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Смартфоны HONOR 200 и 200 Pro представили в Китае

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
28.05.2024
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Смартфоны HONOR 200 и 200 Pro представили в Китае

Компания HONOR вчера представила свои новейшие модели смартфонов — HONOR 200 и HONOR 200 Pro. По заявлениям производителя эти устройства устанавливают новые стандарты в области технологий дисплея, портретной фотографии, в батареях и ИИ-алгоритмов. Смартфоны HONOR 200 оснащены ИИ-технологиями, благодаря которым портретная фотография на мобильных устройствах достигает нового уровня. В партнёрстве с знаменитой парижской фотостудией Harcourt, HONOR работал над улучшением алгоритмов вычислительной фотографии, чтобы обеспечить качество снимков, сравнимое с зеркальными камерами.

Совместная работа специалистов HONOR и Harcourt привела к созданию ИИ-алгоритма, который анализирует свет и тени на классических портретах и настраивает параметры съемки, имитируя стиль студии Harcourt. Это позволяет достичь уникального светотеневого рисунка и художественного стиля изображений.

HONOR 200 и 200 Pro

Устройства серии HONOR 200 оснащены мощными компонентами, обеспечивающими отличный пользовательский опыт. Модель HONOR 200 Pro имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 и специализированный радиочип RF C1 с ИИ-технологиями для улучшения беспроводных соединений. Смартфон также имеет кремний-углеродную батарею, которая позволяет увеличить ёмкость без изменения размера и веса, и чип управления питанием, поддерживающий быструю зарядку.

Дисплеи новых смартфонов сертифицированы TÜV Rheinland на отсутствие мерцания и защиту зрения. Смартфоны также включают функции, снижающие нагрузку на глаза и адаптирующие цветопередачу к условиям освещения.

Серия HONOR 200 работает под управлением операционной системы MagicOS 8, в которую встроены ИИ-технологии, такие как Magic Portal для взаимодействия с контентом и приложениями, и MagicCapsule для управления уведомлениями и доступа к ключевым инструментам.

Кроме смартфонов, HONOR анонсировала планшет HONOR Pad 9 Pro для китайского рынка с экраном 2.5К и частотой обновления 144 Гц, а также наушники HONOR Earbuds X7 с высоким качеством звука и до 40 часов воспроизведения музыки.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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