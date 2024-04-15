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HONOR Magic 6 Pro прошёл испытание льдом и стеклом

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
15.04.2024
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HONOR Magic 6 Pro прошёл испытание льдом и стеклом

13 апреля эксперты М.Видео-Эльдорадо провели уникальный тест смартфонов HONOR Magic 6 Pro, чтобы проверить их работоспособность в экстремальных условиях. Исследование включало длительное пребывание устройства в ледяном кубе и испытания на прочность экрана в центрифуге с тяжёлыми стеклянными шарами. Несмотря на сложные условия, Magic 6 Pro продолжал функционировать и воспроизводить видео из социальной сети VK. Этот эксперимент транслировался онлайн на платформе М.Видео в VK, позволяя зрителям наблюдать за процессом в реальном времени.

За неделю до начала теста специалисты М.Видео подвергли смартфон Magic 6 Pro заморозке в воде до температуры -20°C, создав прозрачный ледяной блок. Перед экспериментом устройство отсоединили от зарядки, изолировали технические отверстия и окончательно заморозили. Начиная с 12:30 13 апреля и имея на старте 83% заряда батареи, смартфон демонстрировал циклическое воспроизведение видео с автоматически установленной яркостью экрана. Управление производилось с помощью технологии HONOR Connect, позволяющей синхронизировать смартфон с ноутбуком бренда и использовать один комплект ввода для всех устройств, связанных с аккаунтом HONOR.

По итогам более чем 9-часового испытания в ледяном кубе, HONOR Magic 6 Pro сохранил 10% заряда своей кремний-углеродной батареи второго поколения, что подтвердило устойчивость устройства к низким температурам. В параллельном тесте в центрифуге другой экземпляр смартфона выдержал множество ударов стеклянными шарами, демонстрируя высокую прочность защитного стекла экрана.

Эти эксперименты подтверждают высокий уровень надёжности смартфонов HONOR Magic 6 Pro и их способность выдерживать экстремальные условия эксплуатации.

Источник — М.Видео-Эльдорадо

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Анатолий Пшеницын
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