfit T-Rex 2 может стать идеальным выбором на текущий момент.

Часы отличаются прочностью и неожиданной легкостью благодаря поликарбонатному корпусу. Они оборудованы новейшим биометрическим сенсором BioTracker 3.0 PPG, поддерживающим функции непрерывного контроля за состоянием здоровья и более чем 150 спортивными режимами (хотя большинство из них вы, возможно, никогда не примените).

Точность GPS достаточно высока, хотя и не идеальна, а показания сердечного ритма иногда могут быть нестабильными. Тем не менее, в целом Amazfit T-Rex 2 предлагают широкий спектр функций и отличное соотношение цены и качества. Хотя их массивный дизайн может показаться излишним, если вам по душе такой стиль и вы ограничены в средствах, эти часы определенно заслуживают вашего внимания для использования в активных видах отдыха.

8 Garmin quatix 7 Sapphire Лучшие часы для активного отдыха на воде

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Материал корпуса: титан

Вес: 70 г

Водонепроницаемость: 100 м/10 атм

Батарея: 16 дней (режим смарт-часов), 21 день (режим экономии заряда батареи), 14 дней (экспедиционный режим GPS)

Солнечная зарядка: да (опционально) Плюсы Удивительное время автономной работы

Отличные инструменты навигации

Уведомления о приливах и отливах Минусы Сложные в использовании

Очень дорогие

Ориентированы на продвинутых моряков

Для поклонников водных видов спорта идеальными спутниками станут часы Garmin quatix 7 Sapphire. Эта модель объединяет в себе передовые функции сухопутных приключений, характерные для премиальной серии 7, с дополнительными возможностями для водной активности. Владельцы лодок, любители SUP-серфинга, виндсерфинга, гребли на каяках и другие водные энтузиасты найдут в этих часах множество полезных опций.

В числе уникальных особенностей Garmin quatix 7 Sapphire — управление автопилотом прямо с запястья, встроенные морские карты и инструменты, ориентированные на парусный спорт. Кроме того, благодаря встроенной солнечной панели от Garmin (опционально), эти часы могут функционировать чрезвычайно долго без необходимости подзарядки. Несмотря на то что Garmin quatix 7 Sapphire прекрасно подойдут для морских приключений, их сложность может быть не совсем уместной для тех, кто предпочитает отдых на суше.

Как выбрать лучшие смарт часы для активного отдыха

Готовитесь к приключению на природе? Давайте обсудим, как выбрать лучшие смарт часы для активного отдыха! Среди множества доступных моделей выбор может стать настоящим вызовом, словно навигация по лесному лабиринту. Прежде чем сделать выбор, стоит решить, какой уровень технологий вам необходим.

Избыток функций может привести к тому, что батарея сядет быстрее, чем вы произнесете «потерялся в лесу». Но если сэкономить на технологии, может пострадать ваша тренировочная программа.

В длительных экспедициях умные часы и GPS-трекеры могут потреблять много энергии. Ищите модели с солнечной зарядкой или простые устройства, которые поддержат ваш пытливый дух в любую погоду.

Выбирая устройство для мониторинга здоровья, задайте себе вопрос: нужно ли вам отслеживать шаги для фитнеса или вы следуете по неизведанным территориям, как настоящий путешественник? Иногда эти цели могут быть несовместимы.

Модели с GPS и продвинутыми датчиками обеспечивают высокую точность, но также могут быстро истощать батарею. Современные часы предлагают настройки, которые помогают найти баланс между точностью и продолжительностью работы устройства.

В итоге, выбор идеальных часов для отдыха на природе подобен подбору идеального музыкального плейлиста: важно учитывать личные предпочтения. Так что выбирайте с учетом своих потребностей, обуйте треккинговые ботинки и смело отправляйтесь на встречу приключениям!