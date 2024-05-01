Rabbit R1 может заменить одно приложение

Rabbit R1 позиционировался как доступный гаджет на основе ИИ, способный превзойти возможности смартфонов. Рецензенты же разнесли устройство в пух и прах, раскритиковав его за перехайпованность, ведь ожидание сильно отличается от действительности. Но хуже всего то, что устройство с рекомендуемой розничной ценой в 200 долларов, оказывается, работает под управлением Android.

Весь интерфейс Rabbit R1, с которым взаимодействуют пользователи, сводится к одному Android-приложению. Неизвестный информатор предоставил Мишаалу Рахману из Android Authority APK-файл, который затем установили на Pixel 6a. Для правильной работы приложения потребовалось немного полазить в настройках, но в конечном итоге все прошло как по маслу, как вы можете наблюдать сами на изображении ниже:

После установки приложения смартфон заработал точно так же, как Rabbit R1, только роль клавиши управления приняла на себя кнопка увеличения громкости. С помощью нее можно произвести всю настройку, в том числе создать учетную запись, и начать взаимодействовать с ИИ-помощником. Rabbit R1 оснащен дисплеем с более низким разрешением, поскольку он дешевле обычного смартфона, — интерфейс занял совсем небольшую площадь на Pixel 6a. Приложение работало именно так, как если бы на месте смартфона находился Rabbit R1.

Странно, что эту важную информацию скрыли от потенциальных клиентов. По своей сути Rabbit R1 — тот же телефон Android, только с ограниченной функциональностью. Как нам кажется, именно смартфоны сейчас — главный инструмент, работающий на базе искусственного интеллекта, и лучше пока ничего не придумали.

После таких откровений Джесси Лю, основатель и генеральный директор Rabbit, сделал следующее заявление, утверждая, что R1 — это совсем не приложение для Android:

«Rabbit R1 — это не приложение для Android. Мы знаем, что существует несколько неофициальных эмуляторов Rabbit OS. Мы понимаем стремление людей к тому, чтобы как можно быстрее попробовать наш искусственный интеллект и LAM в деле, вместо того, чтобы дождаться доставки своего R1. Разъясним ситуацию: Rabbit OS и LAM работают в облаке на специфически модифицированной AOSP и с прошивкой более низкого уровня, поэтому локальный пиратский APK без подходящей ОС и соединения с облаком не сможет получить доступ к нашим сервисам».

В соответствующей ветке в Твиттере/Х Рахман добавил, что 14-летнему подростку удалось запустить на Rabbit R1 обычные Android-приложения, то есть в устройстве нет ничего экстраординарного. В конце концов, любой Android-смартфон сможет подарить вам лучший пользовательский опыт, чем это устройство.

Истчоник — wccftech.com