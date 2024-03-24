Представлен Suno V3, инструмент для генерации музыки

Стартап Suno, работающий в сфере искусственного интеллекта, недавно представил инновационный инструмент, способный создавать музыкальные треки радиокачества всего за несколько секунд. Каждый желающий может использовать его совершенно бесплатно.

Эта платформа поражает своими возможностями: достаточно ввести текст, и она мгновенно сгенерирует песню в любом желаемом стиле и жанре, позволяя даже выбрать тембр голоса исполнителя. Команда разработчиков не останавливается на достигнутом и уже занимается разработкой четвертой версии, обещая впечатляющие нововведения.

Suno стремится к тому, чтобы любой мог создавать уникальные музыкальные произведения. При этом модель не способна копировать работы существующих исполнителей, так что опасения по поводу появления искусственных копий знаменитых артистов, не имеют оснований.

На официальном сайте уже представлена коллекция треков, созданных с помощью AI, которые доступны для прослушивания.

Источник — ithome.com