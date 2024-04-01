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Ждать ли Galaxy Z Fold 6 Ultra

Максим Тарков Максим Тарков
01.04.2024
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Ждать ли Galaxy Z Fold 6 Ultra

По сообщениям GalaxyClub, Galaxy Z Fold 6 Ultra может стать третьим складным телефоном от Samsung в этом году. Слухи о существовании этой модели мелькают не впервые. В феврале сайт Winfuture.de уже публиковал статью, в которой утверждалось, что вслед за обычным Z Fold 6 дебютирует складной телефон под брендом Ultra.

В прошлом году Galaxy Z Fold 5 вышел под номером модели SM-F946, а его преемнику Z Fold 6, как сообщается, присвоен номер SM-F956. По данным GalaxyClub, предстоящий Galaxy Z Fold 6 Ultra потенциально может носить номер модели SM-F958.

Samsung использует суффикс «8» в номерах вариантов Ultra, как это можно заметить в таких устройствах, как Galaxy S24 Ultra с номером модели SM-S928. И хотя подробности относительно номера модели SM-F958 уже появились, название «Galaxy Z Fold 6 Ultra» остается ненадежным. Тем не менее, эта утечка весьма вероятно может оказаться правдивой.

В сообщении говорится, что Galaxy Z Fold 6 Ultra могут выпустить ограниченно, только на рынке Южной Кореи. В публикации упоминается SM-F958N, южнокорейский вариант устройства, и в настоящее время нет никаких указаний на разрабатываемые версии для таких рынков, как Европа и США.

К сожалению, в статье нет информации о характеристиках модели Ultra. На начало июля этого года запланировано очередное мероприятие Galaxy Unpacked от Samsung, где компания анонсирует свои устройства. Помимо Z Fold 6 Ultra, ожидается презентация обычного Z Fold 6, Z Flip 6 и долгожданного Galaxy Ring.

Источник — gizmochina.com

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Максим Тарков
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Сижу на играх давно и плотно. Не оставляю без внимания и новинки техники - мой круг интересов широк, и я с радостью помогу вам выбрать лучшее.

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