Объявлена ​​дата выпуска HONOR Magic V3

Компания HONOR объявила дату презентации своего нового флагманского складного смартфона HONOR Magic V3. Устройство будет представлено 12 июля в Китае, и это будет не единственный продукт, представленный на мероприятии. Вместе с Magic V3 будут анонсированы также Magic Vs3, MagicPad 2 и MagicBook Art 14, что обещает стать значимым событием для технологической индустрии. Ключевым моментом станет представление двух складных телефонов, планшета и ноутбука, но наибольший интерес вызывает HONOR Magic V3.

Предыдущая модель, HONOR Magic V2, уже зарекомендовала себя как устройство с элегантным дизайном и удобством использования, аналогичным обычному смартфону. Ожидается, что HONOR Magic V3 будет ещё более компактным и лёгким, что свидетельствует о стремлении HONOR продолжать совершенствовать технологии складных устройств.

Также существуют предположения, что компания улучшит камеру нового смартфона, несмотря на то, что устройство будет иметь ещё более тонкий профиль. В предыдущей модели камера уже была достаточно качественной, однако в сегменте флагманов всегда есть место для усовершенствований.

HONOR Magic Vs3, вероятно, будет предложен как более доступная альтернатива флагману HONOR Magic V3. Интересно, что оба устройства дебютируют одновременно. Напомним, что HONOR Magic V2 был доступен для покупки на мировом рынке спустя шесть месяцев после первоначального запуска, поэтому поклонники бренда надеются на более скорое появление новых моделей в продаже за пределами Китая.

Предстоящая презентация HONOR обещает быть важным событием для рынка смартфонов, особенно в сегменте инновационных складных устройств.

Источник — androidheadlines.com