Что показали на Samsung Galaxy Unpacked 2024

Презентация новых продуктов Samsung Galaxy Unpacked 2024 получилась весьма впечатляющей. Компания представила обновлённую линейку складных устройств Galaxy, роскошные часы Galaxy Watch Ultra и усовершенствованные наушники Galaxy Buds. Особенное внимание было уделено Galaxy Ring, украшенному золотом с ценой 399 долларов, которое безусловно заинтересует фанатов «Властелина колец». Начало продаж запланировано на 24 июля, а предзаказы уже открыты.

В рамках мероприятия Samsung представила продукты, способные составить конкуренцию Apple, включая новые наушники Galaxy Buds и Galaxy Buds 3 Pro за 179 долларов с дизайном, напоминающим AirPods Pro. Также были показаны обновления для Galaxy Watch 7 с улучшенными датчиками здоровья и Galaxy Watch Ultra с дополнительной программируемой кнопкой, что делает их аналогом Apple Watch Ultra 2.

Ожидаемо, в центре внимания оказались складные устройства: Galaxy Z Fold 6 по цене в 1899 долларов и Z Flip 6 за 1099 долларов. Новинки имеют заметные улучшения по сравнению с предшественниками Flip 5 и Fold 5, включая измененный дизайн Z Fold 6, но теперь стоят на 100 долларов больше.

С ростом конкуренции со стороны Motorola, OnePlus и даже Google, которые предлагают в США более доступные альтернативы, на Samsung оказывается дополнительное давление. Вопрос стоит так: сможет ли инновационный Galaxy AI удержать лидерство компании на рынке складных устройств.