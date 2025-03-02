Лучшие недорогие умные часы в 2025 году

По результатам нашего тестирования, это лучшие недорогие смарт-часы, которые можно купить примерно за 200 долларов.

Лучшие недорогие смарт-часы предлагают доступные способы подключения с вашего запястья. Хотя они могут не соответствовать лучшим смарт-часам во всех аспектах, самые высоко оцененные бюджетные модели могут иметь все необходимые вам технологии.

02.03.2025 Обновление Рейтинг обновлен с учетом новинок 2025 года

Многие из лучших недорогих смарт-часов, такие как Apple Watch SE 2022 и Samsung Galaxy Watch 7, предлагают схожие функции со своими более дорогими, высококлассными собратьями. Другие, такие как Fitbit Charge 6 , предлагают GPS-отслеживание по доступной цене.

Мы протестировали десятки самых популярных умных часов во время тренировок, сна, выполнения поручений, прогулки с собакой, мытья машины… вы поняли, и это лучшие недорогие умные часы, которые вы можете купить прямо сейчас.

1 Apple Watch SE (2022) Лучшие недорогие смарт-часы

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Работает с: только iOS

Размеры: 40мм/44мм

Время работы от аккумулятора (заявленное): 18 часов

GPS: Да

Отслеживание сна: Да

Водонепроницаемость: Да

Монитор сердечного ритма: Да Плюсы Дизайн премиум-класса

Два размера на выбор

Огромная библиотека приложений

Большой экран Минусы Нет постоянно включенного дисплея

18 часов работы от батареи

Apple Watch SE второго поколения (2022) — лучшие недорогие смарт-часы, которые вы можете купить в 2024 году, предлагающие массу функций в привлекательном, хорошо продуманном корпусе за эту цену. Вы получаете большой и захватывающий дисплей, международные экстренные вызовы, обнаружение падения, мониторинг шума и опциональную поддержку LTE, чтобы обходиться без телефона.

Это может быть модель начального уровня от Apple, но она по-прежнему имеет отличные функции отслеживания здоровья и фитнеса — особенно если вы обновитесь до последней версии watchOS 11 — и больше сторонних приложений, чем вы можете себе представить. Срок службы батареи составляет всего 18 часов, но вы можете увеличить его до 24 часов в режиме низкого энергопотребления.

2 Samsung Galaxy Watch 7 Лучшие недорогие смарт-часы для пользователей Android

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Работает с: только Android

Размеры: 40мм/44мм

Измерение сердечного ритма: Да

GPS: Да

LTE: Да

Время работы от аккумулятора: 24 часа (40 часов в режиме пониженного энергопотребления)

Водонепроницаемость: 50 метров Плюсы Точные и подробные данные о сне

Полезные функции для здоровья с поддержкой ИИ

Комфортный дизайн и отзывчивый интерфейс

Обнаружение апноэ во сне

Вдвое больше объём памяти по сравнению с предшественником Минусы Всего один день работы аккумулятора

Такой же дизайн, как у предшественника

Функции мониторинга здоровья, такие как обнаружение апноэ, требуют смартфон Samsung Galaxy

Такой же дизайн, как у предшественника

Функции мониторинга здоровья, требуют смартфон Samsung Galaxy

Samsung Galaxy Watch 7 может похвастаться тонким, легким и удобным дизайном, двумя вариантами размера, ярким и отзывчивым сенсорным экраном AMOLED, а также превосходными функциями отслеживания здоровья и фитнеса.

Как и в случае с Apple Watch SE, есть впечатляющее количество сторонних приложений, которые можно попробовать, а также возможность добавления подключения LTE. Однако совместимость ограничена только устройствами Android, а некоторые функции, такие как обнаружение апноэ во сне, требуют наличия телефона Samsung Galaxy.

3 Fitbit Charge 6 Лучшие недорогие смарт-часы для отслеживания фитнеса

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дисплей: AMOLED со стеклом Gorilla Glass 3

Время автономной работы: 7 дней

Вес: 30 г

Встроенный GPS: Да

Водонепроницаемость: 50м

Бесконтактные платежи: Да

Совместимость: Android, iPhone Плюсы Поддержка Google Maps, YouTube Music и Google Wallet

Легкий, тонкий дизайн

Точный датчик сердечного ритма

Яркий сенсорный экран Минусы Дисплей может быть слишком мал для некоторых пользователе

Fitbit Charge 6 предлагает надежные возможности отслеживания фитнеса по хорошей цене. Он также имеет встроенный GPS для отслеживания местоположения, поддержку Google Maps, Wallet и YouTube Music, а также до семи дней автономной работы.

Помимо отслеживания огромного спектра типов тренировок, Charge 6 контролирует такие жизненно важные показатели, как частота сердечных сокращений и уровень кислорода в крови во время сна, а также предоставляет пользователям ежедневную оценку сна на основе качества отдыха предыдущей ночи. Между тем, подписка Fitbit Premium открывает дополнительные сведения для тех, кто хочет глубже погрузиться в данные о своем здоровье.

Charge 6 совместим с устройствами Android и iOS, но не имеет обширного предложения сторонних приложений, которые вы получаете с умными часами Apple или Samsung. Маленький экран также может оттолкнуть некоторых пользователей. Тем не менее, это самое легкое и удобное носимое устройство в списке, что также делает его идеальным выбором для ношения в постели.

4 Garmin Lily 2 Active Лучшие недорогие и стильные смарт-часы

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Работает с: Android, iOS

Размеры: Один размер

Измерение сердечного ритма: Да

GPS: Да

LTE: Нет

Время работы аккумулятора: Девять дней

Водостойкость: 50 метров

Мобильные платежи: Да Плюсы Стильный и компактный дизайн

Легкие и комфортные

Встроенное приложение для отслеживания беременности

Хороший выбор профилей для спорта

Встроенный GPS Минусы Ограниченные смарт-функции

Немного тусклый дисплей

Нет встроенной памяти для музыки

Garmin Lily 2 — это небольшие и стильные смарт-часы, которые больше похожи на ювелирное украшение, чем на потребительскую технику. Это, несомненно, самый модный носимый гаджет Garmin, он предлагает функции для поддержания здоровья, которые особенно полезны для женщин, например, отслеживание менструального цикла и беременности. Lily 2 также отслеживает частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, уровень стресса и сон.

Легкое и очень удобное устройство выпускается в нескольких версиях, но только Lily 2 Active предлагает встроенный GPS для отслеживания местоположения во время тренировки, без необходимости таскать смартфон. Он также поддерживает мобильные платежи, а срок службы батареи составляет до девяти дней в обычном режиме смарт-часов и девять часов при использовании GPS.

Однако экран небольшой и монохромный. Также нет совместимых сторонних приложений, но он отлично работает с устройствами Android и iOS.

5 Amazfit T-Rex 2 Лучшие недорогие смарт-часы для занятий спортом на открытом воздухе

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 1.39″ (454×454) AMOLED

Материал корпуса: полимер

Защищенность: влагозащита, защита от ударов

Совместимость: iOS, Android

Беспроводная связь: Bluetooth, GPS

Отслеживание: измерение уровня кислорода в крови, постоянное измерение пульса, мониторинг сна, мониторинг физической активности, акселерометр

Емкость аккумулятора: 500 мА·ч

Операционная система: Zepp OS Плюсы GPS

Прочная конструкция

Впечатляющее время автономной работы Минусы Плохая тактильность

С большим дисплеем, встроенным GPS, встроенным компасом и достаточным количеством сертификатов на прочность, чтобы пережить Парк Юрского периода, Amazfit T-Rex 2 являются одними из лучших недорогих смарт-часов для активного отдыха. С тех пор их заменила более дорогая модель Amazfit T-Rex 3 ($279), но они по-прежнему доступны. По цене $199 это меньше, чем половина цены Garmin Instinct и других популярных смарт-часов с GPS, что делает их доступной альтернативой.

Как и другие устройства на нашей странице лучших спортивных часов , T-Rex предлагает впечатляющее время автономной работы, множество спортивных режимов и отслеживание сна, и все это в его почти непроницаемой оболочке. Со всеми датчиками, которые вы могли бы пожелать, T-Rex — зверь, с которым нужно считаться, плюс кто не хочет устройство, названное в честь динозавра?

6 Garmin Approach S12 Лучшие недорогие часы для гольфа

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Работает с: Android, iOS

Размер: 43 мм

Измерение сердечного ритма: Нет

GPS: Да

LTE: Нет

Время работы аккумулятора: 30 дней

Мобильные платежи: Нет Плюсы Самые доступные по цене гольф-часы Garmin

Надежная точность GPS

Долгое время работы аккумулятора Минусы Нет монитора сердечного ритма

Часы для гольфа могут быть дорогими, и особенно для новичков или случайных игроков первоначальная стоимость игры имеет тенденцию накапливаться. Так что для Garmin Approach S12 за 199 долларов, который включает в себя многие ключевые игровые функции, имеющиеся в устройствах бренда более высокого уровня — включая 43 000 предустановленных полей, измерения дальности удара и совместимость с другими аксессуарами Garmin для гольфа — его ценность трудно превзойти. Вот почему это одни из лучших недорогих смарт-часов для гольфистов, если не лучшие в целом.

Они не обладают изяществом часов для гольфа высшего класса от Garmin, а отсутствие пульсометра означает, что они не могут заменить ваш фитнес-трекер. Но для зеркальных уведомлений и простого, но настраиваемого циферблата часов есть много универсальности на грине и за его пределами.

Также протестировано

Не все часы, которые мы тестируем, попадут в основной обзор. Это потому, что мы тестируем много дешевых смарт-часов, поэтому мы можем действительно рекомендовать только лучшие. Но это не значит, что другие тоже не являются хорошим вариантом. Итак, это дешевые смарт-часы, которые не совсем прошли отбор, если вам нужен больший выбор.

Amazfit Active Edge

Вы можете купить Active Edge по той же цене, что и Fitbit Charge 6, но за свои деньги вы получите гораздо больше, включая встроенный GPS и 24-дневный срок службы батареи. Это отличные часы, но они не попали в обзор, поскольку вам нужно заплатить за анализ некоторых данных, которые вы можете получить бесплатно на других платформах, а анализ сна был не совсем точным.

Как выбрать

При покупке дешевых смарт-часов вам следует обращать внимание на те же вещи, что и при покупке более дорогой модели. Во-первых, какой у вас смартфон? Если у вас iPhone, мы рекомендуем остановиться на Apple Watch SE или Series 9 (или какой-либо другой последней версии), поскольку Apple Watch — единственные смарт-часы, которые полностью совместимы с iPhone.

Если у вас есть смартфон на базе Android, лучшим выбором станут умные часы Samsung или Wear OS, например, Google Pixel Watch 2; обе эти платформы полностью поддерживают телефоны Android, позволяя совершать и принимать звонки с вашего запястья, а также писать сообщения.

Вы также должны подумать, что вы планируете делать со смарт-часами. Если вы занимаетесь фитнесом, вам понадобятся смарт-часы, которые водонепроницаемы, имеют GPS и пульсометр.

Часто задаваемые вопросы

Есть ли какие-нибудь новые недорогие смарт-часы 2025 года, которые мне стоит рассмотреть?

В начале 2025 года было анонсировано несколько новых недорогих смарт-часов, включая Amazfit Active 2 , цена на которые начинается от 99 долларов и которые могут похвастаться цельнометаллическим корпусом, ярким и большим сенсорным экраном AMOLED, аккумулятором, рассчитанным на более чем неделю работы, комплексными инструментами для поддержания здоровья и огромным выбором режимов отслеживания тренировок/спорта.

Хотя Samsung Galaxy Fit3 был анонсирован в 2024 году, официально он поступил в продажу только в январе 2025 года. При цене всего 59 долларов это скорее фитнес-трекер, чем смарт-часы, однако он предлагает многие из тех же комплексных функций и технологий, включая впечатляющую информацию о сне и множество режимов отслеживания тренировок, что и Galaxy Watch 7 за 299 долларов, но в более тонком корпусе.

Как и Active 2, мы сейчас тестируем Fit3; его включение сюда пока не определено, но есть большая вероятность, что он скоро появится в нашем списке лучших фитнес-трекеров .

Какие новые недорогие смарт-часы ожидаются в 2025 году?

В 2025 году ожидается выход нескольких новых, потенциально недорогих смарт-часов — хотя это и не точно — включая Apple Watch SE 3 и Samsung Galaxy Watch 8. Учитывая прошлые циклы выпуска, мы, скорее всего, увидим следующее поколение Galaxy Watch летом, а новейшую начальную модель Apple Watch осенью.