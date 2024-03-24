SteelSeries представила гарнитуру Arctis Nova7 Faze Clan

SteelSeries сегодня анонсировала запуск новых беспроводных наушников Arctis Nova7 Faze Clan, созданных, как можно догадаться из названия, в партнёрстве с популярным геймерским сообществом Faze Clan. Эти наушники оборудованы акустической системой Nova и 40-миллиметровыми драйверами, что обеспечивает великолепное звучание. Благодаря поддержке пространственного звука PS5 на 360 градусов, пользователи могут наслаждаться максимально реалистичным звуковым ощущением.

Кроме того, гарнитура включает в себя микрофон с технологией ClearCast второго поколения, которая эффективно подавляет шумы на 25 дБ. Arctis Nova7 Faze Clan отличаются возможностью одновременного подключения через беспроводное соединение и Bluetooth, что расширяет сферы их использования.

При этом наушники удивляют своей энергоэффективностью: всего 15 минут зарядки обеспечивают до 6 часов работы. А при полной зарядке вы сможете использовать их на протяжении 38 часов.

Источник — ithome.com