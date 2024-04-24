Лучшие призвания в Dragon’s Dogma 2. Классы и их рейтинг

Dragon’s Dogma 2 дает на выбор 10 классов. Несколько доступны с самого начала, другие нужно разблокировать. Хотя каждый предлагает свои уникальные возможности, некоторые факторы влияют на большую или меньшую эффективность класса. Поэтому на помощь вам мы приводим рейтинг призваний в Драгонс Догма 2.

При расстановке позиций мы отталкивались от нескольких факторов. Наибольшее значение имеет возможность выжать из специализации в Dragon’s Dogma 2 как можно больше урона. Мы учли ульты, которые в перспективе может получить класс, а также тот факт, можно ли его использовать в качестве Пешки или Восставшего.

В любом случае, вот к чему мы пришли:

S: Вор и Колдун

A: Магический лучник, Мистический Копьеносец и Воитель

B: Маг и Воин

C: Боец и Лучник

D: Трикстер

1 Вор Ранг S

Вор, однозначно, является лучшим призванием в Dragon’s Dogma 2, когда дело доходит до нанесения урона и выживания. Для ДПС у вас есть Крушитель черепов, в котором Вора вращаться и разносит все перед собой. Поскольку Вор при этом подпрыгивает, это дает возможность ударить по слабым местам противника, чтобы быстро подрезать у цели полоску здоровья. Мастерское убийство тоже наносит тонну урона, если его прожать в тот момент, когда враг вот-вот нанесет удар.

Наконец, есть Ложный манёвр, навык мэтра, получаемый в Безымянной Деревне. Во время его действия вы можете избежать любого вида атаки от всех противников. Хотя ваша выносливость постоянно расходуется, вы можете просто спамить Сдвоенный клык, чтобы наносить комбо-удары.

2 Колдун Ранг S

Колдун — еще один замечательный вариант среди классов Dragon’s Dogma 2. Все из-за его почти бесконечного потенциала стеклянной пушки. Заклинание Великий раскат грома со Скороговорителем — ваше основное сочетание, несколько ударов молнии могут быстро всех раскидать.

Позже, как только вы получите Метеор и Водоворот по квесту «Омут магии», ДПС Колдуна резко возрастет. Метеор сыплет с неба пылающие камни, а Водоворот вызывает торнадо. Последний, при использовании в замкнутых пространствах (например, подземельях), буквально сжигает полоски здоровья боссов, поскольку Торнадо длится несколько секунд и наносит урон несколько раз.

3 Магический лучник Ранг A

И Вор, и Колдун достаточно хороши, но один класс все-таки затмевает их, когда дело доходит до дамага. Это Магический лучник, который открывается по отдельному квесту. Хотя он может просто расстрелять цель, основная причина, по которой мы поставили его так высоко, — это его Стрела мученика.

Пока она заряжается, будет уменьшаться запас здоровья. Чем больше его потеряно, тем выше будет урон, и вы просто будете наблюдать, как ваши враги ложатся один за другим. Высока вероятность, что даже чудовищный босс падет от одного выстрела.

Проблема, конечно, в том, что Стрела мученика подрезает максимальное количество HP, а не имеющееся, которое можно было бы быстро восполнить. То есть существует риск, что ваш персонаж убьет противника, и ему сразу придется топать обратно в город. Это класс, который требует, чтобы вы всегда имели под рукой Камень воскрешения. Наконец, у него нет никаких защитных маневров, которые помогли бы ему помочь, когда враги подходят на опасно близкое расстояние.

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4 Мистический Копьеносец Ранг A

Если Магический Лучник — лучшая профессия в Драгонс Догма 2 для убийства одним скиллом, то Мистический Копьеносец может выживать за счет всего одно навыка. Это не что иное, как Mirour Vesture — заметьте, это обычный навык.

При использовании Зеркального щита создается непреодолимый барьер для вас и ваших союзников. Он закрывает Восставших, Пешек и даже дружественных NPC, которые путешествуют с вами по квесту. Барьер длится восемь секунд и делает вас невосприимчивым ко всем видам урона. Спокойно наблюдайте, как драконье пламя не наносит вам никакого вреда.

Выживаемость — это то, в чем особенно хорош Мистический Копьеносец отличным призванием, но его урон блекнет по сравнению с призваниями, упомянутыми выше. Даже его Дикий гнев не наносит такого большого урона, как Крушитель черепов у Вора. Тем не менее, Мистический Копьеносец — это один из лучших классов, и вы обязательно должны опробовать его.

5 Воитель Ранг A

Воитель — на удивление интересное призвание, хотя в кампании оно открывается как-то слишком поздно.

Уникальность Воителя заключается в том, что он позволяет вам использовать любой тип брони и оружия без каких-либо классовых ограничений. Вам также доступны все классовые способности, за исключением ультов. Можно по ходу дела менять оружие и активировать/применять навыки, специфичные для разных классов.

В Dragon’s Dogma 2 Воитель универсален и позволяет вам в определенной степени настроить свой стиль игры. Например, вы можете активировать Зеркальный щит Мистического Копейщика, вооружившись копьем, а затем одеть кинжалы Вора, чтобы использовать Крушитель черепов. Один из очевидных недостатков — отсутствие навыков мэтра, и вы так часто будете переключаться между разным оружием, что это это будет сбивать с темпа боя. Наконец, вам все равно нужно будет прокачивать другие классы, чтобы разблокировать необходимые навыки. Если вы найдете в себе силы так заморочиться, то Воитель может стать вашим фаворитом.

6 Маг Ранг B

Присуждение Магу в Dragon’s Dogma 2 ранга B может кого-то удивить. В конце концов, у него есть хил и защитные заклинания, такие как Исцеление и Улучшенный оберег. Он даже может успешно атаковать своим Великим пламенем. Более того, как только вы пройдете квест «Омут магии», вы получите Песнь небес, лучший саппортский навык в игре (увеличивает регенерацию выносливости и снижает урон).

Однако мы считаем, что Маг лучше подходит в качестве класса для Пешки. Ваши ИИ-компаньоны достаточно умны, чтобы знать, когда им следует лечить и баффать. Поэтому вряд ли кому-то из Восставших придется брать на себя роль хилера.

7 Воин Ранг B

Воин — серьезный класс ближнего боя, и это одно из лучших призваний в Dragon’s Dogma 2. Он может сагрить противника своим Воплем, а его ДПС-способности, такие как Мощная дуга, Крушитель гор и Ураганный разрез наносят большой урон, несмотря долгий прокаст. Воин надежен, и вы не ошибетесь, если выберете игру за него, особенно если у вас есть хорошее оружие. Тем не менее, все упомянутые выше классы затмят его по ДПС в различных ситуациях.

8 Боец Ранг C

Честно говоря, Боец не так уж и плох. Он может отражать атаки противника и защищаться от основного урона, а также идеально парировать. Тем не менее, как только вы достигнете более поздних этапов кампании, потенциал бойца в нанесении урона значительно проседает. В то же время такие классы, как Вор и Мистический Копьеносец, имеют лучшие скиллы для выживания — например, Ложный манёвр и Зеркальный щит соответственно.

9 Лучник Ранг C

Мы начали кампанию, играя за Лучника. По правде говоря, какое-то время он нам нравился. Но попробовав остальные, поменяли свое мнение.

Не поймите нас неправильно: Лучник может постоять за себя в бою. У него есть быстрый Затапливающий выстрел, удары в лоб от Дождя стрел и взрыв по площади от Взрывного выстрела. Он даже может отпинывать близко подобравшихся врагов и прицеливаться к уязвимым местам издалека. Но комбинация этих скиллов не всегда приводит к стабильно высокому урону на последующих этапах кампании (за исключением, возможно, Взрывного выстрела). Напротив, у других классов есть навыки, которые могут поразить слабые места врага несколько раз, и которые можно активировать, пока Лучник все еще возится со своим прицелом.

10 Трикстер Ранг D

Вот такой рейтинг классов в Dragon’s Dogma 2 у нас получился. Хотя, подождите, кажется мы кого-то забыли. Ах да, Трикстер.

Среди всех профессий в Dragon’s Dogma 2 Трикстер точно самая разочаровывающая. Во-первых, вы фактически не наносите никакого урона. В лучшем случае вы можете применить Ладан имитации, чтобы вызвать свою копию, симулякра, который может (а) отвлекать врагов или (б) заставлять их сражаться на вашей стороне. В теории звучит неплохо, но есть причины, по которым со временем играть за класс все неприятнее (на наш взгляд):

Вам придется постоянно долбить кнопку, чтобы копия неизменно присутствовала рядом, а то в бою придется потратить пару секунд на ее призыв.

Даже с топовым оружием противники посильнее все равно могут уничтожить копию одним ударом.

Вы тратите больше времени на то, чтобы бросить дым врагу в лицо просто для отвлечения.

Идея кайтить боссов собственным клоном выглядит забавно, но занимательно не означает «быстро и эффективно». В конечном итоге вам придется больше полагаться на компаньонов, надеясь, что они смогут нанести урон за вас.

Вспомогательные скиллы, такие как Иллюзорный экран / Призрачный разделитель (стена дыма) и Ладан выслеживания (исследование астральной проекцией), хороши, но бледнеют по сравнению с тем, что предлагают другие классы.

/ (стена дыма) и (исследование астральной проекцией), хороши, но бледнеют по сравнению с тем, что предлагают другие классы. Скилл мэтра Иллюзия дракона, вызывает гигантского монстра, который не атакует.

Трикстер-пешка еще имеет право на жизнь, но, к сожалению, учитывая множество классов, доступных Восставшим, вариант, который даже не наносит урон, вынужден плестись в конце нашего рейтинга призваний в Dragon’s Dogma 2. Из плюсов, класс дает вам усилитель Обнаружение на втором уровне, которое может помочь в поисках осколков камня пробуждения и жетонов искателя. Этот усилитель можно использовать, даже если вы переключитесь на другой класс, так что вам не придется долго мучить себя Трикстером.