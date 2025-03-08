Лучшие наушники Marshall 2025 года

От студийных наушников до стильных наушников-вкладышей с функцией шумоподавления — вот обзор лучших наушников Marshall, которые вы можете купить сегодня

Marshall — вездесущее имя в тяжелой музыке. От Лемми до The Lemonheads усилители Marshall были на переднем плане и в центре — обеспечивая громкость, зернистость и тон, которые стали определять не одно поколение рока. Будучи главным поставщиком ваших любимых гитарных и басовых тонов прошлого и настоящего, вполне справедливо, что бренд возвращается, чтобы доставить эти тона прямо в ваши уши.

09.03.2025 Обновление Рейтинг обновлен

Бренд Marshall теперь включает в себя чрезвычайно здоровую потребительскую аудиосистему с целым рядом наушников-вкладышей и наушников для рока на улице. От наушников-вкладышей начального уровня до дерзких, красивых наушников-вкладышей с Bluetooth, есть пара наушников Marshall для каждого – но какие наушники Marshall лучшие?

Не бойтесь, потому что я изложил ответы в этом самом обзоре – который загоняет сливки из головной уборной Marshall в удобный короткий список. Помимо того, что я расскажу вам о том, что предлагает каждый комплект наушников, включая основные функции, время работы от батареи и возможность шумоподавления, я также объясню, на что следует обращать внимание при покупке пары наушников Marshall, чтобы вы были полностью информированы при покупке пары.

Подробные советы вы найдете в разделе часто задаваемых вопросов ниже; подробности о лучших наушниках Marshall на рынке читайте дальше.

1 Marshall Monitor III A.N.C. Шумоподавляющие наушники с мощными характеристиками и длительным сроком службы батареи

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Активное шумоподавление (ANC): есть

Конструкция: полноразмерные полуоткрытые

Подключение: Bluetooth 5.0

Время работы с выключенным ANC: 100 ч

Время работы с включенным ANC: 70 ч

Разъем: mini jack 3.5 mm

Вес: 250 гр. Плюсы Впечатляющая производительность

Комфортные ощущения Минусы Не самое лучшее решение в плане шумоподавления

Подойдёт, если: ✅ Вам нужен отличный универсальный комплект Marshall: Monitor III ANC обладают шумоподавлением выше среднего, долгим сроком службы батареи, удобны и звучат потрясающе. Не подойдёт, если: ❌ Вам нужно мощное шумоподавление: здесь ANC хорошее, но есть модели и получше, если это то, что вам нужно.

Флагман линейки Marshall Monitor, эти полноразмерные наушники оснащены Bluetooth 5.2 с LE Audio, шумоподавлением выше среднего, удобны и имеют просто огромный срок службы.

Они выглядят и носятся великолепно, фирменная многонаправленная ручка управления Marshall управляет громкостью и треками. Наушники складываются в компактный узел, что облегчает их транспортировку, а 32-миллиметровые драйверы внутри выдают мощные риффы и плотный, но яростный бас.

Их удобно носить в течение длительного времени благодаря мягким амбушюрам, а оголовье достаточно гибкое, что обеспечивает дополнительный комфорт.

По правде говоря, это не самые эффективные шумоподавители, но технология ANC все равно стоит того, чтобы ее иметь, когда вы ежедневно ездите на работу, и она блокирует большую часть раздражающего шума автобуса. Кроме того, встроенная технология — это шаг вперед по сравнению с Monitor II ANC, который также остается надежным выбором.

Время работы аккумулятора просто великолепное: Monitor III обеспечивает целых 100 часов работы при полной зарядке, а при включенной функции шумоподавления — целых 70 часов.

Хотя у Marshall на рынке есть ряд отличных наушников, Monitor III, на мой взгляд, являются лучшими из них и настоятельно рекомендуются.

2 Marshall Major V Значительное улучшение и без того впечатляющего времени работы аккумулятора предыдущей модели

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: накладные закрытые

Подключение: Bluetooth 5.0

Материал амбушюров: Искусственная кожа

Поддерживаемые кодеки: AAC

Время работы: 100 ч

Разъем: mini jack 3.5 mm

Длина кабеля: 1 м

Вес: 186 г Плюсы Впечатляющее время автономной работы

Кристально чистый звук Минусы Функция шумоподавления по-прежнему отсутствует

Подойдёт, если: ✅ Вам нужно длительное время работы от аккумулятора: со временем воспроизведения 100 часов Marshall Major V обладают одним из лучших показателей времени работы от аккумулятора среди наушников, доступных на данный момент. Не подойдёт, если: ❌ Вам нужно шумоподавление: Major V — это шаг вперед по сравнению со старыми наушниками IV, но в них по-прежнему нет встроенной функции активного шумоподавления.

Marshall обновили свои любимые наушники Major IV до Major V — пары накладных наушников, которые улучшают и без того потрясающее время работы от аккумулятора старой модели. В то время как у Major IV было 80 часов работы от аккумулятора после полной зарядки, Major V зажигают с умопомрачительными 100 часами.

Хотя мы и находимся на знакомой территории, когда дело доходит до дизайна, Bluetooth складного Major V был обновлен с 5.0 до LE Audio-ready, что более энергоэффективно, чем обычный Bluetooth. Время зарядки осталось прежним: три часа для полной беспроводной зарядки, что, учитывая массивную батарею, просто превосходно.

Наушники Major V также оснащены настраиваемой кнопкой «M» на чашке наушников, которая в сочетании с приложением Marshall позволяет вам изменять настройки эквалайзера, активировать голосового помощника или запускать Spotify Tap — функцию, которая будет воспроизводить музыку из потокового сервиса в зависимости от ваших привычек прослушивания.

Качество сборки превосходное, амбушюры мягкие, а оголовье сверхгибкое, что обеспечивает идеальную посадку.

Качество звука на высшем уровне, с хорошим балансом благодаря индивидуально настроенным динамическим драйверам Marshall, но нам бы хотелось, чтобы в этом последнем поколении наушников Major было активное шумоподавление. Надеюсь, в следующий раз.

3 Marshall Minor IV Бюджетные наушники Marshall впечатляют и являются шагом вперед по сравнению с моделью третьего поколения

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: вкладыши открытые

Подключение: Bluetooth 5.2

Тип зарядки кейса: USB Type-C

Степень защиты: IPX4

Время работы: 7 ч

Время работы от аккумулятора в кейсе: 30 ч

Вес: 7,39 гр. Плюсы Превосходное удобство использования

Длительный срок службы батареи Минусы Нет шумоподавления

Подойдёт, если: ✅ Вам нужны недорогие наушники-вкладыши Marshall: рынок наушников переполнен, но если у вас ограниченный бюджет, стоит присмотреться к Minor IV. Не подойдёт, если: ❌Вам нужен более сбалансированный звук: изначально наушники Minor IV немного тяжеловаты на верхних частотах, поэтому, чтобы получить от них максимум, нужно повозиться с приложением Marshall.

Если вы ищете наушники Marshall с отличным соотношением цены и качества, которые не разочаруют, то Marshall Minor IV должны стать вашим первым портом назначения. Как и модель Motif, они используют дизайн стика с сенсорным управлением, но дизайн открытого типа кажется немного более удобным, вероятно, потому, что он не пытается вместить все эти шумоподавляющие губбины.

Интеграция приложения Marshall позволяет вам настраивать параметры наушников на ходу, и они действительно звучат довольно хорошо, когда вы на улице, но вам придется повозиться с настройками эквалайзера для наилучшего качества. Приложение также позволяет вам точно настраивать уровни сохранения заряда батареи, чтобы вы могли качаться дольше.

Кстати, время работы батареи Marshall Minor IV составляет до 7 часов от полной зарядки по сравнению с 5 часами, которые обеспечивал Minor III. Добавьте к этому зарядный футляр, и вы получите 30 часов музыки. А если вы торопитесь, то быстрый 15-минутный взрыв даст вам 3 часа звуков.

Minor IV на 90% создан из переработанного пластика, что всегда приятно видеть. Маршалл утверждает, что используемые материалы взяты из таких материалов, как компакт-диски, электровелосипеды и стиральные машины.

Minor III имеют отчетливо точечную отделку Marshall и класс защиты IPX4, так что вы можете играть под дождем. Что еще важнее, они используют относительно толстые 12-миллиметровые динамические драйверы для улучшенных басов и дружественных гитаре средних частот бренда. Bluetooth aptX также придает им звуковую остроту.

Нет голосового управления или шумоподавления, но, учитывая цену и природу наушников, для меня это не проблема. Если ANC стоит на первом месте в вашем списке, то вам придется выложить немного больше денег за Marshall Motif II ANC. Подробнее об этом ниже.

4 Marshall Motif 2 A.N.C Последнее поколение наушников Marshall ANC — это AirPods для рокеров

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Активное шумоподавление (ANC): есть

Конструкция: внутриканальные закрытые

Подключение: Bluetooth 5.2

Тип зарядки кейса: USB Type-C, беспроводная зарядка

Степень защиты: IPX5

Время работы с выключенным ANC: 6 ч

Время работы с включенным ANC: 4.5 ч

Время работы от аккумулятора в кейсе: 26 ч Плюсы Настраиваемый звук

Защита от брызг

Настраиваемые элементы управления

Они выглядят великолепно Минусы Шумоподавление не самое лучшее

Слишком легкие для бега

Подойдёт, если: ✅ Вам нужны внутриканальные наушники с шумоподавлением: Motif II ANC отлично справляются со своей флагманской функцией и выглядят прилично.



Не подойдёт, если: ❌ Вам нужны более прочные наушники: на улице они показались нам слишком легкими для бега, но звук все равно приличный.

Motif II ANC — это второе поколение беспроводных наушников-вкладышей с активным шумоподавлением от Marshall. Они выглядят как настоящий бизнес, воплощая дизайн в виде палочки, популяризированный AirPods от Apple, и могут похвастаться гладкой черной отделкой с насечкой и золотыми деталями на ножках.

Нам нравится сенсорное управление, одно нажатие для воспроизведения/паузы, долгое нажатие для включения шумоподавления и т. д., а также есть возможность настроить некоторые элементы управления по своему вкусу. Мы обнаружили, что сенсорное управление немного чувствительно, иногда непреднамеренно останавливая трек при регулировке наушника, но в целом оно работает хорошо.

Время воспроизведения только наушников составляет 6 часов, но с помощью прилагаемого зарядного футляра (который также можно заряжать беспроводным способом) вы получите до 30 часов воспроизведения без необходимости подключения футляра. Это настоящий шаг вперед по сравнению с 20 часами модели первого поколения.

Активное шумоподавление — одна из главных особенностей Marshall Motif II ANCs. Для оптимальной производительности важно хорошо прилегать, поэтому мы много экспериментировали с маленькими, средними и большими насадками, входящими в комплект. Как только мы добились хорошего уплотнения, мы обнаружили, что шумоподавление достаточно приличное, чтобы заглушить большую часть шума в офисе и заглушить шум транспорта, но это не лучшее, что мы пробовали.

Если вам нужна некоторая степень контроля над звуком, вы можете использовать прилагаемое приложение Marshall Bluetooth, чтобы настроить EQ Motifs по своему вкусу, или выбрать одну из предустановок эквалайзера. Мы остановились на усилении басов, что добавило нашим мелодиям дополнительную мощь, не замутняя их, при этом сохранив множество деталей на верхних частотах.

Эти наушники также защищены от брызг по стандарту IPX5, поэтому на них можно положиться в дороге.

5 Marshall Mode EQ Эти наушники-вкладыши Marshall обеспечивают спокойствие во время тренировок

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: внутриканальные закрытые

Импеданс: 18 Ом

Чувствительность: 100 дБ

Максимальная мощность: 100 мВт

Вес: 20 г

Диаметр мембраны: 9 мм

Количество драйверов: 1

Длина кабеля: 1.2 м Плюсы Практичный шейный дизайн Минусы Отсутствие рок-эстетики

Подойдёт, если: ✅ Вам нужны Marshall для спортзала: Mode EQ имеют проводное подключение, поэтому вам не придется беспокоиться о потере наушника на беговой дорожке. Не подойдёт, если: ❌ Вам нужно что-то более эстетичное: они выглядят хорошо, но проводные внутриканальные наушники начинают казаться немного старомодными.

Доступные в черном или популярном цвете Marshall Black & Brass, Mode EQ — это великолепно звучащая пара проводных наушников-вкладышей. Конечно, проводные наушники-вкладыши начинают казаться немного устаревшими, поскольку беспроводные технологии берут верх, но я думаю, что это особенно хороший вариант, если вы ищете пару наушников-вкладышей, которые можно без проблем положить в спортивную сумку.

Они легко удерживаются на месте благодаря четырем размерам амбушюр, а качество звука действительно очень хорошее благодаря индивидуально настроенным динамическим динамикам, а режим эквалайзера обеспечит вам более чем достаточно музыкального наслаждения, чем во время бега или в пределах спортзала.

Переключатель эквалайзера позволяет переключаться между настройками звука, а встроенный микрофон и пульт дистанционного управления обеспечивают полный контроль. В отличие от некоторых проводных наушников-вкладышей, шнур Marshall Mode EQ не запутывается, поэтому больше не нужно завязывать неприятные узлы перед использованием.

6 Marshall Mode Опыт старой школы

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: внутриканальные закрытые

Микрофон: да

Разъем: mini jack 3.5 mm

Вес: 20 г Плюсы Проводной разъем 3,5 мм

Простота подключения и воспроизведения Минусы Входы Jack становятся редкостью

Подойдёт, если: ✅ Вам нужны простые наушники: в Modes явно не хватает наворотов, но, учитывая цену, они отлично справляются со своей задачей. Не подойдёт, если: ❌ На вашем телефоне нет входного разъема: в зависимости от вашего телефона может потребоваться адаптер: беспроводные наушники-вкладыши также могут быть лучшим вариантом.

Наушники не могут быть проще, чем внутриканальные наушники Marshall Mode. Они имеют резиновый провод, устойчивый к спутыванию, так что вам не придется тратить кучу времени на отчаянные попытки распутать запутавшийся комок, когда вы спешите выйти из дома.

Они также являются проводными наушниками с 3,55-миллиметровым кабелем, подключаемым напрямую к вашему смартфону или специальному музыкальному плееру, хотя имейте в виду, что вам может понадобиться небольшой адаптер в зависимости от типа используемого устройства.

Конечно, на онлайн-рынке полно дешевых проводных наушников, но только Mode могут похвастаться логотипом Marshall на зажиме микрофона кабеля и отличительной буквой Marshall ‘M’ на вкладышах. Внутри находятся высокопроизводительные драйверы с низким искажением, настроенные на плавный средний диапазон и высокие частоты.

Это может стать проблемой, если вам нужен мощный бас, но для обычного прослушивания музыки в автобусе или поезде они подойдут как нельзя лучше.

В комплект входят четыре насадки разного размера, так что вы можете обеспечить плотное и удобное прилегание, что приятно, и при этом трудно спорить с ценой. Для нас это аккуратный набор наушников-вкладышей, которые можно положить в рюкзак или сумку для жизни в движении.

Хороши ли наушники Marshall?

Marshall — всемирно известный бренд, но его родословная, несомненно, связана с гитарными и басовыми усилителями — по крайней мере, до первых тестов в этой области потребительского аудио в 2010 году. Однако теперь бренд Marshall гораздо прочнее обосновался в сфере hi-fi, предлагая широкий ассортимент наушников и внутриканальных наушников, а также приличный ассортимент колонок Marshall и домашних hi-fi. Но так ли они хороши?

Это справедливый вопрос, и вы бы задали его практически любому новому для вас бренду на данном рынке. Проще говоря, ответ — да. Однако некоторые модели превосходят другие в определенных отношениях, и в этом цель моего обзора выше; там вы найдете сливки довольно высококачественного урожая потребительского аудио.

С точки зрения сравнения и конкуренции, Marshall чаще всего можно сопоставить с JBL, брендом, который также имеет значительную репутацию в области живой музыки. JBL предлагает сопоставимый микс стилей наушников, но дизайн Marshall почему-то кажется немного более детализированным.

Является ли продукция Marshall высококачественной?

Оценивая вышеуказанные наушники Marshall, можно справедливо сказать, что потребительские аудиопродукты Marshall имеют похвальное качество. Каждый комплект рассчитан на длительный срок службы и более чем способен выдерживать тяготы повседневной жизни.

Наушники Marshall не только очень прочные, но и имеют продуманную конструкцию: наушники Monitor III ANC и Major V складываются, что повышает их долговечность при переноске в сумке или рюкзаке.

Поскольку я говорю о строительстве, было бы упущением с моей стороны не упомянуть здесь приверженность Marshall к устойчивости материалов. Их наушники изумительно используют переработанный пластик, Monitor III ANC состоит на 66% из переработанного пластика, а Major V — на впечатляющие 86%. Они не только износостойкие, но и устойчивы к загрязнению.

Являются ли наушники Marshall лучше наушников-вкладышей Marshall?

Спор о наушниках/вкладышах не нов – и сейчас он гораздо менее очевиден, чем когда-то. В общем, наушники выигрывают от более крупных драйверов, которые обеспечивают более естественное расширение в низкие частоты. Это не означает, что наушники принципиально имеют больше басов, чем вкладыши, а скорее то, что низкие частоты гораздо более детализированы.

Наушники также выигрывают от небольшого расстояния, которое они создают между драйвером и ушным отверстием. Это физическое пространство отлично подходит для звуковой сцены, а также для уменьшения чувства клаустрофобии, которое иногда возникает при ношении наушников-вкладышей. Однако все это не обязательно означает, что наушники Marshall «лучше», чем их вкладыши.

В конце концов, у наушников есть свои преимущества, которые могут понравиться любителям рок-н-ролла на ходу. Во-первых, они гораздо более портативны, будь то беспроводные наушники, заключенные в крошечную коробку, или проводные наушники, которые можно обернуть вокруг любимого старого медиаплеера.

Лично я бы выбрал хорошую пару наушников Marshall, а не обычные наушники, просто чтобы получить преимущества от менее надуманного басового отклика и более длительного времени работы от аккумулятора, которые обещают Monitor III ANC. Однако вы можете найти Motif II ANC гораздо более практичными для прогулок — и не менее искусными в воспроизведении серьезного звука.

На что следует обращать внимание при выборе наушников Marshall?

Ассортимент наушников и вкладышей Marshall на рынке, короче говоря, широк. В совокупности они охватывают широкий спектр спецификаций и вариантов использования, что может сделать выбор подходящих немного сложным занятием, если вы не уверены, что ищете.

Если вам нужна пара наушников, которые будут работать долгое время без подзарядки, то Marshall Major V — это то, что вам нужно, благодаря 100-часовому сроку службы аккумулятора. Однако, если вы цените тишину и покой, которые обеспечивает активное шумоподавление, Monitor III ANC будет лучшим выбором. Если вам нужно что-то более карманное, вы не ошибетесь с наушниками Minor IV

Кто производит наушники Marshall?

Учитывая исторический опыт Marshall в проектировании и производстве гитарных усилителей, естественно задаться вопросом, откуда на самом деле взялся внезапный приток потребительских аудиопродуктов . Однако ответ прост: Marshall производит наушники Marshall!

Точнее, наушники Marshall являются плодом Marshall Group — конгломерата аудиобрендов, включая Marshall Amplification (часть бизнеса, занимающаяся гитарными усилителями), Natal Drums и Urbanears, все под эгидой Marshall.

Marshall Group — это результат относительно недавнего слияния Marshall Amplification и Zound Industries, потребительского аудиобренда, который разрабатывал наушники и акустические системы Bluetooth. Именно опыт Zound в сочетании с безошибочно узнаваемым черным и латунным брендом Marshall делает линейку наушников Marshall такой, какая она есть.