ТОП-9 Лучшие видеокарты для игр и работы 2024 года

Лучшая видеокарта призвана поддерживать высокую производительность как в играх, так и при создании контента. Но этот показатель в вакууме мало о чем говорит. Что хорошего в видеокарте, которая чуточку мощней, но дороже в два раза?

29.04.2024 Обновление В рейтинг лучших GPU добавлены новые релизы от Nvidia и AMD.

При таком большом количестве ассортимента найти идеальный могут разбегаться глаза, особенно у тех, кто делает выбор впервые. Наш победитель, AMD Radeon RX 7900 GRE, предлагает непревзойденный баланс производительности, цены и разрешения, что делает ее идеальной для 4K-контента и лучших игр на ПК с разрешением 1440p без чрезмерной переплаты.

От высокопроизводительной Nvidia GeForce RTX 4090 для любителей 4K до недорогой AMD Radeon RX 7600 для геймеров, предпочитающих 1080p — за последние полтора года мы скрупулезно протестировали более тридцати видеокарт, чтобы помочь вам найти лучшую для вашего компьютера, потребностей и бюджета, независимо от того, являетесь ли вы геймером, создателем контента или энтузиастом в сфере ИИ.

1 AMD Radeon RX 7900 GRE Лучшая видеокарта по совокупности параметров

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип памяти: GDDR6

Частота памяти: 18000 МГц

Шина обмена с памятью: 256 бит

Частота видеопроцессора: 2245 МГц

Разъемы и интерфейсы: выход DisplayPort 2.1, выход HDMI 2.1b

Тип подключения: PCI Express 4.0

Разъем дополнительного питания: 8 pin х2

Максимальное разрешение: 7680×4320

Количество поддерживаемых мониторов: 4 Плюсы 16 ГБ видеопамяти

Лучшая в своем классе производительность

Стоит столько же, сколько RTX 4070 Минусы Но ценник все равно большой

Проигрывает картам Nvidia в 3D-моделировании

Подойдет, если:

нуждаетесь в высочайшей производительности по всем фронтам

не желаете выкладывать все накопления для покупки видео

занимаетесь творчеством, требующим ресурсов

Не подойдет, если:

вы не планируете играть в 4К

ваша работа — 3D моделирование

AMD Radeon RX 7900 GRE меняет правила игры на рынке видеокарт среднего класса, предлагая непревзойденное сочетание производительности и функций за свою цену. От игр 4K до машинного обучения — RX 7900 GRE сегодня является лучшей видеокартой.

Первоначально выпущенная как эксклюзив только для Китая, RX 7900 GRE теперь доступна по всему миру, в том числе в РФ по цене 68000, что делает ее прямым конкурентом более слабой Nvidia RTX 4070, но в то же время она идет ноздря в ноздрю с более дорогой RTX 4070 Super и даже превосходит ее в некоторых ключевых областях.

Наши тесты показали, что эта карта превосходно справляется с растеризацией и демонстрирует высокую производительность в трассировке лучей, что сокращает разрыв между AMD и Nvidia в этом сегменте рынка. Она переигрывает RTX 4070 Super в гейминге при включенном апскейлинге, и это показывает реальный прогресс технологии масштабирования AMD FSR.

Кроме того, это отличный выбор для графических дизайнеров, фотографов и видеоредакторов, хотя 3D-моделирование по-прежнему остается ахиллесовой пятой этой карты.

Она не во всем лучше RTX 4070 Super, но это удивительно мощная карта, предлагающая невероятное соотношение цены и качества.

2 Nvidia GeForce RTX 4070 Super Лучшая видеокарта Nvidia

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип памяти: GDDR6X

Частота памяти: 21000 МГц

Шина обмена с памятью: 192 бит

Частота видеопроцессора: 2490 МГц

Разъемы и интерфейсы: выход DisplayPort x 3, выход HDMI 2.1

Тип подключения: PCI Express 4.0

Поддержка технологий: поддержка CUDA, HDCP, Vulkan, трассировки лучей

Разъем дополнительного питания: 16 pin

Максимальное разрешение: 7680×4320

Количество поддерживаемых мониторов: 4 Плюсы Фантастическая производительность

Та же цена, что и у RTX 4070 на релизе

Большее количество ядер и базовая частота

Великолепный дизайн Минусы Геймерам больше подойдет RX 7900 GRE

Все еще всего 12 ГБ видеопамяти

Более высокая потребляемая мощность

Дороговато для карты среднего класса

Подойдет, если:

вам нужна лучшая в среднем классе производительность

вы хотите, чтобы трассировка лучей работала наилучшим образом

вы производите творческий контент

Не подойдет, если:

нужно сэкономить

вы не нуждаетесь в этой новомодной трассировке лучей или топовой производительности

Nvidia GeForce RTX 4070 Super оправдывает надежды, которые мы возлагали на эту карту после ее анонса на выставке CES 2024. Она предлагает высокую производительность по той же цене, что и ее предшественница.

Эта новинка затмевает RTX 4070, предлагая более высокую базовую тактовую частоту. Однако 12 ГБ видеопамяти GDDR6X ограничивают возможности 4K, поэтому для оптимальной производительности в 4K лучше брать Nvidia RTX 4080 Super. Но в играх последнего поколения с разрешением 1440p RTX 4070 Super будет особенно хороша благодаря своим надежным характеристикам, DLSS 3 с генерацией кадров и технологии Nvidia Reflex.

И хотя RTX 4070 Super в целом лучше RX 7800 XT, особенно в трассировке лучей, AMD удерживает преимущество в игровой производительности в случае с RX 7900 GRE, особенно сейчас, когда в игру вступила технология генерации кадров для FSR от AMD.

Несмотря на ужесточение конкуренции, Nvidia GeForce RTX 4070 Super по-прежнему остается лучшей видеокартой Nvidia для большинства людей, особенно для пользователей среднего уровня, которым нужен баланс игровой эффективности, возможностей создания контента и высокой производительности.

3 AMD Radeon RX 7600 Лучшая бюджетная видеокарта

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип памяти: GDDR6

Частота памяти: 18000 МГц

Шина обмена с памятью: 128 бит

Частота видеопроцессора: 2355 МГц

Разъемы и интерфейсы: выход DisplayPort, выход HDMI

Тип подключения: PCI Express 4.0

Разъем дополнительного питания: 8 pin

Максимальное разрешение: 7680×4320

Количество поддерживаемых мониторов: 4 Плюсы Хорошая цена

Отличная производительность 1080p

Приличная производительность 1440p Минусы Всего 8 ГБ видеопамяти

Трассировка лучей и FSR отстают от Nvidia

Подойдет, если:

вы ищете лучшее в разрешении 1080p

вы не против иногда поиграться в 1440p

бюджет ограничен

Не подойдет, если:

нужна топовая трассировка лучей

вы ищите дешевую видеокарту для творческих задач

Видеокарта AMD Radeon RX 7600 выводит AMD RDNA 3 в сегмент доступной ценовой категории, и она обладает высокой производительностью, несмотря на более низкую цену.

Ее производительность при разрешении 1080p просто невероятная за такие деньги. В 1440p она тоже довольно приличная, учитывая, что у карты только 8 ГБ видеопамяти и 128-битную шина.

Что касается игровых возможностей, вы можете легко получить 60 кадров в секунду во всех последних компьютерных играх с разрешением 1080p, при этом большинство из них будут на самых высоких настройках графики. Для более требовательных игр, по типу Cyberpunk 2077, надо будет подкрутить некоторые настройки, но все реально, особенно с AMD FidelityFX Super Resolution.

Производительность трассировки лучей у RX 7600 по-прежнему отстаёт от карт среднего класса Nvidia последнего поколения, но RDNA 3 определенно сократила большую часть разрыва между ними, поэтому вам не придется полностью жертвовать трассировкой лучей, если купите более дешёвую карту AMD.

4 Nvidia GeForce RTX 4080 Super Лучшая видеокарта 4K для большинства

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип памяти: GDDR6X

Частота памяти: 2580 МГц

Шина обмена с памятью: 256 бит

Разъемы и интерфейсы: выход DisplayPort 1.4a x 3, выход HDMI 2.1a, USB Type-C

Тип подключения: PCI Express 4.0

Поддержка технологий: поддержка Ansel, CUDA, DLSS, DSR (Dynamic Super Resolution), G-Sync, трассировки лучей

Разъем дополнительного питания: 16 pin

Максимальное разрешение: 7680×4320

Количество поддерживаемых мониторов: 4 Плюсы Производительность лучше, чем у RTX 4080

А цена ниже

Красота Минусы Цена

Крупная, требуется больший корпус

Энергопотребление

Подойдет, если:

нужно лучшее для 4К

ищете баланс цены и производительности

дизайн немаловажен

Не подойдет, если:

бюджет ограничен

не планируете менять под видеокарту корпус

Nvidia GeForce RTX 4080 Super — это мощная видеокарта, предлагающая непревзойденную производительность 4K по цене 140000 рублей.

Благодаря приросту производительности на 1,4% по сравнению с RTX 4080 и преимуществу на 7% по сравнению с AMD Radeon RX 7900 XTX, эта GPU является идеальным выбором для любителей, которым нужна первоклассная графика в 4K. По производительности она приближается к RTX 4090, будучи на 40% дешевле.

RTX 4080 Super, по сути, — лучшая видеокарта для 4K, что делает ее очевидным выбором для тех, кто ищет исключительную производительность 4K без дополнительных затрат.

Ее впечатляющая мощь и конкурентоспособная цена делают ее привлекательным вариантом на рынке, а элегантный дизайн (по крайней мере, у Founders Edition от Nvidia) делает 4080 Super находкой для тех, кто хочет выставить свою сборку напоказ.

Это не лучший выбор для тех, у кого ограниченный бюджет. RTX 4080 Super — это покупка премиум-класса, обеспечивающая исключительные результаты.

5 AMD Radeon RX 7800 XT Лучшая видеокарта для 1440p

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип памяти: GDDR6

Частота памяти: 19500 МГц

Шина обмена с памятью: 256 бит

Частота видеопроцессора: 2254 МГц

Разъемы и интерфейсы: выход DisplayPort x 2, выход HDMI х 2

Техпроцесс: 5 нм

Тип подключения: PCI Express 4.0

Поддержка технологий: поддержка Eyefinity

Разъем дополнительного питания: 8 pin + 8 pin

Максимальное разрешение: 7680×4320

Количество поддерживаемых мониторов: 4 Плюсы Лучшая растеризация, чем у RTX 4070

Улучшена производительность трассировки лучей

16 ГБ видеопамяти и ИИ-ядра Минусы Трассировка лучей и апскейлинг все еще отстают от Nvidia

Требует много энергии

Подойдет, если:

вы ищете лучшее в разрешении 1440p

не хотите полностью отказываться от трассировки

ищете адекватную цену

Не подойдет, если:

вы ищете топовую карту для творческих задач

нужна трассировка лучей и апскейлинг

бюджет ограничен

AMD Radeon RX 7800 XT — флагманская видеокарта среднего класса от команды красных, очень мощная, особенно за свою цену.

Оснащенная архитектурой графического процессора AMD RNDA 3, она может похвастаться 16 ГБ видеопамяти GDDR6 и широкой шиной, что позволяет ей с легкостью обрабатывать текстуры высокого разрешения 1440p и даже 4K при правильных настройках.

Идя бок о бок с GeForce RTX 4070, RX 7800 XT показывает небольшое преимущество в 2% в общей игровой производительности. Это имеет особое значение при растеризации, хотя RX 7800 XT предлагает впечатляющие возможности трассировки лучей, что делает ее первоклассным выбором.

Более низкая стоимость по сравнению с конкурентом от Nvidia делает ее отличным соотношением цены и качества. Несмотря на некоторые ограничения в производительности поколений, RX 7800 XT выделяется как одна из лучших видеокарт с разрешением 1440p на рынке, и за такую ​​цену геймерам среднего бюджета точно понравится то, что здесь предлагает AMD.

6 Nvidia GeForce RTX 4060 Лучшая видеокарта 1080p

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип памяти: GDDR6

Частота памяти: 17000 МГц

Шина обмена с памятью: 128 бит

Частота видеопроцессора: 2490 МГц

Разъемы и интерфейсы: выход DisplayPort 1.4а х3, выход HDMI 2.1

Тип подключения: PCI Express 4.0

Разъем дополнительного питания: 8 pin

Максимальное разрешение: 7680×4320

Количество поддерживаемых мониторов: 4 Плюсы Отличная производительность 1080p

1440p тоже возможно, но не на максималках

DLSS 3 с генерацией кадров Минусы Всего 8 ГБ видеопамяти

Лучший функционал реализуют не все разработчики игр

Подойдет, если:

нужно лучшее для 1080p в этом ценовом коридоре

очень важна производительность трассировки лучей

не можете без DLSS 3

Не подойдет, если:

ищете лучший баланс цены и качества

трассировка лучей и апскейлинг не нужны

Nvidia RTX 4060 разочаровала тех, кто искал прирост производительности в новом поколении, как у более дорогих Nvidia Lovelace, таких как RTX 4070, но эти требования не совсем уместны.

RTX 4060 — фантастическая видеокарта среднего класса, которую сейчас легко найти по цене менее 35000 рублей, что меньше, чем у некоторых карт Nvidia RTX 3060, которые все еще доступны на рынке. Эта карта не поразит вас в самое сердечко, если у вас уже есть RTX 3060 или лучше, но если вы сидите на чем-то более древнем, эта карта станет откровением, и это при цене ниже стартовой у RTX 3060, на смену которой она пришла.

Очевидно, это не идеал. Самая большая ошибка здесь — это 8 ГБ видеопамяти и 128-битная шина памяти, что в значительной степени ограничивает производительность, которую можно выжать при разрешении 1440p. Но комфортная игра при таких параметрах реальна, особенно с учетом достижений, которые предлагает DLSS 3.

7 Intel Arc A750 Бюджетный вариант команды синих

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип памяти: GDDR6

Частота памяти: 16000 МГц

Шина обмена с памятью: 256 бит

Частота видеопроцессора: 2050 МГц

Разъемы и интерфейсы: DisplayPort x 2, выход HDMI

Техпроцесс: 6 нм

Тип подключения: PCI Express 4.0

Поддержка технологий:

Разъем дополнительного питания: 8 pin + 8 pin

Максимальное разрешение: 7680×4320

Количество поддерживаемых мониторов: 4 Плюсы Доступная цена

Отличная поддержка видеокодеков

Хорошая общая производительность Минусы Нужен современный ПК с поддержкой ReBAR.

Все ещё возникают проблемы с драйверами

Подойдет, если:

ищете лучшее в разрешении 1440p

нужна аппаратная трассировка лучей и апскейлинг

бюджет ограничен

Не подойдет, если:

вы любитель старых добрых игр

нужна мощная видеокарта для творчества

не хотите ждать, когда Intel допилит продукт

Intel Arc A750 оставляет смутные ощущения, напоминающие об истории Доктора Джекилла и мистера Хайда. В определенных случаях производительность весьма впечатляющая, получше даже, чем у GeForce RTX 3060, однако в других моментах Arc отстаёт, проигрывая даже RTX 3050. Но обновления драйверов немного исправляют ситуацию, особенно с учётом стоимости меньше 30 тыс. руб., из чего получается привлекательное соотношение цены и качества. Необходимо учесть, что экономия при покупке может привести к увеличению счетов за элетричество, так как энергоэффективность устройства не так хороша, как у конкурентов.

Придется идти на компромиссы, такие как 8 ГБ видеопамяти — версия A770 Limited Edition предлагает удвоенный объем в 16 ГБ, однако за дополнительную плату. Intel Arc A750 также сталкивается с конкуренцией от AMD RX 7600, особенно в рамках этой ценовой категории (не смотря на недавний рост цен на AMD). В зависимости от конкретной игры, производительность может варьироваться в пользу того или иного устройства, хотя на данный момент Intel имеет небольшой перевес в 2% при разрешении 1080p.

Как и в случае с видеокартами Nvidia, Intel имеют преимущество в играх, использующих трассировку лучей, в то время как игры с растеризацией лучше смотрятся на AMD. Intel была первым производителем, предложившим поддержку аппаратного ускорения кодирования и декодирования AV1, а технология QuickSync продолжает обеспечивать высокую производительность. Также стоит отметить технологию XeSS, по сути, это аналог DLSS от Nvidia, использующий набор ядер Arc Matrix.

Однако DLSS 2 остаётся лидером рынка и поддерживается в гораздо большем количестве игр. Intel Arc A750, безусловно, не является идеальным выбором, но наличие третьего игрока на рынке GPU идет только на пользу конкуренции. A750 уверенно бросает вызов RTX 3060. Также стоит обратить внимание на модель Arc A770 с 16 ГБ памяти, если вы в принципе готовы дать шанс продукции Intel.

8 Nvidia GeForce RTX 4090 Графический процессор премиум-класса

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип памяти: GDDR6X

Частота памяти: 21000 МГц

Шина обмена с памятью: 384 бит

Частота видеопроцессора: 2235 МГц

Разъемы и интерфейсы: выход DisplayPort x 3, выход HDMI

Техпроцесс: 4 нм

Тип подключения: PCI Express 4.0

Поддержка технологий: поддержка CUDA

Разъем дополнительного питания: 16 pin

Максимальное разрешение: 7680×4320

Количество поддерживаемых мониторов: 4 Плюсы Потрясающая производительность

DLSS 3 меняет правила игры

Креативщикам точно понравится Минусы Очень дорого

16-контактный разъем проверит ваши навыки организации кабелей

Подойдет, если:

вы в поисках самого лучшего на рынке

будете играть в 4К с трассировкой

занимаетесь 3D-моделированием

Не подойдет, если:

не стремитесь играть в 4К

бюджет ограничен

беспокоит уровень энергопотребления

Да, видеокарта Nvidia GeForce RTX 4090 стоит очень прилично. Даже, скорее, неприлично. Еще ей нужен 16-контактный разъем или адаптер. И она очень, очень крупная. Но первый релиз серии 4000 от Nvidia — это абсолютная мощь, которая может справиться с любой задачей. Это самая мощная видеокарта

Судя по тестам, она работает значительно лучше, чем Nvidia GeForce RTX 3090, с производительностью в два-четыре раза выше в синтетических тестах и ​​до 100% улучшенной частотой кадров в некоторых играх. Более того, функционал DLSS 3 может произвести революцию в гейминге, когда развернется на полную.

Тем не менее, здесь лошадок больше, чем понадобится большинству пользователей. Создатели контента и те, кто играет в 8K, точно оценят мощь этой карты. Надо только убедиться, что ваш блок питания и корпус соответствуют ее потребностям.

9 AMD Radeon RX 7900 XTX Лучшая видеокарта для геймеров

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип памяти: GDDR6

Шина обмена с памятью: 384 бит

Частота видеопроцессора: 2330 МГц

Разъемы и интерфейсы: выход DisplayPort x 2, выход HDMI x 2

Тип подключения: PCI Express 4.0

Разъем дополнительного питания: 8 pin + 8 pin

Максимальное разрешение: 7680×4320

Количество поддерживаемых мониторов: 4 Плюсы Феноменальная производительность

Хорошая цена для премиальной карты

Подходит в большинстве случаев

Нет 16-контактного разъема Минусы Трассировка лучей отстает от новейших карт Nvidia на целое поколение

Очень прожорливая

Подойдет, если:

нужна карта премиум-класса

нужна выдающаяся производительность в играх 4K

хотите подготовить систему к 8К

Не подойдет, если:

сидите в Blender

вам нужен самый высокий fps независимо от стоимости

ограничен бюджет

Когда AMD Radeon RX 7900 XTX увидела свет в конце 2022 года, перед ней стояла задача доказать потребность в себе, но она ворвалась на пьедестал мощных игровых видеокарт по цене менее 110000 руб., в то же время в общем и целом превосходя Nvidia RTX 4080, которая стоит процентов на 20% больше.

Новая технология трассировки лучей 2-го поколения RX 7900 XTX позволяет играть в 4K игры на ультра-графике, чего не могла показать ее ровесница от AMD, RX 6950 XT.

Однако, эта карта не лишена недостатков, в том числе она отстает от серии Nvidia RTX 4000 с точки зрения работы с трассировкой лучей и некоторой неравномерной производительности при нагрузках, не связанных с играми. Но в целом, это та видеокарта, которую мы рекомендуем практически всем, кто хочет, наконец, обновиться.

Пришло ли время обновить видеокарту?

Попытка выяснить, пора ли обновить графический процессор, может быть сложной задачей. Конечно, если вы видите признаки того, что ваш графический процессор умирает — артефакты на экране, сбои ПК, вой — это, несомненно, время для обновления. Но если ваш текущий графический процессор работает нормально, действительно ли вам нужно что-то новое?

Это зависит от того, в какие игры вы хотите играть и в каком разрешении. Если вы были удовлетворены инди-играми с низким уровнем воздействия и создали компьютер для их обработки, вы, несомненно, обнаружите, что ваш компьютер изо всех сил пытается не отставать от новой популярной игры AAA, которая привлекла ваше внимание. То же самое и с разрешением. Если вы обновляете свой монитор с 1080p до 1440p или 4K, скорее всего, потребуется новый графический процессор, чтобы максимально использовать возможности дисплея с более высоким разрешением.

Всякий раз, когда выпускается новое поколение графических процессоров, предыдущее поколение кажется непропорционально старым. Скажем, например, у вас есть NVIDIA GTX 980 в вашем ПК. Это отличный графический процессор, но теперь, когда выпущены графические процессоры RTX 30-й серии, он отстал на четыре поколения. Учитывая, что карты RTX 30-й серии — это огромный шаг вперёд по сравнению даже с картами 20-й серии, обновление, без сомнения, выглядит весьма заманчиво.

Наконец, вы не хотите обновлять свой графический процессор, если также не можете позволить себе обновить остальные компоненты вашего ПК, чтобы не отставать. Покупка графического процессора AMD RX 5700 XT и установка его вместе с 8 ГБ оперативной памяти и процессором Intel Core i5 4-го поколения не позволит ему полностью реализовать свой потенциал. Кроме того, у вас может не быть достаточно большого блока питания, чтобы обеспечить достаточную мощность для вашей системы, или система охлаждения может быть недостаточно мощной, чтобы поддерживать оптимальную работу ПК. Всегда следите за тем, чтобы вы могли выполнить обновление в достаточной степени, чтобы не создавать узких мест в системе.

Как проверить, какое компьютерное оборудование у вас уже есть

Всякий раз, когда вы вкладываете средства в новый компонент для своего ПК, рекомендуется запускать программное обеспечение, чтобы увидеть, что у вас уже есть. Это поможет определить, насколько недавно появились другие компоненты и станут ли они узким местом для вашей предстоящей покупки графического процессора. Чтобы понять, что заставляет все работать внутри корпуса ПК, доступно множество программных опций. Мы бы порекомендовали два CPU-Z и Speccy.

Эти приложения сообщат вам, какая у вас материнская плата, а также процессор, оперативная память и другие мелочи. В основном нам нужно посмотреть, какой у вас процессор, и хорошим показателем для определения того, насколько хорош будет ваш процессор при покупке нового графического процессора, является 3DMark. Чем выше оценка 3DMark, тем лучше процессор в играх и других ресурсоёмких приложениях. Его не следует использовать в качестве окончательного значения, но оценка конкретного чипа в 3DMark даст вам представление о том, насколько он мощный.

Помимо оценки, следует также учитывать возраст процессора, поколение, к которому он принадлежит, используемый производственный процесс, установленный кулер, разогнан он или нет, и сколько ядер вы качаете. У Intel есть платформа ARK для удобного поиска в своём портфеле процессоров. Если вы состоите в #TeamRed, у AMD есть аналогичная функция на собственном веб-сайте .

Как выбрать разрешение дисплея для компьютерных игр

Если вы создаёте новый компьютер с нуля, вам может быть интересно, к какому разрешению стремиться. Существует множество отличных игровых мониторов с разрешением 1080p, 1440p и 4K, поэтому выбрать может быть сложно. Что вам нужно учитывать, так это цену, надёжность и мощность оборудования ПК, которое вы хотите включить.

Игровой монитор 1080p, как правило, будет стоить меньше всего, но все равно будет иметь высокую частоту обновления и низкое время отклика, которые ищут геймеры. Он не будет выглядеть таким чётким, как 1440p или 4K, но также потребуется немного меньше энергии для запуска игр с высокой частотой кадров. Вы сможете обойтись без графического процессора и процессора более низкого уровня, сэкономив больше денег.

Если увеличить разрешение до 1440p, все станет лучше. После того, как вы переключились на QHD, становится заметным возвращение к разрешению 1080p. Однако проблема с 1440p заключается в том, что мониторы обычно стоят дороже, к тому же вам понадобится более мощное оборудование для достижения высокой частоты кадров. Чем лучше графический процессор и центральный процессор, тем выше производительность при разрешении 1440p. Даже высокопроизводительные RTX 3070 и RX 6800, которые могут работать с 4K, будут работать намного лучше с дисплеем 1440p.

И наконец, у нас есть 4К. Это довольно большой скачок даже с 1440p, и у вас должно быть оборудование высшего уровня, чтобы использовать его по максимуму. Дисплеи 4K стоят дорого, поэтому не рекомендуется покупать их и подключать к некачественному ПК. Даже с высокопроизводительным графическим процессором и графическим процессором не ожидайте, что частота кадров приблизится к той, которую вы можете достичь в 1080p и 1440p.