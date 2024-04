ТОП-57 Самые ожидаемые игры на ПК, PS, Xbox 2024 года

На этой странице мы собираем все самые ожидаемые игры, которые выйдут в ближайшие два года на PS5, Xbox Series X|S, ПК, Nintendo Switch и не только.

2023 год подходит к концу, но разработчики все еще успевают порадовать нас несколькими свежими, захватывающими релизами. Выход нескольких многообещающих тайтлов, таких как Suicide Squad: Kill the Justice League, переносили, и не раз, но мы верим, что ожидание стоит того. Лучше немного потерпеть, чем получить сырой продукт с проседающим FPS, чем последнее время часто грешат в индустрии.

Среди запланированных на 2024 год есть значимые проекты для Xbox Series X и PS5, а также много давно ожидаемых игр для PC и Switch. Так что независимо от того, на какой платформе вы играете, на этой странице обязательно найдется то, что можно добавить в свой список желаний. А мы отследим возможные (и неизбежные) переносы релизов и зафиксируем их в своей статье.

22.04.2024 Обновление В список добавлено много новых интригующих тайтлов.

От лучших игр с открытым миром, которые отправят нас в новые приключения, до знаменитых ремейков, сиквелов и лучших RPG игр — мы учли все варианты, на которые определенно стоит обратить внимание в ближайшие годы. А с таким количеством анонсов за последнее время список будущих релизов только продолжает расти. Среди множества инди-игр, запланированных к выпуску, также можно отыскать настоящие жемчужины, и наш обзор поможет вам сориентироваться во всех этих анонсах.

Ниже вы найдете наш список самых ожидаемых игр 23/24 годов релиза. А если вы ищете что-то неопробованное среди уже вышедших в свет тайтлов, советуем ознакомиться с нашим рейтингом лучших новых игр. Итак, приступим.

1 Hollow Knight: Silksong Дата выхода: еще не объявлена

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, Switch

Команда Cherry представляет еще одно приключение Hollow Knight под названием Silksong. На этот раз мы путешествием вместе с принцессой Hornet, защитницей Hollownest, которая была поймана и сослана в странный и далекий мир. На вашем пути встретится более 150 оригинальных врагов, появятся свежие приемы для изучения, и вы сможете исследовать новые города, выполнить задания и пробовать новые механики в незнакомом пока царстве Hollow Knight: Silksong. Этот мир, который создали в живописном 2D стиле, наполнен разнообразными великолепно прорисованными персонажами. С таким количеством новых возможностей и врагов Silksong можно назвать достойным продолжателем серии.

2 Flintlock: Siege of Dawn Дата выхода: 3 квартал 2024 г.

Платформы: Xbox Series X, PS5, PS4, Xbox One, ПК

Flintlock: The Siege of Dawn — это RPG-приключение в открытом мире от лица Нор и ее загадочного спутника Энки. Вам придется освоить арсенал оружия, магических способностей и многое другое, чтобы отразить атаку на человечество. Боги этой вселенной открыли дверь в жизнь после смерти, и поэтому живым придется приложить все свои усилия, чтобы хоть что-то противопоставить огромной армии мертвецов.

3 Hades 2 Дата выхода: еще не объявлена

Платформы: ПК

Hades — один из лучших roguelike всех времен, поэтому неудивительно, что разработчик Supergiant усердно работает над сиквелом. Hades 2 выйдет в раннем доступе в 2023 году, и мы сможем сражаться за пределами Подземного мира, используя темную магию, чтобы победить злобного Титана Времени. На этот раз мы будем играть не за Загрея, а за его брата или сестру — Мелиноэ, Принцессу Подземного мира. Hades 2 может стать одной из самых хитовых игр 2023 года, поэтому следите за новостями.

4 Paper Mario: The Thousand-Year Door Remake Дата выхода: 23 мая 2024 г.

Платформы: Nintendo Switch

Вслед за хорошо принятым аудиторией ремейком Super Mario RPG, в которой в свое время отважный сантехник впервые попробовал на себе жанр ролевой игры, Nintendo возвращается с ремейком восхваляемой фанатами Paper Mario: The Thousand-Year Door. Это была вторая по счету игра из серии Paper Mario и, безусловно, самая популярная, поэтому имеет смысл показать ее на современных платформах. Известная своей продуманной боевой системой с таймингами и большим количеством запоминающихся напарников, The Thousand-Year Door, похоже, будет блистать на современном железе.

5 Homeworld 3 Дата выхода: 13 мая 2024 г.

Платформы: ПК

Немногим играм удалось так хорошо передать уединенную красоту космоса и захватывающие сражения, как это получилось у серии Homeworld много лет назад. Поэтому от Homeworld 3 ждут многого. Новая глава серии предложит стратегическую свободу в проведении крупномасштабных боев космофлота в 3D локациях, невероятной красоты галактики для проведения сражений и интригующую историю эпохи космической нестабильности.

6 Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Дата выхода: 23 апреля 2024 г.

Платформы: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, ПК, Nintendo Switch

Спустя годы после того, как Konami приостановила выпуск новых частей, серия Suikoden по-прежнему считается одной из лучших JRPG. Пока японское издательство собирается выпустить долгожданный ремастер первых двух частей франшизы, ее преемник под названием Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, наконец, выходит на ПК и консолях.

В создании игры Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes будет принимать непосредственное участие создатель серии Suikoden Ёситака Мураяма. Он планирует реализовать те же принципы, что сделали популярным его первое детище: эмоциональная история с участием нескольких персонажей, внимание к построению мира, захватывающие пошаговые бои с множеством опций, смесь 2D и 3D, множество мини-игр и дополнительных активностей, которые увлекают надолго.

Нет никаких сомнений в том, что игра оставит свой след в жанре после выхода в апреле этого года.

7 Braid: Anniversary Edition Дата выхода: 14 мая 2024 г.

Платформы: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, ПК, Nintendo Switch

Braid по-прежнему остается фантастическим платформером с захватывающей игровой механикой управления временем, и в этом году в классике 2008 года наведут художественный лоск. Юбилейное издание получит более детальную проработку дизайна, улучшенную анимацию и обновленный саундтрек. Если вы пропустили игру, когда она впервые вышла, вам точно нельзя игнорировать этот релиз, особенно если вам не хватает вдохновляющего развлечения.

8 Black Myth: Wukong Дата выхода: 20 августа 2024 г.

Платформы:PS5, Xbox Series X/S, ПК

Роман «Путешествие на Запад» за несколько веков получил бесчисленное количество адаптаций, и Black Myth: Wukong покажет свой собственный взгляд на этот средневековый сюжет. Для вас запланировано насыщенное путешествие в стиле Souls по мистической земле, где вы будете бороться против всевозможных монстров при помощи магической мощи короля обезьян Сунь Укуна.

9 Anger Foot Дата выхода: 2024 г.

Платформы: ПК

В этой невероятной игре вашим главным оружием станет ваша же ярость. В этом красочном забеге по уровням, полным врагов, вы будете переключаться между разнообразным оружием и своими мощными ногами, чтобы проредить ряды преступного мира. Поклонники экшн-игр, которым не чуждо чувство юмора, вероятно, получат от Anger Foot удовольствие.

10 Transformers: Reactivate Дата выхода: 2024 г.

Платформы: ПК

Студия Brink Splash Damage сотрудничает с разработчиком Battalion 1944 Bulkhead, чтобы создать совершенно новую игру Transformers. Она будет выпущена в виде онлайн-шутера, где вы сможете присоединиться к трём другим игрокам и примерить костюм автобота на себя . Нам обещают, что в Transformers: Reactivate вы сможете превращаться в транспортное средство и обратно по своему желанию. Закрытое бета-тестирование стартует в 2023 году, так что оставайтесь на связи для получения более подробной информации.

11 Ark 2 Дата выхода: конец 2024 г.

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series X/S

Популярная игра для ПК про охоту на динозавров возвращается в не менее грандиозном сиквеле — Ark 2, в создании которой в роли режиссера и актера принимает участие Вин Дизель. Звезда «Форсажа» не только исполняет роль одного из ключевых персонажей в этой игре на выживание, но также выступает исполнительным продюсером вместе с разработчиками — студией Wildcard, так как является преданным фанатом оригинальной игры. Трудно однозначно сказать, что это значит для конечного продукта, но мы надеемся на лучшее.

12 Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 Дата выхода: 4 квартал 2024 г.

Платформы: PS5, Xbox Series X/S, ПК

Судьба долгожданного продолжения игры 2004 года, Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, складывалась непросто: на протяжении всего периода разработки с опасной частотой менялись студии и ключевые сюжетные герои. Похоже, что, наконец, настал тот год, когда игра увидит свет и даст нам шанс прочувствовать жизнь вампира в Мире Тьмы, альтернативной реальности, где монстры в корне изменили ход человеческой истории. Действие происходит в современном Сиэтле. На старте вам придется выбрать свое происхождение и вампирские способности, чтобы защитить свой клан в этой RPG от первого лица.

13 Final Fantasy XIV: Dawntrail Дата выхода: 2 июля 2024 г.

Платформы: PS4, PS5, Xbox Series X/S, ПК

Долгоиграющая и масштабная MMORPG Final Fantasy XIV в этом году опять увеличится в объеме с появлением Dawntrail, нового DLC, которое перенесет вас на континент Турал. На запуске Dawntrail поднимет максимальный уровень до 100, а также представит новую игровую расу женщин Хротгар и два новых игровых класса, которые предстоит освоить: Viper и Pictomancer. Как и всегда, очередное расширение привнесет в игру новые подземелья, рейды, союзников и врагов, а также обновления существующих классов и систем. FFXIV стала титаном в мире MMO, и с Dawntrail она вряд ли сбавит темп в ближайшее время.

14 Little Nightmares 3 Дата выхода: 2024 г.

Платформы: PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, ПК, Nintendo Switch

Вокруг двух жутких платформерных адвенчур Little Nightmares возник настоящий культ, но следующая часть выйдет с большими изменениями. В то время как первые две игры были созданы шведским разработчиком Tarsier Studios, Little Nightmares III перешла в руки Supermassive Games, студии, создавшей такие игры, как Dark Pictures Anthology и Quarry. Профиль компаний, безусловно, совпадает, и все, что мы видели до сих пор, указывает на то, что Supermassive подходят к работе над этим продолжением с заботой о франшизе. Это логично, ведь в свое время Supermassive помогала портировать Little Nightmares II. Но в этом году нам еще предстоит оценить, чем обернется ее первая сольная работа во вселенной Little Nightmares.

15 Ara: History Untold Дата выхода: 2024 г.

Платформы: ПК

Если вы считаете, что среди предложений разработчиков недостаточно больших стратегических игр, в которых можно перенести цивилизацию из каменного века прямо в космический, у нас для вас хорошие новости! Oxide Games вносит свой творческий вклад в жанр 4X, выпуская Ara: History Untold, игру, в которой нет однозначно ведущих к победе маршрутов. Это игра безграничных возможностей, в которой вы изменяете мир вокруг себя на пути к новому золотому веку.

16 The Casting of Frank Stone Дата выхода: еще не объявлена

Платформы: PS5, Xbox Series X/S, ПК

Этот союз создан на небесах: когда Supermassive Games заглядывает во вселенную Dead By Daylight, чтобы вновь вернуть на экраны одного из самых печально известных персонажей этой хоррор-игры. Подобно The Quarry и The Dark Pictures Anthology, The Casting of Frank Stone будет сюжетно-ориентированным опытом, основанном на выборе игрока. За каждым углом будут ждать леденящие кровь сюрпризы, и по мере прохождения этого напряженного хоррора вы сможете узнать больше о садисте и его убийственном наследии.

17 STALKER 2: Heart of Chornobyl Дата выхода: 5 сентября 2024 г.

Платформы: Xbox Series X, ПК

В этой игре, долгожданном сиквеле оригинальной части, вы будете исследовать огромную Зону отчуждения Чернобыльской АЭС. Зона стала гораздо опаснее в планге выживания, особенно после второго взрыва на ядерном реакторе. В Stalker 2 вам придется иметь дело с опасными мутантами, смертельными аномалиями и враждующими фракциями, а также с невероятной силой в центре Зоны, которая может представлять еще более серьезную угрозу.

18 Dustborn Дата выхода: 20 августа 2024 г.

Платформы: PS5, Xbox Series X/S, ПК

Готовы к путешествию по разделенным штатам Америки? Dustborn — это грядущая однопользовательская игра о надеждах, любви, дружбе и роботах. В роли агента под прикрытием Пакс вам придется оттачивать свои панк-рок навыки на пораженном смутой континенте. Сила Пакс заключается в ее языковом арсенале, который может покорять умы и сердца или отправлять врагов в бегство.

19 Frostpunk 2 Дата выхода: 25 июля 2024 г.

Платформы: PS5, Xbox Series X/S, ПК

Оригинальная игра Frostpunk заставляла принимать довольно трудные решения, чтобы сохранить остатки человечества в обстоятельствах смертоносного ледникового периода, и не ждите. что в Frostpunk 2 станет проще. Действие игры Frostpunk 2 развернется спустя десятилетия после того, как мир подвергся глобальному похолоданию. В ней усовершенствуют подход к городскому строительству, чтобы предоставить еще больше инструментов для проектирования колонии, ее развития и пестования.

20 Hyper Light Breaker Дата выхода: 2024 г.

Платформы: ПК

Грядет праздник на улице фанатов Hyper Light Drifter — после длительной задержки, разработчик Heart Machine готов выпустить в 2024 году свою следующую игру, правда, в раннем доступе. Этот кооперативный RPG-экшен сменил одежку и теперь будет в 3D, а не в 2D, хотя такой лук мгновенно сделал Hyper Light Drifter классикой 2016 года. В новом проекте вы сможете исследовать открытые миры, сражаться с дикими монстрами, добывать снаряжение и сразиться лицом к лицу с Королем Бездны, и все это в великолепном неоновом стиле.

21 The Rise of the Golden Idol Дата выхода: 2024 г.

Платформы: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, ПК, Nintendo Switch

Нет ничего лучше хорошего, бодрящего детективчика, и если вам зашла The Case of the Golden Idol 2022 года, вы сможете вновь напрячь извилины в совершенно новой подборке преступлений эпохи диско. В этом захватывающем сборнике вас ждут 15 загадочных дел об убийствах и разврате, объединенных одной великой тайной, которую вам предстоит раскрыть в декорациях психоделических 70-х.

22 Demonschool Дата выхода: 2 квартал 2024 г.

Платформы: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, ПК

Фанатов Persona нынче подкармливают очень активно: наряду с Persona 3 Reload и Metaphor: ReFantazio в 2024 году выйдет еще одна игра, которая будет играть на тех же струнах, что и ATLUS.

Demonschool явно вдохновлена ​​первыми двумя частями серии Persona.Сходств очень много: и позиция камеры, и мультяшные визуальные эффекты, и школьный сеттинг, в котором игрокам надо планировать свое расписание для прокачки навыков, и механика социальных симуляций, и боевая система, в которой расположение персонажей так же важно, как и индивидуальные способности.

Превзойти классику всех времен будет непросто, но в Demonschool, похоже, есть все, что нужно для многообещающей ролевой игры.

23 Earthblade Дата выхода: 2024 г.

Платформы: ПК

Разработчик легендарной игры Celeste работает над новым 2D-платформером под названием Earthblade. Хотя его запуск запланирован только на 2024 год, мы уже видели, что игра будет выполнена в стиле пиксельной графики. Мы ожидаем, что нам предствоит раскрыть бесчисленные секреты в процессе прохождения, в ключающего в себя элементы исследования и сложного боя. Мы будем путешествовать по руинам разрушенного мира в роли Невоа, загадочного ребенка судьбы, возвращающегося наконец на Землю. Не терпеится узнать, что в итоге нам покажут Extremely OK Games.

24 Rift of the Necrodancer Дата выхода: 2024 г.

Платформы: ПК, Nintendo Switch

Студия, создавшая хитовую ритм-игру Crypt of the NecroDancer, вернулась со свежим взглядом на ритм-жанр. Rift of the NecroDancer снова заставит вас работать в такт, но на этот раз она представляет собой серию мини-игр и столкновений с боссами, в которых причудливо сочетаются элементы Guitar Hero, Punch-Out и многого другого.

25 The Plucky Squire Дата выхода: 2024 г.

Платформы: PS5, Xbox Series X/S, ПК, Nintendo Switch

Мы уже видели смесь 2D и 3D окружения, но The Plucky Squire выглядит особенно очаровательной иллюстрацией такого подхода. В роли персонажа по имени Джот из сборника рассказов вы бродите по страницам в анимированном стиле, но потом вдруг узнаете, что можно выйти из книги, чтобы исследовать реальность. Оформление обоих вселенных выглядят невероятно мило, а сочетание стилей способно создавать захватывающие и неожиданные сценарии.

26 Loco Motive Дата выхода: 2 квартал 2024 г.

Платформы: ПК, Nintendo Switch

Есть в поездах что-то такое, что делает их идеальной площадкой для совершения загадочных убийств — вспомните только «Убийство в Восточном экспрессе»! Но что именно, вы поймете, поиграв в Loco Motive, которая поставит вас на место детектива-новичка, адвоката и шпиона под прикрытием, которые будут выворачиваться наизнанку в попытках доказать свою невиновность, прежде чем настоящий убийца нанесет новый удар. Хотя зачин и мрачный, остальная часть игры разыгрывается как фарс — чего стоит только взаимодействие с попутчиками. Loco Motive — это восхитительная пиксельная графика, мрачный саундтрек Пола Циммермана из Space Haven и множество любопытнейших головоломок.

27 33 Immortals Дата выхода: ЗБТ 24 мая 2024 г.

Платформы: ПК, Xbox Series X

Вторая игра от Thunder Lotus, команды Spiritfarer, определенно раздвигает границы. Это совместная игра для 33 игроков, в которой вы играете за проклятую душу, которая пытается избежать Страшного суда. Вы должны работать сообща с другими игроками, чтобы выжить среди орд монстров, победить боссов, а затем сразиться с самим Богом.

28 Avowed Дата выхода: 2024 г.

Платформы: Xbox Series X, ПК

Avowed — это совершенно новая ролевая игра от OBsidian Entertaiment, и хотя она лорно связана с играми Pillars of Eternity, ее также можно оценивать как самостоятельную вещь. В качестве посланника Аэдира вы будете исследовать Живые Земли, где орудует чума, не жалея никого.

29 Dungeons of Hinterberg Дата выхода: 3 квартал 2024 г.

Платформы: Xbox Series X, ПК

Dungeons of Hinterberg — это, по сути, ролевая игра о скейтбординге и боях на мечах с потрясающе красочным художественным стилем. Действие происходит в альпийской деревне Хинтерберг. Вы играете за Луизу, выгоревшую на работе юристку, которая берет перерыв, чтобы покорить местные подземелья. Вам придется хорошенько исследовать Альпы, чтобы найти эти подземелья, которые очень похожи на головоломки, вдохновленные Zelda, дополненные боями.

30 Flight Sim 2024 Дата выхода: 2024 г.

Платформы: Xbox Series X, ПК

Кто бы мог подумать, что билет на самолет до места отдыха вашей мечты в 2020 году окажется таким доступным? Конечно, в случае с Microsoft Flight Simulator речь идет о цифровом туризме, но игра тогда стала амбициозным путешествием по земному шару. Мы смогли попасть в знаковые города и труднодоступные экзотические места. Четыре года спустя разработчик Asobo готовится снова взлететь, на этот раз с новой частью серии, которая включает в себя режим карьеры, охватывающий несколько авиационных дисциплин, новые функции окружающей среды и полную поддержку большинства DLC, приобретенных для Flight Simulator 2020 года.

В 2024 году игра активнее использует преимущества машинного обучения, а графика станет еще красивее и реалистичнее, чем когда-либо. Кроме того, вы сможете «продолжить карьеру» в авиации, а именно тушить пожары с воздуха, участвовать в поисково-спасательных операциях, грузовых перевозках, санитарной, сельскохозяйственной, парашютной авиации, авиастроении и многом другом.

31 Star Wars Outlaws Дата выхода: 30 августа 2024 г.

Платформы: PS5, Xbox Series X, Xbox One

Star Wars Outlaws — первая игра по «Звездным войнам» в открытом мире, в которой вы играете за Кей Васс. После того, как за ее голову была назначена награда, она становится самой разыскиваемой персоной в галактике. Ей предстоит совершить самое крупное ограбление, которое когда-либо видело Внешнее Кольцо. Налаживайте связи с преступными синдикатами или наживайте себе врагов — ваш выбор направит историю.

32 Concord Дата выхода: 2024 г.

Платформы: PS5, ПК

Технически, Concord был анонсирован во время презентации PlayStation Showcase в мае 2023 года, но до сих пор нам практически ничего не известно о том, что будет представлять собой игра. Пока что мы знаем, что эта игра от Firewalk Studios будет многопользовательским PvP-шутером от первого лица, и похоже, что в ней есть какой-то научно-фантастический, космический уклон. Точно ли это так, на данный момент можно только догадываться.

33 John Carpenter’s Toxic Commando Дата выхода: 2024 г.

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series X

Создатель легендарной франшизы слэшеров «Хэллоуин» объединяется с Sabre Interactive для создания John Carpenter’s Toxic Commando. Трейлер был показан во время Summer Game Fest 2023, и мы уже успели заметить элементы черной комедии, столь типичные для Карпентера. Определенное впечатление также создается персонажами, фальшиво поющими You Give Love a Bad Name. Toxic Commando выглядит как веселый шутер от первого лица, посвященный уничтожению орд шаркающих зомби. Выход игры запланирован примерно на 2024 год, так что нам придется подождать, прежде чем мы получим дополнительную информацию об этой кровавой бане.

34 Kunitsu-Gami: Path of the Goddess Дата выхода: 2024 г.

Платформы: Xbox Series X, PS5, ПК

В новой игре от Capcom Kunitsu-Gami: Path of the Goddess нас ждет новая история о Ками. Священная гора была осквернена ее жителями и теперь стала очагом болезни, порождающими ужасных (и красочных) существ, зовущихся Бурлящими. Вы будете расчищать путь для Девы из Духовного Камня, чтобы она смогла провести обряд очищения, но прежде чем это произойдет, вам предстоит преодолеть немало опасностей.

35 Metaphor: ReFantazio Дата выхода: осень 2024 г.

Платформы: Xbox Series X, ПК

Metaphor: ReFantazio — новая игра от создателей Persona 3, 4 и 5. Это амбициозная ролевая игра, действие которой разворачивается в фэнтезийном мире. Очевидно, что проект позаимствовал некоторые элементы из серии Persona, но этого следовало ожидать, поскольку он создан той же командой.

36 Neva Дата выхода: 2024 г.

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Разработчик GRIS, Nomada Studio, вернулся к нам с новым приключением, в котором рассказывается о молодой женщине по имени Альба, ее связи с мифическим волком и их пути по умирающему миру. Они впервые встретились, когда волк был еще детенышем, но в конечном итоге они объединяют усилия, чтобы исследовать проклятый мир вокруг и его опасные окрестности.

37 Senua’s Saga: Hellblade 2 Дата выхода: 21 мая 2024 г.

Платформы: Xbox Series X

Во время The Game Awards нам позволили одним глазком взглянуть на продолжение впечатляющего Hellblade — Senua’s Saga: Hellblade 2. И, честно говоря, с тех пор мы не узнали ничего существенного об игре. Жизнь Сенуа вряд ли станет менее тяжкой с тех пор, как мы видели ее в последний раз. Сбивающий с толку напевы, вспышки зловещих костров и человек, по-видимому, похороненный в скале, намекают на еще одно полное трудностей путешествие, которое, мы надеемся, будет таким же захватывающим, как и в оригинале.

38 Still Wakes the Deep Дата выхода: 18 июня 2024 г.

Платформы: PS5, Xbox Series X, ПК

Still Wakes the Deep — это новая хоррор-игра от The Chinese Room, разработчика таких тайтлов, как Dear Esther и Everything’s Gone to the Rapture. Действие происходит в декабре 1975 года. Вы работаете на нефтяной вышке у побережья Шотландии в Северном море. Но после разразившейся катастрофы вам придется исследовать рушащуюся под ногами платформу, чтобы спасти свою команду от потустороннего ужаса.

39 Towerborne Дата выхода: 2024 г.

Платформы: Xbox Series X, ПК

Towerborne — совершенно новый проект от разработчиков трилогии The Banner Saga, Stoic. В этой игре, которую можно проходить соло или вчетвером, вы будете играть за эйса, вернувшегося из царства духов, чтобы сохранить то, что осталось от человечества. Вы вступите в бой вместе с духами-помощниками, защищая Колокольню — последний оплот людей.

40 Metal Slug Tactics Дата выхода: еще не объявлена

Платформы: ПК, Nintendo Switch

Metal Slug долгое время была одной из лучших игровых франшиз в жанре run-and-gun, но чтобы немного сбавить темп, серия меняет свой обычный подход на более размеренный формат тактической ролевой игры. Metal Slug Tactics, сочетающая в себе великолепную пиксельную графику и плавную анимацию, позволит поиграть за известных героев серии — Марко, Эри, Фио и Тарму и опробовать их взрывной арсенал в тактической изометрии, которая выглядит невероятно увлекательно, продуманно и ярко.

41 Destiny 2: The Final Shape Дата выхода: 4 июня 2024 г.

Платформы: Xbox One, Xbox Series X/S, ПК, PS5, PS4

Пришла пора финальной схватки с величайшим злодеем Destiny 2. Поскольку на карту поставлена ​​вся реальность, ставки стали высоки как никогда. В разгар бурного периода увольнений у разработчика Bungie и заявлений о том, что будущее студии может оказаться под угрозой, The Final Shape станет решающим моментом для франшизы, завершая десятилетнюю сюжетную линию.

42 Clockwork Revolution Дата выхода: 2024 г.

Платформы: Xbox Series X/S, ПК

Смажьте шестеренки и подлейте в баки пресной воды, пришло время стимпанк-восстания! Clockwork Revolution была анонсирована во время Xbox Showcase в июне 2023 года, и с тех пор разработчик InXile не покладая рук работал над игрой. В ролевой игре от первого лица, действие которой разворачивается в городе Авалон викторианской эпохи, вам предстоит свергнуть с трона железную леди Айронвуд, путешествуя во времени и исправляя ошибки прошлого.

43 South of Midnight Дата выхода: еще не объявлена

Платформы: Xbox Series X/S, ПК

Еще одна интересная игра, которая планируется к выходу на Xbox и ПК. South of Midnight разворачивается в мире южноамериканской готики, где монстры реальны, магия существует, а главная героиня Хейзел поддерживает какой-никакой порядок, выслеживая зловещих существ, окружающих ее родной город Просперо. Дата выхода South of Midnight, разрабатываемой Compulsion Games (We Happy Few), еще не объявлена, но уже сейчас можно посмотреть трейлер с очаровательной компьютерной графикой.

44 Hideo Kojima’s OD Дата выхода: 2026 г.

Платформы: Xbox Series X/S

Как это, в принципе, типично для Хидео Кодзимы, первые реакции на его следующую игру довольно озадаченные. Возникает больше вопросов, чем ответов: что мы точно знаем об этом проекте на данный момент, так это то, что Кодзима сотрудничает с режиссером Get Out Джорданом Пилом, и что игра стремится помочь вам пройти через испытания, исследуя природу страха.

45 State of Decay 3 Дата выхода: 2025 г.

Платформы: Xbox Series X/S, ПК

Упоминаний State of Decay 3 от Undead Labs в последних презентациях Xbox не было, и это при том, что анонс игры состоялся еще в 2020 году. Когда она в конечном итоге всплывет снова, будет интересно посмотреть на изменения. Еще в 2022 году руководитель Xbox Games Studios Фил Спенсер упомянул, что в триквел вносятся впечатляющие улучшения типичного для серии игрового процесса «бей или беги». В сентябре 2022 года Мэтт Бути из Xbox также подтвердил, что игра пишется на Unreal Engine 5 и что в этом проекте Undead Labs помогает The Coalition — разработчик Gears of War.

46 Judas Дата выхода: начало 2025 г.

Платформы: Xbox Series X/S, ПК, PS5

Следующая игра гейм-директора BioShock Кена Левина, Judas, не является прямым продолжением классической серии утопий, которая свернула куда-то не туда. Она действительно выглядит духовным преемником серии. Находясь на борту поврежденного звездолета, игрокам придется объединяться и предавать друг друга, чтобы спастись от происходящей вокруг них катастрофы.

47 Replaced Дата выхода: 2024 г.

Платформы: Xbox One, Xbox Series X/S, ПК

Действие игры Replaced происходит в альтернативных 80-х. Она выглядит как привлекательный ретро-футуристический экшен-платформер. Играя за искусственный интеллект, который заперли в человеческом теле против его воли, вам предстоит исследовать Феникс-Сити и выжить в мире, где власти предержащие рассматривают челядь только как ресурс. Дизайн Replaced очень цепляет: пиксельная графика сочетается с более детализированным киберпанковским фоном, создавая суровый мир антиутопии.

48 Ikaro Will Not Die Дата выхода: ещё не объявлена

Платформы: Xbox One, Xbox Series X/S, ПК

Что следует ждать от Futurlab, разработчика Powerwash Simulator? Аркадный экшн под названием Ikaro Will Not Die. Futurlab описывает свой следующий проект как смесь гравитационного серфинга, боевых искусств и идеального темпа, что делает игру духовным преемником Velocity 2X. Благодаря интересным механикам, бросающим вызов гравитации, и крутым способностям, Ikaro Will Not Die может стать рогаликом года.

49 Fable 4 Дата выхода: 4 квартал 2024

Платформы: Xbox Series X/S

Разработчик Forza Playground Games врывается на территорию ролевых игр со следующей игрой серии Fable, продолжения которой мы ждем со времен Fable 3 2010 года. Fable 4, разрабатываемая эксклюзивно для Xbox Series X и S, будет поддерживать расширенные возможности платформы нового поколения, чтобы глубже окунуть игрока в волшебный Альбион. Но не ждите, что по фэнтезийным землям вы будете перемещаться на фантастических скоростях.

50 Indiana Jones Дата выхода: 2024 г.

Платформы: ждем информации

О выходе новой игры об Индиане Джонсе от MachineGames, Bethesda и Lucasfilm Games было объявлено в тизере. Судя по спрятанным в видео подсказкам, похоже, что мы поучаствуем в приключениях Инди в 1937 году, и герой с кнутом и в шляпе будет исследовать итальянские стоунхенджи. Заявленный временной промежуток приходится на период между «В поисках утраченного ковчега» и «Храмом Судьбы», но еще до «Последнего крестового похода». Судя по намекам, мы можем рассчитывать на историю, завязанную на исчезнувшей расе гигантских циклопов.

51 Everwild Дата выхода: 4 квартал 2024 г.

Платформы: ПК, Xbox One

Everwild — это совершенно новый тайтл от Rare эксклюзивно для Xbox One, который уже привлек наше внимание своим впечатляющим художественным стилем и очаровательным миром. По правде говоря, мы еще мало что знаем об этом новом приключении, но неизвестность, окружающая его, делает его еще более притягательным. «Естественный, но наполненный магией мир» Everwild обещает подарить нам незабываемые впечатления. Судя по трейлеру, который впервые показали широкой публике на X019, за проектом определенно стоит послеживать. Нам не терпится узнать больше о мире Everwild и существах, населяющих его.

52 Death Stranding 2 Дата выхода: конец 2025 г.

Платформы: PS5

В Death Stranding 2 Kojima Productions возвращается к своему апокалиптическому видению Соединенных Штатов Америки. Деталей пока немного, но мы знаем, что продолжение находится в разработке для PS5, будет работать на движке Decima (который совсем недавно показал ошеломляющие результаты в Horizon Forbidden West), а в актерский состав войдут Норман Ридус, Леа Сейду, Трой Бэйкер, Эль Фаннинг и Сиори Куцуна. И приготовьтесь к долгому ожиданию.

53 The Witcher 4 Дата выхода: еще не объявлена

Платформы: ждем информации

Ведьмак 4 официально станет началом новой трилогии ААА-ролевых игр серии «Ведьмак». Куда нас приведет The Witcher 4 под кодовым названием Polaris, все еще остается загадкой. Все, что у нас на данный момент на руках, это изображение-тизер, на котором интригующе проглядывает сквозь снег медальон школы Рыси, что уже привело к появлению среди фанатов теорий о причастности Цири. Кроме того, нам известно, что The Witcher 4 разрабатывается на Unreal Engine 5 вместо собственного REDengine от CD Projekt Red и, скорее всего, выйдет не раньше 2025 года.

54 Throne and Liberty Дата выхода: 2024 г.

Платформы: ПК, Xbox Series X, PS5

Throne and Liberty — это новая бесплатная корейская MMORPG от Amazon Games и разработчика NCSoft. Поговаривают, что в игре будут реализованы кроссплатформенные PvP и PvE, и игрокам придется адаптироваться к полю битвы, на которое будут оказывать влияние изменения погоды и действия других игроков. С этим набором он уже способен заткнуть за пояс Dragonlands, осталось только дождаться выхода.

55 Visions of Mana Дата выхода: 2024 г.

Платформы: ПК, Xbox Series X/S, PS4, PS5

Прошло больше15 лет с момента выхода последней части основной серии Mana, но наконец-то Square Enix возвращается к этой классической фэнтезийной франшизе. Еще рано делать какие-то выводы об игре, но серию всегда отличали hack-and-slash, магия, огромный открытый мир для исследования и очаровательный художественный стиль. Возможно, это именно та игра, которую стоит добавить в список желаний.

56 GTA 6 Дата выхода: 2025 г.

Платформы: Xbox Series X/S, PS5

Интернет буквально взорвался, когда разработчик GTA6, Rocksteady, опубликовал первый официальный трейлер следующей главы своей криминальной саги с открытым миром. Игра выглядит как свежий взгляд на Вайс-Сити, город, полный новых ярких персонажей, преступников всех мастей и комьюнити, готового на все ради сиюминутной славы. Когда игра наконец выйдет, у многих наступит пора отпусков и больничных.

57 Silent Hill F Дата выхода: еще не объявлена

Платформы: Xbox Series X, PS5, ПК

После многих лет затишья для Сайлент Хилл официально наступила эпоха ренессанса. Ремейк Silent Hill 2 от Bloober Team и Silent Hill: Townfall от No Code, разработчика Observation, — все это звучит отлично, но Silent Hill F может стать игрой, которая подарит вам бессонные ночи. Хедлайнерами новой главы жуткой франшизы, сочетающей в себе атмосферный страх и тонкий акцент на музыке, выступают несколько бывших ветеранов Resident Evil.