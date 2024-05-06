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Обзор Huawei Pura 70 Ultra: не все то золото

Максим Тарков Максим Тарков
06.05.2024
27 Просмотров 0
Обзор Huawei Pura 70 Ultra: не все то золото

Мнение о Huawei Pura 70 Ultra, если откровенно, можно обобщить всего одной народной пословицей. Но в этом случае мы не набрали бы нормы по символам, да и новинка от Huawei достойна того, чтобы посвятить ей полноценную статью.

В апреле Huawei анонсировала переименование своей линейки смартфонов P, и представила четыре новых модели под обновленным брендом Pura, что в переводе с испанского означает «чистый». Ведущей моделью этой линейки стал Huawei Pura 70 Ultra, который и попал к нам на обзор. Ожидания от этой модели высоки, ведь она должна превзойти другие версии и конкурировать с остальными флагманскими устройствами на рынке. С первого взгляда подкупает элегантный дизайн, внушительный набор камер и наличие не самого последнего чехла в комплекте. Однако при ближайшем рассмотрении обнаруживаются существенные недостатки, которые могут снизить привлекательность Huawei Pura 70 Ultra для нашего потребителя.

Основные характеристики

Экран:6.8″ LTPO OLED 1260 x 2844
Процессор:Huawei Kirin 9010, 12 ядер, 2300 МГц, 7 нм
Оперативная память:16 ГБ LPDDR5Х
Графика:Maleoon 910, 750 МГц
Хранилище:512 ГБ / 1 ТБ UFS 3.1
Батарея:5200 мАч
Порты:USB Type-C 3.1
Операционная система:HarmonyOS 4.2
Фронтальная камера:13 МП
Основная камера:50 МП
Возможности подключения:Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, GPS, NFC, ИК-порт
Размеры:162.6 х 75.1 х 8.4
Вес:226 г

Распаковка и комплектация

Что здесь вызывает наше уважение: в комплекте с телефоном идет зарядка с кабелем Type-C — Type-C, что на самом деле ой, какая редкость. К массивному блоку питания мощностью 100 Вт можно подключать USB Type-A и Type-C благодаря наличию обоих входов. Поскольку у нас китайская версия, вилка не подходит к российским розеткам. В случае приобретения такого варианта придется докупать переходник.

На этом приятности не заканчивается. Вместе с телефоном вы получите цветастый бампер. Он слишком пестрый на наш вкус, но избавляет от томительного ожидания приличного чехла из Китая. Качество бампера гораздо выше, чем у тех силиконовых чехлов, которые мы привыкли получать вместе с китайскими устройствами. Кроме перечисленного, в коробке лежат буклеты и скрепка для извлечения SIM.

Дизайн и экран

Huawei Pura 70 Ultra красиво смотрится, и его приятно держать в руках, несмотря на габариты. Он оснащен шикарным плоским экраном, который закругляется к краям. Это придает ему внешней изысканности, но за нее приходится платить отсутствием возможности приобрести защитное стекло. Придется относиться к телефону очень щепетильно, в противном случае есть риск выложить круглую сумму за ремонт.

Huawei Pura 70 Ultra

В ассортименте представлено всего четыре цвета: черный, зеленый, белый и коричневый. Как нам показалось, два последних цвета выглядят дороже остальных, а спинка из эко-кожи гораздо приятнее на ощупь, чем материал в моделях попроще. Впрочем, в чехле спрячется вся прелесть этого дизайна, и выдавать расцветку устройства будет только торчащий блок камер.

И этот блок — одно из самых спорных решений во внешнем виде Pura 70 Ultra. Он может вызывать противоречивые чувства, а кто-то и вовсе назовет такой вариант глупостью. Но нам такая находка понравилась, пусть мы и рискуем стать объектом шуток про гиперкомпенсацию.

К чему точно нет вопросов, так это к экрану. Дисплей LTPO OLED с диагональю 6.8 дюйма (6.77, учитывая кривизну) очень большой и красочный, поддерживает динамическую частоту обновления вплоть до 120 Гц и отражает до 1,07 млрд цветов. Рамки тонкие, никаких челок и подбородков, только для фронтальной камеры выделено маленькое гнездышко посередине. Заявленная яркость 2500 нит подтверждается тестами. ШИМ-затемнение — 1440 Гц, частота дискретизации касаний — до 300 Гц. Коэффициент ШИМ при разной яркости колеблется от 12% до 5% — отличный результат.

Прикрыта вся эта красота защитным стеклом собственной разработки Huawei — Kunlun Glass, которое показывает результаты лучше, чем Gorilla Glass Victus 2 в Galaxy S23.

Камеры

По камерам мы имеем:

  • Выдвижной основной модуль 50 МП (1-дюймовый CMOS-сенсор, диафрагма f/1.6–f/4.0, оптическая стабилизация изображения со сдвигом матрицы)
  • Ультраширокоугольный объектив 40 МП (диафрагма f/2.2)
  • Телемакро 50 МП (диафрагма f/2.1, оптическая стабилизация изображения)
Huawei Pura 70 Ultra

Несмотря на такой мощный по заявлениям обвес (более конкретные характеристики которого, кстати, умалчиваются), результат фотографирования можно назвать, скорее, скромным. Он точно не соответствует громким цифрам в характеристиках: присутствует замыливание, фокус не всегда точен, и порой цвета откровенно тусклые — особенно по сравнению с основным конкурентом — Honor Magic 6 RSR. Все перечисленное низводит качество камер на уровень среднего сегмента, что очень обидно для телефона в таком бюджете.

Стоит отдельно упомянуть про возможности фотофиксации в движении. Новый алгоритм позволяет делать четкие и эффектные снимки активного отдыха без смазывания. И на том спасибо.

Huawei Pura 70 Ultra фото

Производительность и ПО

В этом пункте и находит коса на камень. Несмотря на старания Huawei позиционировать чип как очень производительный, тесты AnTuTu и Geekbench вообще не идут на пользу репутации Kirin 9010:

Одиночный Geekbench1350
Многоядерный Geekbench4020
AnTuTu879973

Эти показатели ставят процессор на одну ступень с Dimensity 8100 и Snapdragon 888, которым, конечно, не сто лет в обед, но очень близко к тому. Видя в характеристиках частоту чипсета 2300 МГц в смартфоне за 180 тысяч, возможные покупатели протирают глаза, думая, что им показалось. Нет, не показалось. Кроме того, чип выполнен по 7 нм техпроцессу, в чем конкретно отстает от Snapdragon Gen 3 с его 4 нм, а Apple в то же время умеет в 3 нм. И на этом фоне Kirin 9010 краснеет и бледнеет.

Производитель попытался выровнять ситуацию, накинув оперативы, но результат его стараний вы можете наблюдать в цифрах — большого профита это не принесло. Но на бумаге — это одно, а на практике производительность может удивить.

Погоняв смартфон в играх, мы в среднем зафиксировали 90 fps, местами с увеличением до 120 (Polywar) и просадкой до 40-50 (War Thaunder), и это на ультраграфике. В целом, играть очень даже можно, но конкретно как игровой мы бы его не рекомендовали — высока вероятность, что какие-то тайтлы на нем вообще не пойдут.

В ежедневном же использовании вы разницу в нанометрах не заметите. HarmonyOS работает на удивление плавно, отзывчиво, и не раздражает фризами. ОС поддерживает управление жестами. Здесь есть способ поставить сервисы Google и пользоваться ими без особых заморочек, но такое относительное «удобство» характерно только для китайской версии телефона, которая, собственно, и идет с HarmonyOS на борту. Глобальная версия будет работать на EMUI, где установка и использование сервисов Google будет доставлять очень много неудобств. Поэтому, если вы несгибаемый фанат Huawei, китайская версия подойдет для покупки больше.

С точки зрения хранилища Huawei не поскупилась — Ultra можно приобрести в версии со свободными 512 ГБ или 1 ТБ пространства, чего должно хватить за глаза, правда, стандарт UFS 3.1 уже устаревает.

Стандарты связи включают в себя подуставшие Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6, зато присутствует NFC для бесконтактной оплаты и ИК-порт, который китайцы настойчиво пихают во все дороже 15 тысяч. Face ID, к сожалению, не завезли, есть только сканер отпечатка пальца под экраном.

В Huawei Pura 70 Ultra нет гнезда для наушников 3.5 мм, от которого последовательно отказываются во флагманах, зато в наличии отличная стереосистема с поддержкой LDAC. L2HС от Huawei работает, если есть наушники от того же бренда.

Время автономной работы и зарядка

В плане зарядки Huawei Pura 70 Ultra — непревзойденный универсал. Здесь и проводная (100 Вт), и беспроводная (80 т), и проводная обратная (18 Вт), и беспроводная обратная (20 Вт). При емкости аккумулятора 5200 мАч он может послужить, в крайнем случае, и блоком питания для разрядившегося гаджета, который вам срочно понадобился.

Однако, учитывая характеристики процессора, придется смириться с тем, что смартфона хватит максимум на день более-менее активного использования. Зато телефон можно очень быстро вернуть в строй благодаря комплектной зарядке, которую лучше не терять — с другими такой скорости вы не добьетесь.

Впечатление

Если бы этот телефон стоил дешевле, вывод был бы другим. Но в текущей ситуации трудно назвать Huawei Pura 70 Ultra хорошим выбором. Несмотря на умения Huawei танцевать на горящих углях санкций США и выдавать достойный для таких условий продукт, стоит признать, что меры, направленные против мобильного направления Huawei, к несчастью, эффективны.

Такой же захватывающий дух экран можно встретить и у топовых конкурентов, чип устарел на 2-3 года, похожие камеры висят на телефонах за 50-70 тысяч. Дизайн у Huawei Pura 70 Ultra красивый, но в чем-то на любителя, а каких-то киллер-фич мы в устройстве не нашли.

Если гнаться за цифрами и характеристиками, то у этого флагмана есть конкуренты, превосходящие его по ряду параметров и стоящие примерно столько же. Просто как удобное ежедневное средство связи и развлечений его советовать тоже трудно — игры пойдут не все, ОС хоть и шустрая, но для работы с Google-сервисами придется поплясать с бубном. Вот и получается, что телефон пролетает мимо обеих категорий, а только из сочувствия к подсанкционному Huawei брать его не хочется. Но если вы, по какой-то причине, истовый фанат Huawei, и готовы к мучениям с софтом, то веских причин отказываться от приобретения нет.

Где купить

Huawei Pura 70 Ultra

Huawei Pura 70 Ultra

Смартфон оригинального дизайна и смелых надежд, спотыкающийся об санкции в погоне за конкурентами.

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ООО Яндекс, ИНН 7736207543

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6.5 Общая оценка
Вывод

Отличный смартфон, которому не повезло появиться в той версии нашей вселенной, где существуют санкции.

Внешний вид
7
Функциональность
6
Качество
8
Цена
5
Плюсы
  • Отличная комплектация
  • Поддержка быстрой, реверсивной и беспроводной зарядки
  • Шикарный изогнутый по краям экран с отличными показателями
  • Охват стандартов связи
  • Стереозвук на пятерку
Минусы
  • Посредственные камеры
  • Чип отстает от лидеров на 3 года
  • Спорный дизайн модуля камер
  • Заморочки с ОС и Google-сервисами
  • Цена
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Максим Тарков
Перейти в профиль Максим Тарков

Сижу на играх давно и плотно, поэтому интересуюсь новостями в этой сфере и делюсь ими с вами. На досуге увлекаюсь написанием гайдов - во мне умер преподаватель, и так я его реанимирую. В краткие перерывы от работы ностальгирую в Diablo II, WWP и подобном. Смотрю сериалы 90-х и слушаю музыку 80-х. В общем, застрял в прошлом, но с надеждой смотрю в будущее, отлеживая новинки техники и игр.

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