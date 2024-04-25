Dragon’s Dogma 2: Мистический копьеносец. Гайд, лучший билд

Мистический копьеносец в Dragon’s Dogma 2 — не самый элементарный класс для освоения. Если вы промажете по врагу или он откажется терять равновесие, это может поломать всю стратегию. Зато при правильной прокачке его набор навыков позволит постоянно наносить бонусный урон в схватках.

На этой странице мы расскажем, как работает этот класс и как выжать максимум из его скиллов. Если вам интересно, на каком месте он располагается среди остальных призваний в Драгонс Догма 2, приглашаем изучить наш тир-лист.

Мистический копьеносец: Основы тактики

По сути, Мистический копьеносец — это стеклянная пушка, комбинированный класс с потенциально очень высоким ДПС, если удастся оставаться на ногах достаточно долго. Копье в руках делает его уязвимым для контратак, смотря как и куда бить, но если делать все четко, можно нанести дополнительный дамаг последующими атаками.

Магическое рассечение может вызвать еще один мощный удар, если ваш противник вышел из равновесия. Для правильного тайминга и попаданий придется потренироваться, но если вы хотите выжать из Мистического копьеносца максимум, придется потратить свое время на отработку комбо.

Развивайте свое преимущество: Мистическому копьеносцу легко можно сбить атаку, поэтому не расслабляйтесь, пока не добьетесь того, что ваш враг окажется на земле. Даже основных навыков хватит, чтобы вывести из равновесия не самых сложных противников и лишить их полоски здоровья, особенно с появлением в арсенале Витого рассечения.

Не такой уж и мистический: этот класс использует магию в своих атаках, но большинство атак наносит физический урон. Бронированные враги будут воспринимать ваши магические атаки так, как если бы вы били их с руки мечом, и это ставит вас в невыгодную позицию с риском прерывания ударов. Это относится и к атакам в прыжке.

Не забивайте на базу: Мистический Копьеносец — одно из немногих призваний, чьи основные атаки не теряют актуальности. Витое рассечение можно использовать постоянно, чтобы выводить врагов из равновесия, а Магическое рассечение — это смесь физической атаки вблизи и магического удара издалека, и вы можете не бояться сразиться с любым врагом без оглядки на своих Пешек.

Бейте сзади почаще: ну тут все понятно, удар в спину подойдет для тактики любому классу, ведь его не заблочить и не отразить. Но для Мистического Копьеносца бонус еще приятней — такой заход повышает шанс последующих ударов, и ваше комбо будет сложно прервать.

Ошеломляющий разряд — это хорошо: по началу этот скилл кажется не особо полезным, но его улучшенные версии позволят ошеломлять нескольких врагов или телепортироваться к ним на Быстрой поступи. С боссами это не так актуально, но дополнительная мобильность и контроль точно пригодятся, когда доберетесь до Баттала.

Лучшие основные навыки

В пуле скиллов присутствуют как жизненно необходимые, так и совершенно не интересные. Как бы заманчиво не выглядели Летящий клинок и Скромный дар, у первого слишком низкий урон, а ненадежная физика не позволяет полагаться на второй.

Боевое ускорение

Это начальный навык, и он очень полезен. После выпада наносится удар по единичной цели, а в прыжке можно эффективно бить также летающих врагов. Как и в случае с большинством навыков в Dragon’s Dogma 2, им не получится прицелиться, так что промахиваться поначалу выбудете часто. Зато при попадании есть шанс вывести врага из равновесия и открыть путь к бонусным атакам.

Зеркальная броня

Вы можете защищаться только этим скиллом. Эффект длится недолго, так что своевременное применение очень важно. Зато он может спасти вашу партию в самых сложных обстоятельствах. Щит закрывает вас и ваших союзников от любого урона где-то на одну секунду. На шестом уровне нужно обязательно улучшить навык, чтобы увеличить его время и дальность действия.

Зуб дракона

Взлетев в воздух, вы вонзаете копье в цель, с большой вероятностью заставляя их потерять равновесие. Однако имейте в виду, что враги со щитами и шлемами могут заблокировать такую атаку, на них следует наскакивать сзади.

Магическое копьё

Базовый, но эффективный скилл. Вы заряжаете свою глефу магией, тратя выносливость. Чем больше выносливости вы вложили, тем мощнее удар. Тип магии соответствует тому, которым заряжено ваше оружие при активации умения.

Быстрый разряд

Он использует часть здоровья и выносливости, чтобы сразу максимально зарядить Запрещающий разряд. Нужно выдерживать правильный баланс, ведь получив преимущество над врагами, вы сами становитесь уязвимы, но при наличии хилок в кармане риск того стоит.

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Лучшие навыки оружия

Навыки оружия сосредоточены вокруг усиления вашего Ошеломляющего разряда, которому с помощью них можно придать новые свойства. Они помогут более эффективно выстраивать комбо-удары.

Запрещающий разряд

Добавляет эффект стана к Ошеломляющему разряду. Зарядка магией перед высвобождением усиливает его. На боссов он не действует, но обычные враги становятся более уязвимы к потере равновесия, и, следовательно, к развитию дальнейших атак по ним.

Витое рассечение

Скилл наносит меньше урона, чем более сильные навыки, но постепенно ослабляет врагов, не давая вас атаковать, пока вы увеличиваете свое преимущество.

Быстрая поступь

Отличный скилл для повышения мобильности, более безопасный, чем Боевое ускорение. Если нажать кнопку прыжка сразу после того, как вы оглушили цель своим Запрещающим разрядом, то вы телепортируетесь прямо к ней, чтобы успешно прикончить.

Яростная молния

Навык прост, но необходим, если вы в принципе используете Ошеломляющий разряд в бою. Он увеличивает радиус разряда, что увеличивает расстояние, которое вы можете преодолеть Быстрой поступью за одно нажатие кнопки.

Лучшие усиления

Богатство

Вы станете получать больше золота из мешочков. Встречаются они часто, так что эта пассивка точно себя окупит.

Полярность

Днем вы получите прибавку к силе, а ночью — к магии. Опциональная вещь, но от нее выиграет любой силовой класс.

Атлетизм

При рывке тратится меньше выносливости. Если вы склонны приберегать расходники для восстановления выносливости для боя и не тратить их во время путешествий, то эта пассивка будет очень полезной.

Источник — gamespot.com