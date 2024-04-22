ТОП-10 Лучшие беспроводные зарядные устройства 2024 года

Лучшее беспроводное зарядное устройство для Apple iPhone, Samsung, Xiaomi и других телефонов быстро, а главное — безопасно вернет к жизни ваше устройство.

Откажитесь от кабелей, купив одно (или, может быть, несколько) лучших беспроводных зарядных устройств. Не нужно возиться с кабелем USB-C или Lightning, просто положите телефон, наушники или умные часы на зарядное устройство и наблюдайте за потоком энергии.

Когда дело доходит до выбора лучшего беспроводного зарядного устройства, универсальных решений нет. Существуют беспроводные зарядные устройства для одного устройства, которые отлично подходят для питания телефона, и более универсальные беспроводные зарядные устройства для тех, кто хочет заряжать до трех гаджетов одновременно, включая телефон, Apple Watch и AirPods или AirPods Pro.

22.04.2024 Обновление Мы полностью обновили список лучших беспроводных зарядок на сегодняшний день.

Согласно нашим исследованиям, это лучшие беспроводные зарядные устройства, которые вы можете купить прямо сейчас, независимо от того, ищете ли вы дешевое и простое беспроводное зарядное устройство Qi или устройство, которое может заряжать ваш телефон и другие гаджеты одновременно. А с появлением MagSafe от Apple постоянно появляются новые возможности.

Какие беспроводные зарядные устройства самые лучшие?

Лучшее беспроводное зарядное устройство для большинства людей — это Belkin Boost Up. Оно заряжает с мощностью до 10 Вт и позволяет использовать смартфон как в альбомной, так и в портретной ориентации. Это беспроводное зарядное устройство совместимо с устройствами iPhone и Samsung.

Если вы хотите заряжать несколько устройств одновременно, лучшим беспроводным зарядным устройством для вас будет док-станция Logitech Powered 3-in-1. Оно дороговато, но этот аксессуар обеспечивает одновременную зарядку iPhone, AirPods или AirPods Pro и Apple Watch.

Ознакомьтесь со всеми лучшими беспроводными зарядными устройствами ниже.

1 Belkin Boost Charge Pro 3-в-1 Лучшее беспроводное зарядное устройство в целом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 15 Вт

Размер: 237 х 87 х 21 мм

Вес: н/д

Тип: коврик Плюсы Полная скорость беспроводной зарядки iPhone 12/13 и Apple Watch

Качественное изготовление

Заряжает сразу 3 устройства

Можно заряжать асы вертикально Минусы Ценник

Больше ориентирован на поклонников Apple

Не всегда есть переходник на нашу вилку в комплекте

Belkin — известный производитель качественных аксессуаров для мобильных устройств, который радует нас своей продукцией уже больше 20 лет, ни в чем не уступая оригинальной оснастке.

Эта зарядная станция «три в одном» от Belkin — наше любимое беспроводное зарядное устройство. Оно предлагает зарядку MagSafe мощностью 15 Вт для iPhone, а также быструю зарядку для Apple Watch 7 и обычную беспроводную зарядку QI в углублении размером с AirPods (где могут заряжаться любые наушники с поддержкой этой технологии), то есть все ваши мобильные устройства Apple могут заряжаться одновременно от одного бруска.

Внешний вид зарядки лаконичен в черном цвете, а матовое покрытие не смотрится бюджетно, поэтому станция будет красиво смотреться в любом интерьере. Особенно актуально держать ее на прикроватной тумбе — здесь есть возможность заряжать Apple Watch в режиме Night Stand.

2 Apple MagSafe Charger Лучшее беспроводное зарядное устройство для iPhone

8.6 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 15 Вт

Размеры: 82 х 82 х 18 мм

Вес: 454 г

Тип: одиночное зарядное устройство Плюсы Легкая в использовании магнитная конструкция

Поддерживает зарядку 15 Вт

Лаконичный дизайн Минусы Адаптер питания 20 Вт продается отдельно

Зарядное устройство Apple MagSafe упрощает беспроводную зарядку, поскольку оно использует магниты для крепления iPhone. У нас нет информации, как это устроено, оно просто работает.

Зарядное устройство MagSafe обеспечивает мощность 15 Вт для вашего iPhone, что вдвое превышает скорость большинства зарядных устройств на 7,5 Вт. Однако мощность iPhone 12 mini с MagSafe ограничена 12 Вт.

Зарядное устройство Apple MagSafe также совместимо с AirPods Pro и AirPods с чехлом для беспроводной зарядки. Это определенно лучшее беспроводное зарядное устройство для поклонников Apple. Просто имейте в виду, что для достижения наилучших результатов вам нужно будет докупить адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт, если у вас его еще нет.

3 Pitaka MagEZ Slider 2 Самая универсальная зарядка

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 7,5 Вт (iPhone), 5 Вт (AirPods), 5 Вт (Apple Watch)

Размеры: 91 х 62 х 14 мм

Вес: 238 г

Тип: вертикальная подставка Плюсы Вращается на 360 градусов

Место под AirPods сзади на магните Минусы Мощность максимум 7,5 Вт

Зарядное устройство Apple Watch не входит в комплект базовой модели

Интересно даже просто поиграться с MagEZ Slider2, ведь вращающийся механизм этой пирамидки издает приятный щелкающий звук при движении. Но зафиксируйте подставку на месте, и вы получите продуманную зарядку, которая идеально подходит для тех, кому нужно запитать свой телефон и несколько аксессуаров в ограниченном пространстве.

Основная секция зарядки iPhone обеспечивает питание телефона только на 7,5 Вт, а не на полные 15 Вт, но зато она представляет собой также съемный блок питания емкостью 4000 мАч на случай, если вам понадобится побольше энергии в дороге. Задняя панель оснащена подставкой с магнитной регулировкой, позволяющей заряжать наушники с поддержкой Qi в оптимальном положении, а также имеется еще один выход USB-C для зарядки других устройств. Имейте в виду, что аксессуар Power Dongle, который необходим для зарядки Apple Watch, не продается в стандартной версии.

4 Logitech Powered 3 в 1 Беспроводное зарядное устройство для iPhone, AirPods и Apple Watch

8.2 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 7,5 Вт / 10 Вт

Размеры: 236 х 117 х 101 мм

Вес: 9598 г

Тип: коврик/вертикальная подставка Плюсы Заряжает сразу 3 устройства

Поддерживает зарядку iPhone 7,5 Вт

Солидный дизайн Минусы Дорого

Немного громоздкое

Док-станция Logitech Powered 3-in-1 — лучшее беспроводное зарядное устройство для тех, кто использует iPhone, AirPods или AirPods Pro и Apple Watch. Это устройство поддерживает все три сразу, поэтому вы можете просто положить устройства на док-станцию ​​и начать зарядку.

Док-станция Powered 3-in-1 поддерживает быструю зарядку 7,5 Вт для iPhone и беспроводную зарядку 10 Вт для телефонов Android. Общий дизайн больше, чем у других беспроводных зарядных устройств, но он не занимает много места на прикроватной тумбочке и устраняет необходимость в трех отдельных зарядных устройствах.

В нашем тестировании мы обнаружили, что выстраивать устройства для зарядки легко, а сбоку док-станции есть светящийся диод, чтобы вы могли убедиться, что телефон получает заряд. Док-станция Powered 3-в-1 также работает с чехлами для iPhone, если они имеют толщину 3 мм или тоньше. Конструкция подставки упрощает использование телефона во время зарядки, будь то звонок FaceTime или запись голосовой заметки.

5 Samsung EP-P5400BBRGRU 2 в 1 Лучшее беспроводное зарядное устройство для владельцев Samsung

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 15 Вт

Размеры: 91 х 160 х 16 мм

Вес: н/д

Тип: коврик Плюсы Зарядка до 15 Вт

Компактная конструкция

Красивый дизайн

Вентилятор обдувает смарт

Сама отключается при полном заряде Минусы Шум от вентилятора может раздражать, если стоит близко

Ограничение по совместимости устройств

Samsung EP-P5400BBRGRU 2-в-1 компактен и обеспечивает высокоскоростную зарядку одного телефона и дополнительного аксессуара, будь то часы Samsung Galaxy Watch или наушники любого другого производителя. Место крепления намагничено, так что не приходится тратить время на поиск нужной точки для расположения аксессуара. Индикаторы состояния меняют цвет, показывая, что батареи заряжены.

Но семьям с двумя телефонами его будет мало, и Samsung гарантирует зарядку мощностью 15 Вт только для некоторых моделей своих телефонов (Galaxy Note 10, Galaxy S20 и новее). Вам также следует проверить, какую версию вы покупаете, поскольку в продаже есть варианты с адаптером питания и без него. При цене чуть менее 8000 рублей это элегантное зарядное устройство для прикроватных тумбочек, и в путешествии оно тоже не подведет.

6 Belkin BoostCharge 15 Вт Лучшая беспроводная зарядка для одного устройства

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 15 Вт

Размер: 15 х 95 х 95 мм

Вес: н/д

Тип: коврик Плюсы Мощность 15 Вт

Поддерживает альбомный и портретный режим

Два варианта цвета

Приятная цена Минусы Заряжает только одно устройство

Для айфона максимум 7,5 Вт

15 Вт пока что потянут не все Android

Последняя версия этой беспроводной зарядной станции Belkin теперь обеспечивает быструю зарядку мощностью до 15 Вт (адаптер питания и кабель входят в комплект). Но нужно иметь в виду, что только некоторые телефоны Android совместимы с такой скоростью беспроводной зарядки, а iPhone здесь будет заряжаться максимум со скоростью 7,5 Вт. На эту тонкую шайбу установлены резиновые прокладки, которые не дадут вашему телефону соскользнуть с нее.

Belkin 10 Вт Учитывая поддержку скорости зарядки, 10 Вт пока что может быть более актуальным вариантом для большинства смартфонов на ОС Android. РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ

7 Belkin BoostCharge Pro 3 в 1 с MagSafe Еще одна отличная беспроводная зарядка для яблок от Belkin

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 15 Вт

Размеры: н/д

Вес: н/д

Тип: вертикальная подставка Плюсы Эффектно смотрится

Скорость зарядки 15 Вт

Качество сборки Минусы Не очень компактная

Ценник

Доступная в черном и белом цвете, подставка для беспроводной зарядки Belkin BoostCharge MagSafe 3-в-1 зарядит ваш iPhone с поддержкой MagSafe со скоростью 15 Вт — самой высокой скоростью беспроводной зарядки, доступной сейчас для айфонов. Эта модель второго поколения также обеспечивает более высокую скорость зарядки для Apple Watch, начиная с Watch Series 7 — это ключевое улучшение. На еще одном месте для зарядки можно разместить любые AirPods в кейсе с поддержкой беспроводной зарядки.

Belkin также предлагает версию беспроводной зарядной панели 3-в-1 в другом, плоском форм-факторе. Это, конечно, дело вкуса, но нас больше привлекает лаконичность, а не развесистость, поэтому этот дизайн пониже в рейтинге. Увы, продукты для беспроводной зарядки MagSafe «три в одном», как правило, стоят дорого, и эта модель не является исключением.

8 uBear Stage 3 в 1 Лучшая бюджетная альтернатива вариантам 3 в 1

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 15 Вт

Размеры: н/д

Вес: н/д

Тип: вертикальная подставка Плюсы Можно заряжать сразу 2 телефона

Стильный дизайн

Качество сборки

Хороший магнит Минусы Нет блока питания в комплекте

Нельзя отключить световую индикацию

Работает только с Apple

Кроме приятного внешнего вида uBear Stage также демонстрирует отличные показатели мощности. 15 Вт на сегодня более чем достаточно для беспроводного заряда, и эту мощность выдает как нижний, так и верхний слот для зарядки, так что можно одновременно заряжать два айфона на семью.

Радует качество материалов и сборки — устройство тяжелое, устойчивое, и по дизайну сочетается с продуктами Apple, так что на вашей тумбочке оно будет смотреться отлично.

Однако это не бюджетная зарядка, учитывая тот факт, что адаптер питания этой фирмы нужно докупать отдельно.

9 Anker 622 MagGo Лучшая портативная беспроводная зарядка

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 7,5 Вт

Размеры: 67 х 105 х 13 мм

Вес: 142 г

Тип: вертикальная подставка Плюсы Умилительные расцветки

Мобильный

Апгрейд в удобстве с последней версии Минусы Небольшая мощность

Что замечательно в магнитной зарядке Anker 622, так это то, что, по сути, это переносной аккумулятор, который превращается в подставку. Вы не получите сверхбыстрой беспроводной зарядки от этого АКБ емкостью 5000 мАч (он заряжает со скоростью максимум 7,5 Вт), но он тонкий, симпатичный, и его легко носить с собой.

От Anker 622 MagGo по кабелю USB-C — Lightning iPhone будет заряжаться быстрее — со скоростью 12 Вт. Это не так быстро, как через 20-ваттный адаптер питания, но быстрее, чем 7,5 Вт — приятно иметь такую возможность, если время будет поджимать.

Обратите внимание, что Anker обновила эту модель, переместив порт зарядки на бок, чтобы вы могли заряжать ее, одновременно используя в качестве подставки. Это достойное обновление стоит небольшой надбавки к цене по сравнению с предыдущей версией, которая почему-то поставляется под тем же номером модели.

10 MagSafe Belkin Magnetic Wireless Car Charger Лучшее беспроводное зарядка iPhone для автомобиля

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 10 Вт

Размеры: 42,6 х 101 х 138 мм

Вес: н/д

Тип: автомобильная Плюсы Съемный кабель

Качество Belkin

Надежный магнит Минусы Максимум 10 Вт

Эта беспроводная зарядка-крепление для авто заряжает только айфоны и со скоростью максимум 10 Вт, но зато она стоит умеренно для своего уровня качества и оснащена съемным кабелем USB-C, а также 20-ваттным адаптером для прикуривателя.