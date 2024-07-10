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Что показали на Samsung Galaxy Unpacked 2024

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
10.07.2024
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Что показали на Samsung Galaxy Unpacked 2024

Презентация новых продуктов Samsung Galaxy Unpacked 2024 получилась весьма впечатляющей. Компания представила обновлённую линейку складных устройств Galaxy, роскошные часы Galaxy Watch Ultra и усовершенствованные наушники Galaxy Buds. Особенное внимание было уделено Galaxy Ring, украшенному золотом с ценой 399 долларов, которое безусловно заинтересует фанатов «Властелина колец». Начало продаж запланировано на 24 июля, а предзаказы уже открыты.

В рамках мероприятия Samsung представила продукты, способные составить конкуренцию Apple, включая новые наушники Galaxy Buds и Galaxy Buds 3 Pro за 179 долларов с дизайном, напоминающим AirPods Pro. Также были показаны обновления для Galaxy Watch 7 с улучшенными датчиками здоровья и Galaxy Watch Ultra с дополнительной программируемой кнопкой, что делает их аналогом Apple Watch Ultra 2.

Ожидаемо, в центре внимания оказались складные устройства: Galaxy Z Fold 6 по цене в 1899 долларов и Z Flip 6 за 1099 долларов. Новинки имеют заметные улучшения по сравнению с предшественниками Flip 5 и Fold 5, включая измененный дизайн Z Fold 6, но теперь стоят на 100 долларов больше.

С ростом конкуренции со стороны Motorola, OnePlus и даже Google, которые предлагают в США более доступные альтернативы, на Samsung оказывается дополнительное давление. Вопрос стоит так: сможет ли инновационный Galaxy AI удержать лидерство компании на рынке складных устройств.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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