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Новая геймерская гарнитура Edifier — HECATE G2 Pro eSports

Максим Тарков Максим Тарков
01.04.2024
4 Просмотра 0
Новая геймерская гарнитура Edifier - HECATE G2 Pro с RGB

Edifier анонсировала выпуск новейшей киберспортивной гарнитуры HECATE G2 Pro на китайском рынке. Она может похвастаться сертификацией Hi-Res и RGB-эффектами.

G2 Pro пришел на смену HECATE G1 Pro, выпущенной в ноябре прошлого года. Бренд HECATE компании Edifier специализируется на профессиональном оборудовании для геймеров. Давайте ознакомимся с основными характеристиками этой гарнитуры.

Edifier G2 Pro оснащена 50-мм драйвером с титановым покрытием и чипом C-Media 6646 X1. Эта комбинация обеспечивает сертифицированный звук Hi-Res, поддерживающий декодирование 32 бит/192 кГц и запись 192 кГц/32 бита, а также гарантирует четкое и детальное воспроизведение звука. Она имеет чувствительность 102 дБ и длину кабеля около 2,5 метров.

Для геймеров гарнитура оснащена функцией объемного звука 7.1, которая размещает звуковые сигналы в пространстве для более захватывающего игрового процесса. Это позволяет игрокам определять местонахождение врагов игровом мире, что дает им конкурентное преимущество.

У Edifier G2 Pro две звуковые карты, и это позволяет отдельно регулировать громкость игры и голосового чата. Таким образом, общение с товарищами по команде становится более качественным без необходимости жертвовать звуковым окружением в игре. Гарнитура также оснащена съемным всенаправленным микрофоном с шумоподавлением для четкой голосовой связи.

С Edifier G2 Pro длительные игровые сессии не будут приносить дискомфорта благодаря амбушюрам из искусственной кожи и малому весу — всего 270 грамм. У гарнитуры есть световые RGB-эффекты с тремя режимами, и можно настроить их по своему вкусу. Гарнитура совместима с компьютерами, ноутбуками, PS4/PS5 и другими устройствами, обеспечивая игровую универсальность.

У наушников интуитивно понятный интерфейс со встроенными переключателями для активации объемного звука одной кнопкой, регулировки громкости, отключения микрофона и управления световыми эффектами. Этот практичный дизайн позволяет быстро менять настройки, не прерывая игровой процесс.

Источник — gizmochina.com

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Максим Тарков
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Сижу на играх давно и плотно. Не оставляю без внимания и новинки техники - мой круг интересов широк, и я с радостью помогу вам выбрать лучшее.

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