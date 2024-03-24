SteelSeries представила гарнитуру Arctis Nova7 Faze Clan

SteelSeries сегодня анонсировала запуск новых беспроводных наушников Arctis Nova7 Faze Clan, созданных, как можно догадаться из названия, в партнёрстве с популярным геймерским сообществом Faze Clan. Эти наушники оборудованы акустической системой Nova и 40-миллиметровыми драйверами, что обеспечивает великолепное звучание. Благодаря поддержке пространственного звука PS5 на 360 градусов, пользователи могут наслаждаться максимально реалистичным звуковым ощущением.
Кроме того, гарнитура включает в себя микрофон с технологией ClearCast второго поколения, которая эффективно подавляет шумы на 25 дБ. Arctis Nova7 Faze Clan отличаются возможностью одновременного подключения через беспроводное соединение и Bluetooth, что расширяет сферы их использования.
При этом наушники удивляют своей энергоэффективностью: всего 15 минут зарядки обеспечивают до 6 часов работы. А при полной зарядке вы сможете использовать их на протяжении 38 часов.
Источник — ithome.com
- Представлен Suno V3, инструмент для генерации музыки
- Apple работает над вызовом Siri без специальной фразы
- Samsung Galaxy Z Fold 6 может получить титановый корпус
- PlayStation 5 стала самой продаваемой консолью в мире
- Лучшие беспроводные игровые наушники
- Лучшие игровые наушники вкладыши
- Лучшие наушники с шумоподавлением
- Лучшие игровые гарнитуры для Xbox
- Лучшие игровые гарнитуры для PS5