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Цвета и характеристики Google Pixel 8a

Максим Тарков Максим Тарков
15.04.2024
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Цвета и характеристики Google Pixel 8a

Смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro увидели свет еще в октябре прошлого года, но поклонники бюджетных гаджетов Google до сих пор задавались вопросом, находится ли в разработке Pixel 8a.

Что ж, если вы ждали хоть какой-то информации о Pixel 8a, у нас есть для вас отличная новость. Согласно эксклюзивному сообщению AndroidHeadlines, Google Pixel 8a будет доступен в четырех новых оттенках.

Цвета

Для сравнения: текущий Pixel 7a выпускается в следующих цветах: море, уголь, снег и коралл.

Однако, согласно AndroidHeadlines, в Pixel 8a Google определился с цветовым решением следующим образом: Obsidian (черный), Mint (зеленый), Porcelain (кремово-белый) и Bay (синий). Стоит отметить, что у Pixel 6a уже был вариант Mint, а Pixel 8 Pro поставляется в Bay.

Цвета Google Pixel 8a

Дизайн и характеристики

Сообщается, что Pixel 8a по дизайну будет близок к Pixel 8 начального уровня, который вышел в конце 2023 года. Согласно AndroidHeadlines, от более дешевой модели серии Pixel 8 следует ожидать следующего:

  • Матовая текстура спинки
  • 6,1-дюймовый дисплей FHD+, 90 Гц
  • Чип Тензор G3
  • Аккумулятор емкостью 4500 мАч
  • Основная камера 64 МП
  • Сверхширокоугольный сенсор 13 МП

Ходят слухи, что подвижки в камерах минимальны, поскольку камеры 7a уже претерпели значительные изменения.

AndroidHeadlines подозревает, что Google Pixel 8a будет выпущен на Google I/O. Следите за новостями daboom.ru — мы точно расскажем о долгожданном мероприятии Google.

Источник — mashable.com

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Максим Тарков
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Сижу на играх давно и плотно. Не оставляю без внимания и новинки техники - мой круг интересов широк, и я с радостью помогу вам выбрать лучшее.

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