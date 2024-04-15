Nvidia RTX 5090 и 5080 могут выйти в течение полугода

В этом году Nvidia может выпустить не одну, а две видеокарты следующего поколения, и они могут появиться раньше, чем вы думаете.

Ютубер MLID сообщил, что один из его лучших инсайдеров из Nvidia только что поделился информацией, что «команда зеленых» в четвертом квартале готовит к выпуску RTX 5090 и RTX 5080, которые станут очевидными кандидатами в наш список лучших видеокарт Nvidia. И что даже есть вероятность, что компания рассматривает возможность выпуска этих графических процессоров Blackwell раньше — уже в третьем квартале.

Это подтверждает недавние слухи о выходе обоих продуктов в 2024 году, хотя никто ранее не упоминал третий квартал в качестве возможного окна релиза, не говоря уже о о более точных предсказаниях, а именно о предполагаемом сентябре.

Однако следует подчеркнуть, что, по словам источника, вероятность того, что запуск в третьем квартале все-таки состоится, весьма мала.

Другой источник, с которым общался MLID (у дистрибьютора), подтверждает, что выпуск видеокарт серии RTX 5000 запланирован либо на третий, либо на четвертый квартал 2024 года, хотя и добавляет, что это оказалось для них сюрпризом.

Таким образом, сентябрьский релиз под вопросом, но все еще возможен, и если это действительно так, нам осталось подождать всего пять месяцев, и мы станем свидетелями появления RTX 5080 и 5090 на технологической сцене. MLID также предполагает, что первая презентация продуктов Blackwell состоится на выставке Computex в июне.

Стоит добавить, что MLID также процитировал еще один источник от одного из производителей ноутбуков, который придерживается той точки зрения, что мобильные видеокарты Blackwell не получат распространения до конца первого квартала 2025 года или, возможно, даже второго.

Источник — techradar.com