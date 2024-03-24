Huawei Band 9 выпущен на мировой рынок

Huawei представила свой последний фитнес-браслет Band 9 на международных рынках. Этот браслет сочетает в себе лёгкость и приятные на ощупь материалы, обеспечивает высокий уровень комфорта даже при продолжительном ношении. Интеллектуальные функции мониторинга сна позволяют следить за качеством отдыха, а благодаря эффективному аккумулятору устройство может работать до 14 дней без подзарядки, при этом время автономной работы, при обычном использовании, составляет 9 дней.

На выбор предлагается пять стильных цветовых решений: лимонный жёлтый, нежно-розовый, ярко-синий, песочно-белый и глубокий черный. Предварительные заказы уже открыты, а цена, согласно предположениям экспертов, ожидается на уровне 59 евро.

Кроме того, Huawei Band 9 оснащён 1,47-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 368 x 194 пикселей и плотностью пикселей 282 PPI.

Компания Huawei делает ставку на комфорт, и для этого использует гипоаллергенные материалы в производстве ремешка. Он отличается своей лёгкостью, весом всего в 14 граммов, и минимальной толщиной в 8,99 мм.

Band 9 продолжает традиции предшественников, предлагая функции, такие как Huawei TruSleep 4.0 для более точного мониторинга сна. Кроме того, браслет предлагает множество режимов для отслеживания здоровья и более 100 различных режимов упражнений. Он способен контролировать уровень кислорода в крови, частоту сердечных сокращений и другие важные показатели. А защита от воды на уровне 5 атмосфер делает его идеальным спутником для плавания и других водных видов спорта.

Источник — ithome.com