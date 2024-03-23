PlayStation 5 стала самой продаваемой консолью в мире

В феврале 2024 года PlayStation 5 подтвердила свой статус лидера рынка, сумев продать 1 285 514 устройств и достигнув общего объёма продаж в мире на отметке 55,47 миллионов консолей.

Следом за ней, Nintendo Switch продемонстрировала стабильность с 773 821 проданной консолью, благодаря чему общий результат продаж достиг впечатляющих 138,50 миллионов. Тем временем, Xbox Series XS показал результат в 358 794 единицы, что позволило достичь общего числа продаж 28,04 миллиона. PlayStation 4, хотя и находится на закате своего жизненного цикла, все ещё находит своих поклонников, продав 6363 единицы и установив общий рекорд продаж на уровне 117,16 миллиона.

Интересно отметить, что продажи PS5 в феврале превысили показатели PS4 за аналогичный месяц 2016 года на 12 000 устройств. В то же время Xbox Series XS не смогла повторить успех своего предшественника Xbox One, показав спад почти на 114 000 единиц по сравнению с февралем того же года.

Однако, если сравнить с предыдущим годом, можно заметить, что продажи PlayStation 5 сократились на 510 279 единиц (-28,4%), а Xbox Series XS потеряла в продажах 148 401 единицу (-29,3%). Nintendo Switch также показал падение на 137 532 единицы (-15,1%). Продажи PlayStation 4 снизились на 15 117 единиц (-70,4%) по сравнению с прошлым годом.

Рассматривая общую картину продаж с начала года, PlayStation 5 продолжает удерживать лидерство с 2,68 миллиона проданных единиц. Nintendo Switch следует за ней с 1,77 миллиона, а Xbox Series XS замыкает тройку с 0,81 миллиона проданных консолей. Эти цифры отражают не только текущие тенденции, но и предпочтения геймеров по всему миру.

Источник — vgchartz.com