HONOR сменила доменное имя своего официального сайта

Недавно HONOR разместила баннер с обратным отсчётом на главной странице своего сайта hihonor.com, который закончился в 0:00 в воскресенье (31 марта).

После окончания обратного отсчёта компания официально объявила, что доменное имя ее сайта было изменено с hihonor.com на honor.com.

Компания, некогда отделение Huawei, теперь функционирует как независимый бренд, совершила значимый шаг, упростив доступ к своему официальному веб-сайту. Ранее для посещения сайта компании внутри Китая использовался домен honor.cn, а за его пределами — hihonor.com. Сейчас же бренд получил лаконичный и запоминающийся домен honor.com, что облегчает запоминание и поиск сайта для пользователей по всему миру.

Интересный факт: ещё до смены домена, при попытке доступа к honor.com пользователи перенаправлялись на hihonor.com, что намекало на предстоящие перемены.

Генеральный директор HONOR Terminal Co., Ltd., Чжао Мин, поделился, что ровно три года назад, 31 марта, компания успешно завершила процесс бизнес-интеграции, обретя независимость и запустив новую стратегию развития. Спустя три года инновационных разработок, компания встала на «скоростную полосу» прогресса. Теперь, как подчеркнул Чжао Мин, медиа и потребители скоро узнают «важные и хорошие новости», которые станут символом «нового начала».

Источник — ithome.com