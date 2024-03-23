Samsung Galaxy Z Fold 6 может получить титановый корпус

Samsung продолжает развивать серию своих складных устройств, и, судя по всему, Galaxy Z Fold 6 станет новой вершиной этого направления. Согласно последним слухам, распространённым инсайдером Revegnus через X/Twitter, Galaxy Z Fold 6 получит титановую рамку. Если информация подтвердится, то это будет первый складной смартфон сделанный с использованием титана.

Титан обладает отличными характеристиками, делая смартфон не только прочным, но и лёгким, что особенно актуально для складных моделей, где вес играет важную роль. Добавьте к этому высокую устойчивость к царапинам, повреждениям и Z Fold 6 станет настоящим чемпионом по прочности в своём классе.

Впрочем, слухи не ограничиваются одним лишь титаном. Вероятно, устройство будет оснащено самым мощным на данный момент процессором Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm, улучшенной системой охлаждения, более совершенным шарниром для плавного складывания, защитным стеклом Gorilla Glass Armor нового поколения и аккумулятором увеличенной до 4600 мАч ёмкости.

Кроме того, предполагается, что Fold 6 получит дизайн, напоминающий Galaxy S24 Ultra, с квадратными формами. Ожидается, что Samsung представит Galaxy Z Fold 6 вместе с Galaxy Z Flip 6 примерно в середине июля 2024 года.

Не менее интересные слухи ходят и о более доступной версии Galaxy Fold 6, запуск которой может состояться в один период с новыми моделями iPhone 16 от Apple. Хотя информации о ней пока немного, предполагают, что эта модель может лишиться поддержки стилуса и предложить более тонкий дизайн по сравнению с классическим Fold.

Источник — twitter.com