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Выходит Desktop Fast Charging Socket Pro от Xiaomi

Максим Тарков Максим Тарков
01.04.2024
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Выходит Desktop Fast Charging Socket Pro от Xiaomi

Xiaomi серьезно настроена на то, чтобы упростить задачу зарядки и подключения настольного ПК и сопутствующих устройств. Для этого она выпустила новый настольный хаб для быстрой зарядки 67W Desktop Fast Charging Socket Pro.

Это многофункциональное устройство, созданное на платформе Youpin, предлагает возможности быстрой зарядки 67 Вт, несколько портов и передачу данных в компактном корпусе. Расскажем немного о его характеристиках и особенностях. 

Настольная розетка Xiaomi мощностью 67 Вт P имеет дизайн «семь в одном». В него входит интерфейс быстрой зарядки USB-C1 для телефонов, планшетов и ноутбуков, а также три AC адаптера, поддерживающие общую мощность 2500 Вт.  

Кроме того, устройство имеет полнофункциональный интерфейс USB-C2 для зарядки, передачи данных, аудио и видео, а также порт HDMI и порт USB-A для устройств с низким энергопотреблением.

Продукт включает в себя полнофункциональный дата-кабель длиной 90 см и поддерживает различные протоколы быстрой зарядки, включая flash charging от Xiaomi, PD3.0/2.0, QC3.0/2.0, FCP, AFC, Apple 2.4A и BC1.2. Для удобства слоты USB-C расположены по обе стороны устройства.

Встроенный интеллектуальный чип в Desktop Fast Charging Socket Pro обеспечивает динамическое распределение мощности, гарантируя безопасную зарядку устройств с различными требованиями к питанию. Что касается передачи данных, устройство поддерживает высокое разрешение 4K при 60 Гц и использует высокоскоростной протокол передачи USB 3.0.

СпецификацияПодробности
Интерфейсы1 x USB-C1 (быстрая зарядка)
3 x интерфейса питания переменного тока (2500 Вт)
1 x USB-C2 (полнофункциональный)
1 x HDMI
1 x USB-A
Протоколы быстрой зарядкиXiaomi 67 Вт, PD3.0/2.0, QC3.0/2.0, FCP, AFC, Apple 2.4A, BC1.2
Передача4K@60Гц, USB 3.0
Комплектный кабельПолнофункциональный дата-кабель длиной 90 сантиметров

Desktop Fast Charging Socket Pro мощностью 67 Вт будет выпускаться через краудфандинг по цене 25 долларов, начиная с 3 апреля.

Источник — gizmochina.com

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Максим Тарков
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Сижу на играх давно и плотно. Не оставляю без внимания и новинки техники - мой круг интересов широк, и я с радостью помогу вам выбрать лучшее.

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