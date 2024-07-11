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Galaxy Watch 7 получили улучшенный датчик мониторинга

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
11.07.2024
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Galaxy Watch 7 получили улучшенный датчик мониторинга

Вчера, 10 июля, на мероприятии Galaxy Unpacked 2024, Samsung представила свою новую линейку умных часов Galaxy Watch 7, которые подобно модели Watch 6, остались мощным устройством для отслеживания состояния здоровья. Используемый в них процессор с технологией 3 нм обеспечивает втрое более высокую скорость работы по сравнению с предыдущими версиями. Эти часы доступны в размерах 40 мм и 44 мм, предлагаются в различных цветовых вариантах.

Обе модели оснащены двойным GPS для точного отслеживания местоположения как в городских условиях, так и в лесу. Однако основным улучшением серии Watch 7 является обновлённый датчик BioActive, предназначенный для более точного мониторинга здоровья, включая контроль сердечного ритма и отчёт о «Составе тела».

Новые часы с улучшенной системой здоровья были одобрены FDA для обнаружения апноэ во сне, став одними из первых устройств, получивших такое одобрение. Все новые Galaxy Watch 7 работают на платформе WearOS 5.

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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