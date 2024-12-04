ТОП-14 Лучшие беспроводные наушники до 5000 рублей

Беспроводные наушники с ценой до 5000 рублей на любой вкус.

Замучились искать идеальные беспроводные наушники? Устали от хрипов, пропадающего сигнала и неудобных амбушюр? Вы не одни! Миллионы людей ежедневно сталкиваются с этой проблемой, тратя деньги на подделки и разочаровываясь в очередной покупке. Но что, если я скажу вам, что существует выход? Что можно найти действительно качественные беспроводные наушники, не опустошая при этом свой кошелек?

04.12.2024 Обновление В рейтинг добавлены новые модели лучших наушников до 5000 рублей.

Представьте: вы наслаждаетесь любимой музыкой, каждое звучание чистое и насыщенное, басы глубокие и мощные, а высокие частоты кристально прозрачные. Вы свободно двигаетесь, без надоедливых проводов, которые вечно путаются и вырываются из ушей. Вы можете ответить на звонок, не доставая телефон из кармана. Всё это – реальность, и она доступна всего за 5000 рублей!

Мы провели тщательный анализ десятков моделей беспроводных наушников, изучили характеристики, отзывы экспертов и покупателей, и составили этот эксклюзивный рейтинг лучших из лучших. В этом рейтинге вы найдете наушники на любой вкус: компактные вкладыши, удобные внутриканальные модели и полноразмерные наушники с ANC для настоящих меломанов. Мы учли все: качество звука, время автономной работы, удобство использования, надежность и, конечно же, цену.

Забудьте о бесконечном поиске в интернете, о сравнении характеристик и разочарованиях от неудачных покупок. Этот рейтинг – ваш надежный проводник в мире беспроводного звука. С его помощью вы легко выберете идеальные наушники, которые будут радовать кристально чистым звуком и абсолютным комфортом каждый день. Приготовьтесь окунуться в мир великолепного звучания, не тратя на это целое состояние!

1 COMMO One Лучшие наушники до 5000 рублей

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: полноразмерные

Подключение: Bluetooth 5.3

Тип зарядки: USB Type-C

Тип излучателей: динамические

Время работы: до 95 ч

Диапазон воспроизводимых частот: 20-20000 Гц

Чувствительность: 127 дБ/мВт Плюсы Мощный звук

Мультипоинт

Колоссальное время автономной работы

Приятные материалы Минусы Несменные амбушуры

Commo One – это разработка Яндекса, представляющая собой беспроводные полноразмерные накладные наушники с эргономичным дизайном. Они отличаются удобством использования в течение длительного времени благодаря продуманной конструкции оголовья и мягким амбушюрам с эффектом памяти, которые плотно, но комфортно прилегают к ушам.

40-миллиметровые драйверы обеспечивают объемный и качественный звук с мощными басами на низких частотах и чистыми высокими частотами, даже при высокой громкости. Подключение к любому устройству происходит быстро и стабильно, а время автономной работы составляет до 95 часов! Управление осуществляется при помощи удобных кнопок, а ненавязчивая световая и звуковая индикация информирует о состоянии. Встроенный микрофон позволяет принимать звонки и голосовые сообщения.

В комплекте поставляется AUX-кабель для использования наушников в проводном режиме. Корпус наушников выполнен из пластика с приятным на ощупь покрытием Soft Touch. В целом, Commo One – это отличное сочетание комфорта, качества звука и длительного времени работы.

2 realme Buds Air 6 Яркие вкладыши

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: внутриканальные

Подключение: Bluetooth 5.3

Тип зарядки: USB Type-C

Тип излучателей: динамические

Время работы: до 40 ч

Диапазон воспроизводимых частот: 20-20000 Гц

Чувствительность: 97 дБ/мВт Плюсы Отличное качество звука

Активное шумоподавление

Время автономной работы Минусы Не лучший микрофон

Realme Buds Air 6 – это классные беспроводные наушники, которые отлично звучат и очень удобные в использовании. Они работают по Bluetooth 5.3, поэтому подключаются к телефону быстро и без проблем, музыка играет без задержек и прерываний. Дизайн у них стильный, подойдет и парням, и девушкам. Красивый серебристый цвет добавляет изюминки. Наушники удобные, с мягкими амбушюрами, так что можно слушать музыку часами без усталости.

В комплекте идет практичный чехол, чтобы наушники не потерялись. В общем, Realme Buds Air 6 – это отличные наушники по соотношению цены и качества, которые сочетают в себе стиль, функциональность и прекрасное звучание. Они оснащены 12,4-миллиметровым титановым драйвером, который обеспечивает высокое качество звука с поддержкой кодека LHDC 5.0. В них также есть активное шумоподавление, и они обеспечивают до 40 часов работы от одного заряда.

3 JBL Tune 710BT Легендарные полноразмерные наушники до 5000 рублей

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: полноразмерные закрытые

Подключение: Bluetooth 5.0

Тип излучателей: динамические

Время работы: 50 ч

Импеданс: 32 Ом

Диапазон воспроизводимых частот: 20-20000 Гц

Чувствительность: 103 дБ/мВт

Разъем: mini jack 3.5 mm

Длина кабеля: 1.2 м

Вес: 220 г Плюсы Отличный звук

Удобная посадка

Время автономной работы Минусы Могут показаться тихими

Беспроводные наушники Tune 710BT от JBL позволяют наслаждаться чистым звучанием с мощными басами благодаря технологии JBL Pure Bass. Легкая конструкция наушников обеспечивает максимальный комфорт и глубокий звук. Они компактны и высокопроизводительны, подходят для практически любых жанров музыки и сценариев использования.

С помощью удобной кнопки на наушнике можно принимать звонки и управлять звуком, не используя руки, а также активировать голосовых помощников для помощи на ходу. Со временем автономной работы до 50 часов вы можете наслаждаться звуком целый день или продолжать бесконечно с помощью прилагаемого съемного аудио кабеля.

Они также могут подключаться к двум устройствам одновременно через Bluetooth, что позволяет не пропускать ни одного звонка на телефоне во время просмотра видео на планшете.

4 realme Buds Air 2 Отличные беспроводные наушники с шумоподавлением

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 4.1 г

Тип подключения: Bluetooth 5.2

Радиус действия: 10 м

Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц

Работа от аккумулятора: 4 часа с ANC, 5 часов без ANC, 25 часов от зарядного кейса

Время зарядки: 1 час

Порты: USB-C Плюсы Качество звука

Удобная посадка

Активное шумоподавление Минусы Посредственное сенсорное управление

Еще недавно эти беспроводные наушники стоили дороже 5000 рублей, возможно, сейчас лучшее время для покупки.

При прослушивании музыки через realme Buds Air 2 может появится вопрос: откуда здесь такой глубокий бас? Все просто. За звучание этих наушников отвечает 10 мм драйвер и материала по структуре близкого к карбону. Активное шумоподавление позволяет заглушать звук автобуса, самолета, поезда и др. А режим прозрачности позволяет слышать, что происходит вокруг вас.

На одном заряде наушники продержатся 5 часов, зарядный кейс добавит еще 25 часов времени автономной работы. Если вы спешите, можно за 10 минут зарядить наушники на 2 часа работы.

Стабильность и качество сопряжения со смартфоном обеспечивает соединение по Bluetooth 5.2. Это также должны оценить геймеры, т.к. задержка звука становится минимальной.

5 GoGadget CityBuds S Лучшая TWS гарнитура от российского бренда

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: наушник 3.2 г / кейс 30 г

Тип подключения: Bluetooth 5.2

Радиус действия: 10 м

Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц

Работа от аккумулятора: 5 часов наушники, 15 часов с зарядным кейсом

Время зарядки: 1 час наушники / 1.5 часа кейс

Порты: USB-C Плюсы Активное шумоподавление

Отличное качество звука

Беспроводная зарядка

Подходят для игр и занятий спортом Минусы Не самый известный бренд

CityBuds S – это настоящие беспроводные наушники, разработанные брендом GoGadget из Санкт-Петербурга. Они имеют стильный и компактный дизайн, а также впечатляющий набор функций для своей цены. Наушники обеспечивают отличное качество звука на всех частотах, прозрачную стереокартину и комфортную посадку в ушах. Кроме того, они поддерживают беспроводную зарядку кейса по стандарту Qi.

CityBuds S оснащены эффективной системой активного шумоподавления, что позволяет использовать их практически во всех условиях, от поездок на общественном транспорте до работы в шумном офисе. В этих наушниках можно даже спать, не вынимая их из ушей, благодаря удобной форме и маленькому размеру, а также специальному режиму автоматической остановки воспроизведения через 15, 30 или 45 минут.

Для любителей мобильных игр предусмотрен режим с пониженной задержкой, что обеспечит максимальный комфорт и быструю реакцию на игровые события. Наушники совместимы со всеми современными устройствами, включая технику Apple, устройства на Android, ПК, PlayStation и Xbox.

CityBuds S также подойдут для занятий спортом, в том числе на открытом воздухе. Плотная посадка не даст им выпасть из ушей даже при выполнении самых активных упражнений, а защита по стандарту IPX4 позволит избежать повреждений от капель пота или дождя.

6 JBL JR310BT Лучшие детские беспроводные наушники

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 115 г

Конструкция: накладные (закрытые)

Подключение: Bluetooth 5.0

Тип зарядки: USB Type-C

Тип излучателей: динамические

Время работы: 30 ч

Диапазон воспроизводимых частот: 20-20000 Гц

Чувствительность: 90 дБ/мВт Плюсы Ограничение уровня громкости

Складная конструкция

Разные расцветки Минусы Нет шумоподавления

Еще одна модель от бренда JBL, на этот раз предназначенная специально для детей. Отличительно особенность этих наушников является ориентированные на детей элементы, такие как ограничение уровня громкости на 85дБ, для защиты слуха и яркие разнообразные расцветки.

Эти наушники могут практически все, что должно уметь устройство этого типа. Они классно выглядят, удобно сидят на голове, работают от аккумулятора до 30 часов, относительно легкие и не позволят навредить слуху ребенка благородя ограничению уровня громкости. Встроенный микрофон дает использовать эти наушники, как гарнитуру для общения по телефону, через мессенджеры или Zoom. Диапазона действия соединения Bluetooth на расстоянии до 15 метров вполне достаточно чтобы перемещаться без потери сигнала по детской комнате.

7 Edifier W820NB Лучшие наушники до 5000 рублей, которые можно купить со скидкой

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 220 г

Активное шумоподавление (ANC): есть

Подключение: Bluetooth 5.0

Количество микрофонов: 1

Количество драйверов: 1

Время работы с выключенным ANC: 49 ч

Время работы с включенным ANC: 29 ч

Диапазон воспроизводимых частот: 20-40000 Гц

Разъем: USB Type-C

Длина кабеля: 1.2 м Плюсы Отличное качество звука

Эффективное шумоподавление

Удобная конструкция Минусы до 5000 рублей можно купить только со скидкой

Edifier W820NB это наушники, которые имеют имеют премиальные функции по вполне доступной цене. Конечно, это наушники обычно стоят дороже 5000 рублей, но их часто можно найти со скидкой.

Наушники имеют небольшой вес и собраны из качественных материалов, поэтому очень удобно сидят на голове и позволяют слушать музыку продолжительные периоды времени. Эффективное активное шумоподавление очень полезно при использовании наушников на улице, в метро или самолете. Время автономной работы также на высшем уровне, 49 часов без шумоподавления и 29 часов с ним позволят наслаждаться звуков практически в любых условиях использования.

Наушники имеют одно из самых высокий значений в соотношении цена/качество и если вы найдете их со скидкой, можно смело жать на кнопку «Купить».

8 realme Buds Air 3 Невероятно стильные наушники до 5000 рублей

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Активное шумоподавление (ANC): есть

Конструкция: внутриканальные закрытые

Подключение: Bluetooth 5.2

Тип зарядки кейса: USB Type-C

Степень защиты: IPX5

Количество микрофонов: 2

Тип излучателей: динамические

Время работы с включенным: ANC 5.5 ч

Время работы от аккумулятора: в кейсе 30 ч

Диапазон воспроизводимых частот: 20-20000 Гц

Чувствительность: 107 дБ

Вес: 8.4 г Плюсы Отличный звук

Стильный дизайн

Настраиваемый шумодав Минусы Хлипкий кейс

Могут засоряться, это влияет на звук

Беспроводные наушники TWS Realme Buds Air 3 быстро подключаются к смартфону через Bluetooth при их извлечении из кейса. Они очень легкие и имеют удобную форму для ушей, поэтому практически не ощутимы в ушном канале. Для создания качественного звука, наушники оснащены динамиками диаметром 10 мм с карбоновым покрытием диафрагмы, что позволяет воспроизводить самые детальные звуки любимых композиций.

Система активного шумоподавления ANC в двойном микрофоне отвечает за чистый звук голоса. Автономность батареи достигает около 5,5 часов. Зарядный кейс обеспечивает дополнительную зарядку до 30 часов, благодаря чему можно наслаждаться музыкой в любое время дня и ночи. Управление наушниками осуществляется через сенсорные кнопки, которые расположены на корпусе. Корпус наушников защищен от внешних воздействий по стандарту IPX5, что позволяет использовать их даже в дождь. В комплекте поставляются кабель для зарядки и две пары сменных амбушюр, чтобы вы могли выбрать наиболее удобный вариант использования.

9 Sony WH-CH510 Лучшие наушники от гиганта музыкальной индустрии до 5000 рублей

8.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 132 г

Тип подключения: Bluetooth 5.0

Радиус действия: 10 м

Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц

Работа от аккумулятора: 35 ч

Время зарядки: 4 ч 30 мин

Порты: USB-C Плюсы Долгое время автономной работы

Удобная посадка

Хороший звук Минусы Так себе пассивная звукоизоляция

Беспроводные наушники Sony WH-CH510 можно найти гораздо дешевле 5000 рублей, но это не значит, что они способны на малое. Эти беспроводные накладные наушники обладают приятным дизайном, хорошим звуком и удобной посадкой. А что еще надо? Поддержка Google Assistant, продолжительное время работы и возможность использования в качестве гарнитуры.

Они предлагаются в трех цветовых решениях: белом, черном и синем. Общий внешний вид имеет премиальный вид, поэтому наушники выглядя дороже своей стоимости. Из минусов можно отметить отсутствие возможности складываться для переноски и слабая пассивная звукоизоляция. Последнее обусловлено их конструкцией, хотя с другой стороны это можно рассмотреть и как плюс, вы будете слышать приближающийся транспорт на улице.

10 HUAWEI FreeBuds 3i Все, что можно ожидать от HUAWEI

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Активное шумоподавление (ANC): есть

Конструкция: внутриканальные закрытые

Подключение: Bluetooth 5.0

Тип зарядки кейса: USB Type-C

Количество микрофонов: 3

Тип излучателей: динамические

Количество драйверов: 1

Поддерживаемые кодеки: AAC

Время работы: 3.5 ч

Время работы от аккумулятора: в кейсе 14.5 ч

Диапазон воспроизводимых частот: 20-20000 Гц

Вес: 11 г Плюсы Хороший микрофон и звук

Приличное шумоподавление

Удобная посадка Минусы Звук может потребовать настройки

Наушники-вкладыши HUAWEI FreeBuds 3i идеально садятся в ушной канал, обеспечивая комфортное и полное погружение в звуковое пространство. В комплекте идут силиконовые насадки разных размеров, чтобы выбрать оптимальный вариант для своих ушей. Благодаря эффективной системе шумоподавления модель HUAWEI FreeBuds 3i обеспечивает высокое качество звучания и полный эффект изоляции.

В наушниках установлены два внешних микрофона, которые фильтруют звук из окружающей среды, а внутренний микрофон ловит звук внутри ушей, что обеспечивает кристально чистую связь даже в шумных условиях. Большие динамики диаметром 10 мм и высокочувствительная диафрагма позволяют услышать каждую деталь композиции, а мощные басы добавляют дополнительное наслаждение каждому треку.

11 Anker Soundcore Life Q20 Беспроводные/проводные наушники закрытого типа до 5000 рублей

8.2 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип подключения: Bluetooth 5.0

Радиус действия: 10 м

Частотный диапазон: 20 Гц – 40 кГц

Работа от аккумулятора: 40 часов

Время зарядки: 5 минут на 4 часа работы

Порты: microUSB, 3,5 мм AUX Плюсы Амбушюры с эффектом памяти

Время автономной работы

Хороший звук Минусы Зарядка по microUSB

Полноразмерные наушники с мощным и глубоким басом.

40 мм драйвер обеспечивает звучание уровня Hi-Res-аудио. Специальная технология BassUp специальный образом усиливает низкие частоты, что должны оценить любители hip-hop и похожих стилей музыки. Рекордное время работы до 40 часов позволит заряжать наушники всего несколько раз в неделю или еще реже.

Активное шумоподавление при воспроизведении музыки и звонках обеспечивает тишину в общественном транспорте или самолете. Регулируемые чашки и амбушюры с эффектом памяти добавляют комфорта.

В комплекте с наушниками идет AUX кабель, так что при необходимости их можно использовать и как проводные.

12 JBL Wave 200TWS Беспроводные наушники с отличным звуком, но без ANC

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: внутриканальные закрытые

Подключение: Bluetooth 5.0

Тип зарядки кейса: USB Type-C

Степень защиты: IPX2

Количество драйверов: 1

Время работы: 5 ч

Время работы от аккумулятора: в кейсе 20 ч

Диапазон воспроизводимых частот: 20-20000 Гц

Чувствительность: 108 дБ

Вес: 47.5 г Плюсы В целом хороший звук

Надежное соединение

Приятные материалы Минусы Нет приложения

Нет ANC

Разнообразьте свой день своей любимой музыкой с JBL Wave 200TWS! Наслаждайтесь мощным звучанием JBL Deep Bass Sound и свободой от проводов на протяжении 20 часов! Благодаря своей компактности, вы можете брать их с собой куда угодно. Вы сможете управлять звонками, музыкой и общаться с помощью голосового помощника, используя простое касание наушника. Преимущество этих наушников в том, что они соединяются независимо от кабеля, что позволяет использовать только один наушник и экономить заряд батареи. Они очень легкие и удобные благодаря своей эргономичной форме, JBL Wave 200TWS — это сплошное удовольствие.

13 JBL Tune 510BT Беспроводные наушники 5 минут зарядки на 120 минут работы

7.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 160 г

Тип подключения: Bluetooth 5.0

Радиус действия: 10 м

Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц

Работа от аккумулятора: 40 часа

Время зарядки: 2 часа

Порты: USB-C Плюсы 5 минут зарядки на 120 минут работы

Хороший звук

Общее время автономной работы Минусы Могут давить на уши людям с большой головой

Беспроводные наушники от бренда, который не нуждается в представлении.

40-мм драйверы обеспечивают фирменный звук JBL, который можно услышать на концертных выступлениях и студиях звукозаписей по всему миру. Время автономной работы до 24 часов на одном заряде. Можно забыть про зарядку на целую неделю при обычном использовании. 5 минут зарядки дает возможность слушать музыку на протяжении 2 часов.

Простое и понятное кнопочное управление или при помощи голосового ассистента, встроенный микрофон добавляю удобства в повседневном использовании.

14 Xiaomi Redmi Buds 5 Стильные затычки

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: внутриканальные

Подключение: Bluetooth 5.3

Тип зарядки: USB Type-C

Тип излучателей: динамические

Время работы: до 40 ч

Диапазон воспроизводимых частот: 20-20000 Гц

Чувствительность: 46 дБ/мВт Плюсы Отличный за свою цену звук

Интересные цвета и дизайн кейса

Хорошее шумоподавление Минусы Иногда случается дисконнект

Ищешь крутые беспроводные наушники? Посмотри на Xiaomi Redmi Buds 5! Это стильные голубые наушники от известного бренда Xiaomi, которые отлично подойдут и парням, и девушкам. Они работают по Bluetooth 5.3 – связь будет стабильной и быстрой, а радиус действия до 10 метров даст тебе свободу передвижения. Наушники внутриканальные, так что они комфортно сидят в ушах и хорошо изолируют от внешнего шума.

А еще в них есть активное шумоподавление – слушай музыку, даже если вокруг шумно! Звук качественный, наушники поддерживают кодеки AAC и SBC. Не бойся дождя или брызг – у них есть защита от воды по стандарту IPX4. В комплекте найдёшь разные амбушюры для комфортной посадки и кабель USB Type-C для зарядки наушников и кейса. В общем, Redmi Buds 5 BHR7631GL – это отличный вариант для тех, кто хочет получить качественный звук по доступной цене!

Как выбрать лучшие беспроводные наушники до 5000 рублей

Выбор беспроводных наушников до 5000 рублей может поставить в тупик. Выбор настолько огромный, учитывая предложения на Aliexpress, что даже серьезный меломан может попасть в замешательство. Но не стоит беспокоиться, сейчас мы разберем основные вопросы, которые стоит решить при выборе новой пары отличных наушников.

Тип наушников

В продаже можно встретить несколько типов наушников: закрытые, накладные, вкладыши (вставные). У каждого типа есть свои недостатки и преимущества. Наушники закрытого типа обеспечивают лучшую пассивную шумоизоляцию и более глубокий бас.

В тоже время, закрытые наушники, как правило массивнее, тяжелее и в них могут потеть уши. Накладные наушники похожи на закрытые, однако они не полностью закрывают уши, в результате они более комфортные для использования.

И наконец, наушники вкладыши, этот тип наушников вставляется непосредственно в ушной канал, обеспечивая неплохую пассивную шумоизоляцию, но они как правило имеют менее выраженный бас. К преимуществам вкладышей можно отнести их компактный размер.

Беспроводные и настоящие беспроводные (TWS)

К беспроводным наушникам, как и следует из названия, относятся наушники для подключения которых не требуется провод. Они могут быть закрытого, накладного или вставного (вкладыши) типа. Беспроводные вкладыши, как правило, имеют провод соединяющий два бутона наушников.

Настоящими беспроводными наушниками (TWS) считаются те, которые имеют зарядный чехол и у которых каждый бутон работает сам по себе. Их очевидное преимущество заключается в компактном размере, но в то же время их легче потерять если один из бутонов выпадет из уха.

Качество звука

Одна из основных характеристик любой аудиотехники это какой звук она может воспроизводить. Скорее всего, почти все наушники с ценой до 5000 рублей будут звучать на одном уровне. Основная разница будет заключаться в уровне баса. Накладные и наушники закрытого типа будут выдавать более мощный низкий звук за счет драйвера большего размера, вкладыши, в свою очередь, должны воспроизводить более детальную середину и верх.

Если вы выбираете наушники, чтобы слушать ритмичный хип-хоп или поп музыку, скорее всего лучше обратить внимание на закрытый или накладной тип. Для рока и инструментальных жанров лучше подойдут вкладыши, но и остальные типы наушников тоже не стоит скидывать со счетов.

Шумоподавление

Оно бывает активное и пассивное. Активное шумоподавление гасит внешние шум аппаратным способом. Подробнее о принципе работы можно узнать здесь. Пассивное шумоподавление, как отмечалось выше, достигается за счет плотного прилегания наушников к голове или ушному каналу.

Сложно однозначно сказать, что лучше подойдет именно вам. Если вы слушаете наушники на шумных городских улицах или в метров, стоит обратить внимание на активное шумоподавление, однако, стоит учитывать что эта технология может вызывать небольшие искажения при воспроизведении музыки. Если вам требуется максимально качество воспроизводимого звука, вероятно, лучше выбрать модель с пассивным шумоподавлением или без него.