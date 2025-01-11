ТОП-12 Лучшие игровые коврики для мыши в 2025 году

Когда шансы с противником почти равны, лучший игровой коврик может сыграть ключевую роль.

Кажется мелочь. Однако, коврик для мыши намного важнее, чем это может показаться. Он защитит поверхность стола. Сделает игровой процесс более комфортным и внесет эстетическое дополнение в игровую установку. Но и это еще не все.

11.01.2025 Обновление Добавлены новые модели игровых ковриков от Razer.

Хотя большинство мышек нормально работают без коврика, вы должны спросить себя, достаточно ли хорош ваш игровой опыт. Вы также должны спросить себя, сколько царапин готовы сделать на своем дорогом и красивом компьютерном столе.

К счастью, найти лучший коврик для игровой установки — несложная задача. Необходимо понять: Какой размер коврика вам нужен? «Сколько вы хотите потратить? «Хотите твердую или мягкую поверхность? Нужны ли дополнительные навороты? Как только вы определитесь с этими вещами, выбор лучшего коврика будет очевидным. По сравнению с выбором лучшей игровой мыши или лучшей игровой клавиатурой, это намного проще.

Мы составили рейтинг лучших ковриков для игровых мышек. Он основан на нашем собственном практическом опыте, а также на отзывах экспертов. Выберите один из этих аксессуаров, и сможете повысить свой игровой опыт на следующий уровень.

1 Logitech G240 Лучший игровой коврик для мыши в целом

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип поверхности: ткань

Размер: 280 х 340 мм

Толщина: 1 мм

Дополнительные функции: Нет Плюсы Отзывчивая, прочная поверхность

Резиновые ручки

Оптимизирован для мышей Logitech Минусы Не дешевый

Если вы ищете игровой коврик для мыши, есть большая вероятность, что вы только что приложили много усилий и умственных способностей, выбрав лучшую мышь, клавиатуру и гарнитуру для своей установки. Возможно, вы даже выбрали все компоненты и построили свой компьютер с нуля. Это одна из причин, почему коврик для мыши Logitech G240 настолько привлекателен. Он почти не требует времени на настройку.

Это просто тканевый коврик. Вы кладете его на поверхность, и благодаря резиновому основанию он прочно фиксируется. Это буквально все, что вам нужно сделать. Если у вас есть мышь Logitech, вы можете оптимизировать калибровку поверхности в программном обеспечении Logitech G Hub. Это полезно, но не обязательно. Logitech G240 — это простой, элегантный, функциональный и прочный аксессуар. И, вероятно, это все, что нужно большинству геймеров.

2 Razer Firefly V2 Pro Лучший RGB коврик для мыши

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип поверхности: пластик

Размер: 360 х 278 мм

Толщина: 5 мм

Дополнительные функции: подсветка Плюсы Яркая подсветка

Сквозной порт USB 2.0

Полностью резиновая подложка Минусы Очень дорого

Razer Firefly V2 Pro – уникальный коврик для мыши с полной RGB-подсветкой. В отличие от большинства игровых ковриков, где подсветка находится только по краям, Firefly V2 Pro подсвечивается полностью, от края до края, благодаря 15 отдельным RGB-зонам.

Это достигается за счет специальной конструкции. Полупрозрачный матовый пластик рассеивает свет, а сверху находится тонкий микротекстурированный слой для точного отслеживания движений мыши. Поверхность коврика, хотя и гладкая, имеет заметную зернистость, что, по ощущениям, больше подходит для скоростной игры, чем для предельной точности. Мышь скользит по ней плавно, но не так комфортно, как по более мягким аналогам. Основа коврика – прорезиненный материал, предотвращающий скольжение. Он доступен в черном и белом цветах. Оба варианта обеспечивают яркую и насыщенную подсветку RGB, особенно в затемненном помещении.

Firefly V2 Pro выпускается в одном размере: средний, примерно 360 x 278 мм. Толщина коврика составляет около 4,6 мм, с увеличением до примерно 12,7 мм в самой толстой части (верхняя полоса с подсветкой). Как и другие устройства Razer, коврик настраивается через фирменное ПО Synapse 3 и поддерживает технологию Chroma.

3 SteelSeries QcK Prism Лучший игровой RGB коврик для мыши

8.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Поверхность: двусторонняя (твердый полимерный пластик или ткань с микротекстурой)

Размеры: 356,7 х 292,4 х 8,7 мм

Зоны RGB: 12

Программное обеспечение: SteelSeries Engine 3

Основание: силиконовый каучук Плюсы Много RGB-зон

Классная и реактивная реализация RGB-подсветки

Двусторонняя поверхность

Программное обеспечение имеет много готовых тем Минусы Цена

SteelSeries QCK Prism — лучший коврик для мыши с RGB-подсветкой. Это не просто световое шоу, QCK Prism идеально подходит для серьезной игры. Квадрат внутри рамки RGB легко отделяется. Поэтому вы можете менять его жесткую полимерную сторону для быстрой игры или поверхность из мягкой ткани с микротекстурой для большего контроля. Это как два коврика для мыши в одном.

Во время игры коврик кажется прочным и надежным благодаря его более тяжелому ощущению и толстой резиновой основе, которая не смещается ни на самнтиметр, независимо от того, насколько агрессивно двигается мышь. Тем не менее, мы заметили, что съемная область немного выступает в правом верхнем углу. Это немного мешает видеть RGB в этой области из типичного сидячего положения. Кроме того, на пластиковой стороне легко остаются отпечатки пальцев. Тем не менее, благородная резиновая черная рамка, обрамляющая 12 зон RGB, обеспечивает чистый вид и яркое освещение.

Программное обеспечение SteelSeries Engine открывает множество вариантов настройки RGB. Но вы можете легко получить завораживающий вид, не тратя много времени на приложение. Есть восемь хорошо продуманных предустановок. В том числе режим «8:00» в стиле восхода солнца или режим «Дискотека» в розовых, оранжевых и фиолетовых тонах.

Вы также получаете реактивное освещение для игровых сценариев, таких как низкий уровень боеприпасов или здоровья в Dota 2, CS: GO и Utopia 9. Также есть возможность синхронизации освещения с другими продуктами SteelSeries RGB. SteelSeries еще выпускает версию этого коврика в размере XL, которая также представлена ​​в данном рейтинге, и тканевую версию.

4 Razer Sphex V2 Лучший бюджетный игровой коврик для мыши

8.6 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип поверхности: поликарбонат

Размер: 356 х 254 мм

Толщина: 1 мм

Дополнительные функции: Нет Плюсы Не дорого

Износостойкая поверхность

Легко помещается на большинство столов Минусы Клейкая основа затрудняет перемещение

Игровые аксессуары дорогие. Если вам нужна первоклассная мышь, клавиатура и гарнитура, вы потратите приличную сумму — и это даже без учета беспроводных вариантов. Если вы хотите потратить как можно меньше средств на коврик для мыши от крупного производителя, Razer Sphex V2 — это то, что нужно. Этот коврик для мыши продается по невысокой цене и часто со скидкой. И, особенно с учетом цены, это крутой аксессуар.

Коврик размером 356 х 254 мм достаточно мал для большинства столов. Но достаточно велик, чтобы обеспечить широкий диапазон движений. Поверхность из поликарбоната не твердая и не мягкая. «Гладкий» было бы более подходящим словом, и он хорошо держится даже после нескольких месяцев использования. Однако у него есть клейкая задняя часть, поэтому, где бы вы его ни установили, он останется там.

5 Logitech G440 Лучший жесткий игровой коврик для мыши

8.2 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип поверхности: пластик

Размер: 280 х 340 мм

Толщина: 1 мм

Дополнительные функции: Нет Плюсы Поверхность с низким коэффициентом трения

Удобный размер

Настроен для мышей Logitech Минусы Дороже обычных ковриков для мыши

Большинство ковриков для игровой мыши сделаны из мягкой ткани. Но некоторые игроки (и некоторые датчики мыши) предпочитают твердую поверхность. Лучшим ковриком для игровой мыши с твердой поверхностью является Logitech G440. Он обеспечивает тот же простой и удобный опыт, который вы получили бы от более мягких вариантов Logitech. Нет никакой особенности, которая ставит G440 впереди конкурентов. Он просто качественно сделан и хорошо сочетается с игровыми мышами Logitech.

Запрашиваемая цена довольно высока, но жесткие коврики для мыши почти всегда дороже мягких, так что это неудивительно. Если у вас мышь не от Logitech, настройка поверхности может быть не такой точной. Если вы предпочитаете, чтобы коврики имели больше трения, чем более дешевые модели из ткани, G440 — хороший выбор от проверенного производителя.

6 Razer Atlas Лучший коврик для мыши с твердой поверхностью

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип поверхности: стекло

Размер: 450 x 400 мм

Толщина: 5 мм

Дополнительные функции: Нет Плюсы Поверхность с низким коэффициентом трения

Легко чистится

Оптические и лазерные датчики очень хорошо отслеживаются Минусы Дорого

Слишком большой

Если для вас важна максимальная скорость работы с мышью, то мягкие тканевые или даже гибридные коврики не подойдут. Вам необходима жёсткая, гладкая поверхность с минимальным трением – из пластика, керамики, алюминия или стекла. Отличным примером такого коврика является Razer Atlas, наш фаворит среди ковриков с твёрдой поверхностью.

Razer Atlas – первый коврик Razer из закаленного стекла, полностью лишённый RGB-подсветки и программного обеспечения Razer Synapse. Его матовая поверхность с микротравлением толщиной 2 мкм оптимизирована для оптических датчиков мышей и покрыта олеофобным слоем, легко очищающимся от отпечатков пальцев. В тестах Atlas показал себя превосходно, обеспечивая точное отслеживание с любыми лазерными и оптическими мышами. Razer, правда, рекомендует использовать его с оптическим датчиком Razer Focus Pro 30K, например, в мыши DeathAdder V3 Pro. Олеофобное покрытие обеспечивает оптимальное трение (точнее, его почти полное отсутствие) для максимальной скорости без потери точности.

Основной недостаток Atlas – его размер: 450 x 400 x 5 мм. Из-за габаритов и материала (закаленное стекло) коврик занимает много места на столе, неустойчив на неровных поверхностях, и требует бережного обращения – на него нельзя ставить тяжёлые, острые, горячие или холодные предметы. Уменьшение размера сделало бы его более удобным для пользователей с ограниченным пространством на рабочем столе.

7 HyperX Pulsefire Лучший коврик для больших столов

8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Поверхность: Текстурированная ткань

Размеры: 420 x 900 x 4 мм

Зоны RGB: 2

Программное обеспечение: HyperX Ngenuity

Основание: Резина Плюсы Удобная фактурная тканевая поверхность

Сенсорный датчик для управления RGB

Плотно прилегает к поверхности Минусы Слишком большой для некоторых столов

Всего 2 зоны RGB

Коврик для мыши HyperX Pulsefire — это первый коврик HyperX для мыши с RGB-подсветкой прямоугольного размера XL, который, несомненно, является лучшим ковриком с RGB-подсветкой для больших столов. При больших размерах 420 x 900 x 4 мм он слишком велик для некоторых установок, но это также отличный способ покрыть как можно большую часть вашего стола, если у вас есть место. И у него более низкая рекомендованная производителем розничная цена, чем у аналогичных прямоугольных вариантов от Steelseries и Thermaltake.

Конструкция прочная по всем направлениям, с текстурированной тканевой поверхностью, которая дает вам хорошее сцепление, не чувствуя дискомфорта на запястьях и руках. Силиконовое покрытие вокруг края с RGB-подсветкой означает, что углы этого коврика вряд ли быстро износятся. Кроме того, текстурированная резина на нижней стороне коврика означает, что он не будет скользить при резких движениях рук во время игры.

Однако RGB немного менее надежен, чем хотелось бы. Есть только две зоны, и хотя вы можете выбирать из широкого спектра узоров и цветов, нет интеграции с Discord, а список игр со специальной интеграцией для программного обеспечения HyperX RGB довольно скуден. Тем не менее, датчик касания RGB коврика для мыши является приятным бонусом, позволяя легко переключаться между 3 пресетами RGB без необходимости погружаться в программное обеспечение.

Просто будьте осторожны, измерьте свой стол, прежде чем покупать этого большого мальчика, чтобы он не свисал с края.

8 SteelSeries QcK Heavy XXL Лучший очень большой коврик для мыши

7.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип поверхности: ткань

Размер: 900 х 400 мм

Толщина: 4 мм

Дополнительные функции: Нет Плюсы Достаточно большой для всего стола

Относительно недорогой

Достаточно тяжелый, чтобы предотвратить скольжение Минусы Намного шире, чем большинство ковриков для мыши

Сверхбольшие коврики для мыши нравятся очень специфическому типу геймеров: которые хотят быть уверенными, что мышь не выйдет за пределы коврика. SteelSeries QcK Heavy XXL достаточно большой, чтобы вы могли положить на него всю клавиатуру, и при этом осталось больше места, чем может дать традиционный игровой коврик.

QcK Heavy XXL почти метр в длину и почти пол метра в ширину, так что это не лучший игровой коврик, когда на столе не хватает места. Но если вам действительно нужно что-то большое, QcK Heavy XXL — отличный выбор благодаря прочной тканевой поверхности, прорезиненным ручкам и толстой удобной конструкции. При своей стоимость это не так дорого, как некоторые другие коврики аналогичного размера.

9 SteelSeries QcK Prism Cloth XL Лучший коврик для мыши с расширенной RGB-подсветкой

7.6 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Поверхность: Мягкая ткань

Размеры: 900 х 300 х 4 мм

Зоны RGB: 2

Программное обеспечение: SteelSeries Engine 3

Основание: Резина Плюсы Доступно реактивное RGB-освещение

Дружественная настройка программного обеспечения Минусы Заметны швы

SteelSeries QCK Prism Cloth (XL) — это лучший большой коврик для мыши с RGB-подсветкой, который имеет более разумную длину, чем HyperX Pulsefire. Его «микротканая» поверхность остается на месте благодаря основанию из силиконовой резины, а его RGB-подсветка может использоваться в качестве игрового преимущества, поскольку ее можно программировать для передачи таких вещей, как игровые предупреждения (например, низкий уровень боеприпасов или здоровья) и Discord уведомления.

Его очень широкая поверхность позволяет разместить вашу игровую клавиатуру, но мы бы не возражали против большей ширины. С клавиатурой и подставкой для запястий остается мало места по вертикали. Двухзонная RGB-окантовка QCK Prism Cloth (XL) равномерно сияет по всей поверхности, а также имеет четкую строчку, которую трудно не заметить.

Программное обеспечение SteelSeries Engine имеет приличный набор параметров настройки для верхней и нижней зон RGB, но не так много готовых тем, как у SteelSeries QCK Prism (см. выше). Вы можете контролировать скорость в секундах и выбирать между Steady, ColorShift, Multi Color Breath, каждая с 3-4 предварительно выбранными цветовыми схемами и возможностью управления яркостью.

10 Steelseries QCK Heavy Отличный коврик для мыши без RGB

7.4 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Поверхность: микротканая ткань

Размеры: 450 x 400 x 6 мм (L)

Зоны RGB: нет

Программное обеспечение: Нет

Основание: нескользящая резина Плюсы Толстый и прочный

Стабильный

Моющийся

Несколько размеров Минусы Долго распрямляется

SteelSeries QCK Heavy предлагает многие из тех же преимуществ, что и QCK Prism, за исключением RGB и двусторонней поверхности. Взамен, однако, он гораздо более доступен и имеет бесшовную границу. SteelSeries также производит стандартный коврик для мыши QCK, толщина которого составляет 1/3 толщины, хотя мы считаем, что небольшая дополнительная затрата стоит долговечности и стабильной поверхности, которую вы получаете с Heavy.

Как обычный коврик для мыши QCK, так и QCK Heavy поставляются с тканью из микроткани, которая обеспечивает легкое, но точное скольжение, и ее можно стирать вручную. Украшение легкое, с небольшим логотипом SteelSeries в левом нижнем углу — это единственное, что отвлекает вас от игры. Нескользящее резиновое основание также надежно удерживает этот коврик на столе.

Единственное, что беспокоит, из-за того, что этот коврик такой толстый, может потребоваться немного больше времени, чтобы распрямиться, когда вы достанете его из коробки. Это не слишком большая проблема, если вы не планируете его часто перемещать, но будьте осторожны, чтобы не держать его слишком долго свернутым во время путешествия. Мы рекомендуем положить на него тяжелый груз на ночь, прежде чем использовать в первый раз.

11 ASUS ROG Balteus Qi Лучший коврик для мыши RGB с беспроводной зарядкой

7.3 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Поверхность: твердый пластик с микротекстурой

Размеры: 320 х 370 х 7,9 мм

Зоны RGB: 15

Программное обеспечение: ROG Armory II

Основание: Резина Плюсы Беспроводная зарядка 10 Вт

Просторный Минусы Вертикальная форма не для всех

Текстурированная поверхность иногда царапает

Вертикальная ориентация коврика для мыши Asus ROG Balteus Qi RGB оттолкнет некоторых геймеров. Однако, если вы сможете найти место для него, у вас будет пространство для перемещения мыши и беспроводной зарядки устройства. Balteus Qi может заряжать устройства, поддерживающие беспроводную зарядку Qi мощностью до 10 Вт.

Некоторые конкуренты, такие как Omen от HP Outpost, ограничены 5 Вт, это означает, что ваш телефон будет заряжаться медленнее. Приложение Armory II и световой индикатор на концентраторе управления ковриком быстро сообщат вам, заряжается ли ваше устройство и заполнено ли оно. Balteus Qi имеет достаточную площадь, чтобы использовать его с большинством игр.

Говоря о концентраторе управления, кнопка позволяет переключаться между предустановленными эффектами RGB или регулировать яркость, в зависимости от того, как вы настроили это в приложении. Вы получаете 9 предустановленных эффектов, а также возможность настроить каждую из 15 зон RGB пэда с предустановленным эффектом, включая статический, который позволяет вам выбирать свой собственный цвет с помощью палитры.

Asus имеет сквозной порт USB 2.0, для которого требуется толстый плетеный кабель с 2 разъемами USB-A. Также есть кабель Micro USB-USB-A, необходимый для зарядки Qi. Учитывая все обстоятельства, Balteus Qi лучше всего подходит для пользователей настольных компьютеров, которые могут убрать все эти кабели из поля зрения и иметь больше места на столе.

Жесткая пластиковая поверхность ROG Balteus Qi имеет тонкую текстуру, придающую ей блеск. Она очень скользкая, что хорошо подходит для игр, но издает царапающий звук при больших движениях мыши или быстром движении. Резиновая основа под ним затрудняет перемещение коврика на поверхности. Он также украшен тем, что Asus описывает как «киберпанк-дизайн ROG», который на самом деле выглядит довольно круто, за исключением того, что вы его почти никогда не увидите.

Чуть дешевле можно приобрести Asus ROG Balteus, такой же коврик для мыши, но без беспроводной зарядки.

12 Corsair Gaming MM350 PRO Отличный коврик для мыши без RGB

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Поверхность: антифрикционная ткань

Размеры: 400 x 930 x 4 мм (увеличенный размер XL)

Зоны RGB: нет

Программное обеспечение: Нет

Основание: нескользящая резина Плюсы Толстый и прочный

Стабильный

Доступный

Роскошный вид

Несколько размеров Минусы Стиль не для всех

Учитывая, насколько велики коврики для мыши, важно, чтобы они не только обеспечивали вашей мыши удобную поверхность для скольжения, но и ваши запястья имели удобную поверхность для отдыха. Corsair MM350 выбивает это из парка. Несмотря на то, что он имеет меньший размер в форме коврика, мы рекомендуем версию XL Extended, чтобы вы могли получить максимальную отдачу от этого роскошного ощущения, не слишком беспокоясь о швах по краям.

Тем не менее, хотя поверхность коврика выглядит великолепно, почти как охлаждающая подставка, она украшена поврежденным в боях серым металлическим узором, который понравится не всем.

Тем не менее, гладкая, но не скользкая поверхность и толстый размер по-прежнему делают его отличной покупкой только благодаря своей функциональности.

Как выбрать лучший игровой коврик для мыши

Выбор лучшего игрового коврика для мыши зависит от нескольких ключевых факторов. Рассмотрим их подробнее.

1. Материал покрытия

Существует несколько распространенных материалов: резина (или прорезиненная ткань), пластик, алюминий и стекло. Резиновые коврики обеспечивают хорошее сцепление и защиту рук, но могут снижать точность позиционирования. Пластиковые коврики более гладкие, обеспечивают высокую скорость и точность, но менее долговечны. Алюминиевые коврики долговечны и тонкие, но могут быть неприятны на ощупь. Стеклянные коврики обеспечивают отличное скольжение и легко чистятся, но требуют поддержания чистоты поверхности. Выбор материала зависит от ваших приоритетов: скорость, точность или долговечность.

2. Материал подложки

Подложка обеспечивает стабильное положение коврика на поверхности стола. Обычно используется резина, обеспечивающая хорошее сцепление. Качество подложки влияет на устойчивость коврика во время игры.

3. Размер

Размеры ковриков варьируются от маленьких (S) до очень больших (XL), которые могут покрывать весь стол. Маленькие коврики подходят только для игроков с высокой чувствительностью мыши. Средние (M) — компромиссный вариант. Большие (L) и десктопные (XL) коврики обеспечивают максимальную свободу движений и комфорт для игроков с любой чувствительностью мыши. Выбор размера зависит от ваших индивидуальных предпочтений и стиля игры.

4. Тип покрытия (Speed, Control, Speed + Control)

Это классификация по типу поверхности. Покрытия Speed имеют гладкую поверхность для максимальной скорости перемещения курсора. Покрытия Control — более шершавые, обеспечивающие лучший контроль. Speed + Control — универсальный вариант, сочетающий скорость и контроль.

5. Дополнительные функции

Некоторые коврики имеют дополнительную подсветку RGB, которая может улучшить внешний вид и создавать игровую атмосферу. Однако, это не влияет на игровые характеристики.

6. Цена

Цена ковриков значительно варьируется в зависимости от материала, размера и дополнительных функций. Выберите коврик, который соответствует вашему бюджету и потребностям.

В заключение, при выборе игрового коврика необходимо учитывать все перечисленные факторы, чтобы найти оптимальный вариант, который повысит комфорт и эффективность вашей игры. Не забывайте о правильном уходе за ковриком для продления его срока службы.