Новые детали о OnePlus Ace 3 Pro

OnePlus выпустила Ace 3 в январе 2024 года, и с тех пор вовсю циркулируют слухи о модели Ace 3 Pro. В сегодняшней утечке известный информатор Digital Chat Station раскрыл некоторые ключевые характеристики и детали дизайна Pro-версии.

Согласно ей, предполагается три варианта обшивки для Ace 3 Pro: керамика, стекло и кожа; модель в керамике будет иметь белую заднюю панель, а стеклянный вариант, скорее всего, получит ярко-серебряную отделку. Сообщается, что работа над обоими вариантами вот-вот завершится.

Информатор также упоминает «среднюю рамку» и «большой круглый декор» для камеры на задней панели. Согласно предыдущим слухам, подход к дизайну Ace 3 Pro будет отличаться от круглого модуля камеры, который можно увидеть в сериях OnePlus 12 и 11.

DCS предполагает, что экраном послужит 6,78-дюймовый дисплей с изогнутыми краями, поставляемый BOE. Он будет предлагать разрешение 1,5K и плавную частоту обновления 120 Гц. По слухам, под капотом Ace 3 Pro будет установлен чипсет Snapdragon 8 Gen 3. Он будет дополнен солидными 16 ГБ оперативной памяти и огромным объемом памяти в 1 ТБ.

Поддерживать работу всего этого дела будет большая батарея емкостью 6100 мАч с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт.

Что касается камер, Ace 3 Pro может получить 16-мегапиксельный фронтальный объектив для селфи и видеозвонков. Система задних камер будет состоять из тройного объектива с 50-мегапиксельным основным сенсором (оснащенным OIS для стабилизации изображения) под руку с 8-мегапиксельным и 2-мегапиксельным дополнительными датчиками.

Источник — gizmochina.com