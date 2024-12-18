Лучшие материнские платы для игр AMD и Intel 2024 года

Лучшие игровые материнские платы для топовых чипсетов Intel и AMD.

Выбор материнской платы — ключевой этап при сборке игрового компьютера. Материнская плата — это фундамент вашей системы, определяющий её возможности и совместимость с другими компонентами. Идеальная материнская плата должна обеспечить стабильную работу с процессорами и видеокартами нескольких поколений.

18.12.2024 Обновление Большое обновление, добавлены новые материнские платы.

Для процессоров AMD Zen 5 лучшей и при этом доступной по цене является MSI MAG X870 Tomahawk. Если ваш бюджет ограничен, отличным вариантом станет Asus TUF Gaming B650 Plus WiFi.

Для процессоров Intel последнего поколения (разъем LGA 1700) рекомендуется MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi. Она предлагает богатый набор функций и портов за разумную цену. Для будущих процессоров Intel Arrow Lake (разъем LGA 1851) стоит обратить внимание на Asus ROG Maximus Z890 Hero. Это флагманская модель с широким набором возможностей подключения.

Этот рейтинг содержит материнские платы с разъемами AM5, LGA 1700 и LGA 1851. Он поможет выбрать оптимальную модель для сборки мощного игрового ПК.

1 MSI MAG X870 Tomahawk WiFi Лучшая игровая материнская плата AMD X870

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Поддержка процессора: AMD Ryzen 7000/8000/9000

Сокет: AM5

Размер: ATX

Поддержка оперативной памяти: 4x DIMM, до 256 ГБ, DDR5-8400+(OC)

Память хранения: 4x M .2, 4x SATA

Слоты расширения: 1x PCIe 5.0 x16, 2x PCIe 4.0 x16 (работают в режиме x4)

Видеопорты: 1x HDMI 2.1, 2x USB/Thunderbolt 4

USB: 2x USB4 Type-C 40 Гбит/с, 1x USB 3.1 Type-C 10 Гбит/с, 1x USB 3.1 Type-A 10 Гбит/с, 3x USB 3.0 Type-A 5 Гбит/с, 4x USB 2.0 Type-AS

Сеть: Intel 2.5G LAN, Wi-Fi 7 Плюсы 21 USB-порт

Отличное качество сборки

Простота использования

Хорошие тепловые и энергетические характеристики Минусы Только один действительно быстрый слот PCIe

Довольно дорого

Если вы планируете собрать компьютер на базе процессора AMD Zen 4 или Zen 5, обратите внимание на материнскую плату MSI MAG X870 Tomahawk. Это отличная модель, которая, по результатам тестов, стала лучшей среди плат X870. Хотя она не относится к бюджетному сегменту (около 300 долларов), цена полностью оправдана её возможностями.

Главное преимущество – огромное количество USB-портов: целых 21! На задней панели расположены два порта USB4 Type-C, один USB 3.1 Type-C, один USB 3.1 Type-A, три USB 3.0 Type-A и четыре USB 2.0 Type-A. Такое разнообразие обеспечивает подключение практически любого периферийного устройства.

И это не только о количестве портов. MSI MAG X870 Tomahawk показала отличные результаты в тестах производительности с процессором Ryzen 9 9900X. Она даже превзошла Asus ROG Crosshair X670E Hero. Разница не колоссальная, но преимущество всё же есть.

Однако, есть и компромисс. Чтобы уместить так много USB-портов, пришлось немного урезать возможности слотов PCIe и M.2. Основной слот PCIe 5.0 x16 на месте. Однако второй – PCIe 3.0 x1, а третий – x4 Gen 4 (его скорость снижается до x2 Gen 4, если используется третий слот M.2).

Что касается слотов M.2, два верхних – x4 Gen 5, но второй делит полосу пропускания с портами USB4 Type-C, снижая свою скорость до x2 Gen 5 при их использовании. Третий и четвёртый слоты M.2 – Gen 4 x2 и x4 соответственно.

Для большинства пользователей эти ограничения вряд ли критичны, если только вы не собираете максимально производительную систему с множеством высокоскоростных накопителей и дополнительных плат расширения. Но иметь это в виду стоит. За обилие портов приходится платить некоторой потерей производительности в некоторых слотах. Хотя разница может быть несущественной в реальном использовании.

Несмотря на эти нюансы, MSI MAG X870 Tomahawk – высококачественная плата с отличной сборкой и продуманным дизайном. Cпециалисты высоко оценили её надёжность и удобство использования. Особенно отмечен новый механизм крепления видеокарты и интуитивно понятный BIOS.

2 Gigabyte X670 Aorus Elite AX Лучшая игровая материнская плата AMD X670

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Поддержка процессора: AMD Ryzen 7000

Сокет: AM5

Размер: ATX

Поддержка оперативной памяти: 4x DIMM, до 128 ГБ, до DDR5-6666 (OC)

Слоты расширения: 1x PCIe 4.0 x16, 1x PCIe 4.0 x4, 1x PCIe 3.0 x2

Память хранения: 4x M.2 , 4x SATA

USB: 2x USB 3.2 Gen2x2, 2x USB 3.2 Gen 2, 10x USB 3.1 Gen 1, 8x USB 2.0

Сеть: AMD RZ616 Wi-Fi 6E; Realtek 2.5G LAN Плюсы Хорошее соотношение цены и качества

Сильный VRM

Хорошие возможности подключения Минусы Среднее аудио

Если вы ищете высокопроизводительную игровую материнскую плату на чипсете X670, но не хотите переплачивать за модели X670E, обратите внимание на Gigabyte X670 Aorus Elite AX. Эта плата предлагает отличное сочетание функциональности и цены, делая модели X670E менее привлекательными.

Высокая стоимость плат X670E обусловлена, в первую очередь, поддержкой высокоскоростных интерфейсов PCIe 5.0 и слотов M.2. Однако, поскольку поддержка PCIe 5.0 x16 для видеокарт пока некритична, большинству пользователей, плата X670 становится вполне достойной альтернативой. При цене около 289 долларов Gigabyte X670 Aorus Elite AX предлагает значительно лучшую ценность, чем модели X670E.

Плата оснащена четырьмя слотами M.2: одним PCIe 5.0 x4 и тремя PCIe 4.0 x4, все они эффективно охлаждаются одним большим радиатором. Для хранения данных также доступны четыре порта SATA. Среди дополнительных преимуществ — порт USB 3.2 Gen 2×2 Type-C, удобные кнопки питания, сброса и очистки CMOS, а также разъем Thunderbolt 4.

Gigabyte X670 Aorus Elite AX использует 16+2+2-фазный стабилизатор напряжения с силовыми каскадами 70А. Этого более чем достаточно для большинства пользователей. Включая процессоры уровня Ryzen 9 7950X с активированным PBO (Precision Boost Overdrive).

Плата богата интерфейсами ввода-вывода. Она включает в себя модуль беспроводной связи AMD RZ616 Wi-Fi 6E и сетевой контроллер Realtek 2.5G LAN. Хотя аудиосистема не является чем-то выдающимся и отсутствует выход S/PDIF, в целом нареканий нет. Несмотря на отсутствие USB 4 (чего можно ожидать в этой ценовой категории), на задней панели расположено 13 USB-портов: один 3.2 Gen 2×2 Type-C, два Gen 2, шесть Gen 1 и четыре 2.0. Также присутствует порт HDMI 2.1 и удобная функция Flashback BIOS.

Gigabyte X670 Aorus Elite AX демонстрирует, что производители иногда завышают цены на топовые модели. Если вам не нужен USB4, 10G LAN или Thunderbolt, эта плата станет отличным выбором, предлагая высокую производительность по разумной цене. Она идеально подходит для большинства пользователей.

3 Asus TUF Gaming B650 Plus WiFi Лучшая игровая материнская плата AMD B650

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Поддержка процессора: AMD Ryzen 7000

Сокет: AM5

Размер: ATX

Поддержка оперативной памяти: DDR5-6400+(OC), до 128 ГБ

Слоты расширения: 1x PCIe 5.0, 2x PCIe 4.0

Память хранения: 3x M.2, 4x SATA

Сеть: Realtek 2.5G LAN, Wi-Fi Fi 6

USB: 1x USB 3.2 Gen2x2, 3x USB 3.2 Gen 2, 3x USB 3.1 Gen 1, 8x USB 2.0 Плюсы VRM и охлаждение для требовательных процессоров

Хороший набор USB

Усовершенствованный BIOS

Расширенные режимы PBO Минусы Только Wi-Fi 6

Нет поддержки GPU PCIe 5.0

Дорого по сравнению с конкурентами

Хотя чипсет AMD B650 относится к среднему классу, материнская плата Asus TUF Gaming B650 Plus Wi-Fi доказывает, что функциональность не обязательно должна уступать более дорогим моделям. Это лучшая игровая материнская плата B650 на рынке, поскольку предлагает оптимальный набор функций по своей цене.

В отличие от многих других плат среднего уровня, Asus TUF B650 Plus не экономит на системе охлаждения. Массивные радиаторы обеспечивают эффективное рассеивание тепла, способствуя стабильной работе компонентов. Однако радиатор основного слота M.2 (поддерживающего PCIe 5.0) относительно небольшой по сравнению с некоторыми более крупными решениями, которые можно встретить на платах, например, Asrock X670E Pro RS и Gigabyte Z790 Aorus Master.

Эффективная система охлаждения позволяет использовать высококачественную подсистему питания (VRM). Хотя она не является самой впечатляющей на рынке, но для своего ценового сегмента весьма достойна. Наличие большого количества силовых каскадов (105А) — это характерная черта более дорогих плат. 12+2-фазная схема с током 60А без проблем обеспечит питание даже для таких мощных процессоров, как Ryzen 9 7950X.

Asus TUF Gaming B650 Plus обладает хорошим набором задних портов ввода-вывода. Это идеально подходит для подключения клавиатуры, мыши и принтера — устройств, не требующих высокоскоростных интерфейсов. Также предусмотрен передний разъем Type-C 5 Гбит/с, несколько портов Type-A и четыре порта USB 2.0. Хотя наличие порта Type-C 10 Гбит/с было бы плюсом, на данный момент этот набор вполне достаточен. Дополнительно плата имеет 2.5G LAN и Wi-Fi 6 (но не 6E).

Asus TUF Gaming B650 Plus представляет собой отличный вариант для сборки игрового компьютера. Она отличается продуманным дизайном, отличной системой охлаждения, широким набором основных функций и привлекательным внешним видом. Несмотря на отсутствие поддержки PCIe 5.0 в некоторых слотах, она обеспечит долговременную стабильную работу системы. Возможно, она не содержит всех возможных функций, но предлагает все необходимое для большинства пользователей.

4 Asus ROG Maximus Z890 Hero Лучшая игровая материнская плата Intel Z890

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Поддержка процессора: Intel Core Ultra 200S

Сокет: Intel LGA 1851

Размер: ATX

Поддержка оперативной памяти: от DDR5-4800 до DDR5-9200+(OC), до 192 ГБ, поддержка CUDIMM

Слоты расширения: 1x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x16, 1x PCIe 4.0 x1

Видеопорты: 1x HDMI 2.1, 2x USB/Thunderbolt 4

USB: 2x Thunderbolt 4 Type-C 40 Гбит/с, 1x USB 3.1 Type-C 10 Гбит/с, 4x USB 3.1 Type-A 10 Гбит/с, 4x USB 3.0 Type-A 5 Гбит/с

Память хранения: 6x M.2, 4x SATA, 1x SlimSAS

Сеть: Intel 2,5G LAN, Realtek 5G LAN, Wi-Fi 7 Плюсы Шесть слотов M.2

Отличное охлаждение SSD

Много функций Минусы Очень тяжелая

Дорого

Серия процессоров Intel Core Ultra 200S уже доступна. Хотя их производительность не вызвала у всех восторга, если вы планируете приобрести один из новых высокопроизводительных чипов Intel, вам потребуется соответствующая материнская плата. Asus ROG Maximus Z890 Hero — это отличный выбор, предоставляющий богатый функционал, правда, по немалой цене.

Главное преимущество — наличие шести слотов M.2, что позволяет установить большое количество высокоскоростных накопителей. Кроме того, плата имеет два слота PCIe 5.0, четыре слота PCIe 4.0, четыре порта SATA и разъем SlimSAS.

Это впечатляющее количество интерфейсов. Но Asus ROG Maximus Z890 Hero — это не только богатый набор возможностей подключения. Подсистема питания (VRM) также на высоте: 27 фаз, обеспечивающих стабильную работу при разгоне, охлаждаются большими радиаторами. Несмотря на большое количество компонентов, инженеры Asus сделали плату максимально удобной в использовании.

Плата оснащена множеством усовершенствованных решений «EZ DIY», упрощающих сборку и замену компонентов: M.2 Q-Release, M.2 Q-Slide, M.2 Q-Latch, быстросъемный слот PCIe, Q-Antenna… В общем, Asus продумала удобные механизмы для практически всех операций с компонентами. Это значительно упрощает сборку и обслуживание системы.

Для установки оперативной памяти DDR5 предусмотрена поддержка до 192 ГБ, а также модулей CUDIMM и максимальная частота DDR5-9200 (в режиме разгона). Что касается USB-портов, плата предлагает 2 порта Thunderbolt 4 Type-C, один USB 3.1 Type-C, четыре USB 3.1 Type-A и четыре стандартных порта USB 3.0 Type-A.

Asus ROG Maximus Z890 Hero обладает потрясающим набором функций, портов и слотов, а также высоким потенциалом по разгону. Единственный существенный недостаток — это высокая цена.

Тем не менее, благодаря полной комплектации и отличной функциональности, Asus ROG Maximus Z890 Hero занимает лидирующие позиции среди материнских плат Intel Z890, предлагая все необходимое для создания современной высокопроизводительной системы.

5 MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi Лучшая недорогая игровая материнская плата Intel

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Поддержка процессора: Intel 12-го и 13-го поколения

Сокет: LGA 1700

Размер: ATX

Поддержка оперативной памяти: 4x DIMM, до 128 ГБ, DDR5-7200+(OC)

Слоты расширения: 1x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x4, 1x PCIe 3.0 x1

Видеопорты: 1x ДисплейПорт 1.4. 1x HDMI 2.1

USB: до 1x USB 3.2 Gen2x2, 6x USB 3.2 Gen 2, 6x USB 3.1 Gen 1, 6x USB 2.0

Память хранения: 4x M.2, 7x SATA

Сеть: Intel 2.5G LAN, Intel Wi-Fi 6E Плюсы Хорошо набор функций за свою цену

Отличный VRM

Семь портов SATA

Отличные возможности подключения Минусы Нет PCIe 5.0 M.2

Радиаторы VRM могли бы быть лучше

MSI MAG Z790 Tomahawk Wi-Fi — это лучшая материнская плата Z790 для игр на сегодняшний день. Она отличается богатым функционалом, поддерживает все процессоры Intel и имеет разумную цену. За 319 долларов она не является бюджетной, но значительно дешевле многих топовых моделей. Однако, следует помнить о сильной конкуренции в этом ценовом сегменте.

Плата поддерживает четыре накопителя M.2. Хотя ни один из слотов не поддерживает PCIe 5.0 — максимальная скорость — PCIe 4.0. Это не является критичным недостатком для большинства пользователей. Кроме того, MSI MAG Z790 Tomahawk оснащена семью портами SATA, что остается актуальным для хранения больших объемов данных. Наличие семи SATA-портов может стать решающим фактором выбора для некоторых пользователей.

В отличие от некоторых плат с поддержкой SSD PCIe 5.0 (например, более дорогой Gigabyte Aorus Z790 Master с массивным радиатором M.2), MSI MAG Z790 Tomahawk имеет компактный дизайн без дополнительных крупных радиаторов.

Если составить список необходимых функций для материнской платы, MSI Z790 Tomahawk будет содержать большинство необходимых опций. Функции, такие как USB4 или 10G LAN, часто используются производителями для завышения цены. Функционал MSI MAG Z790 Tomahawk полностью удовлетворит потребности большинства пользователей.

Плата поддерживает Wi-Fi 6E, 2.5G LAN, имеет мощную подсистему питания (VRM), способную работать с процессором i9 14900K, множество USB-портов, включая USB 3.2 Gen 2×2, стабильный BIOS и универсальный дизайн, подходящий для большинства корпусов. Прежде чем выбирать более дорогую плату, задумайтесь, действительно ли вам необходимы дополнительные функции, поскольку они значительно повышают стоимость.

Отсутствие поддержки PCIe 5.0 для M.2 может быть важным фактором для некоторых пользователей, и в режиме высокой нагрузки необходимо обеспечить хороший воздушный поток. Однако, MSI MAG Z790 Tomahawk остается надежной и многофункциональной платой, покрывающей базовые потребности 95% и более пользователей.

6 Asrock B760M PG Sonic WiFi Лучшая игровая материнская плата Intel B760

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Поддержка процессора: Intel 12-го, 13-го и 14-го поколения

Сокет: LGA 1700

Размер: Micro ATX

Поддержка оперативной памяти: 4x DIMM, до 192 ГБ, DDR5-7200+

Слоты расширения: 1x PCIe Gen5 x16, 1x PCIe 4.0 x1, 1x M.2 E-Key

Видеопорты: 1x HDMI 2.1; 1x ДП 1,4; 1 порт eDP 1.4

USB: 2 порта USB 3.2 Gen2 Type-C; 1 порт USB 3.2 Gen2; 6 портов USB 3.2 Gen1; 6x USB 2.0

Память хранения: 3x M.2, 4x SATA

Сеть: Wi-Fi 6E; Realtek 2.5G LAN Плюсы Дизайн в стиле Соника!

Надежный VRM

Хорошие возможности подключения и ввода-вывода

Хорошая цена Минусы Нет USB 3.2 Gen 2×2

Средний звук

Внешний вид обычно не является приоритетом при выборе бюджетной материнской платы, но ASRock B760M Sonic Wi-Fi выгодно отличается от конкурентов. Она не только (субъективно) отлично выглядит, но и обладает широким функционалом и высокой эффективностью, что делает её лучшей игровой материнской платой B760 в своем классе.

Обратите внимание на фирменную стилистику Sonic, которая присутствует практически везде: большой синий логотип Sonic на задней панели, синяя тема в BIOS, матовые металлические радиаторы и RGB-подсветка под нижним радиатором M.2. Но за привлекательным дизайном скрываются серьёзные технические характеристики.

Для платы формата Micro-ATX, ASRock B760M Sonic Wi-Fi предлагает богатый функционал. Она оснащена слотом PCIe 5.0 x16 и слотом PCIe 4.0 x1. Есть три слота M.2 с поддержкой PCIe 4.0, каждый из которых охлаждается радиатором, а также четыре порта SATA. Четыре слота для оперативной памяти поддерживают до 192 ГБ, хотя с обновленным BIOS можно использовать и 256 ГБ. Конечно, большинству пользователей не понадобится столько памяти, но такой потенциал приятно видеть.

Подсистема питания (VRM) представляет собой 12+1+1-фазную схему с двумя 8-контактными разъемами. В тестах плата успешно работала с процессором i9 13900K и поддерживает процессоры 14-го поколения с обновлённым BIOS, поэтому проблем с Core i5 или i7 возникнуть не должно.

ASRock оснастила B760M Sonic Wi-Fi хорошим набором задних портов ввода-вывода. На плате есть четыре порта USB 2.0 и четыре порта USB Gen 2 (10 Гбит/с), один из которых — Type-C. За сетевые функции отвечают контроллеры Intel WiFi 6E и Realtek 2.5G LAN, а за звук — Realtek ALC897.

Также присутствуют порты HDMI 2.1 и DP 1.4a, расширяющие возможности использования платы за рамками игр. Отдельного упоминания заслуживает разъем eDP, позволяющий подключить ЖК-панель ASRock, устанавливаемую в корпус компьютера.

Материнские платы Intel B-серии за последние годы значительно улучшились, и ASRock B760M Sonic Wi-Fi — яркий тому пример. Она способна работать с энергоемкими процессорами и большим объемом быстрой памяти DDR5, а её возможности подключения сопоставимы с флагманскими моделями нескольких лет назад. Пользователи, ищущие доступную материнскую плату, останутся довольны.

В этом ценовом сегменте очень высокая конкуренция, и у всех крупных производителей есть достойные варианты. Однако ни одна из конкурирующих моделей не предлагает такой же широкий функционал, как ASRock B760M Sonic Wi-Fi, а её уникальный дизайн в стиле Sonic выгодно отличает её от конкурентов.

Что является наиболее важным при покупке материнской платы?

Самый важный фактор при выборе материнской платы — это процессор, который вы планируете использовать. Выбор процессора определяет совместимость: будете ли вы использовать процессоры Intel (Alder Lake, Raptor Lake, Arrow Lake) или AMD (Zen 4 или 5). После выбора процессора, важно учитывать функциональность, возможности разгона и, конечно, ваш бюджет.

Важно помнить: в начале года процессоры Intel 13-го и 14-го поколений столкнулись с проблемами стабильности. Хотя многие производители уже выпустили обновления, устраняющие эти проблемы, при использовании процессоров Intel рекомендуется регулярно проверять наличие обновлений BIOS. Это, впрочем, хороший совет для любой материнской платы, независимо от производителя. Регулярное обновление BIOS — важный аспект обеспечения стабильной работы системы.

На что еще обратить внимание при выборе материнской платы?

Помимо процессора, размер материнской платы — ещё один критически важный фактор. Если вы собираете стандартный игровой ПК в корпусе ATX, выбор практически неограничен. Однако, для корпусов меньшего размера (Micro-ATX или Mini-ITX) потребуется соответствующая материнская плата.

Это не обязательно означает компромисс в производительности или функциональности. Современные видеокарты не нуждаются в SLI/CrossFire, поэтому одного слота PCIe более чем достаточно. Даже некоторые платы Mini-ITX предлагают несколько слотов M.2 для твердотельных накопителей.

Тем не менее, размер материнской платы влияет на её стоимость. Интересно, что платы Micro-ATX часто являются наиболее доступными по цене, в то время как варианты Mini-ITX могут быть самыми дорогими. Для удобства выбора, мы представили лучшие игровые материнские платы для основных чипсетов Intel и AMD в различных форм-факторах.

Могу ли я разогнать материнскую плату?

Разгон процессоров — важный аспект для многих пользователей, но возможности разгона зависят от производителя и модели. Для процессоров Intel 13-го и 14-го поколений серии K разгон возможен только на материнских платах с чипсетами Z690 или Z790. Важно отметить, что потенциал разгона процессоров Intel ограничен, и существенного прироста производительности можно не добиться.

В отличие от Intel, AMD предоставляет более широкие возможности для разгона. Разгон поддерживается большинством процессоров AMD и материнских плат, за исключением самых бюджетных моделей (с буквой «А» в названии). Однако, и в случае с AMD, прирост производительности при разгоне может быть ограниченным.

Основные понятия

Давайте разберемся с основными характеристиками материнской платы, которые важно учитывать при выборе.

Форм-фактор: Это размер материнской платы. Наиболее распространенные — ATX (стандартный, большой размер), micro-ATX (меньше ATX) и mini-ITX (самый компактный). Форм-фактор определяет, в какой корпус поместится материнская плата и, как правило, количество слотов расширения. Существуют и другие, менее распространенные, варианты, но эти три являются главными для большинства пользователей.

BIOS/UEFI: Это программное обеспечение, которое отвечает за начальную загрузку компьютера и взаимодействие между аппаратными компонентами и операционной системой (Windows, Linux и др.). BIOS — более старая технология, в то время как UEFI — её современная замена, более функциональная и удобная. BIOS/UEFI позволяют настраивать различные параметры системы, такие как скорость работы кулеров и частота оперативной памяти.

Чипсет: Это микросхемы, обеспечивающие взаимодействие различных компонентов материнской платы. Чипсет определяет совместимость с процессорами определенного поколения и поддерживаемые типы карт расширения.

Слоты DIMM: Это разъемы для установки модулей оперативной памяти (RAM). Количество слотов DIMM, вместе с характеристиками чипсета и операционной системы, определяет максимальный объем оперативной памяти, который может быть установлен.

Слоты расширения (PCIe): Это разъемы для установки дополнительных плат расширения, таких как видеокарты, SSD-накопители, звуковые карты и другие. Они различаются по размеру (x16, x8, x4, x1) и количеству линий передачи данных. Например, слот x16 может работать только с 8 линиями, что снижает скорость передачи данных, хотя для многих задач это может быть несущественно из-за высокой пропускной способности PCIe.

SATA-порты: Это интерфейсы для подключения накопителей (жесткие диски, SSD, оптические приводы). Количество SATA-портов, вместе с портами NVMe, определяет общее количество накопителей, которые можно подключить к компьютеру одновременно.

USB-разъемы на материнской плате: Эти разъемы предназначены для подключения кабелей, которые выводят дополнительные USB-порты на переднюю панель корпуса компьютера (или на верхнюю/заднюю панель, в зависимости от конструкции корпуса).