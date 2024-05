ТОП-30 Лучшие инди игры 2024 года

Лучшие инди-игры успешно заполняют пробелы, оставленные крупнобюджетными играми. Их разработчики исследуют жанры и стили, возрождая «вышедшие из моды» или изобретая новые.

Они, зачастую, могут позволить себе раскрывать такие идеи и затрагивать такие темы, выгоду от использования которых высшему руководству компании-разработчика было бы затруднительно обрисовать.

14.05.2024 Обновление ТОП обновлен по итогам первого квартала.

А еще лучшие инди игры могут помочь установить личную, интимную связь между создателем и игроком, тогда как крупные проекты не могут позволить себе такой подход, если не имеют центрального идейного вдохновителя. К сожалению, большие команды, трудящиеся над огромными проектами — чаще всего лишь винтики в машине.

Самое интересное, что через оригинальный опыт они нередко позволяют нам узнать о себе что-то новое, увидеть свое отражение в необычных персонажах. То, что мы в себе считали странным, на поверку оказывается довольно типичным для других людей, и сразу ощущаешь себя менее одиноким в этом мире. Эти игры могут помочь сформировать новый взгляд на те явления, которые нас окружают, научить эмпатии, пониманию тех, кто до этого нам казался чуждым.

Этот список лучших инди-игр наполнен всеми видами и жанрами. Здесь вы найдете проекты в открытом мире, казуальные игры и неординарные RPG. Не удивляйтесь, если не увидите здесь свою любимую игру — мы постарались выбрать те тайтлы, которые выходили более, чем на одной платформе. Внутри рейтинга ранжирование только по дате выхода — это перечисление, а не тир-лист, и наверху вы найдете релизы этого года, впечатления от которых наиболее свежи.

1 Palworld Очень вкусная солянка

Возрастное ограничение: 12+

Год выхода: 2024

Режимы игры: одиночный, кооператив

Локализация: интерфейс и субтитры на русском

Платформы: ПК, Xbox One, Xbox Series X/S Плюсы Много интересных механик

Огромный мир

Разнообразие Палов Минусы В раннем доступе нестабильна

Контента пока что на несколько часов игры

Кому-то Palworld покажется слишком сложным и насыщенным, поскольку он объединяет элементы из множества разных игр и жанров. Даже тот факт, что эта игра функционирует на базовом уровне, кажется чем-то невероятным.

В ней и правда намешано много всего — если ваш вкус сформировали Pokémon, Fortnite, The Legend of Zelda и Minecraft, то вам определенно должно понравиться приключение, которое предлагает Pocketpair. Здесь вам потребуется приручать Палов — существ, которые даже слишком сильно напоминают Покемонов, и определять их на работу на заводах или отправлять в бой — в зависимости от того, какие задачи перед вами стоят. В этом гибком мире можно найти разнообразное применение своим Палам. Да, подход несколько эксплуатационный, но ведь это игра на выживание?

2 Pacific Drive Выживание за рулем

Возрастное ограничение: 12+

Год выхода: 2024

Режимы игры: одиночный

Локализация: интерфейс и субтитры на русском

Платформы: ПК, PS5 Плюсы Оригинальный подход к процессу выживания

Мир с аномалиями напоминает Сталкер

И напряженная, и медитативная

Атмосфера и графика Минусы Сюжет проходной

Pacific Drive вписывается в современную тенденцию создания игр на выживание, хотя и в своей оригинальной манере. В других играх вы собираете ресурсы, чтобы делать инструменты для улучшения своей базы и экипировки, для чего исследуете новые рецепты в очень разветвленном дереве технологий. Но здесь все усилия концентрируются на вашем автомобиле. Вы можете укрепить его панелями, поглощающими радиацию, увеличить его хранилище, добавить новое освещение и гаджеты. Это и ваша база, и напарник, и броня, и арсенал, и скиллы — все воплощено в одном стойком, и в то же время хрупком железном друге.

В Pacific Drive чувствуется рука автора. Автомобильная стереосистема играет задумчивый инди-рок, а атмосферу очаровательно дополняет ссорящаяся троица жителей Зоны, общающихся с вами по радио. Это игра, в которой много загадок и очень глубокие системы. Мир завораживает своей странностью, но как будто до боли знаком.

3 Manor Lords Максимально аутентично

Возрастное ограничение: 12+

Год выхода: 2024

Режимы игры: одиночный

Локализация: интерфейс и субтитры на русском

Платформы: ПК, Xbox One, Xbox Series X/S Плюсы Высокая детализация

Реалистичность экономики

Сбалансированная сложность Минусы Ранний доступ

Мало контента

Эта игра, созданная руками одного человека, очень быстро набрала популярность в Steam. Несмотря на то, что она пока что находится на стадии раннего доступа, Manor Lords успела набрать массу очень положительных отзывов.

Вроде бы все по классике, на подача завораживает. Вам нужно поднять кучку бездомных с колен и заставить работать, чтобы построить свою милую деревушку, которая позже, если ей дадут, разрастется до города. Мешать же вам будут набеги бандитов, пожары, неурожаи и претензии на ваши земли со стороны соседних лордов — игра может закончиться быстро. Здесь вы найдете для себя и масштабные бои, и челленджи на развитие. Отдельно стоит отметить симпатичную и реалистичную графику — эстетика тоже важна, и, максимально приблизив камеру, можно разглядеть каждый лепесточек и травинку.

Обидно только, что игра пока что не дает развиваться долго. Из-за малого количества контента быстро упираешься в потолок — ветки развития отрубаются надписью «ранний доступ». Но инвестировать в игру любителям градостроения уже можно рекомендовать.

4 Снусмумрик: Мелодия Муми-дола Первоклассный фансервис для поклонников вселенной

Возрастное ограничение: 12+

Год выхода: 2024

Режимы игры: одиночный

Локализация: интерфейс и субтитры на русском

Платформы: ПК, Nintendo Switch Плюсы Классная атмосфера

Интересные задачи

Музыка везде

Подойдет и малышам, и уставшим взрослым Минусы Мало Муми-тролля

Акварельные краски и ненавязчивая, мелодичная музыка создают приятное впечатление и погружают в мир сказки с не совсем сказочным сюжетом. После зимовки в долине Снусмумрик не может не заметить изменений, которые с ней приключились: некогда нетронутые территории превратились в парковую зону, уставленную запрещающими знаками, отчего главный герой чувствует себя чужим в привычных местах.

Встретив на своем пути странное безымянное существо, Снусмумрик получает задание придумать новое имя своему новому другу, но на самом деле его цель — разобраться с источником всех неприятных изменений в долине. «Снусмумрик» не утомляет игрока: вам предстоит передвигать камни и бревна, пробегать сквозь кусты, помогать маме-утке найти и собрать своих детенышей под крыло, чтобы получить вдохновение для игры на губной гармонике и продвигаться по сюжету, разрушая все признаки цивилизации, которые портят облик долины.

5 Sea of Stars Канадская студия вернула нас в прошлое

Возрастное ограничение: 7+

Год выхода: 2023

Режимы игры: одиночный

Локализация: интерфейс и субтитры на русском

Платформы: ПК, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Плюсы Шикарный пиксельарт

Масштабная

Боевка пошаговая, но с элементами реакций в реальном времени

Есть, в чем поразбираться Минусы Некоторым показалась монотонной

Эпоха инди-игр не только позволяет процветать новым смелым идеям в индустрии. У создателей также появилась возможность вносить свой вклад в игры, которые вдохновляли их в детстве. Многие знаменитые франшизы, например, Final Fantasy и Resident Evil, оторвались от своих корней и сейчас выглядят совершенно по-другому. Но огромное количество разработчиков склонны к ностальгии и пытаются создавать свои шедевры в оригинальных стилях прежних лет.

И Sea of Stars как раз из таких игр. Она вдохновлена JRPG девяностых и отдает дань уважения таким играм, как Chrono Trigger — великолепно прорисованным эпопеям с пиксельной графикой, отказываясь подчиняться современным стандартам, более ориентированным на экшен. Действие игры происходит в том же мире, что и у The Messenger 2018 года, которая тоже отдавала дань уважения классике. Разработчики Sabotage Studio создали оригинальную историю о шести героях, в которой основное внимание уделяется механике головоломок и пошаговым боям. Sea of Stars показывает, что классические идеи все еще можно использовать, не вливаясь в бесконечный поток ремейков и сиквелов.

6 Venba Ламповая игра, раскрывающая актуальные проблемы

Возрастное ограничение: 7+

Год выхода: 2023

Режимы игры: одиночный

Локализация: нет

Платформы: ПК, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Плюсы Теплота и свежесть

Готовка умиротворяет

Актуальна

Будит чувства внутри Минусы Жаль, что короткая

Цена

В море блокбастеров особенно приятно видеть не одну, а целых две великолепно созданные инди-игры, в которых основное внимание уделяется красоте южноазиатского и индийского наследия. Но в то время как одна, Thirsty Suitors , объединяет эклектичную смесь игровых механик, другая, Venba, имеет гораздо более узкую направленность. Она разработана Visai Games и классифицируется Steam как кулинарная игра, но не все так просто. Сюжет построен вокруг главной героини по имени Венба, которая покидает Тамил Наду со своим мужем, чтобы начать все заново в Торонто. По ходу повествования мы узнаем о трудностях, с которыми сталкиваются семьи иммигрантов, вставая на ноги в западном мире.

Игра относительно короткая и простая. Она показывает игрокам фрагменты истории, в которой Венба решает проблемы воспитания своего сына Кавина. Он, рожденный уже в Канаде, изо всех сил пытается соединиться со своим наследием. В этом помогает выцветшая книга бабушкиных рецептов. Игровой процесс в основном состоит из головоломок, решив которые вы приготовите идеальное блюдо. Приходится самостоятельно выяснять, сколько ингредиентов добавить и в каком порядке. Venba предлагает освежающе камерный, интимный взгляд на жизнь семьи иммигрантов и трогательный подход к повествованию. Если вы читаете эту статью, значит такая игра определенно сможет вас заинтересовать.

7 Thirsty Suitors Отличная сборная солянка

Возрастное ограничение: 12+

Год выхода: 2023

Режимы игры: одиночный

Локализация: интерфейс и субтитры на русском

Платформы: ПК, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Плюсы Симпатичный визуал

Глубокий сюжет

Есть челлендж Минусы Дороговато для контента на 8-10 часов

Много QTE

Thirsty Suitors от Annapurna Interactive — еще одна смесь жанров, удачно сочетающая в себе аспекты ритм-игры, пошаговой RPG и невероятно захватывающих сражений. Это один из самых впечатляющих инди-релизов 2023 года. Thirsty Suitors рассказывает историю девушки Джалы, которая вынуждена вернуться в свой маленький родной городок в Центральной Америке на свадьбу к сестре. Ей придется пройти путь примирения не только с сестрой, но и со всей своей довольно скрепной индийской семьей. Джале предстоит встретиться и с бывшими возлюбленными, которыми она пренебрегала на протяжении многих лет. И зачастую эти встречи проходят в формате сражений.

Щепотка Скотта Пилигрима, чайная ложечка Якудзы — игра сквозит отсылками. Помимо боев и разветвленных диалогов, в игре есть чем заняться: в свободное время можно покататься на скейте, как в Тони Хоуке, или поучаствовать в напряженной кулинарной мини-игре. И все это приправлено проникновенной историей южноазиатской семьи, которая метается в противоречиях между современными веяниями и традиционными ценностями. Если вы ищете совершенно сюрреалистическую, эклектичную смесь впечатлений, поднимающую серьезные вопросы, то Thirsty Suitors для вас.

8 Dredge Раскройте тайны океанских глубин

Возрастное ограничение: 12+

Год выхода: 2023

Режимы игры: одиночный

Локализация: интерфейс и субтитры на русском

Платформы: ПК, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Плюсы Неожиданное смешение жанров

Интересен и основной сюжет, и побочные квесты

Классная атмосфера

Приятный дизайн Минусы Недоступна в Steam для нашего региона

Dredge — это однопользовательская игра о рыбалке в довольно зловещей атмосфере. На борту небольшого рыболовецкого судна вы отправляетесь исследовать темный океан на предмет глубоководных существ, сокровищ и секретов.

Вы можете плавать с острова на остров и брать квесты у разных NPC, встречающихся вам по пути. Этих островов целая россыпь, каждый со своими уникальными обитателями и, что немаловажно, тайнами. Эта игра будет отличным дополнением к вашей библиотеке инди-игр, ведь ее возможности практически безграничны.

Dredge выглядит довольно мило благодаря своему художественному стилю, но внешность обманчива — в глубинах океана вас поджидают кошмары лавкрафтовского масштаба. В этой игре сокрыто больше, чем кажется на первый взгляд.

9 Disco Elysium RPG с исключительным лором

Возрастное ограничение: 18+

Год выхода: 2022

Режимы игры: одиночный

Локализация: русские субтитры и интерфейс

Платформы: ПК, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X/S Плюсы Поразительная проработка вселенной

События находят отклик в душе игрока

Реиграбельность Минусы Неудобный быстрый переход по карте

Спорная концовка

Успех этой инди игры не был быстрым и ошеломительным. Аудитории понадобилось время, чтобы распробовать ее на вкус, но сарафанное радио сделало свое дело. Disco Elysium — отличный проект, в каждом диалоге, в каждой всплывающей подсказке есть глубина и толика юмора. В роли детектива, который потерял память от бесконтрольного употребления алкоголя (и не только), вам предстоит расследовать убийство.

Профессионально написанный текст расскажет вам историю города Ревашоль и его обитателей. Детально проработанный мир не оставляет сомнений, что он реален. Один только персонаж Куно чего стоит — вы поймете, что я имею в виду, с первых его слов. Что нетипично для квеста — игра реиграбельна. Это тот случай, когда путь к цели можно пройти массой способов, и со всеми ими хочется ознакомиться. Определенно одна из лучших инди игр и лучших RPG на сегодняшний день.

10 Strange Horticulture Отличный симулятор травника

Возрастное ограничение: 7+

Год выхода: 2022

Режимы игры: одиночный

Локализация: интерфейс и субтитры на русском

Платформы: ПК Плюсы Игровой процесс не утомляет

Милая графика

Увлекательные головоломки Минусы Скучный саундтрек

Итак, вы унаследовали магазин, в теме толком не разбираетесь, но полны азарта освоить профессию и желаете угодить покупателям. Как ученику-травнику вам придется заняться изучением свойств каждого растения и поиском грибов и трав в близлежащих окрестностях, благо, не вдаваясь в финансовую составляющую. Главное для вас — подобрать адекватное решение проблемы для каждого клиента, обратившегося к вам, и это далеко не так просто, как кажется. Для этого придется перелопатить массу информации в своей настольной книге: изучить диаграммы, перечитать описания и сравнить между собой подходящие варианты.

Этот размеренный геймплей разбавлен детективной историей, закрученной вокруг ритуальных убийств, а местные друиды будут не раз беспокоить вас, обращаясь за консультацией о ядах и лекарствах от них.

11 The Forgotten City Повторение — мать учения

Возрастное ограничение: 16+

Год выхода: 2021

Режимы игры: одиночный

Локализация: интерфейс и субтитры на русском

Платформы: ПК, PS4, PS 5, Xbox One Плюсы Сюжетная составляющая

Вариативность

Проработанные диалоги Минусы Может превратиться в рутину

Графика

Инди игра The Forgotten City — это бывший мод Skyrim, разросшийся до самостоятельного проекта, что не редкость в индустрии. Зачастую такие моды столь же популярны, что и оригинал (привет, DotA), и «Забытого города» это тоже касается. Даже перевод на русский подвезли, а это о многом говорит.

Даже если вы проходили оригинальную игру не раз, в том числе пробовали этот мод, The Forgotten City все равно достойна вашего внимания. Теперь это не просто аппендикс основной истории, а самостоятельное, увлекательное приключение сквозь пространство и время. Вы обнаруживаете себя в одном из поселений Древнего Рима, на которое ниспослано особое проклятие. Все жители будут обращены в золото, если хотя бы один из них совершит греховный поступок. Вы, по сути, тот избранный, который может возвращаться в начальную точку и пробовать заново, если все-таки трагедия произошла.

Весь накопленный вами опыт, знания и инструменты остаются при вас, и вы можете продолжать влиять на судьбы людей по мере сил, спасая невинных и открывая новые локации для исследования. Золотые статуи тех, кто пал от проклятия до того, как ваш народ поселился на этой территории, служат напоминанием, что лучше бы вам стараться получше.

12 Spelunky 2 Достойный продолжатель серии

Возрастное ограничение: не установлено

Год выхода: 2020

Режимы игры: одиночный, кооператив, мультиплеер

Локализация: интерфейс на русском

Платформы: Switch, ПК, PS4 Плюсы Отличная процедурная генерация уровней

У каждого действия есть очевидные последствия

Много контента Минусы Музыка надоедает

Много было написано о красоте и гладкости результата генерации уровней в Spelunky, о том, как она может создавать смешные истории из ничего, и о ее высокой, но справедливой сложности. Все это уже было сказано и написано сто раз. Чего вы, возможно, не знали, так это то, что Spelunky — трогательно красивая игра. В ней столько всего: столько историй, столько событий, столько бесчисленных, откровенно нелепых часов.

Spelunky 2 — то же самое, но все-таки игра дальше развивает тему своего предшественника. Она не привнесла чего-либо особенно значимого, но стала прекрасной возможностью пересмотреть и усовершенствовать формат, превратившись в посвежевшую историю про покорителя подземелий, которая запросто поделит на ноль сто часов вашей жизни.

13 Umurangi Generation О профессии фотографа в неординарных обстоятельствах

Возрастное ограничение: 12+

Год выхода: 2020

Режимы игры: одиночный

Локализация: нет

Платформы: ПК, PS4, Xbox One, Stadia, Nintendo Switch Плюсы Оригинальный опыт

Дизайн локаций и персонажей

Не надоедает Минусы Местами затянута

Umurangi Generation — это не просто симулятор фотографа. Конечно, этому аспекту уделено основное внимание, и вам трудно будет к концу игры не научиться делать шикарные снимки, особенно с таким-то инструментом: навороченная камера в процессе прохождения обрастает все новыми объективами и функциями, а также открываются новые возможности постобработки.

Что по-настоящему цепляет в этой инди игре, так это сеттинг. Umurangi Generation помещает вас в подобие киберпанковского мира, в котором творится абсолютная анархия. Но пусть эти научно-фантастические декорации не сбивают вас с толку — в игре находят свое отражение настоящие политические и социальные проблемы, в очередной раз давая повод к размышлению о судьбах мира.

Возрастное ограничение: 12+

Год выхода: 2020

Режимы игры: одиночный

Локализация: интерфейс и субтитры на русском

Платформы: Switch, ПК, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X Плюсы Высокая реиграбельность

Душевные NPC

Красочная картинка Минусы Можно поседеть

Hades — это рогалик для людей, которые их не любят. Только здесь смерть — это награда, а не наказание. В каждом забеге вы мчитесь через древнегреческий подземный мир, пытаясь выбраться на поверхность, сражаясь с тенями и зарабатывая дары олимпийских богов в этих суматошных битвах. Да, каждый раз после смерти вы возвращаетесь во дворец, с которого начали, но прогресс не обнуляется. Бессмертный сын бога, твои смерти и воскрешения — все это часть истории, ибо персонажи вокруг смогут сказать что-то новое после каждого твоего падения.

Актерский состав захватывающе озвучил мифологических существ, за которыми стоят столетия известной всем мыльной оперы. В той части преисподней, где вам не приходится лихорадочно метаться с оружием от цели к цели, надо будет суетиться и бегать между NPC, наслаждающимися происходящим и смакующими свою историю или ваш с ними роман.

Затем вы снова вынуждены отправиться в бой, получив некоторый апгрейд. Hades имеет настолько чуткий темп, что игроку подкидывают оружие получше или какую-нибудь другую плюшку именно тогда, когда он только начал пробуксовывать. Вам может показаться, что все это звучит как-то лайтово. В чем сложность, если каждый раз из-за бонусов вам становится все легче? И так ли важны тогда личные навыки? Но попробуйте пробежаться, не напрягаясь, и вас сразу вынесут.

15 A Short Hike Окунись в детство

Возрастное ограничение: 3+

Год выхода: 2019

Режимы игры: одиночный

Локализация: нет

Платформы: ПК, Nintendo Switch Плюсы Домашняя, уютная атмосфера

Разнообразеный геймплей

Увлекает Минусы Хочется еще

«Короткое восхождение на гору» оправдывает свое название, ведь геймплея здесь всего на несколько часов. На своем пути наверх вы встречаете разнообразных животных, которые не прочь поболтать, поиграть с вами, научить чему-то новому или выдать маленький квест. Тратить ли на задания время, решать только вам.

Добраться до цели становится проще, когда вы находите в укромных местах улучшения для своих умений. Вы в этом приключении — человек-птица, способный карабкаться и парить, но не летать. Иначе забраться на гору было бы слишком просто. A Short Hike — замечательный пример приключения, создателем которого можете быть вы сами. Процесс полностью под вашим контролем. Вы можете отвлечься на сбор ракушек, уделить время рыбной ловле или познакомиться с очередным интересным созданием. Медитативность процесса имеет терапевтический эффект, но вы имеете полное право пробежать напрямик к финишу — в этом и прелесть этой замечательной инди игры.

Возрастное ограничение: 0+

Год выхода: 2019

Режимы игры: одиночный, кооператив и мультиплеер на общем экране

Локализация: нет

Платформы: Switch, ПК, PS4, Xbox One Плюсы Геймплей медитативный, но держит в тонусе

Интересные улучшения и навыки

Приятная музыка Минусы Некоторым может показаться монотонной

Товар поступает на ваш склад. Что это — неизвестно, предметы просто помечены абстрактными картинками. Только вам решать, где хранить их на складе, распределяя по категориям, но у вас должна быть возможность быстро найти их снова. Когда прибудут ваши коллеги и затребуют товар, во время поиска нужного вы будете ограничены по времени.

За более быстрое выполнение заказов вы получаете звезды качества для покупки улучшений, таких как повышение скорости или удаление конструкции на складе, чтобы освободить больше места для хранения.

Головоломки, которые приходится решать, вы создаете себе сами. Каждое решение по созданию категории аукнется вам позже. Wilmot’s Warehouse — это больше, чем просто игра-головоломка об организации запасов. Это личностный тест. Вы — тот человек, который предпочтет рассортировать вещи по тематике? Тогда барбекю — это еда, горячее или летнее? Вы организуете фигуры по цвету или по количеству сторон? Вы изобретаете смысл по ходу дела, играя с семиотикой и передвигая квадраты. Как и в Тетрисе, еще одной классической игре с перемещением блоков, после игры в Wilmot’s Warehouse вы увидите мир немного по-другому.

17 The Red Strings Club Киберпанк-нуар со множеством развилок

Возрастное ограничение: 18+

Год выхода: 2018

Режимы игры: одиночный

Локализация: интерфейс и субтитры на русском

Платформы: ПК, Nintendo Switch Плюсы Увлекательный сюжет, который хочется раскрыть со всех сторон

Уникальная атмосфера

Музыкальное сопровождение Минусы Пиксельная графика не всем по вкусу

The Red Strings Club — игра в киберпанковском сеттинге от лица трех персонажей-аутсайдеров: андроида Акара-184, бармена Донована и хакера Брендейса. Все они так или иначе пытаются повлиять на судьбы людей, сделать их более счастливыми. Весь процесс представлен в форме мини-игр, достаточно сложных, но никто не обещал, что будет легко, особенно с учетом обстоятельств, в которых героям приходится трудиться.

Персонажи объединены в своем стремлении противостоять корпоративному заговору, который подразумевает контроль над разумом людей для избавления их от негативных эмоций. Цель противостоящей силы такая же, как у протагонистов, но вот средства отличаются. The Red Strings Club помогает нам углубиться в эту тему, задавая вопросы о том, допустимо ли вмешиваться в эмоции людей. Игра напоминает нам, что мы, даже порой не замечая этого, влияем на настроение окружающих каждый день.

Возрастное ограничение: 7+

Год выхода: 2018

Режимы игры: одиночный

Локализация: интерфейс и субтитры на русском

Платформы: Switch, ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Плюсы Можно играть по-разному

Проработанные механики выживания

Классная атмосфера Минусы Мультиплеера так и не дождались, хотя слухи ходили

В зависимости от того, как вы относитесь к дайвингу, Subnautica может стать либо прекрасной возможностью исследовать инопланетный водный мир, либо сверхнапряженной игрой на выживание. Даже в свободном режиме, когда над вашим ухом не тикает таймер голода, регулярно заставляющий отлавливать и употреблять проплывающую мимо рыбу, в подводных глубинах можно наткнуться на темные туннели, пробуждающие клаустрофобию даже в самом спокойном человеке, и нагоняющих страх созданий, достаточно больших, чтобы проглотить вас целиком.

Надо отдать игре должное, Subnautica работает одновременно как настоящий фильм ужасов о том, как изо дня в день приходится бороться за выживание в опасном инопланетном океане, строя базу и приспосабливая свое окружение под личные нужды, и как способ спокойно дрейфовать, отдавшись на волю течения, и встречать странных морских существ на своем пути, иногда обедая ими.

Возрастное ограничение: 16+

Год выхода: 2018

Режимы игры: одиночный

Локализация: интерфейс и субтитры на русском

Платформы: ПК, PS4, Xbox One Плюсы Есть, над чем подумать

Не прощает ошибок

Атмосфера и саундтрек Минусы Хотелось бы мультиплеер

Немного непривычно играть в симулятор градостроения, который, по своей сути, не является бесконечной песочницей и не дает вечно возиться со своим городом. Также непривычно, что независимо от того, насколько эффективно вы проектируете свой город и насколько старательно занимаетесь им, ваши жители вполне могут взбунтоваться из-за событий, происходящих вообще в другом месте. В Frostpunk все устроено по-другому, и за это мы ее так любим.

Это одновременно и мрачная, и красивая игра, смесь сурвайвала и менеджмента, которая зачастую ставит вас перед трудным выбором, пока вы пытаетесь построить город для защиты ваших жителей от промерзшего мира вокруг. Вы не просто пытаетесь согреть и накормить их, но и вселить в них надежду, а это непростая задача, когда в будущем ничего хорошего не предвидится.

Помимо строительства, сбора ресурсов и отправки экспедиций в вымерзшие пустоши, вам придется заниматься законотворчеством, направленным на спасение жизни ваших граждан, но в то же время оно ущемляет их свободы. Игра редко подкидывает расслабляющие моменты, вы все время находитесь в напряжении, и почти не бывает выбора, в правильности которого вы не будете сомневаться до последнего.

Возрастное ограничение: 12+

Год выхода: 2018

Режимы игры: одиночный

Локализация: полностью на русском языке

Платформы: ПК, Switch Плюсы Короткие забеги

Интересные и сложные дополнительные задачи

Полюбится фанатам мехов

Милый визуал Минусы Приходится напряженно думать, от чего можно быстро переутомиться

В далеком будущем гигантские жуки вылезут из-под земли и покорят мир. Наш последний оплот надежды — пилоты мехов из еще более отдаленного будущего, которые отправляются в прошлое, чтобы переписать историю. Команда из трех таких пилотов — единственный шанс человечества на лучшее будущее. Нет, это не сюжет Терминатора. Это стратегия Into the Breach.

К счастью, вы способны предвидеть, что планируют жуки, на один ход вперед, и уклониться от их нападения, например, натравив их друг на друга. Или наоборот, вы можете принять огонь на себя, чтобы защитить здание, полное гражданских. Into the Breach — это танцевальное состязание мехов и монстров.

Сама игра очень миниатюрная, камерная. Карты маленькие, загружаются быстро, и защищать их нужно всего несколько ходов. Into the Breach — редкая стратегия, партию в которую можно успеть сыграть, даже если у вас есть всего несколько свободных минут. Если у вас появилось много свободного времени, вы можете сыграть в кампанию, спасти мир, а затем пикнуть своего любимого пилота и вернуться в прошлое, к новому сценарию.

21 Celeste Симпатичная аркада для любителей тряхнуть стариной

Возрастное ограничение: 7+

Год выхода: 2018

Режимы игры: одиночный

Локализация: интерфейс и субтитры на русском

Платформы: Switch, ПК, PS4, Xbox One Плюсы Трогательный сюжет

Олдскульная графика

Звуковая атмосфера

Сложная, но проходимая Минусы Пиксели зайдут не всем

Celeste — это мощный 2D-платформер с 16-битной ретро-эстетикой. Что делает его особенным? Причины многочисленны и разнообразны. Во-первых, он отличается от других заведомо сложных платформеров, таких как Super Meat Boy и N++. Разработчик игры, Extremely OK Games, хочет, чтобы любой смог и хотел пройти Селесту до конца, а не только спидраннеры Kaizo Mario World, поэтому темп игры осторожный, а подход щадящий.

Разнообразие – это то слово, которым можно охарактеризовать Celeste. Это игра, в которой интересные механики актуальны не только во время сражений с боссами, а применимы во время всего пути. Хотя, по сути, это платформер с комнатами-испытаниями, создается ощущение, что вы действительно путешествуете по целому миру — в данном случае по горе Селеста, которая и дала имя игре.

22 Divinity: Original Sin 2 Инди игра, возродившая жанр пошаговых RPG

Возрастное ограничение: 18+

Год выхода: 2017

Режимы игры: кооператив, одиночный, против игроков

Локализация: интерфейс и субтитры на русском

Платформы: ПК и Nintendo Switch (PS5 и Xbox Series X/S благодаря обратной совместимости) Плюсы Интересный сюжет и персонажи

Оригинальный подход к взаимодействию с окружающим миром

Высокая реиграбельность Минусы Пошаговые бои по вкусу не всем

Сейчас, когда Larian завершает работу над Baldur’s Gate 3, даже неудобно как-то называть эту компанию инди, но когда-то она именно такой и была. В 2017 году игра с оригинальным взглядом на пошаговые бои стала глотком свежего воздуха. До тех пор фанатам этого жанра приходилось довольствоваться старыми проектами и линейкой Heroes не всегда стабильного качества. Казалось, что жанр и вовсе вышел из моды. Тем ценнее, что к подобным играм Divinity: Original Sin 2 смогла привлечь внимание новой аудитории, одновременно попав в рейтинги лучших RPG.

Вы можете начать игру как за готового персонажа со своей историей, так и создать своего с нуля. Самое прекрасное, что можно собрать абсолютно любой тип героя. Лучник-пиромант — почему нет? Танк-некромант? Идеально! Сделайте совершенно сумасшедший билд, все равно игра окажется вам по силам. И конечно, вы можете испытать себя в хардкорном режиме. Ни в чем себе не отказывайте.

23 Pyre Ритуальный баскетбол

Возрастное ограничение: 7+

Год выхода: 2017

Режимы игры: одиночный, против игроков

Локализация: интерфейс и субтитры на русском

Платформы: ПК, PS4 Плюсы Выбор и правда влияет на концовку

Оригинальный лор, сюжет и персонажи

Визуал и аудио Минусы Начало кажется затянутым

Смешение жанров удачное, но кто-то не проникнется

Одна из отличительных особенностей игр в жанре инди — это способность комбинировать несочетаемые между собой вещи. Как вам такое путешествие, где вам нужно выбраться из чистилища при помощи своих навыков в волшебном баскетболе? Звучит, как бред, но работает отлично. И победа, и поражение в любом случае проталкивает вас дальше по сюжету, заставляя испытывать разные эмоции на каждом повороте.

Ваша цель — в конечном итоге освободить каждого члена своей команды, но только один за раз может быть отпущен на волю, и прощание с любимым игроком не всегда проходит для вас легко.

Возрастное ограничение: 12+

Год выхода: 2017

Режимы игры: одиночный

Локализация: нет

Платформы: Switch, ПК, PS4, Xbox One Плюсы С героями приятно пообщаться

Проблематика отзывается в душе у каждого

Графика — отдых для глаз Минусы Нудное начало

В роли очаровательной кошки Мэй Боровски, вылетевшей из колледжа, вы возвращаетесь в родной маленький городок Опоссум-Спрингс, где провели детство. Но ваше пребывание в родных пенатах все больше отдает духом произведений Стивена Кинга. Город находится в упадке: магазинчики закрываются, дороги перекрыты на ремонт, которому нет ни конца ни края, и будущее Мэй кажется таким же беспросветным. Но и концы прошлого подобрать тоже оказывается сложно — друзья уже не те, и то, что раньше нравилось, уже не приносит радости.

Само по себе исследование городка Опоссум-Спрингс приносит игроку ностальгическое удовольствие, но именно то, как «Night in the Woods» сплетает универсальную историю о взрослении и наполненное головоломками приключение — это главное достоинство игры. Репетировать со своей старой музыкальной группой вам тоже должно понравиться.

Возрастное ограничение: 7+

Год выхода: 2017

Режимы игры: одиночный

Локализация: полностью на русском языке

Платформы: Switch, ПК, PS4, Xbox One Плюсы Челлендж

Каждый уголок мира продуман

Разнообразие биомов и боссов

Классная музыка Минусы Стартовать тяжело

Team Cherry не ставила перед собой задачу создать игру по образу Metroid. Они создавали 2D-платформер, действие которого разворачивается в великолепном нарисованном от руки мире насекомых. Авторы были озабочены созданием сложного и интересного пространства, а все остальное как-то получилось само собой.

Hollow Knight редко подсказывает вам, куда идти и что дальше делать, и поэтому удовлетворение и удивление от открытия новых локаций и новых способностей становится более ощутимым. Мир просто огромен, он более детализирован, чем вы могли ожидать от такой игры, и внезапно вы выпадаете из жизни на два десятка часов и задаетесь вопросом, сколько всего еще прячет от вас игра.

У Super Nintendo был Super Metroid. У PlayStation была Castlevania: Symphony of the Night. У ПК есть Hollow Knight.

26 Enter the Gungeon Не надоедающее путешествие по оружелью

Возрастное ограничение: 7+

Год выхода: 2016

Режимы игры: одиночный

Локализация: интерфейс и субтитры на русском

Платформы: ПК, PS4, Xbox One, Switch Плюсы Милота

Оружие на любой вкус

Можно увлечься надолго Минусы Довольно сложно

Enter the Gungeon — это аркадный рогалик, в котором вам предстоит стрелять одними пулями в другие. Другими словами, ваши враги — это боеприпасы. Кого бы из доступных персонажей вы ни выбрали, вам придется уклоняться, пинать мебель и, самое главное, уничтожать пули пулями.

Enter the Gungeon — это не просто рядовой представитель жанра, самым ярким вариантом которого можно считать Binding of Isaac, в нем есть кое-что особенное. Он не только сочетает в себе самое важное — стрельбу, активное движение, огромное разнообразие оружия и предметов, но и не перегибает со сложностью. Другие аркадно-ориентированные околорогалики пытались смешать захватывающий экшен с упрощенным подходом к жанру, и в конечном итоге они получались однообразными, как будто перемешали одни и те же комнаты. Выбор оружия сохраняет свежесть Enter the Gungeon там, где другие теряются в самоповторах. Вам доступны сотни видов, от простого лука до пушки, стреляющей пчелами.

Ну и простой пистолет тоже имеется.

Возрастное ограничение: 12+

Год выхода: 2016

Режимы игры: одиночный, кооператив

Локализация: интерфейс на русском

Платформы: Switch, ПК, PS4, Xbox One, PS Vita, Android, iOS Плюсы Огромное количество разнообразных активностей

Время бежит незаметно

Удовлетворение от создания своего собственного милого пространства Минусы Может засосать с головой

Лишь немногие игры доставляют такое же удовольствие, как Stardew Valley. Stardew взяла формулу серии Harvest Moon, полюбившуюся многим, и перенесла ее на ПК как раз тогда, когда жизнь без достойного симулятора фермерской жизни стала почти невыносима.

Чутко выпестованное дитя одного единственного разработчика, Stardew Valley предлагает неимоверное количество контента. В ваше распоряжение предоставлен оживленный город, полный людей, с которыми можно познакомиться и развивать отношения, темные шахты, которые можно исследовать, просторные поля, которые так и просят, чтобы их засеяли, и тонны рыбы, которую можно выловить. Если вы позволите этому случиться, Stardew Valley может стать вечной и неотъемлемой частью вашей жизни, пожирая все ваше свободное время.

Возрастное ограничение: 12+

Год выхода: 2013 / 2016

Режимы игры: одиночный / кооператив, мультиплеер

Локализация: нет

Платформы: Switch, ПК, PS3, PS4, Xbox One, PS Vita, Android, iOS, Wii U Плюсы Умилительная графика

Жизнь подкидывает испытания

Разнообразные персонажи со своими странностями

Есть где раскрыться творческой жилке Минусы Может не повезти с биомами сгенерированного мира

Игра на выживание 2013 года от Klei — это рогалик с мультяшной графикой, в котором вас, вероятно, съедят дикие собаки или вы умрете от голода в течение долгой зимы (о чем как бы намекает название). А еще вас может убить рандомная молния с вероятностью гораздо выше, чем в реальной жизни, заколотить ожившее дерево или свести с ума одиночество. Способов почить в этой игре бесчисленное количество, но и выжить тоже. Для этого придется разобраться в том, как работают биомы и природные циклы мира, в который вас занесло, и на это у вас, скорее всего, уйдет масса попыток, поскольку игра подкидывает новый сюрприз, как только вы взяли очередную веху. Вы быстро осознаете важность наличия под боком стада диких бифало и ценность дружбы с Королем свиней, и с этим багажом знаний можно уже пробовать играть в кооператив Don’t Starve Together или дополнения.

Don’t Starve Together превратила кооперативное выживание в очень веселый процесс. Конечно, вы можете играть против других людей, но лучше всего эта игра раскрывается как симулятор общины, где вы начинаете с того, что собираете камешки для кострища, а в конечном итоге валите мощных боссов и ставите статуи в память о своей победе на площади основанного вами города.

29 Proteus Медитативное путешествие по пиксельному острову

Возрастное ограничение: нет

Год выхода: 2013

Режимы игры: одиночный

Локализация: нет

Платформы: ПК, PS4, PS Vita Плюсы Поможет познать дзен

Музыка

Геймплей Минусы Цена не соответствует наполнению

Короткая

«Симуляторы прогулок» — это только звучит скучно, на самом деле же в таких играх вы не просто жмете клавишу W. Proteus отпускает вас на свободу на остров, каждый раз генерируемый заново. Пожалуйста, вы вольны бегать по холмам и гоняться за лягушками, получая максимум расслабления после тяжелого рабочего дня.

Эта инди игра не без сюжета, то есть с вами могут происходить продуманные создателями события в определенной последовательности, но это не стержень игры, скорее дополнение. Присутствуют зачин, кульминация и развязка, но даже если вы проигнорируете квестовую составляющую, вы все равно получите массу удовольствия от прогулок по архипелагу Proteus под замечательный саундтрек, сопровождающий вас на всем вашем пути и меняющий свое настроение в зависимости от вашего местоположения.

30 Recettear: An Item Shop’s Tale Если бы Индиана Джонс открыл свой магазинчик

Возрастное ограничение: нет

Год выхода: 2010

Режимы игры: одиночный

Локализация: нет

Платформы: ПК Плюсы Интригующий микс игровых механик

Приключение затягивает

Широкие возможности оформления магазина Минусы Оптимальный вариант прохождения довольно монотонный

Recettear — одна из лучших инди игр о торговле, оригинальный бизнес-симулятор и идейных вдохновитель огромного количества проектов, появившихся после нее. Ваш магазинчик как бы ставит вас на место тех немногословных NPC, у которых вы обычно закупаетесь шмотом и провизией, сбагривая ненужный хлам.

В вашем распоряжении два бизнес-партнера, которые занимаются не только ценообразованием, организацией закупок и пространства в магазине, но и походами в местные данжи, собирая команду желающих поделить лут. Игра забавно обыгрывает жанровые клише, но в то же время смотрится довольно реалистично. Именно так бы выглядел и был организован бизнес в городе, расположенном у заброшенных подземелий, полных сокровищ.

Источник — pcgamer.com, rollingstone.com