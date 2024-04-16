ТОП-6 Лучшие процессоры Intel и AMD 2024 года

Лучший процессор обеспечит вам наилучшую производительность в соответствии с вашими потребностями и бюджетом. И хотя может быть сложно определить, какой из них подходит для вашего ПК, это самый важный компонент, который вы можете купить, поэтому очень важно выбрать правильный.

16.04.2024 Обновление Мы включили в рейтинг лучших процессоров для игр и работы последние модели от Intel и обновили лучший бюджетный выбор.

Независимо от того, являетесь ли вы геймером на ПК или творческим профессионалом, лучшие процессоры значительно ускорят рабочие нагрузки и позволят работать в многозадачном режиме, как чемпиону. Некоторых из лучших недорогих процессоров более чем достаточно даже для большинства людей, поэтому вам не нужно тратить много денег, чтобы получить необходимую производительность.

Но от того, купить лучший процессор Intel или лучший процессор AMD, также будет зависеть, какую систему вы сможете построить, или, если вы хотите обновиться, от того, какая система у вас уже есть, будет зависеть, какую марку процессора вы можете использовать.

К счастью, мы уже давно изучаем компьютерные процессоры, поэтому можем помочь разобраться в различных вариантах и ​​убедиться, что вы найдете лучшие предложения и сможете получить процессор, который хотите по самой выгодной цене.

1 Intel Core i7-14700K Лучший процессор в целом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Сокет: LGA1700

Количество ядер: 20 x 3200-5600 МГц

Объем кэша L2/L3: 28 МБ/33 МБ

Оперативная память: 2 x DDR4, DDR5

Тепловыделение: 125 Вт

Техпроцесс: 10 нм

Ядро процессора: Raptor Lake-S

Назначение: игровой, настольный ПК

Дата выхода: 2 квартал 2023 Плюсы Производительность i9 по цене i7

Лучший игровой процессор в линейке Intel

Отличное соотношение цена/качество для среднего сегмента Минусы Ощутимо греется под нагрузкой

Минимум улучшений по сравнению с предыдущим поколением

Intel Core i7-14700K — это потрясающий процессор, который стал венцом эпохи сокетов LGA 1700 благодаря его чрезвычайно высокой производительности и отличной цене для процессора среднего класса. Он получил сравнительно небольшое улучшение по сравнению со своим предшественником, но он оснащен четырьмя дополнительными ядрами e-core для повышения многозадачности и облегчения работы ядер p-core, чтобы те сосредоточились на нагрузках, которым требуется дополнительная мощность.

У Intel Core i7-14700K есть поддержка Wi-Fi 7 и Thunderbolt 5, и хотя эти технологии еще не массовые, приятно иметь определенный уровень уверенности в будущем с этим новым процессором.

Показывая уровень производительности наравне с Intel Core i9-13900K, рассматриваемый процессор имеет аналогичную проблему с отводом тепла, поэтому вам понадобится мощный кулер, чтобы избежать троттлинга.

2 AMD Ryzen 5 7600X Идеальное сочетание производительности и цены

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Сокет: AM5

Количество ядер: 6 x 4700-5300 МГц

Объем кэша L2/L3: 6 МБ/32 МБ

Оперативная память: 2 x DDR5 5200 МГц

Тепловыделение: 105 Вт

Интегрированная графика: Radeon Graphics 2200 МГц

Техпроцесс: 5 нм

Ядро процессора: Raphael

Назначение: настольный ПК

Дата выхода: 3 квартал 2022 Плюсы Выдающаяся производительность за свою цену

Очень энергоэффективный

Поддержка DDR5 и PCIe 5.0 Минусы Требуется материнская плата AM5

Многоядерная производительность несколько отстает

Самый недорогой процессор в новой линейке AMD Zen 4 — это AMD Ryzen 5 7600X, но пусть его цена не вводит вас в заблуждение: этот чип совсем не слаб. Конечно, он не может конкурировать с массивным 16-ядерным Ryzen 9 7950X, но его одноядерная производительность почти не уступает более мощным собратьям.

Более того, отсутствие V-Cache ни на миг не снижает производительность этого чипа в играх, и геймеры, желающие перейти на платформу AMD AM5, найдут в этом процессоре многое, что может понравиться, тем более что он весьма производительный и доступная стоимость помогает компенсировать затраты на новую материнскую плату и оперативную память.

К счастью, вам не понадобится другой процессорный кулер, если у вас уже есть совместимый с AM4, и, к счастью, Ryzen 5 7600X удается оставаться прохладным под нагрузкой.

3 Intel Core i9 14900K Лучший процессор для энтузиастов и тех, кому нужна серьезная мощность

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Сокет: LGA 1700

Количество ядер: 24

Объем кэша L2/L3: 32 МБ/36 МБ

Оперативная память: DDR4, DDR5 6000 МГц

Тепловыделение: 125 Вт

Интегрированная графика: Intel UHD Graphics 770 1650 МГц

Техпроцесс: 10 нм

Количество потоков: 32

Ядро процессора: Intel Raptor Lake-S

Назначение: игровой ПК

Дата выхода: 4 квартал 2023 Плюсы Самая высокая производительность в последнем поколении

Не дороже предшественника

По плечу любые творческие задачи Минусы Пышет жаром

Минимальное количество изменений

Я бы вряд ли включил Intel Core i9-14900K в этот список, учитывая довольно умеренное увеличение производительности по сравнению с предыдущим поколением, если бы 14900K не был самым быстрым процессором Intel на сегодня.

Прямо из коробки этот чип может работать на частоте 6,0 ГГц, на что не способен ни один другой процессор массового сегмента. И хотя это достижимо только при определенных условиях, все равно это важно, и именно поэтому Intel сохраняет преимущество в производительности над AMD, находясь на пороге новой эры, в следующем году с обновляя процессор до Meteor Lake.

И вся эта мощь продается по той же цене, что и предыдущая версия, что дает продохнуть в мире постоянно растущей инфляции.

Однако, 13900K, скорее всего, будет для вас более выгодным вариантом, если вы сможете его найти в продаже. Уровень производительности, который показывает Intel Core i9-14900K, выделяет больше тепла, чем любой другой процессор из протестированных нами, поэтому убедитесь, что вы обеспечили адекватное охлаждение.

4 AMD Ryzen 7 7800X3D Лучший процессор для игр

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Сокет: AM5

Количество ядер: 8

Объем кэша L2/L3: 8 МБ/96 МБ

Оперативная память: DDR5 5200 МГц

Тепловыделение: 120 Вт

Интегрированная графика: Radeon Graphics 2200 МГц

Техпроцесс: 5 нм

Количество потоков: 16

Ядро процессора: Raphael

Игровой: да Плюсы Самый быстрый игровой чип

Современная платформа

Поддержка разгона

Низкое энергопотребление, отличная эффективность Минусы Нет поддержки памяти DDR4

Снижение производительности в некоторых приложениях

Дорогая экосистема AM5

Ryzen 7 7800X3D самый мощный игровой процессор, превосходящий по скорости как более дорогие процессоры Intel, так и предыдущие модели AMD. При своей цене Ryzen 7 7800X3D становится лидером в своём классе, обеспечивая высокую производительность. Этот процессор оснащён восемью ядрами и 16 потоками, работающими на базовой частоте 4,2 ГГц и тактовой частоте Boost 5,0 ГГц.

С помощью технологии 3D V-Cache второго поколения от AMD, чип получает внушительный объем кэш-памяти L3 в 96 МБ, обеспечивая высокую игровую производительность при относительно низком энергопотреблении. Однако следует отметить, что данная узкоспециализированная модель, и хотя он предназначена специально для игр, не может конкурировать с похожими по цене моделями в производительности приложений. Для более универсального выбора, лучшим вариантом может стать Core i7-13700K.

Разработанный на новой платформе AM5, поддерживающей технологии PCIe 5.0 и DDR5, Ryzen 7 7800X3D также обладает значительно меньшим энергопотреблением по сравнению с процессорами Intel, что позволяет создать более прохладную, тихую и более экономичную систему.

5 AMD Ryzen 7 5800X3D Лучший апгрейд для платформы AM4

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Сокет: AM4

Количество ядер: 8

Объем кэша L2/L3: 4 МБ/96 МБ

Оперативная память: DDR4 3200 МГц

Тепловыделение: 105 Вт

Интегрированная графика: нет

Техпроцесс: 7 нм

Количество потоков: 16

Ядро процессора: AMD Vermeer

Игровой: да Плюсы Интеграция 3D V-Cache превосходна

Уровень игр почти как у Alder Lake

Эффективный Минусы Удивительно греется

Частоты ниже, чем у 5800X

Стоит больше, чем 5900X

На момент запуска AMD Ryzen 7 5800X3D был самым быстрым игровым процессором, когда-либо созданным красной командой. Сегодня это уже не так впечатляет, но остается лучшим выбором для игровой производительности, если вы остались с материнской платой AM4.

Чип AMD был и остается технически впечатляющим зверем, использующим новейшие процессы компоновки от TSMC, чтобы запихнуть непомерный объем кэш-памяти в свой новый процессор. Потому что, в конце концов, что вы делаете, когда не можете выжать более высокие частоты из архитектуры вашего процессора? Вы втыкаете в него гораздо больше кэш-памяти и надеетесь на лучшее. Это то, что AMD сделала на стороне графического процессора со своим Infinity Cache, объединив до 128 МБ со своими графическими картами RDNA 2, что дало большой эффект, и теперь она делает то же самое со своими процессорами.

Ryzen 7 5800X3D архитектурно идентичен стандартному Ryzen 7 5800X, используя ту же конструкцию процессора Zen 3 и, следовательно, ту же настройку микросхем, которая сделала последние поколения процессоров AMD лучшими в мире. Это означает, что вы получаете ту же 8-ядерную 16-поточную компоновку в одном чиплете (чтобы не было потенциальных проблем с задержкой между чиплетами), но немного более медленную тактовую частоту из-за обязательно более низкого напряжения.

В целом Ryzen 7 5800X3D либо практически соответствует, либо превосходит Ryzen 9 5950X. Это отличный результат, учитывая, что топовый Ryzen по-прежнему остается дорогим процессором, и больше, чем когда-либо, это просто чип для повышения производительности и ничего больше. Также несколько раз процессор превосходил стандартный Core i9 12900K, что снова является большим достижением. Хотя, по большей части, он отстает от микроархитектуры Golden Cove части Alder Lake, когда дело доходит до игр. Не говоря уже о Raptor Lake.

Это технически элегантный и эффективный процессор, который выполняет свои обещания. Он не может превзойти неповоротливого Intel Core i9 12900KS в битве за частоту кадров, но предлагает большинству пользователей AMD простой путь повышения игровой производительности. И за небольшую часть цены и потребляемой мощности.

6 Intel Core i5-11600K Лучший бюджетный процессор

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Количество ядер: 6

Объем кэша L1/L2/L3: 480КБ/3 МБ/12 МБ

Оперативная память: DDR4 3200 МГц

Тепловыделение: 125 Вт

Интегрированная графика: UHD Graphics 750 1300 МГц

Техпроцесс: 14 нм

Количество потоков: 12

Ядро процессора: Rocket Lake-S

Назначение: настольный, игровой ПК Плюсы Отличная игровая производительность

Доступный ценник Минусы Греется

Потребляет больше энергии

В основном процессоры Intel 11-го поколения не заслужили особого внимания, учитывая, что они не показали значительного прироста производительности между поколениями. Но Core i5-11600K — исключение в этом плане, поскольку обеспечивает очень высокую производительность при своей цене, что делает его отличным выбором, если вы хотите обновиться и все еще используете Intel LGA 1200.

Однако вы не сможете воспользоваться преимуществами новейшей оперативной памяти PCIe 5.0 и DDR5, а замечательная производительность i5-11600K достигается за счет повышения энергопотребления и температуры, что может потребовать модернизации кулера. Возможно, это даже будет значить для вас переход на кулер AIO, тогда как более ранние поколения могли обойтись только воздушным охлаждением.

Тем не менее, если вы еще не готовы перейти на чипы Intel 12-го или 13-го поколения или находитесь в ожидании процессоров Intel 14-го поколения, которые будут использовать совершенно новый сокет LGA 1851, 11600K отлично заполнит промежуток.

Как выбрать лучший игровой процессор?

При выборе лучшего игрового процессора учитывайте следующее:

AMD или Intel? В последнее время Intel, как правило, производит лучшие процессоры для массовых ПК. Но пока вы рассматриваете детали текущего поколения, споры о производительности в основном бессмысленны, особенно когда речь идёт об играх.

Для игр тактовая частота важнее, чем количество ядер. Более высокая тактовая частота ЦП приводит к более высокой производительности в простых, распространённых задачах, таких как игры, а большее количество ядер поможет вам быстрее справляться с трудоёмкими рабочими нагрузками. В конце концов, самые быстрые процессоры любого семейства имеют самые высокие тактовые частоты.

Бюджет всей системы. Не сочетайте мощный процессор со слабым хранилищем, оперативной памятью и графикой.

Разгон не для всех. Если вы хотите просто играть, возможно, имеет смысл потратить немного больше и купить чип более высокого класса, а не тратить деньги на более дорогой кулер.