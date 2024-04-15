Цвета и характеристики Google Pixel 8a

Смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro увидели свет еще в октябре прошлого года, но поклонники бюджетных гаджетов Google до сих пор задавались вопросом, находится ли в разработке Pixel 8a.

Что ж, если вы ждали хоть какой-то информации о Pixel 8a, у нас есть для вас отличная новость. Согласно эксклюзивному сообщению AndroidHeadlines, Google Pixel 8a будет доступен в четырех новых оттенках.

Цвета

Для сравнения: текущий Pixel 7a выпускается в следующих цветах: море, уголь, снег и коралл.

Однако, согласно AndroidHeadlines, в Pixel 8a Google определился с цветовым решением следующим образом: Obsidian (черный), Mint (зеленый), Porcelain (кремово-белый) и Bay (синий). Стоит отметить, что у Pixel 6a уже был вариант Mint, а Pixel 8 Pro поставляется в Bay.

Дизайн и характеристики

Сообщается, что Pixel 8a по дизайну будет близок к Pixel 8 начального уровня, который вышел в конце 2023 года. Согласно AndroidHeadlines, от более дешевой модели серии Pixel 8 следует ожидать следующего:

Матовая текстура спинки

6,1-дюймовый дисплей FHD+, 90 Гц

Чип Тензор G3

Аккумулятор емкостью 4500 мАч

Основная камера 64 МП

Сверхширокоугольный сенсор 13 МП

Ходят слухи, что подвижки в камерах минимальны, поскольку камеры 7a уже претерпели значительные изменения.

AndroidHeadlines подозревает, что Google Pixel 8a будет выпущен на Google I/O. Следите за новостями daboom.ru — мы точно расскажем о долгожданном мероприятии Google.

Источник — mashable.com