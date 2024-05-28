Стартовали продажи Galaxy M35

Samsung выпустила новый смартфон среднего класса серии M — Galaxy M35. Это устройство поддерживает 5G и обладает приличным набором характеристик, в том числе аккумулятор емкостью 6000 мАч и 50-мегапиксельную камеру с оптической стабилизацией. Телефон уже доступен для покупки в некоторых странах. Компания расширить распространение в ближайшие недели.

Galaxy M35 — это немного раздутая вариация на Galaxy A35, вышедший в марте. Новинка более громоздкая, потому что емкость батареи увеличилась с 5000 мАч до 6000 мАч. Galaxy M35 имеет размеры 162,3 х 78,6 х 9,1 мм, а аппарат серии А — 161,7 х 78 х 8,2 мм. Они также различаются по весу: первый весит 222 грамма, а второй 209 граммов.

Однако большая батарея не получила более быструю зарядку. Galaxy M35 по-прежнему сидит на 25 Вт. Зато Samsung переместила сканер отпечатков пальцев с дисплея на бок. Galaxy M35 также не имеет официального рейтинга IP, в то же время Galaxy A35 имеет рейтинг IP67.

Остальные характеристики остались те же. Это 6,6-дюймовый дисплей Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц, разрешением Full HD+ (1080×2340) и яркостью 1000 нит. Телефон оснащен чипсетом Samsung Exynos 1380 по 5-нм процессу, с максимальной частотой 2,4 ГГц. Компания предлагает 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

У Galaxy M35 конфигурация всего одна, но он поддерживает карты microSD для расширения памяти. В новинке стоит основная задняя камера на 50 МП с оптической стабилизацией изображения, фазовой автофокусировкой и возможностью записи видео в 4K. Ей аккомпанируют сверхширокоугольный объектив на 8 МП и макрокамера на 2 МП. Естественно, селфи-камера тоже имеется, на 13 МП, и она тоже умеет снимать 4К ролики.

Телефон поддерживает Wi-Fi 6 и NFC. 3,5 мм разъема для наушников нет, только стереодинамики. На смартфоне изначально установлена ОС Android 14 с правом обновления до Android 18. Исправления безопасности можно будет гарантированно получать в течение пяти лет с даты выхода телефона. Galaxy M35 также имеет сертификат EAL5+ и Samsung Knox Vault для защиты ваших конфиденциальных данных.

Пока Samsung успела представить Galaxy M35 в Бразилии. Там он доступен для покупки в темно-синем, светло-голубом и сером цветах и стоит около 520 долларов. Компания пока ничего не рассказывала о ценовой политике и доступности на других рынках.

Источник — androidheadlines.com