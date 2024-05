ТОП-11 Лучшие внешние диски для Mac в 2024 году

Перед вами рейтинг лучших внешних дисков для MacBook, iMac, Mac Pro и Mac mini.

Заполнить внутреннее пространство на компьютере Mac очень просто, и здесь на помощь придут высококачественные внешние жесткие диски (HDD) и твердотельные накопители (SSD). Они дадут достаточно дополнительного места для хранения архивов фотографий, видео, музыки и других ценных данных.

Разнообразие вариантов впечатляет: от портативных устройств, легко помещающихся в карман, до массивных моделей, занимающих почетное место на столе и обеспечивающих молниеносный обмен данными между устройствами в локальной сети.

02.05.2024 Обновление Список лучших возглавил Crucial X9 Pro.

На рынке актуальны два типа технологий: HDD (жесткий диск), для которого типична в разы меньшая скорость, но большая доступность в плане цены, и SSD (твердотельный накопитель), предлагающий более высокие скорости за довольно ощутимую дополнительную плату. Разница в скорости чтения и записи в пользу лучших SSD при этом может достигать десятков раз.

Однако помимо скорости, важное значение имеет емкость хранилища, которая критична при выборе наилучшего продукта под потребности пользователя. С учетом ассортимента брендов и моделей внешних дисков для Mac, подбор самого подходящего именно для вас может стать непростой задачей. Разнообразие потребностей пользователей, специфика использования, планируемое содержимое для хранения, бюджетные ограничения и другие факторы являются важными при выборе внешнего диска. Однако, не стоит беспокоиться, ведь наше руководство по выбору внешних накопителей для компьютеров Mac содержит всю необходимую информацию: мы представляем на выбор лучшие внешние диски для Mac на рынке и объясняем, почему каждый из них заслуживает внимания.

1 Crucial X9 Pro Лучший SSD для Mac по совокупности параметров

Технология: Твердотельный накопитель

Интерфейс: USB 3.2 Gen 2

Скорость: 980 МБ/с (чтение), 900 МБ/с (запись) Плюсы Легкий и компактный

Хорошиt результатs теста PCMark 10

Степень защиты IP55

Устойчивость к падению с высоты до 2 метров

256-битное аппаратное шифрование AES Минусы Короткий комплектный кабель USB-C

Не хватает кабеля или адаптера USB-C — USB-A.

Crucial X9 Pro — универсальный внешний диск для Mac в формате SSD без существенных недостатков. Он легкий и небольшой, доступен в вариантах до 4 ТБ и показал хорошие результаты во всех наших тестах. X9 Pro поддерживает 256-битное аппаратное шифрование AES и некоторые базовые функции защиты, а также имеет пятилетнюю гарантию от Micron.

X9 Pro имеет интерфейс USB 3.2 Gen 2 и совместим с большинством любых ноутбуков или настольных ПК с портом USB-C. Было бы неплохо, если бы в комплекте шел кабель или адаптер USB-C — USB-A.

X9 Pro продается емкостью до 4 ТБ. Многие внешние твердотельные накопители второго поколения, составляющие ему конкуренцию, такие как Samsung T7 Touch и Samsung T7 Shield, имеют максимальный объем только 2 ТБ.

Ему не хватает пропускной способности Crucial X10 Pro с интерфейсом Gen 2×2, но для последней версии нужен совместимый компьютер или придется докупать карту расширения Gen 2×2. В случае с X9 Pro вы можете получить максимальную отдачу без дополнительных вложений, и он продается по более низкой цене. Crucial X9 Pro — лучший выбор для большинства пользователей.

2 SSD Samsung T9 Лучший высокоскоростной SSD для пользователей MacBook

Технология: Твердотельный накопитель

Интерфейс: USB Gen 3.2 2×2

Скорость: 2000 МБ/с (чтение), 1900 МБ/с (запись) Плюсы Исключительная скорость соединения USB 3.2 Gen 2×2

Неплохая емкость

Поддерживает 256-битное аппаратное шифрование AES

Защищен от ударов

Полезное ПО Samsung Magician Минусы Дороговато

Для достижения скоростей Gen 2×2 потребуется карта расширения

Samsung T9 — идеальное решение для профессиональных пользователей благодаря высокой скорости передачи данных. Несмотря на дороговизну, Samsung T9 USB 3.2 Gen 2×2 оправдывает свою цену благодаря высокой производительности и функциональности.

Samsung T9 небольшой и легкий, но чуть крупнее и тяжелее, чем некоторые конкуренты, такие как Crucial X10 Pro. Черный, в прорезиненной оплетке с текстурированным волнистым рисунком, T9 немного похож на Samsung T7 Shield. Цепкая поверхность облегчает хват, и у вас будет меньше шансов выронить накопитель.

Samsung Magician — одно из лучших ПО в своем классе, и 256-битное шифрование AES обеспечивает надежную защиту от брутфорс атак.

Что касается скорости, наше тестирование показало, что T9 стоит особняком среди других внешних SSD, обеспечивая высокие скорости как на нашем тестовом Windows, который поддерживает стандарт USB 3.2 Gen 2×2, так и на нашем Apple MacBook Pro через Thunderbolt 3. Немногие современные ноутбуки имеют встроенную поддержку интерфейса USB 3.2 Gen 2×2, но некоторые материнские платы для настольных ПК имеют ее, а карты расширения PCI Express могут добавить интерфейс в более старую систему. Вы можете использовать диск с компьютером, ограниченным USB 3.2 Gen 2, но SSD будет показывать скорость на уровне Crucial X9 Pro, и основное преимущество будет потеряно.

Samsung T9 — лучший выбор для тех, кто ценит высокую скорость передачи данных и безопасность хранения информации, но ваше оборудование должно соответствовать.

3 WD My Passport Лучший HDD для больших коллекций медиа

Технология: Жесткий диск

Интерфейс: USB 3.2 Gen 1

Скорость: 125 МБ/с (чтение), 125 МБ/с (запись) Плюсы Маленький и легкий

Аппаратное шифрование AES-256 с паролем

Поставляется с ПО для резервного копирования/восстановления, переформатирования, проверки состояния диска и пр. Минусы Версия на 5 ТБ имеет более высокую стоимость за гигабайт, чем версия на 4 ТБ

Одно из отличий между обычными внешними жесткими дисками и таким, как WD My Passport (14000 за протестированную модель емкостью 5 ТБ), заключается в дополнительных усилиях производителя, направленных на то, чтобы простая пластиковая коробка выглядела симпатично. Слегка закругленные края и рябь на поверхности придают My Passport Drive стильный внешний вид и делают приятным на ощупь. Эта волнистость также предотвращает легкое выскальзывание из рук. Добавьте выбор цветов, размер, который поместится в кармане, диапазон ёмкости от 1 ТБ до 5 ТБ (5 ТБ — это максимальный объем хранилища, который можно получить на данный момент от портативного HDD с одним диском) и простоту в использовании, и WD My Passport становится явным лидером среди портативных жестких дисков такой емкости.

Если вам не нужен накопитель в резиновом чехле, способный вынести удары, WD My Passport предлагает все необходимое для внешнего портативного HDD. Его производительность ничуть не хуже, чем у аналогов; встроенное аппаратное шифрование и прилагаемое ПО повышают удобство использования; стиль тоже немаловажен. Если вам надо всего 1-2 ТБ, то ему может составить конкуренцию Seagate Backup Plus Ultra Touch, тогда просто берите тот диск, который дешевле. А если вам нужно больше емкости, WD My Passport может дать вам столько терабайт, сколько позволяют современные технологии, что делает его лучшим выбором среди высокоемких HDD.

4 SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD Лучший защищенный HDD для Mac

Технология: Жесткий диск

Интерфейс: USB 3.1 Gen 1

Скорость: 135 МБ/с (чтение), 125 МБ/с (запись) Плюсы Ударопрочность, пыле- и водонепроницаемость IP54

До 5 ТБ внешней памяти

Поддержка USB-A и USB-C

Предварительно отформатирован для Mac Минусы Не в чем переносить кабели

Защищен максимум от брызг

SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD — это стандартный внешний жесткий диск для Mac формата 2,5 дюйма, великолепно оформленный в алюминиевом корпусе и обтянутый прорезиненным бампером для надежной защиты от физических повреждений. Он имеет степень защиты IP54, обеспечивающую надежную защиту от пыли и брызг воды, но не предназначен для полного погружения.

Скорость работы этого диска составляет примерно 25% от производительности SSD-накопителей первого поколения и 15% от скорости SSD-накопителей второго поколения. Хотя большинство твердотельных накопителей обычно легче и более устойчивы к ударам, ArmorATD делает ставку на доступность в плане цены за терабайт. Хотя он не является самым дешевым вариантом, этот накопитель предлагает высокое качество и поставляется с трехлетней гарантией.

5 LaCie Rugged Mini Лучший защищенный SSD для Mac

Технология: Твердотельный накопитель

Интерфейс: USB Gen 3.2 2×2

Скорость: 1980 МБ/с (чтение), 1750 МБ/с (запись) Плюсы Яркий дизайн

Может достигать высокой пропускной способности при подключении к компьютеру, поддерживающему USB 3.2 Gen 2×2

Хорошие результаты в общем тесте PCMark 10 Минусы Более низкая скорость при подключении к компьютеру без порта Gen 2×2

Относительно слабые показатели водо- и пыленепроницаемости

У LaCie Rugged Mini SSD такой же культовый оранжевый бампер, как и у большинства других защищенных моделей LaCie, но он меньше по размеру и более портативен. Это хороший выбор, если ваш компьютер имеет порта USB-C с интерфейсом USB 3.2 Gen 2×2.

В нашем тестировании он показал высокую производительность, особенно хорошо справившись с общим тестом PCMark 10. Однако, у накопителя была высокая пропускная способность, нужен порт Gen 2×2 в доступен или готовьтесь к дополнительным расходам на карту расширения, поддерживающую этот стандарт.

В целом Rugged Mini имеет среднюю степень защиты. Его прорезиненная оболочка защищает от падения с высоты трех метров и устойчива к ударам, но, хотя она дает некоторую защиту от влаги и пыли, вы вряд ли захотите его Сахарой или тропическими джунглями. Другие защищенные диски, такие как LaCie Rugged SSD Pro, обеспечивают более надежную защиту в этом плане. Rugged SSD Pro также поддерживает подключение Thunderbolt 3, но стоит очень дорого. Rugged Mini — более экономичный вариант, что делает его хорошим выбором, если у вас есть подходящее оборудование.

6 Netac ZX20 Самый крохотный SSD для Mac

Технология: Твердотельный накопитель

Интерфейс: USB Gen 3.2 2×2

Скорость: 2 ГБ/с (чтение), 1,7 ГБ/с (запись) Плюсы Хорошая производительность

Есть отверстие для карабина

Легкий

Трехлетняя гарантия Минусы Доступны только емкости 512 ГБ и 1 ТБ

USB 3.2 Gen 2×2 по-прежнему редкость

Дороже конкурентов

Нет рейтинга IP

Netac ZX20 представляет собой портативный твердотельный накопитель для Mac, который идеально сочетает в себе легкость, скорость, компактность и надежность. Он перенял концепцию оранжевого ушка для карабина у своего популярного конкурента, создав незаменимую функцию для всех, кто желает безопасно и удобно переносить важные данные. Однако следует помнить, что устройство не защищено от воды и пыли, несмотря на свою высокую надежность и наличие трехлетней гарантии.

Netac утверждает, что скорость чтения/записи данного накопителя может достигать до 2 ГБ/1,7 ГБ в секунду при использовании интерфейса USB 3.2 Gen 2×2. Его удивительно компактные размеры (71,5 x 43,5 x 8 мм) и изящность делают его одним из самых миниатюрных устройств, учитывая необходимость соответствовать толщине разъема USB-C.

7 SanDisk Extreme Pro V2 Самый быстрый внешний диск для M1 iMac или MacBook

Технология: твердотельный накопитель NVMe

Интерфейс: USB 3.2 Gen 2×2

Скорость: до 2000 МБ/с Плюсы Невероятно быстрый

Портативный и питается от USB Минусы Нужен M1 Mac, чтобы полностью раскрыться

Максимальная емкость всего 2 ТБ

Если вы пользуетесь одним из последних M1 MacBook или iMac, вы можете подключить диск с помощью новейшего интерфейса Thunderbolt 4/USB 4. К сожалению, купить жесткий диск, который может использовать эту технологию, в настоящее время почти невозможно, но этот диск SanDisk — лучшая вещь. Хотя, строго говоря, это портативный SSD диск, а не устройство, которое живет на вашем столе, нет никаких причин, по которым его нельзя использовать вместо более крупного внешнего жесткого диска для настольного компьютера.

Емкость варьируется от 500 ГБ до 2 ТБ, что не так уж и много по сегодняшним меркам, но выигрыш в том, что это один из самых быстрых внешних SSD для Mac. Если вы используете более старый Mac с процессором Intel, мы рекомендуем более дешевый SanDisk Extreme Portable SSD V2 (не Pro) в качестве портативного варианта. На бумаге он медленнее, но будет работать на тех же скоростях, что и Extreme Pro при подключении к порту USB 3.2.

Также имейте в виду, что оба этих диска будут предварительно отформатированы для работы как с Windows, так и с Mac. Однако, если вы хотите использовать их с Time Machine, нужно будет переформатировать, но это простая процедура.

8 SanDisk Professional G-DRIVE Desktop Рекордсмен по емкости

Технология: Жесткий диск

Интерфейс: USB 3.1 Gen 2

Скорость: 280 МБ/с (чтение), 280 МБ/с (запись) Плюсы Максимум 22 ТБ

Дешевле предыдущей итерации

Отформатирован под Mac Минусы Не хватает кабеля USB-A

Нет ПО

Предполагается, что SanDisk Professional G-DRIVE Desktop должен использоваться на рабочем столе, и быть надежным стационарным хранилищем данных, расширяя внутреннюю емкость ноутбука или настольного компьютера.

Двумя главными преимуществами здесь являются качество конструкции и огромный объем потенциально предлагаемой емкости, достигающей впечатляющих 22 ТБ. Однако это один из самых дорогих способов получить дополнительное пространство, а также он относительно медленный по сравнению с SSD-накопителями. Наш тест модели емкостью 12 ТБ показал скорость чтения/записи на уровне 250 МБ/с.

9 WD My Book Внешний жесткий диск Mac с лучшим соотношением цены и качества

Технология: Жесткий диск

Интерфейс: USB 3.0

Скорость: Не указано Плюсы +Доступные цены

До 18 ТБ памяти Минусы Не очень быстро

Если вам нужно серьезно обновить хранилище для вашего Mac, не тратя целое состояние, этот внешний жесткий диск от одного из крупнейших брендов идеально подходит. Elements Desktop основан на обычном жестком диске, а не на быстродействующем твердотельном накопителе, поэтому не ожидайте, что он установит какие-либо рекорды скорости.

Но плюс в том, что вы платите гораздо меньше за гигабайт емкости, и вы все равно обнаружите, что скорость достаточно высока для передачи изображений высокого разрешения и HD-видео без лишнего ожидания.

Диску требуется отдельный источник питания, но это относится к большинству внешних жестких дисков для настольных ПК. Емкость варьируется от 4 ТБ до огромных 18 ТБ, и все они имеют хорошую цену для той емкости, которую вы получаете, но мы считаем, что версия на 8 ТБ — это достойный компромисс между ценой и емкостью.

10 SSD Samsung T7 Лучший внешний жесткий диск для Mac с быстрой передачей данных

Максимальная скорость чтения: 1050 МБ / с

Портативный: Да Плюсы Молниеносно быстрая скорость

Очень компактный размер Минусы Дороже HDD

Тем, кто хочет приобрести один из самых быстрых твердотельных накопителей на рынке, не переплачивая, стоит отметить Samsung T7. Этот невероятно компактный и удивительно быстрый внешний накопитель демонстрирует мощность и потенциал технологии твердотельных накопителей и, вероятно, станет вашим постоянным помощником по внешнему хранилищу, если вы вложите в него средства.

Его размеры всего 85 x 57 x 8 мм и вес всего 58 граммов, это очень маленький накопитель — трудно представить, насколько он мал, пока вы не увидите его собственными глазами. Он занимает столько же места в кармане или сумке, что и смартфон. Об этом определенно стоит подумать, если вы много путешествуете и любите делать это налегке, он защищен от падений с высоты до 2 метров благодаря классному титановому корпусу.

Со скоростью чтения до 1050 МБ / с и новейшей технологией USB 3.2 Gen 2 для подключения устройства к вашему Mac он является настоящим флагманом. Вы получаете кабель USB-A, входящий в комплект поставки, поэтому вам может потребоваться подобрать адаптер или другой кабель, если у вас есть только более новый USB-C на вашем Mac.

11 Synology DS218play Внешний жесткий диск с подключением к Интернету и еще многое другое

Технология: Жесткий диск или SSD

Интерфейс: USB 3.2 Gen 1, Ethernet RJ-45

Скорость: зависит от установленных дисков Плюсы Доступ через локальную сеть и интернет

Функции потоковой передачи мультимедиа

Не самое быстрое USB-подключение Минусы Жесткие диски являются дополнительными, что увеличивает стоимость

Требуется некоторое обучение

Диск NAS (сетевое хранилище) — это, по сути, внешний жесткий диск на стероидах. Он позволяет хранить всю вашу коллекцию фото и видео в одном физическом месте дома или в студии, как на обычном внешнем жестком диске. Но в отличие от обычного внешнего жесткого диска, диск NAS добавляет сетевое подключение, поэтому его можно подключить через интернет-маршрутизатор к домашней сети и Интернету. Диски NAS также загружаются с простой компьютерной операционной системой, позволяющей просматривать содержимое их файлов, фотографии и видео из удаленного места.

Synology имеет репутацию производителя высококачественных устройств NAS, а DiskStation DS218play — отличный вариант для фотографов-любителей. Предлагая типичные параметры NAS, это также универсальный домашний медиацентр, способный передавать изображения и видео на компьютеры и мобильные устройства, а также на Apple TV. Универсальные встроенные мультимедийные проигрыватели — Video Station, Photo Station и Audio Station, каждый из которых имеет сопутствующее мобильное приложение, упрощают доступ к вашим медиафайлам и их просмотр.

Просто имейте в виду, что, в отличие от обычного внешнего жесткого диска, диски NAS обычно поставляются без них внутри, поэтому вам также придется учитывать дополнительную стоимость двух жестких дисков, чтобы обеспечить полную работоспособность DS218play.