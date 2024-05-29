Motorola метит в тройку лидеров рынка

Motorola, принадлежащая Lenovo, заявила, что намерена стать одним из ведущих мировых брендов смартфонов в течение следующих трех лет. Президент Motorola Серджио Буньяк, правда, сделал оговорку, что китайский рынок они в расчет не берут.

Буньяк одновременно занимает должности старшего вице-президента Lenovo Group и президента Mobile Business Group. Он запустил внутренний план «Проект «Гладиатор», основанный на трех стратегических изменениях. Этот шаг приведет к реализации планов Motorola на расширение. Получается, что компания поменяла направление на 180 градусов — раньше она имела тенденцию к локализации. Особое внимание в новой стратегии уделяется завоеванию глобального рынка за пределами Северной и Латинской Америки.

Motorola планирует откусить долю премиального сегмента на мировом рынке смартфонов благодаря своим сериям складных смартфонов Razr и Edge. Компания также надеется сотрудничать с такими популярными брендами, как Bose, Pantone и Corning, чтобы расширить свою пользовательскую базу и привлечь поколение Z, пользователей B2B и больше клиентов-женщин. Проект «Гладиатор» уже запущен и уже достиг первых результатов. Объем поставок складного Motorola Razr 40 Ultra в пять раз превышает показатели предыдущей итерации. В то же время, объем поставок ThinkPhone увеличился в три раза.

Продажи смартфонов Lenovo в 2023/2024 финансовом году выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На продукцию премиум-класса пришлось 25% выручки, причем значительный рост наблюдался на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы, Ближнего Востока и Африки. Буньяк говорит, что Motorola перешла от борьбы за выживание шесть лет назад к борьбе за победу, подчеркивая свой прогресс за последние шесть лет. Буньяк прогнозирует, что появление мобильных телефонов с искусственным интеллектом еще больше увеличит ожидаемые высокие результаты. Перспективы для бренда Motorola открываются радужные, и ей необходимо сохранить свой целеустремленный и позитивный подход для поддержания своего роста.

Источник — gizmochina.com