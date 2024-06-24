ТОП-10 Лучшие полочные акустические колонки 2024 года

Лучшие полочные акустические колонки поднимают качество прослушивания на совершенно новый уровень, не занимая при этом всю комнату.

Выбор лучших полочных колонок может быть невероятно пугающей задачей, поскольку опытные аудиофилы взвешивают множество факторов, прежде чем решить, какая пара заработает желанное место в их домашней обстановке … но это не обязательно! Наша цель — упростить жизнь. Поэтому мы включили в это руководство лучшие варианты для различных типов настройки и в разных ценовых диапазонах.

24.06.2024 Обновление В рейтинг добавлены новые модели лучших полочников.

Единственное решение, которое вам нужно будет принять, прежде чем купить лучшие полочные колонки — это то, хотите ли вы активные или пассивные системы.

Активные динамики имеют встроенные усилители (устройства, которые фактически обеспечивают питание динамиков и позволяют им воспроизводить звуки), а пассивные — нет, это означает, что пассивные необходимо подключать к традиционному усилителю Hi-Fi.

Для большинства людей активные полочные колонки — лучший и простой вариант, поскольку они не требуют покупки какого-либо дополнительного оборудования. Они также могут быть потенциально беспроводными, с опциями потоковой передачи Wi-Fi и Bluetooth, а также проводными соединениями. Однако из-за этого дополнительного оборудования они, как правило, тяжелее, немного крупнее и дороже, чем их пассивные аналоги.

С другой стороны, пассивные колонки традиционно выбирают более серьезные аудиофилы, увлеченные качественным звучанием, потому что они могут со временем возиться с настройками, добавляя различные усилители и аксессуары по своему усмотрению, не покупая новые колонки. Но они требуют проводного соединения, поэтому их размещение зависит от вашей готовности проложить кабель.

Нет правильного или неправильного ответа на вопрос, какой тип динамика является лучшим выбором, но если вам нужен отличный качественный звук с минимальной суетой, активные динамики — это то, что вам нужно. Мы точно укажем, являются ли наши рекомендации активными или пассивными в этом списке, поэтому вы можете пропустить те, которые вам не нужны.

1 KEF LS50 Meta Лучшие активные полочники

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Драверы: Uni-Q (25 мм твитер и 13 см СЧ/НЧ)

Импеданс: 8 Ом

Чувствительность: 85 дБ

Размеры: 30,2 x 20 x 28 см

Вес: 7,8 кг

Отделка: черный карбон, серый титан, минерально-белый, королевский синий Плюсы Исключительная прозрачность звука

Тонкая и точная подача

Передовые технология Минусы Слушать надо только на подставках

KEF LS50 Meta это первоклассные колонки, которые мы рекомендуем в качестве лучшего выбора благодаря их поразительному звуку и относительно доступной цене. Хотя они могут казаться похожими на модель предыдущего поколения LS50, на деле это не совсем так. Производитель принял решение сохранить корпус, учитывая, что его трудно улучшить, и мы поддерживаем это мнение, учитывая его высокое качество и надёжность.

Однако в KEF решили, что следует улучшить их знаменитую технологию динамиков Uni-Q LS50, с размещением твитера в центре мидвуфера/вуфера. Данная технология была пересмотрена с учётом последних восьми лет развития и инноваций, включая внедрение новой технологии поглощения метаматериалов (MAT). Эта технология позволяет эффективно управлять звуком, который излучается с задней стороны 25-миллиметрового алюминиевого твитера.

Быстро становится очевидным, что LS50 Meta претерпели значительные улучшения: они достигли нового уровня ясности и стиля, которые лишь намекались в оригинальной модели. Это делает их великолепно универсальными колонками, которые обладают гладким, сбалансированным звучанием, а новая технология Meta дарит нам исключительно чистые высокие частоты. Энергичный бас, тонкая динамика и точная синхронизация обеспечивают впечатляющее аудио восприятие.

Стоит отметить, что лучше всего они звучат на подставках, так что не ставьте их на полку и близко к стене.

2 Bowers & Wilkins 607 S3 Лучшие полочники для небольших помещений

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Драйверы: твитер 25 мм, СЧ/НЧ 130 мм

Сопротивление: 8 Ом

Чувствительность: 84 дБ

Размеры: 30 x 16,5 x 20,7 см

Вес: 4,65 кг

Отделка: черный, белый, дуб Плюсы Отличный звук за свои деньги

Чёткие верха и ясная середина

Классная сборка и отделка Минусы Звук может показаться слишком ярким

Требуют согласованности системы

В течение более 20 лет серия акустических систем Bowers & Wilkins 600 занимает лидирующие позиции на рынке, и это тенденция продолжается с восьмым поколением, особенно с новейшей моделью начального уровня 607 S3. Эти компактные и наиболее доступные по цене стереоколонки от B&W, несмотря на некоторое увеличение стоимости за последние годы, являются преемниками удостоенной наград 607 S2 Anniversary Edition и предлагают заметно улучшенное качество звука.

Модель 607 S3 получила значительное обновление, включая новый 25-мм титановый твитер с двойным куполом и развязкой, систему с удлиненной трубой для улучшения нагрузки, модернизированный магнитный двигатель для 13-см динамика средних и низких частот серии Continuum, усовершенствованные компоненты кроссовера и укрепленное крепление корпуса. Оба драйвера синхронизированы для лучшей интеграции, а использование титана способствует достижению более ясных и детализированных высоких частот.

Размеры колонок остались прежними, и они идеально подходят для использования в небольших помещениях. При правильной настройке и размещении, их слегка выдвинутые вперёд высокие частоты могут быть сбалансированы, что вознаградит слушателя удивительно детализированным, ритмически согласованным, динамичным и энергичным звучанием.

Звук стал более открытым, чем в предыдущих моделях, а высокие частоты — более сладкими и изысканными. Несмотря на свои компактные размеры и цену, эти колонки обеспечивают точное воспроизведение каждой ноты и сохраняют динамичность даже на низкой громкости. Басы звучат упруго, и хотя они не столь глубоки, как у более крупных моделей, они производят впечатление мощности. В целом, эти колонки предоставляют захватывающее слушательское удовольствие.

3 Elac Debut B5.2 Лучшие доступные полочные колонки

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Драйверы: твитер 25 мм, СЧ/НЧ 130 мм

Импеданс: 6 Ом

Чувствительность: 86 дБ/Вт/м

Размеры: 34,1 x 18 x 23,4 см

Вес: 5,9 кг

Отделка: черный ясень Плюсы Детальный и собранный звук

Хорошая сборка

Отлично смотрятся Минусы Бас может показаться немного тяжёлым

Акустические системы Debut B5.2 заслуживают внимания как одна из выдающихся разработок компании Elac. Эти колонки отличаются доступной стоимостью и высоким качеством звучания, что делает их идеальным выбором для меломанов с ограниченным бюджетом.

Отличительной особенностью модели Elac Debut B5.2 является их высокая производительность по сравнению с их стоимостью. Колонки обладают прочной конструкцией, не требовательны к месту установки и способны воспроизводить широкий спектр музыкальных жанров без ухудшения качества звука. Они отличаются динамичностью, детальным разрешением и утончённостью звучания, что позволяет им с лёгкостью справляться с разнообразным музыкальным материалом. Более того, Elac Debut B5.2 способны показать ещё лучшие результаты, если их подключить к более дорогой аудиосистеме, что говорит о высоком потенциале.

Elac Debut B5.2 – это колонки, которые воспроизводят звук с высокой точностью и слаженностью, что редко встречается в данном ценовом сегменте. Если предыдущая версия Debut уже отличалась хорошей синхронизацией, то новая модель продвинулась ещё дальше, умело передавая нюансы музыкальной динамики.

Для тех, кто ищет альтернативу, стоит обратить внимание на Dali Spektor 2 (ниже). Эти колонки располагаются в том же ценовом сегменте, предлагают активное, чёткое и выразительное звучание, и также не требуют особых условий для установки. Отличительной чертой Dali Spektor 2 является более насыщенный средний диапазон, который может понравиться определенной категории слушателей.

4 DALI Spektor 2 Пассивные полочные колонки по отличной цене

8.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Драйверы: твитер 25 мм, СЧ/НЧ 5,25 дюйма

Импеданс: 6 Ом

Чувствительность: 84,5 дБ/Вт/м

Размеры: 170 х 292 х 238 мм

Вес: 4,2 кг

Отделка: белый, черный ясень, орех Плюсы Доступные

Детальный и выразительный звук

Компактный размер Минусы Нет беспроводных или интеллектуальных функций

Danish Audiophile Loudspeaker Industries (также известная как Dali) — производитель высококачественных акустических систем, предлагающий широкий выбор комплектов, которые могут стоить дорого. Spektor 2 — это гораздо более доступный набор пассивных динамиков начального уровня, который, несмотря на то, что является самой дешевой парой в нашем списке, дает прекрасный четкий и впечатляющий звук в сочетании с усилителем, достойным их звукового мастерства (такой же доступный Onkyo A-9010 отличный вариант).

Доступные из орехового дерева или черного ясеня с фирменными диффузорами из древесного волокна, которые обещают быстрый и легкий отклик, они станут отличным дополнением любого интерьера, особенно если речь идет о коже и дереве.

Если не смотреть в сторону, вам будет сложно найти более качественную пару активных динамиков за эту цену, благодаря их полному, сбалансированному звуку, в котором отсутствуют слишком яркие высокие частоты, которые демонстрировали некоторые предыдущие поколения бюджетных динамиков Dali.

Подробнее — полный обзор DALI Spektor 2

5 Bowers & Wilkins 606 S3 Лучшие полочники средней цены

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Драйверы: твитер 25 мм, СЧ/НЧ 16,5 см

Импеданс: 8 Ом

Чувствительность: 88 дБ

Размеры: 34,4 x 18,9 x 30 см

Вес: 7,05 кг

Отделки: черный, белый, дуб Плюсы Более мощный, энергичный и открытый звук

Потрясающая чёткость и детализация

Хорошее качество сборки Минусы Требуют хороших компонентов системы

Звучание может показаться простоватым

B&W 606 S3 стоят во главе последней серии напольных акустических систем. Они превосходят по размеру, мощности и стоимости своих предшественников, в частности, более компактную модель 607 S3.

Эта акустическая система является прямым потомком знаменитой модели 606 S2 Anniversary Edition, но с рядом значительных улучшений и обновлений. Как и в случае с моделью 607 S3, 606 S3 получили новый титановый твитер и изменённую конструкцию разъёмов на задней панели. Сохраняя двухполосную конфигурацию, качество сборки и отделки, а также размеры, новая модель 606 S3 делает шаг вперёд по качеству звучания.

В отличие от более яркого и живого звука 607 S3, модель 606 S3 предлагает более сбалансированное и зрелое звучание. По сравнению с предыдущей S2, новая акустика выделяется улучшенной детализацией и открытостью, обеспечивая просторное звучание и чистоту высоких частот. Больший размер СЧ/НЧ-динамика и более глубокий корпус способствуют увеличению общей мощности и басов.

606 S3 демонстрируют сдержанность в воспроизведении высоких частот, что делает их менее склонными к резкому звучанию по сравнению с 607 S3. Благодаря этому, старшая модель обладает более сбалансированным характером, не утрачивая при этом привлекательности и непосредственности звука, за которую мы так высоко ее ценим.

Для тех, кто готов вложиться и ищет что-то более масштабное, чем компактные 607 S3, и желает получить большую мощность басов, модель B&W 606 S3 будет отличным выбором.

6 KEF R3 Meta Лучшие полочники премиум-класса

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Драйверы: Uni-Q (твитер 25 мм, среднечастотный динамик 12,5 см), бас 165 мм

Импеданс: 4 Ом

Чувствительность: 87 дБ

Размеры: 42,2 x 20 x 33,6 см

Вес: 12,4 кг

Отделка: черный глянец, белый глянец, орех, специальный выпуск — индиго Плюсы Прозрачный и выразительный звук

Равномерный тональный баланс

Инновационные технологии

Отличная сборка и отделка Минусы Требует правильной установки и оборудования

Инновационная технология KEF MAT (Meta Material Absorption Technology) значительно усовершенствовала параметры динамиков последних моделей колонок. Внедрение этой технологии в обновлённую серию R 2023 года было ожидаемым шагом. В частности, модель R3 Meta успешно интегрировала драйверы MAT и технологию KEF Uni-Q.

Эти акустические системы выделяются своим превосходным внешним видом, безупречной отделкой и высоким качеством сборки. Двенадцатое поколение KEF Uni-Q драйверов было оптимизировано для работы с дискообразной конструкцией MAT, которая абсорбирует до 99% нежелательного обратного излучения от твитера, обеспечивая тем самым необыкновенно чистый и детализированный звук. Они демонстрируют удивительную прозрачность и легко воспроизводят самые разные музыкальные жанры, будь то хэви-метал, поп-музыка 90-х или классика, с высочайшей точностью и лёгкостью.

Модели R3 Meta превзошли предыдущие версии без MAT, предлагая большую изысканность, кристально чистое вокальное звучание и динамичность. Они создают ощущение простора и глубины, отлично звучат как на высокой, так и на низкой громкости, что является редким достоинством, и воспроизводят звук с такой точностью, что прослушивание кажется совершенно непринужденным.

И главное, слушать их – одно удовольствие. Вас захватит эмоциональный вокал, мощный бас, осязаемые гитарные рифы и многое другое в любом произведении, которое вы выберете. Подключив их к подходящей аудиосистеме сопоставимого уровня, акустические системы KEF R3 Meta подарят великолепный звук. Настоятельно рекомендуем к прослушиванию.

7 Wharfedale Diamond 12.1 Недорогие пассивные полочные колонки

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Драйверы: твитер 25 мм, СЧ/НЧ 5 дюймов

Импеданс: 4-8 Ом

Чувствительность: 88 дБ

Размеры: 312 x 180 x 278 мм

Вес: 6,8 кг

Отделка: черный дуб, орех, светлый дуб, белый дуб Плюсы Отличный объёмный звук

Утончённый дизайн

Отличный звук Минусы Нет подключения по Wi-Fi или Bluetooth

Wharfedale – это аудиобренд, который славится своим подходом «без лишних слов». Мы высоко ценим их за прямолинейность и способность производить колонки, которые обеспечивают впечатляющее звуковое воспроизведение по доступной цене. Полочные акустические системы Wharfedale Diamond 12.1 подтверждают стремление компании к высокому качеству, при этом не оказывая существенного влияния на финансовое состояние покупателей.

В модели Diamond 12.1 Wharfedale использует инновационный подход, применяя полипропилен, укреплённый слюдой в 5-дюймовом низкочастотном динамике Klarity. Благодаря этому материалу конус динамика сохраняет свою форму и реагирует на звуковые сигналы с высокой скоростью, это гарантирует, что вы не пропустите ни одной детали в любимых треках.

Эти колонки имеют вес всего около 7 кг, что делает их относительно лёгкими для перестановки, хотя предполагается, что они будут стоять на одном месте в течение многих лет, если за ними правильно ухаживать, включая регулярную очистку. В отличие от других устройств, представленных на рынке, Diamond 12.1 не оснащены функциями беспроводного подключения, такими как Wi-Fi и Bluetooth.

Колонки Diamond 12.1 идеально подходят для использования с усилителями мощностью от 20 до 100 Вт на канал и обеспечивают отличное звучание в различных музыкальных жанрах. Они также могут быть использованы для создания домашнего кинотеатра, особенно в качестве тыловых колонок. Для упрощения подключения рекомендуется использовать разъёмы типа банан. Хотя Diamond 12.1 могут выступать и в качестве фронтальных колонок, лучшее их воспроизведение достигается при использовании в качестве колонок для создания объёмного звука.

8 Edifier S1000W Лучшие полочники по возможностям подключения

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Драйверы: твитер 25 мм, СЧ/НЧ 139,7 мм

Импеданс:

Чувствительность: 90 дБ

Размеры: 345 x 294 x 198 мм

Вес: 16,77 кг

Отделка: орех Плюсы Универсальные

Поддержка Hi-Res

Мощный и чистый звук Минусы Нет выхода LFE

Акустическая система Edifier S1000W воплощает в себе множество впечатляющих функций. На первый взгляд они выглядят, как просто красивая пара активных полочных колонок с великолепным звуком. Однако это также высококачественная беспроводная Hi-Fi система, совместимые с любыми аудиоисточниками, которые вы можете выбрать.

В плане подключений Edifier S1000W предлагают полный спектр возможностей, включая Wi-Fi, Bluetooth, цифровой оптический вход, коаксиальный и аналоговый RCA. Учитывая поддержку воспроизведения аудио высокой четкости 24 бит/192 кГц, их цена выглядит очень привлекательно. Возможность прослушивания музыки в формате lossless обычно доступна для высококлассных колонок, стоимость которых не может сравниться с Edifier S1000W, что делает эти колонки еще более привлекательным выбором.

Хотя наличие выхода LFE упростило бы использование, нельзя упрекнуть Edifier за отсутствие этой функции, поскольку компания стремится избегать лишних этапов обработки сигнала. К тому же, Edifier предлагает приложение Edifier Home для iOS и Android, которое обеспечивает возможность стриминга музыки через AirPlay, Spotify Connect и Tidal, не требуя при этом дополнительной платы за доступ.

9 Bowers & Wilkins Formation Duo Лучшие активные полочные колонки, если деньги не имеют значения

8.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Драйверы: твитер 25 мм, СЧ/НЧ 6,5 дюйма

Импеданс:

Чувствительность:

Размеры: 395 x 305 x 197 мм

Вес: 10,6 кг

Отделка: черный Плюсы Невероятный звук

Невероятные басы

Премиум сборка Минусы Нет пульта

Для подключения к Интернету необходимо дополнительное оборудование

Дорого

Formation Duo определенно относится к премиум-классу, их размер и стоимость не для всех. С учетом сказанного, это одни из самых звучащих колонок, которые мы когда-либо имели удовольствие слушать, сравнивать и они даже превосходят некоторые по-настоящему высококлассные аудиофильские установки. Они так хороши.

Невероятно четкие, ясные, точные и сбалансированные, мы постоянно поражаемся каждый раз, когда слышим их, и особенно впечатлены потрясающими басами, которые они обеспечивают даже без сабвуфера.

Будучи активными, они не требуют внешнего усилителя, что в некоторой степени оправдывает их цену, поскольку вам не надо тратить те же деньги на установку усилителя / пассивной акустической системы, чтобы достичь такого уровня звука.

Они ориентированны в первую очередь на беспроводные потоковые сервисы и Bluetooth. Если вы хотите использовать проводное соединение, нужно будет потратить больше денег на приставку Formation Audio, которая предлагает такие варианты подключения, как оптический и RCA для проигрывателей. Если вы хотите получить невероятно высококачественный опыт с простой настройкой Plug and Play, Formation Duo будет ласкать ваши уши долгие десятилетия.

10 KEF LS50 Wireless II Невероятные беспроводные полочные колонки премиум-класса

7.9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Драйверы: твитер 25 мм, СЧ/НЧ 5,25 дюйма

Импеданс:

Чувствительность: 108 дБ

Размеры: 305 x 311 x 200 мм

Вес: 10 кг

Отделка: серый, черный, белый, красный Плюсы Отличный дизайн

Много возможностей подключения, включая HDMI для телевизоров

Замечательное качество звука Минусы Существующие владельцы KEF могут предпочесть более новый дизайн

Дорого

Вторая по стоимости пара колонок в нашем списке — это активные комплекты от KEF, которые, по крайней мере, намного дешевле, чем Bowers & Wilkins Formation Duo. Более того, они имеют много вариантов подключения прямо из коробки, без необходимости расставаться с дополнительными деньгами для каких-либо дополнительных опций.

Впечатляет то, что LS50 Wireless II оснащены оптическими, цифровыми коаксиальными, аналоговыми и RCA-соединениями, не говоря уже о HDMI eARC для сверхпростого подключения к телевизору, позволяя вам регулировать громкость с помощью существующего пульта дистанционного управления. Если этого было недостаточно, у вас есть AirPlay 2, Chromecast, Tidal и другие варианты беспроводной потоковой передачи. Их звук, благодаря технологии звукопоглощения KEF MAT, невероятно точный, четкий и ясный.

Идеальный выбор для тех, кому нужны высококачественные колонки, которые будут работать практически с любым устройством и сервисом, без дополнительных затрат. О, и давайте не будем забывать о культовом минималистичном дизайне и цветовой гамме KEF, которого мы большие поклонники.

Как выбрать лучшие полочные колонки

Самое важное решение, которое необходимо принять при поиске полочного динамика — это то, хотите ли вы активную или пассивную пару. Если вы смотрите на вещи с точки зрения аудиофила или любителя, вы, вероятно, будете искать пассивные варианты гибкости и будущей доработки, которые они предлагают, из-за того, что их можно сочетать с разными усилителями.

Если вы смотрите на пассивные колонки, обратите внимание на их максимальную выходную мощность, так как вам нужно соединить их с усилителем, который с комфортом сможет довести их до максимальной производительности. Вы также должны рассмотреть их местоположение, так как оно определит размер, который вы выберете.

Размер является фактором, который следует учитывать при выборе активных динамиков, тем более, что они, как правило, больше чем пассивные. Если вы выберете активный маршрут, вы, вероятно, ищете удобство в настройке, которую можно просто подключить и забыть. В этом случае следите за доступными вариантами подключения, поскольку простота и гибкость — главное. В обоих случаях вам стоит рассмотреть подставки, если вы не ставите их на полку, поскольку они могут помочь уменьшить искажения от вибрации и движения окружающей среды.