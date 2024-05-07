Главная » Разное Обзор Rabbit R1: Этот кролик настолько не прожарен, что еще прыгает по лужайке РазноеЭлектроника и техника Обзор Rabbit R1: Этот кролик настолько не прожарен, что еще прыгает по лужайке Максим Тарков 5 Просмотров

Да-да, Rabbit R1 находится в состоянии недоделанного куска мяса, который вам пытаются скормить, приговаривая «Ну и что, что он еще кровью сочится, зато представьте, каким он мог бы быть, если бы мы его дожарили! Ну как, теперь вкусно?»

Кимберли Гидеон из mashable попробовала откусить кусочек, а мы расскажем вам о ее впечатлениях от первого лица.

С одной стороны, в Rabbit R1, позиционируемом как карманный помощник, что-то определенно есть. Как минимум впечатляющие функции Vision, которые конкурируют с ChatGPT Vision (т.е. GPT-4V) и точный перевод с испанского на английский. Однако эти достойные похвалы функции омрачаются ошибками в работе, бесючим воспроизведением Spotify, сводящим с ума взаимодействием с ИИ-помощником и другими неприятностями.

Так стоит ли баловаться Rabbit R1? Это зависит от того, в каком виде вы привыкли потреблять гаджеты, rare или well-done.

Цена и характеристики Rabbit R1

Устройство стоит 40000 рублей под заказ (199 долларов в США) и имеет следующие характеристики:

Процессор MediaTek MT6765

4 ГБ ОЗУ

128 ГБ хранилища

2,88-дюймовый сенсорный экран

8-мегапиксельная камера

Джесси Лю, генеральный директор Rabbit, божится, что подписка не требуется. Однако есть несколько вещей, которые следует иметь в виду:

Rabbit R1 может подключаться к Wi-Fi, но у него возникают проблемы с подключением к общественным сетям со страницей входа;

Rabbit R1 имеет слот под SIM-карту с поддержкой 4G LTE, поэтому можно купить симку с тарифом только для сети Интернет;

Можно подключить Rabbit R1 к точке доступа, расшаренной телефоном.

Другими словами, формально подписки не существует, но если хочется пользоваться устройством в дороге, все равно придется ежемесячно платить, только провайдеру.

Что понравилось

У гаджета есть свои сильные стороны, которые в основном связаны с Vision (функцией, которая использует камеру для распознавания объектов). Например, он может посоветовать рецепт на основе продуктов, которые видит перед собой. Так можно сэкономить и не вызывать очередную доставку, Rabbit R1 способен подкинуть достаточно интересные и простые идеи для приготовления.

Кроме того, он отлично описывает словами то, что фиксирует его видоискатель. Rabbit R1 подробно рассказал о внешности старшего редактора, упомянув и возраст, и телосложение, и одежду. Он даже описал меблировку на заднем плане, в том числе компьютеры и офисные стулья. Только приходится пользоваться этой функцией аккуратно, ведь ненароком можно обидеть кого-то озвученной правдой. С неодушевленными объектами Rabbit R1 также способен работать весьма неплохо:

The Rabbit R1 describing the painting in my living room 😍 🤯 #RabbitR1 #tech pic.twitter.com/sWcZELykos — Kimmie G (@sweetenedcafe) April 24, 2024

Больше всего нас впечатлили возможности перевода. Гаджет очень складно перевел испанское меню на английский, а эта фича очень полезна для путешественников. Ложка дегтя в том, что команду на перевод надо давать четко определенным и неудобным образом, а то магия не сработает. Но об этом ниже.

Если лень читать какой-то объемный текст целиком, Rabbit R1 тоже способен помочь. Если навести его на экран с отображением длинной статьи, он выдаст суть истории. Это работает с любыми источниками — электронной почтой, беседами в WhatsApp и Discord.

А еще в сердечко бьет ностальгический дизайн. У миллениалов кружится голова от оформления Rabbit R1, напоминающего карманные игры 90-х типа геймбоя. Иконка кролика, постоянно прыгающая вверх и вниз по экрану, не может не напомнить старый-добрый тамагочи.

Хотя Rabbit R1 выполнен в пластике, это прочное и надежное устройство. На протяжении всего тестирования с ним обращались довольно небрежно, но не появилось ни одной царапины, даже на дисплее. Корпус определенно сделан на совесть, и бонусом на нем не остается отпечатков.

Сомнительно, но окэй

Хотя некоторые обзорщики Rabbit R1 раскритиковали колесо прокрутки и возмущены необходимостью встряхнуть устройство, чтобы получить доступ к меню настроек, в целом мне это показалось терпимым.

Использовать колесо — это единственный способ перейти от одного параметра настроек к другому, но ему при этом не хватает чувствительности. То есть приходится неистово крутить для простой навигации по пользовательскому интерфейсу. В то же время это колесо прокрутки возвращает меня во времена, когда игрушки были более тактильными. Что реально раздражает, так это то, что, будучи внизу меню настроек при необходимости подняться наверх приходится крутить все обратно сверху вниз. Почему нельзя было сделать меню непрерывным — загадка. Но это придает Rabbit R1 допотопного очарования.

У устройства сенсорный экран, но касаниями нельзя что-либо выбрать. Здесь требуются пояснения, понимаю. Повернув Rabbit R1 вправо, открывается клавиатура, с помощью которой можно набрать команду для ИИ, не используя голос. Но это единственный раз, когда вам пригодится сенсорный экран. Так и задумано — Лю хочет, чтобы пользователи полностью полагались на колесо прокрутки.

Rabbit R1 обычно работает довольно быстро: он отвечает на вопросы менее чем за две секунды. Однако время отклика функции Vision может быть больше. Иногда он только заканчивает промежуточную мысль, а кажется, что завершил все высказывание. Но после неловкой пятисекундной паузы кролик продолжает свой монолог. Для таких ситуаций неплохо было бы добавить трехточечную анимацию, чтобы информировать пользователей о том, что Rabbit R1 все еще думает и готовит ответ.

Также стоит отметить, что разговоры с ИИ, за исключением взаимодействия с функцией Vision, нигде и никогда не сохраняются.

Разговорный перевод Rabbit R1 был протестирован во время испано-английских и с франко-английских разговоров. В переводе он был точен, но проблема в том, что нужно постоянно жать боковую кнопку, чтобы ИИ мог «слышать». В результате я иногда пропускала первую половину речи собеседника, потому что слишком поздно нажимал клавишу. Было бы удобнее, если бы Rabbit R1 можно было включать голосом, как Google Assistant и Siri, но Лю говорит, что преимущество активации с кнопки в том, что ИИ не подслушивает.

Гаджет может записать звук по команде «Start a recording session». По окончании, он автоматически отправит вашу запись в Rabbit Hole («Кроличью нору»), вспомогательную веб-страницу, к которой вы можно получить доступ через любой браузер. Там же хранятся «заметки» — короткие напоминания, которые вы попросили Rabbit R1 сохранить, чтобы вернуться к ним позже.

Но я бы не назвала перечисленные функции прорывными.

Что не понравилось

Одним из главных преимуществ Rabbit R1 заявлено то, что в дополнение к БЯМ (LLM), лежащей в его основе (с Perplexity во главе), он обладает чем-то уникальным, чего нет в ChatGPT и ему подобных — большой моделью действия (LAM), то есть Rabbit R1 способен понять вашу мотивацию и сделать что-то за вас. Здесь это должно проявляться, например, в способности организовать поездку в Uber, но, по моему опыту, ИИ-помощнику это не удается.

Rabbit R1 может подсоединиться к учетке Uber через Rabbit Hole, но, к сожалению, я не смогла сесть в такси с помощью карманного ассистента из-за ошибок, которые не позволили полностью протестировать возможности LAM в Rabbit R1. Кролик также позволяет подключить платную учетную запись Midjourney для создания ИИ-изображений AI, но я еще не проверяла эту функцию.

Получилось привязать платную учетную запись Spotify, но она работала с переменным успехом, то включая треки, то полностью игнорируя просьбы.

Одна из самых впечатляющих функций, которую Лю продемонстрировал на празднике по случаю запуска Rabbit R1, — это возможность преобразования рукописных таблиц в цифровые. Я опробовала функцию, написав два столбца на стикере, а потом при помощи Vision отправила это себе на e-mail в оцифрованном формате. Однако, как вы можете видеть ниже, получилось так себе. Может быть в этом виноват куриный почерк.

В чем ChatGPT превосходит Rabbit R1, так это в понимании промптов. Например, в ChatGPT Voice можно говорить естественно и свободно, и ИИ вас поймет независимо от того, как вы это говорите (без крайностей).

Rabbit R1 переваривает только определенные команды. Например, вы не можете сказать «Play a game with me», в этом случае он попытается включить песню, а команду «Let’s play a game» он поймет должным образом.

Было бы неплохо, если бы с Rabbit R1 шел список конкретных команд, запускающих определенные задачи. В противном случае вам придется долго искать к кролику подход.

По заявлениям, Rabbit R1 может заводить будильник, но на мою просьбу он ответил: «Я не могу устанавливать будильники». Однако высока вероятность, что эта проблема будет решена в будущем обновлении. Но вопрос в том, почему это не работает с самого начала? С понятием таймера устройство тоже не знакомо.

Имейте в виду, что кролик не может подключаться к телефону. Следовательно, он не предназначен для отправки текстовых сообщений или звонков… пока. Представитель Rabbit поделился, что, хотя эта функция сейчас недоступна, они над этим работают (но сроков не озвучил).

Rabbit R1 создан для того, чтобы жить в вашем кармане, а если карманов нет? Не хватает зажима или петли для шнурка, чтобы можно было прикрепить гаджет к сумке. Но вроде это неудобство можно решить приобретением сторонних чехлов, которые скоро появятся на рынке.

Производительность Rabbit R1

С этой точки зрения, самые быстрые аспекты — функция перевода, поисковые запросы, преобразование рукописной таблицы в электронную (он отправил результат по электронной почте за считанные секунды) и большинство диалоговых взаимодействий с ИИ.

Vision работает медленнее других функций, но ненамного. Spotify иногда практически непригоден для использования, но в РФ этот вопрос вообще не актуален. Пользовательский интерфейс Uber грузится слишком долго (около 40 секунд).

После обновления от 30 апреля значительно увеличилось время автономной работы, особенно в режиме ожидания. До этого устройство разряжалось довольно быстро, даже при неактивном экране.

Теперь оно способно отработать примерно один день и несколько часов при интенсивном использовании, в том числе со Spotify и Vision. При умеренном использовании (например, пара поисковых запросов и разговоры с искусственным интеллектом) может хватить на два дня.

Ну и стоит ли оно того?

Если вы не фанат технологий, который не возражает против полуфабрикатов с «потенциалом», то Rabbit R1 не стоит таких трат. Проще на эту сумму проапгрейдить телефон.

Прямо сейчас Rabbit R1 предлагает нефункциональные приложения, плохой опыт работы со Spotify и достойные функции Vision.

Даже учитывая первоклассный функционал Vision, рекомендовать Rabbit R1 язык не поворачивается, тем более с учетом недавних откровений о нем. Те же умные очки Ray Ban умеют в похожие с Vision функции и снимают фото и видео, а также воспроизводят музыку, не заставляя биться головой о стену.

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Источник — mashable.com