Galaxy Watch 7 получили улучшенный датчик мониторинга

Вчера, 10 июля, на мероприятии Galaxy Unpacked 2024, Samsung представила свою новую линейку умных часов Galaxy Watch 7, которые подобно модели Watch 6, остались мощным устройством для отслеживания состояния здоровья. Используемый в них процессор с технологией 3 нм обеспечивает втрое более высокую скорость работы по сравнению с предыдущими версиями. Эти часы доступны в размерах 40 мм и 44 мм, предлагаются в различных цветовых вариантах.

Обе модели оснащены двойным GPS для точного отслеживания местоположения как в городских условиях, так и в лесу. Однако основным улучшением серии Watch 7 является обновлённый датчик BioActive, предназначенный для более точного мониторинга здоровья, включая контроль сердечного ритма и отчёт о «Составе тела».

Новые часы с улучшенной системой здоровья были одобрены FDA для обнаружения апноэ во сне, став одними из первых устройств, получивших такое одобрение. Все новые Galaxy Watch 7 работают на платформе WearOS 5.