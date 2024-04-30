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Чип Kirin 9010 от Huawei показал высокую производительность

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
30.04.2024
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Чип Kirin 9010 от Huawei показал высокую производительность

Huawei недавно представила свою новую серию смартфонов Pura 70, в которой дебютировал чип Kirin 9010, продолжающий линейку Kirin 9000. Последние испытания показали, что новый чип превосходит все ожидания, демонстрируя отличную производительность без признаков перегрева. Согласно сведений аналитической компании TechInsights, чип изготовлен по 7-нанометровому технологическому процессу второго поколения от SMIC.

Huawei активно работает над совершенствованием своей цепочки поставок полупроводников, опираясь на внутренние ресурсы и производственные мощности, что является ответом на санкции США. Несмотря на потенциальные ограничения в производственных объёмах устройств серии Pura 70, появление Kirin 9010 свидетельствует о прогрессе компании в обходе препятствий, связанных с международными ограничениями.

Как утверждается, SMIC, самый крупный в Китае производитель микрочипов, осуществляет производство без прямого доступа к зарубежным технологиям и инструментам, однако подробности этого процесса пока не раскрыты.

Kirin 9010 сохраняет архитектуру своего предшественника, включая высокопроизводительное ядро TaiShan Prime Core, три ядра TaiShan и четыре энергоэффективных ядра Arm Cortex-A510. Несмотря на сниженную тактовую частоту сверхвысокопроизводительного ядра до 2,3 ГГц (против 2,62 ГГц у Kirin 9000s), новый чип оснащён графическим процессором Mali-G78 и показывает улучшенную производительность.

Результаты тестов GeekBench для Kirin 9010 составили 1440 баллов в одноядерном режиме и 4436 баллов в многоядерном, что превышает показатели Kirin 9000, который набрал 1350 и 4200 баллов соответственно. Улучшенная производительность Kirin 9010, несмотря на более низкую частоту, указывает на оптимизацию и технологические улучшения в новом поколении чипов от Huawei.

Источник — gizmochina.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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