Предварительный обзор Google Pixel 8a: пока он зарядится, я поседею

Телефоны серии Google Pixel A всегда были впереди планеты всей в сегменте среднего класса, и каждый год отстаивают свое лидерство в рейтингах бюджетных телефонов. Pixel 8a не нарушает традиций. И хотя между ним и прошлогодним Pixel 7a отличия, на первый взгляд, только косметические, Pixel 8a отличает его высококлассное ПО.

Другие телефоны среднего бюджета, выпущенные в этом году, такие как Nothing Phone 2a, OnePlus 12R и Samsung Galaxy A35 — это основные конкуренты Pixel 8a, поэтому перед Google стояла довольно сложная задача, чтобы удержаться на троне. Станет ли этот телефон примером для других? Посмотрим.

В этом обзоре Google Pixel 8a я расскажу обо всех его нововведениях и функциях искусственного интеллекта.

Характеристики

Начальная цена 499 долларов Размер экрана 6,1″ OLED-дисплей (2400 x 1080, 430 ppi) Частота обновления 120 Гц Процессор Tensor G3 ОЗУ 8 ГБ Хранилище/расширяемое? 128 ГБ, 256 ГБ / нет Задние камеры 64 МП (f/1,89) основная; 13 МП (f/2,2) сверхширокоугольная Передняя камера 13 МП (f/2,2) Размер батареи 4404 мАч Скорость проводной зарядки 18 Вт Беспроводная зарядка? Да Размер 152.4 x 73.7 x 10.1 мм Масса 192.8 г Цвета Черный, белый, голубой, зеленый

Старт продаж в розничных магазинах запланирован на 14 мая. Цена на Pixel 8a составляет 499 долларов, и это приятная новость, учитывая, что были намеки на удорожание. Однако, это ценник на всего лишь 128 ГБ хранилища без возможности расширения, и за 256 ГБ придется доплатить 60 долларов. Стоимость на российском рынке пока остается загадкой — ждем появления модели в каталоге маркетплейсов.

Pixel 8a продается в четырех различных цветах: обсидиан, фарфор, лагуна и алоэ. За поэтическими названиями скрываются черный, белый, светло-синий и зеленый вариант. Последние два придают Pixel 8a шарм флагманской серии, но алоэ более глубокий и яркий, чем мятный вариант в Pixel 8 и 8 Pro.

Радует тот факт, что Pixel 8a гарантируют 7 лет поддержки обновлений ПО и безопасности, как это было с Pixel 8 и 8 Pro. В Pixel 7a, вообще-то, обещано только 3 года крупных обновлений. Так что тут можно быть уверенным, что телефон долго не забросят.

Дизайн

На первый взгляд, Pixel 8a полностью заимствует эстетику и стиль у 7a, но есть тут и несколько заметных улучшений. Во-первых, Google больше скруглил углы, очевидно, с оглядкой на Pixel 8 и 8 Pro.

Во-вторых, его легче держать в руке благодаря матовой спинке и полированной алюминиевой рамке, на которую не поскупились в этот раз. Pixel 8a приятнее на ощупь по сравнению с более глянцевым корпусом Pixel 7a.

Остальные решения в дизайне сохранены, в том числе горизонтальная полоса с камерой позади телефона, расположение порта USB-C, кнопок питания и громкости. Мы надеялись, что Google немного подрежет рамки вокруг дисплея, но нет, и более широкий подбородок все еще присутствует.

Если это для кого-то важно, то в этом Пикселе использовано больше переработанных материалов, чем раньше. При этом ему присвоен рейтинг IP67, который, напомним, позволяет недолго купать телефон на глубине до 1 метра.

Дисплей

Тут хочется попросить не судить о книге по обложке, потому что дисплей Pixel 8a был реально улучшен. Да, это сравнительно маленький OLED с диагональю 6,1″ и разрешением 2400 x 1800 пикселей, зато в нем используется технология Actua, как в Pixel 8, и максимальная яркость с ней достигает 2000 нит.

Видео на YouTube в 4K HDR выглядят четкими и яркими, отчасти благодаря пронзительности цветов. Pixel 8a точно превосходит Pixel 7a в отображении HDR-контента — пиковая яркость последнего достигает 931 нит.

Кроме того, дисплей получил динамическую частоту обновления до 120 Гц (90 Гц у Pixel 7a). Анимация прокрутки интерфейса очень плавная, как на моем Pixel 8 Pro.

За короткое время испытаний мы успели прийти к выводу, что 6,1-дюймовый дисплей Actua Pixel 8a смотрится четче и ярче, чем у Nothing Phone 2a и Samsung Galaxy A35.

Камеры

В нашем рейтинге по лучших камерофонов представлено множество телефонов флагманского калибра, но только один из них стоит менее 30000 — Pixel 7a. Удерживает ли Pixel 8a планку?

На бумаге у Pixel 8a двойная камера, где у основной 64 МП, а у сверхширокоугольной и фронтальной — по 13 МП. Задние камеры ничем не отличаются от тех, что на 7a, но передняя камера чисто технически имеет более широкое поле зрения 96,5° (по сравнению с 95° у Pixel 7a), что дает больше пространства в кадре, но ненамного.

Даже Pixel 7a превосходил Nothing Phone 2a в качестве фотографий, что уж говорить о новой модели Пикселя с улучшенным процессингом. Pixel 8a продолжает быть эталоном для любого телефона в своем ценовом диапазоне в плане фото.

Производительность и ПО

Pixel 8a оснащен тем же процессором Tensor G3, который стоит в Pixel 8 и Pixel 8 Pro, поэтому неудивительно, что телефон невероятно быстро меняет экраны интерфейса и запускает несколько приложений без каких-либо проблем, что также можно объяснить частотой обновления 120 Гц.

Пока что результаты тестов на Geekbench и AnTuTu выглядят следующим образом:

Одиночный Geekbench 1683 Многоядерный Geekbench 4330 AnTuTu 1153718

Но, честно говоря, данные кажутся завышенными, учитывая, что даже у Pixel 8 показатели ненамного, но ниже. Ждем корректировки цифр после релиза.

Для телефона в среднем бюджете важно, как он справляется с повседневными задачами: отправкой писем, серфингом в сети, перепиской и публикациями в соц. сетях. Пока Pixel 8a справляется с этим, обеспечивая плавные результаты и мгновенный отклик, я буду доволен, даже если он получит более низкие оценки в тестах.

Обычно в каждой новой итерации телефона пытаются апнуть железо, но Google уделяет гораздо больше внимания ПО. Видимо, в надежде, что этого будет достаточно, чтобы он выглядел достойным обновлением. Pixel 8a, как и предыдущие Pixel 8 и Pixel 8 Pro, исследует мир искусственного интеллекта, чтобы расширить свои возможности.

Некоторые функции ИИ, впервые появившиеся в Pixel 8, перекочевали и в Pixel 8a, но не все. Более премиальные Pixel 8 и 8 Pro оставляют себе самые эксклюзивные функции, которые призваны оправдывать их более высокую стоимость. Например, функция Video Boost — эксклюзив для 8 Pro и улучшает видео, снятое при слабом освещении.

У меня не было возможности опробовать функции ИИ на Pixel 8a, но среди них — Best Take, Magic Editor, Audio Magic Eraser, Gemini, Circle to Search, Call Assist и Live Translate. Приятно, что Google делает такой арсенал доступным в телефоне такой стоимости. Чего-то технически нового или необычного в Pixel 8a с этой точки зрения нет. Но подобного нет в других телефонах этого класса. Эти фичи неплохо экономят время, например, Magic Editor очень быстро и незаметно удаляет ненужные объекты с фото.

Батарея

На Tensor G3 Pixel 8a увеличивает время автономной работы, пусть сама емкость батареи изменилась совсем незначительно — с 4386 мАч до 4404 мАч. Я уверен, что новинка побьет время Pixel 7a (10 часов и 5 минут), но Nothing Phone 2a и OnePlus 12R вряд ли переплюнет.

Раньше беспроводная зарядка была доступна только в дорогих моделях, но сейчас она получила более широкое распространение. В Pixel 8a она есть, но всего 7,5 Вт. Проводная зарядка мощностью 18 Вт вообще смотрится провалом по сравнению с 80 Вт в OnePlus 12R. Я надеялся хотя бы на 30 Вт. Но, похоже, придется подождать как минимум еще год.

Впечатление

Как бы не манили к себе флагманы, их устремляющаяся в космос стоимость делает их недоступными для людей среднего достатка. Вот почему я уже много лет являюсь поклонником телефонов среднего класса, они предлагают хороший баланс. Кажется, что Pixel 8a способен удовлетворить мою жажду.

У него нет оригинальности Nothing Phone 2a и автономности OnePlus 12R, но в нем хорошо сочетаются ПО и железо, чем может похвастаться мало моделей. Он вполне может претендовать на лучший средний класс. Но о боги, пока он зарядится, я поседею.