ТОП-10 Лучшие электрические зубные щетки 2024 года

Лучшая электрическая зубная щетка более эффективна, чем обычная если дело касается уменьшения налета, освежения дыхания и сохранения здоровья десен.

Также они НАМНОГО лучше отбеливают зубы, чем ручная чистка. По нашему мнению, обладание лучшей электрической зубной щеткой — это необходимость, а не роскошь. Подобно переходу от мытья посуды в мойке, к владению посудомоечной машиной, после того, как вы перейдете на электрическую зубную щетку, вы больше никогда не захотите возвращаться.

24.04.2024 Обновление Добавили в список электрические щетки на разный кошелек.

Я не очень серьезно отношусь к чистке зубов, и почти никогда не хожу к стоматологу, хотя моя диета не является образцовой, но у меня не было кариеса или других стоматологических проблем с тех пор, как 10 лет назад я начал пользоваться электрическими щетками. Это должно что-то доказывать, верно?

1 PECHAM Sonic Green Солидная альтернатива дорогим брендам

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: звуковая

Назначение: для взрослых

Питание: от аккумулятора

Насадка в комплекте: стандартная

Режимы: деликатная чистка, ежедневная чистка, массаж, отбеливание

Особенности: дисплей, дорожный футляр, индикатор зарядки

Пульсаций в минуту: 40000

Дополнительные функции: датчик нажима, таймер времени чистки, таймер смены области чистки Плюсы Долгоиграющий аккумулятор

Цена/функционал

Качественно чистит Минусы Провод зарядки уникальный, если потерять, будет проблема приобрести

В противовес гигантам в отрасли ухода за зубами существуют такие бренды, как PECHAM. Они становятся по-настоящему народными, предлагая сравнительно похожий функционал за гораздо меньшие деньги — всего 2500.

Судите сами: здесь и датчик нажима, и таймеры, и показатель в 40000 пульсаций, 5 режимов, дисплей и аккумулятор, который работает так долго, что забываешь, когда последний раз заряжал. И вдобавок к этому — нетривиальный дизайн. Да, эргономика стандартная, но смотрится щетка дорого в некоем «эко» стиле. Мне понравилось. В линейке также есть модели других цветов.

В комплекте идет полезный футляр для путешествий, поэтому брать щетку в дорогу одно удовольствие. Таймеры будут отсчитывать по 30 секунд на каждую зону чистки при общем времени 2 минуты. Это гарантирует, что ни один зуб не останется без внимания.

2 Philips Sonicare 9900 Prestige Лучшая электрическая зубная щетка премиум-класса

9.6 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: звуковая

Назначение: для взрослых

Питание: от аккумулятора

Насадка в комплекте: стандартная

Режимы: ежедневная чистка, отбеливание, деликатная чистка, уход за деснами

Особенности: индикатор зарядки, подставка, дорожный футляр

Время автономной работы: 56 мин

Пульсаций в минуту: 62000

Дополнительные функции: датчик нажима, таймер времени чистки, таймер смены области чистки

Управление со смартфона: да Плюсы Новая универсальная чистящая насадка

Автоматические настройки интенсивности

Роскошный дорожный кейс

Легко содержать в чистоте Минусы Дорого

Sonicare 9900 Prestige — самая совершенная электрическая зубная щетка Philips. Она оснащена фирменной технологией SenseIQ для персонализированной чистки зубов, а во время чистки технология SenseIQ определяет давление, движение и покрытие до 100 раз в секунду, адаптируя интенсивность, если вы слишком сильно нажимаете, обеспечивая легкий уход и лучшую чистку. Это действительно упрощает чистку зубов и означает, что вам не нужно выбирать разные настройки каждый раз, когда вы хотите чистить зубы.

Щетка идеально сочетается с приложением Philips Sonicare на базе искусственного интеллекта для получения рекомендаций в режиме реального времени. Пожалуй, лучше всего то, что эта зубная щетка — действительно устройство премиум-класса с великолепным бесшовным дизайном, предотвращающим загрязнение, и роскошным кожаным дорожным футляром.

Philips Sonicare 9900 Prestige поставляется с новой универсальной насадкой премиум-класса. Philips утверждает, что она удаляет до 20 раз больше налета и на 100% уменьшает пятна всего за два дня по сравнению с ручной чисткой, делая улыбку более белой, здоровой и веселой.

3 Ordo Sonic+ Стильная и многофункциональная электрическая зубная щетка

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: звуковая

Назначение: для взрослых

Питание: от аккумулятора

Насадка в комплекте: межзубная, отбеливающая

Режимы: деликатная чистка, ежедневная чистка, массаж, отбеливание

Особенности: индикатор зарядки, подставка

Пульсаций в минуту: 40000

Дополнительные функции: таймер времени чистки, таймер смены области чистки Плюсы Долгоиграющая батарея

Стильные цвета

Адекватная цена Минусы Нет датчика нажима

Это стильная звуковая зубная щетка, ценность которой неоспорима. Можно купить только зубную щетку Sonic+, но я настоятельно рекомендую попробовать набор от Ordo Complete Oral Care, в который входит жидкость и многоразовая бутылочка для полоскания рта, межзубные ершики и зубная паста Ordo.

В зубной щетке используется звуковая технология, хотя она пульсирует с более низкой частотой, чем самые дорогие модели, описанные выше (40 000 импульсов в минуту). Тем не менее, мои зубы становились кристально чистыми, и мне особенно понравилось, что у щетки есть центральная силиконовая щетина, которая помогает удалять поверхностные пятна.

У него более чем достаточно функций даже для приверженцев самого скрупулезного подхода к чистке зубов — четыре режима (ежедневная чистка, отбеливание, массаж и деликатный), двухминутный таймер и впечатляющее трехнедельное время автономной работы. Изящный дизайн мало чем отличается от зубной щетки Philips Sonicare Prestige, и, хотя она не выглядит такой же премиальной, это отличная зубная щетка по очень приятной цене.

4 Oral-B iO 10 Невероятно качественная щетка Oral-B с вибрирующей и вращающейся головкой

9.2 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: стандартная

Назначение: для взрослых

Питание: от аккумулятора

Насадка в комплекте: стандартная

Режимы: ежедневная чистка, отбеливание, массаж, деликатная чистка, уход за деснами, чистка языка

Особенности: беспроводная зарядная база, дисплей, дорожный футляр, индикатор зарядки, место для хранения насадок, подставка

Возвратно-вращательных движений: 10500

Пульсаций в минуту: 48000

Дополнительные функции: датчик нажима, таймер времени чистки, таймер смены области чистки

Управление со смартфона: да Плюсы Приложение как подручный стоматолог

Лучше достает до труднодоступных поверхностей

6 режимов Минусы Космическая цена

Если вы думаете, что Philips Sonicare стоит дорого, поглядите на топовую iO10 от Oral-B, которая обойдется в 40 тысяч. Трудно представить, каков ее целевой рынок, однако, попользовавшись месяц, я понял, почему она существует. Это та зубная щетка, которую ваш стоматолог хотел бы видеть в ваших руках. То, что он рекомендует делать, а мы, естественно, не делаем, от чистки нитью и полоскания рта до ухода за деснами и языком, вы точно будете чаще выполнять если у вас iO10 и ее приложение.

Щетка пышет качеством. Гладкая магнитная подставка держит заряд около двух недель. Головка тоньше других щеток и легче достигает труднодоступных мест. Она вибрирует с гораздо более высокой частотой, чем Oral-B Pro, которым я пользуюсь уже много лет. Ощущение напоминает поход к стоматологу-гигиенисту для глубокой чистки.

Однако все это вы получите от iO9 , iO8 и iO7, а здесь вы платите за приложение. Если вы готовы смотреть на свой телефон во время чистки зубов, то будете наблюдать карту вашего рта в режиме реального времени. Когда вы перемещаете щетку по зубам, приложение отслеживает ее положение и давление. Если вы правильно чистите зубы, вы можете наблюдать, как каждая зона меняется от синего к светло-голубому, а затем белоснежному цвету. Это та самая геймификация, которая может затянуть в даже самые нудные занятия.

Если бы мы ориентировались только на качество, iO10 был бы на вершине нашего списка. Но мы должны принять во внимание цену и не будем притворяться, что 40 тысяч за щетку — это норма. Вполне возможно, что истинная цель iO10, занимающей верхнюю позицию в линейке Oral-B, состоит в том, чтобы другие смотрелись на ее фоне более выгодно.

5 CS Medica CS-161-P Ультрабюджетное решение

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: вибрационная

Назначение: для взрослых

Питание: от батареек

Насадка в комплекте: стандартная

Режимы: ежедневная чистка

Особенности: защитный колпачок для щетины

Пульсаций в минуту: 22000

Дополнительные функции: нет Плюсы Дешевле некуда

Долго работает от одной батарейки

2 насадки комплекте

Легкая и компактная Минусы Работает на батарейках

Нет дополнительных функций

Всего один режим

Электрическая зубная щетка SonicPulsar CS-161 представляет собой уникальную модель в своей категории. Она самая доступная в линейке CS Medica (как, в прочем, и среди других брендов), и хотя у нее нет дополнительных функций, она ни в чем не уступает обычной механической чистке и даже превосходит ее — многие пользователи отмечают, что после покупки щетки постепенно уходит желтоватый оттенок с зубов. SonicPulsar CS-161 надежна, удобна и проста в использовании — есть всего одна кнопка включения, в руке лежит комфортно. Одной батарейки типа AAA хватит на 150 дней работы. CS-161 обещает быть верным и удобным спутником в повседневной жизни или во время путешествий и командировок, куда не хочется брать дорогой девайс.

Цена в скромные 400 рублей даст возможность протестировать электрическую зубную щетку как явление тем, кто сомневается, подойдет ли ему такое решение. Не смотря на то, что пульсаций у устройства меньше в 2 раза, чему дорогих аналогов, щетка справляется на ура со своей основной задачей — чисткой зубов.

6 Revyline RL 010

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: звуковая

Назначение: для взрослых

Питание: от аккумулятора

Насадка в комплекте: стандартная

Режимы: деликатная чистка, ежедневная чистка, массаж, отбеливание, полировка

Особенности: беспроводная зарядная база, дорожный футляр, индикатор зарядки, место для хранения насадок, подставка

Пульсаций в минуту: 38000

Дополнительные функции: таймер смены области чистки Плюсы Держит заряд 2 недели

Стильный внешний вид

Качественно вычищает зубы

5 режимов Минусы Кабель micro-USB

Долго заряжается

Мало дополнительных функций

Электрическая зубная щетка Revyline RL 010 – это передовое устройство, способное эффективно удалять налет с поверхности зубов. Благодаря звуковому принципу работы щетки происходит создание эффекта кавитации, при котором смесь пасты, слюны и воды образует мельчайшие пузырьки. После схлопывания они порождают ударные волны, которые аккуратно удаляют налет с эмали. Конструкция щетки предусматривает выбор из пяти режимов работы, позволяя подобрать оптимальный в соответствии с индивидуальными особенностями каждого пользователя. Может показаться, что на практике эти режимы никому не нужны, но на самом деле владельцы щетки стабильно пользуются двумя-тремя режимами.

Почему-то многие, кто купил эту щетку, сравнивают ее с продуктами Philips, и утверждают, что она чистит ничуть не хуже, удаляя весь налет даже в труднодоступных местах и предотвращая образование зубного камня и кровоточивость десен. Производитель также подумал об удобстве и встроил таймер отсчета 30 секунд для каждой зоны, а также положил в комплект футляр для перевозки.

7 Oral-B Pro 3 3000 CrossAction Лучшая зубная щетка в среднем бюджете

8.6 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: стандартная

Назначение: для взрослых

Питание: от аккумулятора

Насадка в комплекте: стандартная, межзубная

Режимы: ежедневная чистка, деликатная чистка, отбеливание

Особенности: дорожный футляр

Время автономной работы: 48 мин

Возвратно-вращательных движений: 8800

Пульсаций в минуту: 40000 Плюсы Три режима чистки

Таймер и датчик давления Минусы Автономность пости в 2 раза меньше заявленной

Колеблющаяся головка менее эффективна, чем ультразвук

Самая продаваемая модель Oral-B, стоящая в десять раз дешевле, чем их топовая модель iO10, и использующая более дешевые сменные насадки, обеспечивает тщательную ежедневную чистку: щетка двигается из стороны в сторону, вращается и пульсирует, а также имеет приличное время автономной работы, датчик давления и двухминутный таймер.

Pro 3 предлагает три режима чистки (ежедневная чистка, отбеливание и деликатный), для переключения между которыми достаточно нажать на кнопку на передней части зубной щетки. Предыдущая модель не имела режима отбеливания и меньше работала на одном заряде. Прорезиненная ручка удобна в использовании, в комплект входит дорожный футляр.

У Oral-B Pro 3 3000 нет всех наворотов премиальной серии iO от Oral-B, но она отлично справляется со своей задачей. Литий-ионный аккумулятор работает более 14 дней — проверив на практике, я бы сказал, что это скорее неделя с небольшим, но производительность все равно приличная для такой доступной зубной щетки.

8 Philips Sonicare DiamondClean 9000 Электрощетка премиум-класса с мощным чистящим ударом

8.3 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: звуковая

Назначение: для взрослых

Питание: от аккумулятора

Насадка в комплекте: стандартная

Режимы: ежедневная чистка, отбеливание, уход за деснами

Особенности: индикатор зарядки, подставка, дорожный футляр

Время автономной работы: 56 мин

Направленных движений в минуту: 62000

Дополнительные функции: датчик нажима, таймер времени чистки

Управление со смартфона: да Плюсы Отличная очистка

Выглядит очень хорошо

Имеет лучший режим отбеливания Минусы Не так много функций

Если вы из тех, кто должен иметь все самое лучшее, взгляните на электрическую зубную щетку DiamondClean 9000 и ваши поиски будут окончены. Усовершенствованная даже по сравнению с очень классным DiamondClean, занявшими первые места, 9000 имеет очень полезное приложение. Оно сообщит вам, если вы недостаточно часто чистите зубы, и сообщит, когда необходимо заменить головку щетки, в том случае, если вы используете совместимые «умные» насадки. Если вы просто хотите выкидывать голову каждые 3 месяца или около того, как это делает большинство людей, вы можете использовать более дешевые и «неумные» насадки для чистки.

Хорошая вещь в приложении серии 9000 заключается в том, что оно не увязло в попытках определить, где в вашем рту вы чистите — бесполезная функция, которую некоторые другие «умные» щетки пытались реализовать, но безуспешно.

В Series 9000 все ощущается высокого класса, от тонкого и приятного на ощупь дизайна до мягко светящегося дисплея и минимального количества кнопок. Варианты программы включают глубокую очистку и отличный способ отбеливания, также есть три настройки интенсивности.

Назовите меня впечатленным мелочами, если хотите, но моя любимая особенность заключается в том, что, в отличие от старых щеток Philips и всех щеток Oral-B, Series 9000 делит ваш рот на шесть частей, с небольшим шумом, говорящим вам, когда перейти к следующий. Не знаю почему, но это делает чистку зубов на 25% менее рутинной.

9 Soocas X3U Все нужное и ничего лишнего за приятную цену

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: звуковая

Назначение: для взрослых

Питание: от аккумулятора

Насадка в комплекте: мягкая, отбеливающая, стандартная

Режимы: деликатная чистка, ежедневная чистка, полировка, для новичка

Особенности: дорожный футляр, индикатор зарядки

Пульсаций в минуту: 39600

Дополнительные функции: таймер смены области чистки Плюсы Есть приложение на телефон

USB-C

Разнообразие насадок в комплекте

4 режима

Футляр с отсеками для насадок Минусы Нет датчика нажима

Новая модель умной электрической зубной щетки Soocas X3U базируется на инновационных технологиях звуковых колебаний и магнитной левитации. Ее высокоэффективный мотор обеспечивает впечатляющие 39.6 тысячи колебаний в минуту, а микроимпульсы позволяют достичь идеальной чистоты даже в труднодоступных местах.

Зубная щетка поддерживает несколько режимов работы и поставляется с тремя различными насадками, обеспечивающими широкий спектр воздействия. Мощная литиевая батарея обеспечивает до 25 дней автономной работы, а состояние заряда всегда можно отследить через соответствующее приложение на смартфоне. Устройство защищено по стандарту IPX7, что позволяет использовать его под струей воды в течение полутора минут. На корпусе щетки всего одна кнопка, сопровождаемая индикаторами состояния и выбранного режима. Автоматический таймер на 30 секунд позволяет эффективно очистить зубы за 2 минуты, напоминая о смене очистки каждой области.

Это сбалансированный выбор для большинства пользователей — присутствуют все минимально необходимые функции и полезные насадки, приложение, и не нужна платформа.

10 Oral-B Vitality Pro Самая популярная электрическая зубная щетка

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: стандартная

Назначение: для взрослых

Питание: от аккумулятора

Насадка в комплекте: межзубная, мягкая, стандартная

Режимы: деликатная чистка, ежедневная чистка, SENSITIVE PLUS

Особенности: датчик нажима, таймер времени чистки, таймер смены области чистки

Время автономной работы: 32 мин

Возвратно-вращательных движений: 7600

Пульсаций в минуту: 20000 Плюсы Защита от чрезмерного нажатия на зуб

Хорошо вычищает труднодоступные места

Отбеливает зубы при длительном использовании Минусы Нет индикации заряда

Шумит довольно громко

Быстро разряжается

Есть несколько альтернатив в той же ценовой категории, но если вы хотите приобрести проверенный бренд за умеренную цену, то Oral-B Vitality Pro — самый лучший выбор как минимум потому, что предлагает базовый функционал и качество Braun всего за 3000 рублей, и уровень этой щетки проверен за долгое время существования этой модели.

Она предлагает в 2 раза меньший показатель пульсаций, чем модели от китайских брендов, но в ней есть датчик нажима, который, в основном, встречается только в дорогих моделях (и у лидера рейтинга — PECHAM Sonic Green). Эта электрическая зубная щетка не показывает чего-то экстраординарного с точки зрения производительности — просто стабильную, надежную работу на постепенное отбеливание ваших зубов. Это отличный вариант закрыть вопрос с чисткой за скромную сумму, будучи уверенным в качестве продукта наперед.