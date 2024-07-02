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Электроника и техника

Профсоюз работников Samsung проведёт крупнейшую забастовку

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
02.07.2024
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Профсоюз работников Samsung проведёт крупнейшую забастовку

Профсоюзные работники компании Samsung объявили о планах проведения трехдневной забастовки с 8 июля с целью добиться повышения заработной платы и увеличения количества дней отпуска. Это событие последует за однодневной забастовкой, которая прошла в июне. Действия профсоюза начались в связи с тем, что Samsung не смогла достичь соглашения с работниками по их требованиям.

Профсоюз (NSEU), представляющий более 28 000 сотрудников, что составляет свыше 20% внутреннего персонала корейской корпорации и 10% ее мирового штата сотрудников, настаивает на увеличении годового бонуса и добавлении одного дополнительного дня к ежегодному отпуску.

С января этого года идут переговоры между профсоюзом и управлением Samsung, однако по данным The Business Times, компания предложила увеличение зарплаты на 5,1%, что значительно меньше запрашиваемого профсоюзом. Предыдущая забастовка не привела к изменениям в позиции руководства, и теперь NSEU готовится к более масштабным протестным действиям.

Президент профсоюза Сон У-мок в прямом эфире на YouTube объявил о готовности к забастовке до выполнения требований. Вице-президент NSEU Ли Хён-кук также подтвердил, что забастовка продлится три дня, начиная с 8 июля.

До конца 2010-х годов в Samsung было запрещено создание профсоюзов, но ситуация изменилась в 2020 году, когда компания заявила о своем намерении не мешать трудовой организации, что привело к росту числа членов профсоюза. Первая коллективная акция профсоюза использовала ежегодный отпуск и прошла в прошлом месяце. Теперь работники готовятся к более значительной забастовке в случае, если их требования не будут удовлетворены.

NSEU обвиняет руководство компании в создании кризисной ситуации из-за отсутствия уступок. Профсоюз призывает всех сотрудников принять участие в забастовке для изменения обстоятельств. Samsung не предоставила комментарии СМИ по этому поводу.

Источник — androidheadlines.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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