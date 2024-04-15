Huawei провела ребрендинг флагманских смартфонов

По прошествии 12 лет компания Huawei решила провести ребрендинг своей флагманской линейки смартфонов. Мы говорим о серии Huawei P. Ожидалось, что в ближайшем будущем выйдут телефоны Huawei P70, но этого не произошло. Что ж, все будет, но под другим именем.

Компания Huawei решила переименовать серию Huawei P в линейку смартфонов Huawei Pura. С испанского это означает «чистота и красота» и произносится как «пиуруа». Это огромное изменение для компании после 12 лет работы с устройствами серии Huawei P.

Обратите внимание, что Huawei официально не подтверждала название своих будущих флагманов, это взял на себя информатор Digital Chat Station, один из самых надежных в Китае.

Четыре смартфона серии Huawei Pura 70 уже в пути

По словам одного из самых известных аналитиков в отрасли, ожидается появление четырех устройств. Huawei выпустит Huawei Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ и Pura 70 Ultra. Модель Ultra станет преемником Huawei P60 Art, выпущенной в прошлом году.

Huawei Pura 70 Ultra, скорее всего, будет иметь те же характеристики, что и Pura 70 Pro+, но с другим дизайном. Huawei Pura 70 Pro и Pura 70 Pro+ будут отличаться как временем автономной работы, так и возможностями фотосъемки.

Но даты пока нет

Вам, вероятно, интересно, когда появятся эти устройства. Что ж, мы все еще не уверены, поскольку ходят сообщения о планах Huawei отложить релиз, что как раз может быть связано с ребрендингом.

По слухам, серия Huawei P70 должна была увидеть свет в апреле. Но за окном уже середина апреля, а этого до сих пор не произошло. В то же время, пару дней назад компания Huawei анонсировала некоторые продукты в Китае, в том числе свой очень привлекательный новый ультрабук.

Серия Huawei Pura 70 может появиться позднее в этом месяце, хотя есть вероятность, что Huawei официально представит телефоны в мае или даже немного позже.

Источник — androidheadlines.com