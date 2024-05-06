Обзор Huawei Pura 70 Ultra: не все то золото

Мнение о Huawei Pura 70 Ultra, если откровенно, можно обобщить всего одной народной пословицей. Но в этом случае мы не набрали бы нормы по символам, да и новинка от Huawei достойна того, чтобы посвятить ей полноценную статью.

В апреле Huawei анонсировала переименование своей линейки смартфонов P, и представила четыре новых модели под обновленным брендом Pura, что в переводе с испанского означает «чистый». Ведущей моделью этой линейки стал Huawei Pura 70 Ultra, который и попал к нам на обзор. Ожидания от этой модели высоки, ведь она должна превзойти другие версии и конкурировать с остальными флагманскими устройствами на рынке. С первого взгляда подкупает элегантный дизайн, внушительный набор камер и наличие не самого последнего чехла в комплекте. Однако при ближайшем рассмотрении обнаруживаются существенные недостатки, которые могут снизить привлекательность Huawei Pura 70 Ultra для нашего потребителя.

Основные характеристики

Экран: 6.8″ LTPO OLED 1260 x 2844 Процессор: Huawei Kirin 9010, 12 ядер, 2300 МГц, 7 нм Оперативная память: 16 ГБ LPDDR5Х Графика: Maleoon 910, 750 МГц Хранилище: 512 ГБ / 1 ТБ UFS 3.1 Батарея: 5200 мАч Порты: USB Type-C 3.1 Операционная система: HarmonyOS 4.2 Фронтальная камера: 13 МП Основная камера: 50 МП Возможности подключения: Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, GPS, NFC, ИК-порт Размеры: 162.6 х 75.1 х 8.4 Вес: 226 г

Распаковка и комплектация

Что здесь вызывает наше уважение: в комплекте с телефоном идет зарядка с кабелем Type-C — Type-C, что на самом деле ой, какая редкость. К массивному блоку питания мощностью 100 Вт можно подключать USB Type-A и Type-C благодаря наличию обоих входов. Поскольку у нас китайская версия, вилка не подходит к российским розеткам. В случае приобретения такого варианта придется докупать переходник.

На этом приятности не заканчивается. Вместе с телефоном вы получите цветастый бампер. Он слишком пестрый на наш вкус, но избавляет от томительного ожидания приличного чехла из Китая. Качество бампера гораздо выше, чем у тех силиконовых чехлов, которые мы привыкли получать вместе с китайскими устройствами. Кроме перечисленного, в коробке лежат буклеты и скрепка для извлечения SIM.

Дизайн и экран

Huawei Pura 70 Ultra красиво смотрится, и его приятно держать в руках, несмотря на габариты. Он оснащен шикарным плоским экраном, который закругляется к краям. Это придает ему внешней изысканности, но за нее приходится платить отсутствием возможности приобрести защитное стекло. Придется относиться к телефону очень щепетильно, в противном случае есть риск выложить круглую сумму за ремонт.

В ассортименте представлено всего четыре цвета: черный, зеленый, белый и коричневый. Как нам показалось, два последних цвета выглядят дороже остальных, а спинка из эко-кожи гораздо приятнее на ощупь, чем материал в моделях попроще. Впрочем, в чехле спрячется вся прелесть этого дизайна, и выдавать расцветку устройства будет только торчащий блок камер.

И этот блок — одно из самых спорных решений во внешнем виде Pura 70 Ultra. Он может вызывать противоречивые чувства, а кто-то и вовсе назовет такой вариант глупостью. Но нам такая находка понравилась, пусть мы и рискуем стать объектом шуток про гиперкомпенсацию.

К чему точно нет вопросов, так это к экрану. Дисплей LTPO OLED с диагональю 6.8 дюйма (6.77, учитывая кривизну) очень большой и красочный, поддерживает динамическую частоту обновления вплоть до 120 Гц и отражает до 1,07 млрд цветов. Рамки тонкие, никаких челок и подбородков, только для фронтальной камеры выделено маленькое гнездышко посередине. Заявленная яркость 2500 нит подтверждается тестами. ШИМ-затемнение — 1440 Гц, частота дискретизации касаний — до 300 Гц. Коэффициент ШИМ при разной яркости колеблется от 12% до 5% — отличный результат.

Прикрыта вся эта красота защитным стеклом собственной разработки Huawei — Kunlun Glass, которое показывает результаты лучше, чем Gorilla Glass Victus 2 в Galaxy S23.

Камеры

По камерам мы имеем:

Выдвижной основной модуль 50 МП (1-дюймовый CMOS-сенсор, диафрагма f/1.6–f/4.0, оптическая стабилизация изображения со сдвигом матрицы)

Ультраширокоугольный объектив 40 МП (диафрагма f/2.2)

Телемакро 50 МП (диафрагма f/2.1, оптическая стабилизация изображения)

Несмотря на такой мощный по заявлениям обвес (более конкретные характеристики которого, кстати, умалчиваются), результат фотографирования можно назвать, скорее, скромным. Он точно не соответствует громким цифрам в характеристиках: присутствует замыливание, фокус не всегда точен, и порой цвета откровенно тусклые — особенно по сравнению с основным конкурентом — Honor Magic 6 RSR. Все перечисленное низводит качество камер на уровень среднего сегмента, что очень обидно для телефона в таком бюджете.

Стоит отдельно упомянуть про возможности фотофиксации в движении. Новый алгоритм позволяет делать четкие и эффектные снимки активного отдыха без смазывания. И на том спасибо.

Производительность и ПО

В этом пункте и находит коса на камень. Несмотря на старания Huawei позиционировать чип как очень производительный, тесты AnTuTu и Geekbench вообще не идут на пользу репутации Kirin 9010:

Одиночный Geekbench 1350 Многоядерный Geekbench 4020 AnTuTu 879973

Эти показатели ставят процессор на одну ступень с Dimensity 8100 и Snapdragon 888, которым, конечно, не сто лет в обед, но очень близко к тому. Видя в характеристиках частоту чипсета 2300 МГц в смартфоне за 180 тысяч, возможные покупатели протирают глаза, думая, что им показалось. Нет, не показалось. Кроме того, чип выполнен по 7 нм техпроцессу, в чем конкретно отстает от Snapdragon Gen 3 с его 4 нм, а Apple в то же время умеет в 3 нм. И на этом фоне Kirin 9010 краснеет и бледнеет.

Производитель попытался выровнять ситуацию, накинув оперативы, но результат его стараний вы можете наблюдать в цифрах — большого профита это не принесло. Но на бумаге — это одно, а на практике производительность может удивить.

Погоняв смартфон в играх, мы в среднем зафиксировали 90 fps, местами с увеличением до 120 (Polywar) и просадкой до 40-50 (War Thaunder), и это на ультраграфике. В целом, играть очень даже можно, но конкретно как игровой мы бы его не рекомендовали — высока вероятность, что какие-то тайтлы на нем вообще не пойдут.

В ежедневном же использовании вы разницу в нанометрах не заметите. HarmonyOS работает на удивление плавно, отзывчиво, и не раздражает фризами. ОС поддерживает управление жестами. Здесь есть способ поставить сервисы Google и пользоваться ими без особых заморочек, но такое относительное «удобство» характерно только для китайской версии телефона, которая, собственно, и идет с HarmonyOS на борту. Глобальная версия будет работать на EMUI, где установка и использование сервисов Google будет доставлять очень много неудобств. Поэтому, если вы несгибаемый фанат Huawei, китайская версия подойдет для покупки больше.

С точки зрения хранилища Huawei не поскупилась — Ultra можно приобрести в версии со свободными 512 ГБ или 1 ТБ пространства, чего должно хватить за глаза, правда, стандарт UFS 3.1 уже устаревает.

Стандарты связи включают в себя подуставшие Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6, зато присутствует NFC для бесконтактной оплаты и ИК-порт, который китайцы настойчиво пихают во все дороже 15 тысяч. Face ID, к сожалению, не завезли, есть только сканер отпечатка пальца под экраном.

В Huawei Pura 70 Ultra нет гнезда для наушников 3.5 мм, от которого последовательно отказываются во флагманах, зато в наличии отличная стереосистема с поддержкой LDAC. L2HС от Huawei работает, если есть наушники от того же бренда.

Время автономной работы и зарядка

В плане зарядки Huawei Pura 70 Ultra — непревзойденный универсал. Здесь и проводная (100 Вт), и беспроводная (80 т), и проводная обратная (18 Вт), и беспроводная обратная (20 Вт). При емкости аккумулятора 5200 мАч он может послужить, в крайнем случае, и блоком питания для разрядившегося гаджета, который вам срочно понадобился.

Однако, учитывая характеристики процессора, придется смириться с тем, что смартфона хватит максимум на день более-менее активного использования. Зато телефон можно очень быстро вернуть в строй благодаря комплектной зарядке, которую лучше не терять — с другими такой скорости вы не добьетесь.

Впечатление

Если бы этот телефон стоил дешевле, вывод был бы другим. Но в текущей ситуации трудно назвать Huawei Pura 70 Ultra хорошим выбором. Несмотря на умения Huawei танцевать на горящих углях санкций США и выдавать достойный для таких условий продукт, стоит признать, что меры, направленные против мобильного направления Huawei, к несчастью, эффективны.

Такой же захватывающий дух экран можно встретить и у топовых конкурентов, чип устарел на 2-3 года, похожие камеры висят на телефонах за 50-70 тысяч. Дизайн у Huawei Pura 70 Ultra красивый, но в чем-то на любителя, а каких-то киллер-фич мы в устройстве не нашли.

Если гнаться за цифрами и характеристиками, то у этого флагмана есть конкуренты, превосходящие его по ряду параметров и стоящие примерно столько же. Просто как удобное ежедневное средство связи и развлечений его советовать тоже трудно — игры пойдут не все, ОС хоть и шустрая, но для работы с Google-сервисами придется поплясать с бубном. Вот и получается, что телефон пролетает мимо обеих категорий, а только из сочувствия к подсанкционному Huawei брать его не хочется. Но если вы, по какой-то причине, истовый фанат Huawei, и готовы к мучениям с софтом, то веских причин отказываться от приобретения нет.

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