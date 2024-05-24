ТОП-5 Лучшие повербанки 2024 года

Если у вас есть с собой в кармане лучший повербанк, то он становится не просто дополнительной батарейкой — это источник вашего душевного спокойствия. На рынке представлено очень много внешних аккумуляторов, бюджетных и не очень, и мы протестировали лучшие из них, чтобы вы были уверены в наших рекомендациях.

Почти каждый повербанк в этом списке может заряжать последний, 15-й iPhone, на более высоких скоростях по USB-C. Однако беспроводная зарядка и переносной форм фактор — это больше про удобство, чем про скорость, поэтому в рейтинг мы включили также беспроводные варианты.

У каждого повербанка мы смотрим не только на емкость, но и сколько «заряда» вы получаете на дополнительный вес, который надо таскать с собой. Мы указали соотношение мощности к весу в характеристиках каждого повербанка, и чем оно выше, тем лучше.

Ниже вы найдете все разнообразие переносных аккумуляторных батарей — от миниатюрных до очень больших; проводные и беспроводные; инновационные форм-факторы и классику. Читайте дальше о наших фаворитах.

1 Повербанк Baseus Airpow 20Вт 10000 мАч Лучший доступный повербанк со всеми нужностями на борту

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Емкость: 10000 мАч

Общая мощность: 20 Вт

Количество портов: 3

USB-C: 1

USB-А: 1

micro-USB: 1

Вес: 245 г

Отношение мощности к весу: 40,82 мАч/г Плюсы Заряжает iPhone 15 на полной скорости

Большая емкость для такой цены

Есть и USB-C, и USB-А и даже micro-USB Минусы Большеват для кармана

Скорость зарядки средняя

Нет беспроводной опции, только 1 провод в комплекте

Если вы еще не слышали о Baseus, рассказываем. Компания производит качественную линейку доступных, хорошо продуманных аккумуляторов, которые на вид дороже, чем по факту стоят. Самый бюджетный, под названием Airpow Power Bank, продается у нас примерно за полторы тысячи. Благодаря трем портам USB, в том числе USB-C до 20 Вт и USB-A для устаревших устройств, этот аккумулятор удивительно универсален.

Airpow — не маленький кирпичик, но Baseus производит эффективно спроектированное оборудование, которое не занимает слишком много места. Соотношение мощности к весу находится на одном уровне с лучшими повербанками от гигантов вроде Anker. При весе 245 г он довольно громоздкий, и вам придется носить с собой дополнительные провода, но он гладкий и красивый, и носить его в сумке будет вполне удобно.

Благодаря внутренней емкости 10 000 мАч Baseus Airpow способен почти дважды зарядить iPhone 15 до 100%. Для Galaxy S23 Ultra здесь будет 1,25 заряда.

Зарядка не самая быстрая, но это ожидаемо для этой ценовой категории. В то время как флагманский Galaxy S23 Ultra может поддерживать зарядку до 45 Вт, потолок Baseus Airpow — только 20 Вт. Зато этого достаточно для iPhone 15, хотя неофициально у iPhone 15 Pro скорость зарядки тоже превышает этот показатель.

Если вам нужно больше мАч, у Baseus есть огромное количество вариаций различной емкости и функционала. Они имеют свои компромиссы, но цена приятнее, и лучшие повербанки от Baseus не раздуваются в объеме при уменьшении стоимости.

2 Повербанк Anker 737 140 Вт 24000 мАч Обеспечит телефон энергией на несколько дней

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Емкость: 24000 мАч

Общая мощность: 140 Вт

Количество портов: 3

USB-C: 2

USB-А: 1

Вес: 630 г

Отношение мощности к весу: 38,09 мАч/г Плюсы Может быстро заряжать на мощности до 140 Вт

Есть основные нужные порты

Огромная емкость

Можно заряжать MacBook Pro

Дисплей с данными о заряде Минусы Цена

Габариты

Если вам нужна огромная емкость и скорость зарядки — их есть у меня. Знакомьтесь — лучший повербанк Anker 737, который позволяет заряжать до трех устройств одновременно, и совокупный выход достигает 140 Вт.

В отличие от, например, Baseus Airpow, здесь нет слота micro-USB, но он встречается все реже и реже. Имеющихся поров хватит, чтобы зарядить всю свою технику, да не по разу. Так, например, аккумулятора хватит, чтобы зарядить iPhone 15 почти полные 5 раз. Производитель заявляет, что Anker 737 обладает уникальной совместимостью и способен работать более чем с 1000 разнообразных устройств.

Но довольно высокая цена обусловлена не только мощностью и емкостью повербанка. За свои деньги вы также получаете мини-дисплей, на котором видны в том числе выходные и входные показатели. Передовая технология Power Delivery 3.1 позволят максимально быстро зарядить повербанк или выдать 140 Вт.

Единственное, мы бы не назвали Anker 737 компактным и легким, по крайней мере, по сравнению с другими вариантами. Да, в сумке он будет чувствовать себя хорошо, но в карман не влезет, а если и влезет, то оттянет. Всё-таки 600 г. Но отношение мощности к весу у него довольно высокое — 38,09 мАч/г, что позволяет ему занять место в нашем рейтинге как очень емкому и мощному, но дорогому портативному аккумулятору.

3 Samsung EB-P3400XURGRU 25 Вт 10000 мАч Чтобы выбраться на денек за город

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Емкость: 10000 мАч

Общая мощность: 25 Вт

Количество портов: 2

USB-C: 2

Вес: 210 г

Отношение мощности к весу: 47,62 мАч/г Плюсы Топовое соотношение мощности к весу

Приятный кремовый цвет

Есть супербыстрая зарядка Минусы Малое разнообразие портов

Вот кому действительно будет уютно в ваших карманцах, так это повербанку от Samsung с мелодичным названием EB-P3400XURGRU. Он достаточно тонкий, полегче, чем Baseus Airpow из нашего рейтинга, и имеет весьма внушительный показатель отношения мощности к весу, то есть здесь вы приобретете максимум мАч в расчете на грамм. Это делает Samsung самым мобильным повербанком в нашем рейтинге.

Но что у него по портам? В наличии 2 USB Type-C, поэтому он не самый универсальный из протестированных нами. Но если у вас все устройства с этим разъемом — проблем 0. Повербанк от Samsung поддерживает супербыструю зарядку Power Delivery 3.0 и протоколы PD, AFC, QC. Это значит, что он будет одним из лучших партнеров для однодневного путешествия за город, где вы будете максимально активно использовать телефон — обузой не станет, но и сможет подкачать энергии в телефон, когда вы, например, остановились перекусить. Да и цена у него вполне адекватная.

4 Commo Aeon 20 Вт 10000 мАч Стильный повербанк с беспроводной зарядкой

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Емкость: 10000 мАч

Общая мощность: 20 Вт

Количество портов: 2

USB-C: 1

USB-А: 1

Беспроводная зарядка: да, MagSafe

Вес: 233 г

Отношение мощности к весу: 42,92 мАч/г Плюсы MagSafe

Два вида портов

Высокое соотношение мощности к весу

Есть быстрая зарядка

Приятный внешний вид Минусы Сильно ориентирован на айфоны

Беспроводная зарядка низкой мощности

Commo Aeon, в первую очередь, выделяется наличием беспроводной зарядки MagSafe. Любителям айфонов может быть полезно, но сильно полагаться на эту функцию не стоит — мощность зарядки позволит телефону держаться на плюс-минус на балансе, если вы его в процессе активно используете. Гораздо больше здесь радует быстрая проводная зарядка, и 20 Вт вполне достаточно, учитывая, что этот повербанк ориентирован на пользователей iPhone. При эксплуатации нагревается минимально, что тоже очень важно.

Бренд Commo — собственность Яндекса. Под ним выпускается бюджетная техника и аксессуары. Например, мы уже рекомендовали для iPhone их чехол, и как минимум в паре с ним аккумулятор крепится отлично.

В этом устройстве уделили внимание не только функциональности, но и внешнему виду. В линейке несколько цветов, в том числе нежный лавандовый, который оценят девушки. Покрытие soft touch очень приятное на ощупь и создает ощущение высокой цены, хотя ценник укладывается в три тысячи рублей. Впрочем, по опыту некоторых пользователей, эстетичность покрытия сохраняется не очень долго.

Нам понравился лучший повербанк Commo Aeon за его разнообразный функционал и добавление беспроводной зарядки за счет небольшой прибавки к цене. Им удобно и приятно пользоваться — внешний вид и конструкция продуманы, чтобы удовлетворить самого требовательного владельца iPhone.

5 Повербанк Ugreen PB720 100Вт 20000 мАч Отличный баланс

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Емкость: 20000 мАч

Общая мощность: 100 Вт

Количество портов: 3

USB-C: 2

USB-А: 1

Вес: 410 г

Отношение мощности к весу: 48,78 мАч/г Плюсы Разнообразие портов

Лучшее соотношение мощности к весу

Поддерживает быструю зарядку Минусы Нагревается из-за своей компактности

Этот лучший повербанк нас привлек своей «усредненностью». У него высокая емкость — но не самая, он мощный, но не мощнее самого крутого, в нем есть дисплей — но не самый информативный, отличный набор портов (2 Type-C и 1 Type-A), а также средние вес и цена.

Именно поэтому мы назвали его отличным балансом, он не впадает в крайности, но при этом демонстрирует великолепный показатель соотношения мощности к весу для аккумулятора такой емкости. Да, в нем 400 г, но Anker весит все 630, а емкости дает только на 20% больше. Повод задуматься. Тем более, что круглой цифры 20000 мАч хватит на 2,5 заряда стандартного на сегодня аккумулятора большинства смартфонов — вполне достаточно даже для продолжительной поездки на природу.

Но у такой мощи в маленьком корпусе есть свои недостатки — при использовании быстрой зарядки Power Delivery повербанк ощутимо нагревается из-за недостаточного рассеивания тепла в небольшом корпусе.

Это отлично сбалансированное устройство с отличным функционалом, но его самый главный плюс превращается и в основной минус. Если ваши устройства не поддерживают супербыструю зарядку, то вы не ощутите его на себе.

Как мне выбрать лучший повербанк?

Если вам нужно заряжать стандартный смартфон, можно остановиться на небольшом повербанке без излишеств. Однако, если у вас в планах подзарядка ноутбука или нескольких устройств одновременно, вам понадобится внешний аккумулятор с большей мощностью и несколькими портами.

Если вы — гордый обладатель одной из последних моделей Android или новейшего iPhone 15, вам понадобится повербанк с более высокой скоростью зарядки. Она измеряется в мощности: iPhone 15 может заряжаться на скорости чуть больше 15 Вт, а Galaxy S23 Ultra — до 45 Вт.

Можно взять повербанк с функцией беспроводной зарядки, чтобы была возможность зарядить телефон (или даже Apple Watch), если вы забыли прихватить провода. Процесс будет медленнее, но спасет вас от полного разряда батареи.

На сколько зарядов телефона хватит моего повербанка?

Аккумулятор емкостью 10 000 мАч обеспечит вашему телефону около 6000 мАч дополнительного заряда. Apple не раскрывает емкость аккумулятора, но, судя по тестам, у iPhone 15 аккумулятор емкостью около 3350 мАч, то есть аккумулятор на 10 000 мАч может зарядить телефон чуть менее двух раз. Вы не достигнете 100% при второй зарядке, а остановитесь где-то на 90%.

Внешний аккумулятор емкостью 5000 мАч или меньше не гарантирует 100% заряда даже iPhone 15, не говоря уже о большей емкости. Если у вас телефон с крупным аккумулятором, например, Galaxy S24 Ultra с его 5000 мАч, вам понадобится повербанк емкостью 8000 мАч или более, если вы хотите полностью перезарядить его. Поэтому в своем рейтинге мы не рассматривали лучшие повербанки емкостью не меньше 10000 мАч.